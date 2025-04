Gostas de viver no campo? Gostarias de começar a tua própria fazenda para cuidar de animais, plantar sementes e fazer a colheita? Big Farm fará que este sonho torna-se realidade, com sua vista agradável e os gráficos coloridos. Dirige a vida de um agricultor, recebendo dinheiro por teu trabalho duro e usufrui dos efeitos. Lembra-te visitar a tua fazenda, já que as plantas precisam de algum tempo para crescer, mas sem dúvida vale a pena esperar! Completa as missões para receber alguns prémios úteis, como dinheiro. Quem não quer dinheiro? Com dinheiro poderás comprar as novas sementes para tua fazenda. Quanto melhor e mais cara seja a tua planta, mais dinheiro ganharás depois de crescer. A fazenda ocupa realmente muito tempo, por isso terás que passar ali muito tempo se queres te converter num verdadeiro agricultor. A música ambiental deveria melhorar o teu tempo na fazenda. Por isso, pega a tua foice e vai trabalhar!