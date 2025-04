Aimez-vous la campagne? Voudriez-vous mener votre propre ferme? Elever des animaux, planter des graines et récoltes les fruits et légumes? Ce jeu est alors idéal pour vous! Big Farm, à travers un graphisme agréable à l’oeil et remplis de couleurs fera de sorte que ce rêve devienne une réalité! Mener une vie d’un fermier, gagner de l’argent pour votre travail acharné et profitez des effets de votre travail. N’oubliez pas de visiter votre ferme, parce que les plantes nécessitent du temps pour grandir mais cela vaut la peine d’attendre! Complétez des missions grâce auxquelles vous recevrez des récompenses utiles comme par exemple de l’argent qui vous permettront d’acheter des nouvelles graines pour votre ferme. La meilleure est plus cher la plante est, le plus d’argent vous obtiendrez après qu’elle grandisse. La ferme est un boulot chronophage, consacrez-y alors beaucoup de temps, si vous voulez être un vrai fermier. Une musique climatique rendra ce jeu plus amusant donc prenez la sape en mains et au boulot!