Дождь

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AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
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StatTrack скины в CS:GO

Panda_Legacy avatar

Panda_Legacy

May 13, 2019 at 02:17 AM

В этой статьи я попробую разобраться почему некоторые люди так гоняться не просто за скинами,а именно за StatTrack скинами.


Здравствуйте меня зовут Кирилл и сегодня я расскажу вам о Плюсах,Особенностях и минусов StatTrack скинов. Начнем с начала. StatTrack скины.

Что же такое StatTrack скины?

Это скины которые введут счет убийств живых игроков(Из команды врагов). Если с такого скина убить Бота то килл не будет засчитан,потому что это было бы нечестно. Если бы при убийстве бота килл засчитывался,то можно было бы создать карту с ботами,и фармить киллы.

StatTrack скины появились в обновлении Arms Deal. Они добовляют оранжевый дисплей. Если StatTrack скин не у владецльца,то на оранжевом дисплее будет писать "EROR" или "UNKNOWN USER"

С одной стороны это те же бесполезные для многих скины,но только со счетчиком. По сути этот счетчик нечего не дает,а только выполняет свою функцию СЧЕТА.

Так вот теперь разберем оссобенности таких скинов,в чем их плюсы и минусы.

Особенности и плюсы:

1)Первая особенность это сам счетчик. Иногда есть желание узнать сколько ты убил человек,с того или иного оружия. И в таком случаю StatTrack скины будут полезны. Если у тебя тот или иной скин долго и он StatTrack,то ты можешь увидеть сколько ты сделал с него убийств,просто нажав на кнопку "F" что бы рассмотреть оружие. И с одного из боков оружие будет небольшой счетчик с оранжевыми цифрами. Это и есть счет убийств.

2)Вторая особенность это конечно же цена. Если ты выбил StatTrack скин или тебе его подарили,то ты можешь его продать. StatTrack скины стоят дороже чем просто скины,потому что в них есть счетчик киллов. Казалось бы "И что в этом такого". Но разработчики думают иначе.

3)Третья особенность,если вы хотите заинтересовать игроков,степенью изношенности вашего скина,то вы можете показать ему счетчик ваших убийств. По нему можно определить как хорошо вы играете.

4)Четвертая особенность,если у вас есть два одинаковых StatTrack скина,но один из них менее хорошего качества чем другой. То можно приобрести "Двойной обменник StatTrack". Он позволит вам передать киллы с одного оружия на другое.

 5)Пятая особенность,если вы хотите показать насколько вы круты,с помощью счетчика киллов. То вы можете зайти на idle сервера и спокойной стоять и накручивать скины. Но я не советую этого делать,потому что лучше уж самому копить киллы,своими силами,а не прсото убивая стоячих в AFK игроков. Но это уже вы решаете.

6)Шестая особенность,если вдруг вы захотели удалить все ваши киллы,чтобы заново начать их фармить. В таком случае вы можете приобрести недавно добавленную вещь "Ластик". Который позволит вам удалить ваши киллы. Valve все придумает,чтобы заинтересовать игрока и чтобы он потратил свои деньги. 

7)Седьмая особенность,если счетчик убийств достигает 999999 убийств,то после 1000000 убийства счетчик обнуляется.

Минусы:

1)Первый и главный минус StatTrack скинов,это их цена. Хоть и с недавними обновлениями цены на StatTrack скины спали,они все равно дорого стоят. но это еще зависит от скина который вы хотите преобрести.

2)Второй минус,если человек накрутил киллы на StatTrack скине,то миожно подумать что он хорошо играет. А на самом деле он просто накрутил их. И не всегда определишь,так как многие люди не говорят правду,а лгут.

3)Третий минус,если какой-либо кейс только вышел,то и цены на сам кейс дорогие. Не говоря уже о скинах или о StatTrack скинах.Я уже конечно же говорил про их цену,но common Габен,деньги конечно нужны всем,но не 20.000 за StatTrack скин с нового кейса.

Минусов оказалось гораздо меньше чем плюсов и особенностей. Ну это понятное дело. Если я вам чем то помог,то не забудьте рассказать друзьям об этой статье. С вами был Кирилл,удачи вам!

dimitry2606 avatar

dimitry2606

May 13, 2019 at 04:37 PM

мне нравится счетчик килов, ни минусов ни плюсов в скинах быть не может, потому что это просто картинка которая может нравится а может не зайти
Panda_Legacy avatar

Panda_Legacy

May 13, 2019 at 04:40 PM

Знаешь,кто-то гониться за этими скинами так,как будто бы это вся цель на его жизнь.Теперь делая эти выводы,можно уверенно сказать что для кого-то эти "картинки" важнее собственной жизни.Кто-то может яростно хочет их заполучить для красоты,а кто-то просто чтобы хвастаться!

VanyGamer2008 avatar

VanyGamer2008

May 14, 2019 at 09:31 PM

Некогда не было стар трека
Lis503 avatar

Lis503

May 14, 2019 at 09:40 PM

Некогда
fzffsj avatar

fzffsj

May 14, 2019 at 10:25 PM

скины ето набор пиксилей
akira_yukio avatar

akira_yukio

November 20, 2019 at 05:18 AM

Каждому свое в мечтах
vipera699 avatar

vipera699

November 21, 2019 at 03:37 PM

бо хочуть хвастатися

sfy_avent avatar

sfy_avent

November 21, 2019 at 04:00 PM

ПРИКОЛЬНО
srgo_y__s2 avatar

srgo_y__s2

November 21, 2019 at 04:44 PM

я телепузик228
_37944 avatar

_37944

November 21, 2019 at 05:27 PM

Хай гайс
smoky12345 avatar

smoky12345

November 21, 2019 at 07:02 PM

спс что обьяснил, сам играть начал недавно, тоже было интересно в чем разница, скин вродь одинаковый а цена разная
romanych1 avatar

romanych1

November 22, 2019 at 09:33 PM

Mr_Friman avatar

Mr_Friman

November 22, 2019 at 10:09 PM

ьаосал
Mr_Friman avatar

Mr_Friman

November 22, 2019 at 10:09 PM

пппппппппппрррррррррррррррррррр
Mr_Friman avatar

Mr_Friman

November 22, 2019 at 10:09 PM

привет
Owertlok96 avatar

Owertlok96

November 23, 2019 at 06:48 AM

Хай всем
minodzi avatar

minodzi

November 25, 2019 at 10:30 PM

фывфвфывфывфывфывфы
AlexeyL avatar

AlexeyL

November 25, 2019 at 11:57 PM

Всё понятно .
Hansolo2244 avatar

Hansolo2244

November 26, 2019 at 12:13 AM

Нету смысла
artani avatar

artani

November 26, 2019 at 12:31 AM

Всем привет

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