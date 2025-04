Ti piace la vita in campagna? Vorresti gestire la propria fattoria? Allevare il bestiame, seminare e poi coltivare i frutti del tuo lavoro? Questo gioco è perfetto per te! Big farm, con la sua grafica colorata e piacevole, senza dubbi ti aiuterà a esaudire i tuoi sogni. Diventi un agricoltore, vivi in campagna, guadagna soldi lavorando sodo e godi degli effetti del tuo lavoro. Vieni spesso nella tua fattoria perché le piante che hai seminato hanno bisogno della tua attenzione, però ne vale la pena di curarle. Esegui le missioni di cui sei incaricato per ottenere i premi utili quali denaro grazie al quale compri più semi per aumentare la tua produzione. Migliore e più cara è la pianta, maggiore sarà il tuo guadagno quando la vendrai. Il gestire la propria fattoria è un incarico che richiede tantissimo tempo, e per diventare un agricoltore vero e proprio devi dedicare al suo lavoro tanto tempo e attenzione. La musica rilassante renderà il tuo gameplay più piacevole, quindi non aspettare più a lungo, impugna una falce e mettiti al lavoro!