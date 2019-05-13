Прохождение World of Warships

В данной статье я попробую подробно расписать как выполнить все 3 задачи к игре World of Warships и получить наконец заветные 750 камней душ.

Первая задача не должна вызвать особых трудностей, но чтобы немного ускорить ее и дальнейшее прохождение можно сделать следующее: заходим в дерево развития и просматриваем ветки развития всех стран, наша цель найти самую дешевую ветку развития для ускорения прохождения первых двух задач. Дело в том, что в игре постоянно на ветки развития некоторых стран будет действовать скидка и изучение их кораблей 2 уровня будет 350 очков опыта, вместо 500 у аналогичных кораблей других стран.

После того как выбрали себе ветку развития, хватаем корабль первого уровня и отправляемся в бой. Первые 5 боев в игре будут исключительно против ботов, поэтому Вы с легкостью его выиграете. Очень важно постараться потопить хотя бы один вражеский корабль, так как за это дают намного больше очков опыта.

После первого боя, если вы победили и смогли потопить вражеский корабль, вы получите достаточно очков развития чтобы купить себе крейсер 2-го уровня. Далее просто хватаем его и снова отправляемся в бой. После победы не торопитесь выходить в порт. Заскриньте экран с победой (делается это очень просто, нажимаем клавишу "Prt Sc" обычно она находится прямо над клавишей Backspace, скриншот сохранится в папке с директорией игры, если не знаете куда сохранена игра на вашем компьютере, то просто щелкаем на иконку на иконку World of Warships на рабочем столе правой клавишей мыши, выбираем пункт "расположение файла" и в новом окне откроется та самая папка с директорией игры, в ней находим папку "screenshots" где и будут сохранены ваши скрины).

Вторая задача тоже не должна вызвать трудностей, вам всего лишь нужно купить корабль 4-го уровня. После 5 первых боев вам откроется доступ к матчам с реальными игроками. Чтобы получить как можно больше очков опыта за бой старайтесь топить вражеские корабли, если у Вас не хватает урона, чтобы кого-то потопить, то стоит обратить свой взор на крейсеры с большим количеством торпед. Торпеды наносят колоссальный урон, и способны одним залпом потопить противника с невысокой живучестью, чтобы торпедный залп был максимально эффективен постарайтесь подплыть к противнику на расстояние ближе 2.5 км и обязательно учитывайте его траекторию движения, стреляете в нос корабля или даже цельтесь немного впереди него, чтобы наверняка задеть его своим залпом. Максимум очков опыта можно получить если в бою уничтожить цитадель противника (это корабль с самым высоким уровнем в бою, то есть, если у вас корабль 3-го уровня, то один из вражеских кораблей будет 4-го уровня, это и есть их цитадель).

Старайтесь побеждать в боях и как я уже написал выше топить минимум один вражеский корабль за бой, чтобы быстро собрать очки опыта и купить корабль 4-го уровня. Далее скриншотим свою покупку и отправляем на проверку. Я для верности выиграл один бой на корабле 4-го уровня и отправлял на проверку скриншот с победой.

Третья задача самая сложная в игре, получить за нее камни душ смогут только самые терпеливые игроки, так как получить 15 ранг в игре можно только одним способом: поучаствовать в 200 боях! Свой ранг можно отслеживать в профиле в соответствующей вкладке, нигде не помечены уровни рангов, поэтому у некоторых возникают с этим трудности, так вот 15 ранг, это самая крайняя справа иконка, когда откроете её, можете делать скриншот и отправлять на проверку.

Надеюсь я достаточно подробно все расписал.

Всем удачи и семи футов под килем!