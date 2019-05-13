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AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
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SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
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Назад к форуму От пользователей

Прохождение World of Warships

alexandernathanielle avatar

alexandernathanielle

May 13, 2019 at 02:24 AM

В данной статье я попробую подробно расписать как выполнить все 3 задачи к игре World of Warships и получить наконец заветные 750 камней душ.

 


Первая задача не должна вызвать особых трудностей, но чтобы немного ускорить ее и дальнейшее прохождение можно сделать следующее: заходим в дерево развития и просматриваем ветки развития всех стран, наша цель найти самую дешевую ветку развития для ускорения прохождения первых двух задач. Дело в том, что в игре постоянно на ветки развития некоторых стран будет действовать скидка и изучение их кораблей 2 уровня будет 350 очков опыта, вместо 500 у аналогичных кораблей других стран.

После того как выбрали себе ветку развития, хватаем корабль первого уровня и отправляемся в бой. Первые 5 боев в игре будут исключительно против ботов, поэтому Вы с легкостью его выиграете. Очень важно постараться потопить хотя бы один вражеский корабль, так как за это дают намного больше очков опыта. 

После первого боя, если вы победили и смогли потопить вражеский корабль, вы получите достаточно очков развития чтобы купить себе крейсер 2-го уровня. Далее просто хватаем его и снова отправляемся в бой. После победы не торопитесь выходить в порт. Заскриньте экран с победой (делается это очень просто, нажимаем клавишу "Prt Sc" обычно она находится прямо над клавишей Backspace, скриншот сохранится в папке с директорией игры, если не знаете куда сохранена игра на вашем компьютере, то просто щелкаем на иконку на иконку World of Warships на рабочем столе правой клавишей мыши, выбираем пункт "расположение файла" и в новом окне откроется та самая папка с директорией игры, в ней находим папку "screenshots" где и будут сохранены ваши скрины).

Вторая задача тоже не должна вызвать трудностей, вам всего лишь нужно купить корабль 4-го уровня. После 5 первых боев вам откроется доступ к матчам с реальными игроками. Чтобы получить как можно больше очков опыта за бой старайтесь топить вражеские корабли, если у Вас не хватает урона, чтобы кого-то потопить, то стоит обратить свой взор на крейсеры с большим количеством торпед. Торпеды наносят колоссальный урон, и способны одним залпом потопить противника с невысокой живучестью, чтобы торпедный залп был максимально эффективен постарайтесь подплыть к противнику на расстояние ближе 2.5 км и обязательно учитывайте его траекторию движения, стреляете в нос корабля или даже цельтесь немного впереди него, чтобы наверняка задеть его своим залпом. Максимум очков опыта можно получить если в бою уничтожить цитадель противника (это корабль с самым высоким уровнем в бою, то есть, если у вас корабль 3-го уровня, то один из вражеских кораблей будет 4-го уровня, это и есть их цитадель).

Старайтесь побеждать в боях и как я уже написал выше топить минимум один вражеский корабль за бой, чтобы быстро собрать очки опыта и купить корабль 4-го уровня. Далее скриншотим свою покупку и отправляем на проверку. Я для верности выиграл один бой на корабле 4-го уровня и отправлял на проверку скриншот с победой. 

Третья задача самая сложная в игре, получить за нее камни душ смогут только самые терпеливые игроки, так как получить 15 ранг в игре можно только одним способом: поучаствовать в 200 боях! Свой ранг можно отслеживать в профиле в соответствующей вкладке, нигде не помечены уровни рангов, поэтому у некоторых возникают с этим трудности, так вот 15 ранг, это самая крайняя справа иконка, когда откроете её, можете делать скриншот и отправлять на проверку.

Надеюсь я достаточно подробно все расписал.

Всем удачи и семи футов под килем!

Xayrex13 avatar

Xayrex13

May 15, 2019 at 02:15 AM

У меня прохождение заняло 1,5 часа Сначала покупаешь корабль 2 уровня и выигрываешь Потом корабль 4 А потом играешь 75 боев
BozziBozi avatar

BozziBozi

May 15, 2019 at 02:31 AM

а кто в роблокс
BozziBozi avatar

BozziBozi

May 15, 2019 at 02:32 AM

аАААААААА!!!!!!!!!!
edikbirnt avatar

edikbirnt

May 15, 2019 at 03:53 PM

Полезно, беру на заметку.
Dreddo avatar

Dreddo

May 15, 2019 at 10:18 PM

Скажите пожалуйста про ранги кораблей, я не розбираюсь
Dobriy701 avatar

Dobriy701

May 15, 2019 at 10:32 PM

5е478опш75кпш7низ96кмш8
Anonymous1616566961 avatar

Anonymous1616566961

June 6, 2021 at 06:31 PM

лол лол лол лол лол
SugarCat avatar

SugarCat

August 19, 2021 at 09:26 PM

панатна...
Acount2007 avatar

Acount2007

August 19, 2021 at 10:58 PM

роблокс топ
Zeeoloxi avatar

Zeeoloxi

August 29, 2021 at 12:32 AM

щшншнеш
Zeeoloxi avatar

Zeeoloxi

August 29, 2021 at 12:33 AM

гкегкгкегн
Annawolf7EY avatar

Annawolf7EY

August 29, 2021 at 11:24 AM

круто!
p0bratsk1Twitch avatar

p0bratsk1Twitch

August 29, 2021 at 05:14 PM

ya botya botya botya botya botya bot ya botya bot vya botya bot ya botya bot
misterhag avatar

misterhag

August 29, 2021 at 05:14 PM

это игра точно для моего деда
p0bratsk1Twitch avatar

p0bratsk1Twitch

August 29, 2021 at 08:48 PM

как делакак делакак делакак делакак делакак дела
dartv avatar

dartv

August 29, 2021 at 11:41 PM

Было полезно! Спасибо за информацию, я много узнал благодаря этой статье
Vahab81 avatar

Vahab81

August 30, 2021 at 04:54 PM

актуально ) сейчас дают уже 2к камушков , задание то хоть не изменились ?
DanchGamer avatar

DanchGamer

August 30, 2021 at 05:22 PM

нет наверно
SaMaWaR avatar

SaMaWaR

August 30, 2021 at 10:32 PM

от души пригодилось
Rusher12555 avatar

Rusher12555

September 2, 2021 at 10:25 AM

о спс я как раз не понимал как это выполнить, у меня отклоняют часто
vadimxs_r1 avatar

vadimxs_r1

September 2, 2021 at 06:34 PM

ававааввавававававваав
RaEe226 avatar

RaEe226

September 19, 2021 at 01:49 AM

Полезная штука

RaEe226 avatar

RaEe226

September 19, 2021 at 01:49 AM

Полезная штука

compl1cater avatar

compl1cater

September 19, 2021 at 07:05 AM

Всё хорошо расписано, топ!
compl1cater avatar

compl1cater

September 19, 2021 at 07:05 AM

Всё хорошо расписано, топ!
meow987111 avatar

meow987111

September 22, 2021 at 10:46 PM

Отличная статья , все понятно.
mixys120 avatar

mixys120

September 23, 2021 at 10:26 AM

ето самая лучшая на свете и не только статья
meow987111 avatar

meow987111

September 25, 2021 at 04:18 AM

Хорошая статья.
deradeal avatar

deradeal

September 25, 2021 at 10:58 AM

что вам понятно
deradeal avatar

deradeal

September 25, 2021 at 10:59 AM

какая хорошая статья? тут ничего нету
deradeal avatar

deradeal

September 25, 2021 at 07:00 PM

ну что то скучно как то
PopDimple avatar

PopDimple

September 25, 2021 at 11:15 PM

спасибо лучший
MALINA499 avatar

MALINA499

October 28, 2021 at 01:23 AM

Полезная инфа спасибо.

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