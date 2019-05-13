В этой статьи я попробую разобраться почему некоторые люди так гоняться не просто за скинами,а именно за StatTrack скинами.

Здравствуйте меня зовут Кирилл и сегодня я расскажу вам о Плюсах,Особенностях и минусов StatTrack скинов. Начнем с начала. StatTrack скины.



Что же такое StatTrack скины?

Это скины которые введут счет убийств живых игроков(Из команды врагов). Если с такого скина убить Бота то килл не будет засчитан,потому что это было бы нечестно. Если бы при убийстве бота килл засчитывался,то можно было бы создать карту с ботами,и фармить киллы.



StatTrack скины появились в обновлении Arms Deal. Они добовляют оранжевый дисплей. Если StatTrack скин не у владецльца,то на оранжевом дисплее будет писать "EROR" или "UNKNOWN USER"

С одной стороны это те же бесполезные для многих скины,но только со счетчиком. По сути этот счетчик нечего не дает,а только выполняет свою функцию СЧЕТА.

Так вот теперь разберем оссобенности таких скинов,в чем их плюсы и минусы.

Особенности и плюсы:

1)Первая особенность это сам счетчик. Иногда есть желание узнать сколько ты убил человек,с того или иного оружия. И в таком случаю StatTrack скины будут полезны. Если у тебя тот или иной скин долго и он StatTrack,то ты можешь увидеть сколько ты сделал с него убийств,просто нажав на кнопку "F" что бы рассмотреть оружие. И с одного из боков оружие будет небольшой счетчик с оранжевыми цифрами. Это и есть счет убийств.

2)Вторая особенность это конечно же цена. Если ты выбил StatTrack скин или тебе его подарили,то ты можешь его продать. StatTrack скины стоят дороже чем просто скины,потому что в них есть счетчик киллов. Казалось бы "И что в этом такого". Но разработчики думают иначе.

3)Третья особенность,если вы хотите заинтересовать игроков,степенью изношенности вашего скина,то вы можете показать ему счетчик ваших убийств. По нему можно определить как хорошо вы играете.

4)Четвертая особенность,если у вас есть два одинаковых StatTrack скина,но один из них менее хорошего качества чем другой. То можно приобрести "Двойной обменник StatTrack". Он позволит вам передать киллы с одного оружия на другое.

5)Пятая особенность,если вы хотите показать насколько вы круты,с помощью счетчика киллов. То вы можете зайти на idle сервера и спокойной стоять и накручивать скины. Но я не советую этого делать,потому что лучше уж самому копить киллы,своими силами,а не прсото убивая стоячих в AFK игроков. Но это уже вы решаете.

6)Шестая особенность,если вдруг вы захотели удалить все ваши киллы,чтобы заново начать их фармить. В таком случае вы можете приобрести недавно добавленную вещь "Ластик". Который позволит вам удалить ваши киллы. Valve все придумает,чтобы заинтересовать игрока и чтобы он потратил свои деньги.

7)Седьмая особенность,если счетчик убийств достигает 999999 убийств,то после 1000000 убийства счетчик обнуляется.

Минусы:

1)Первый и главный минус StatTrack скинов,это их цена. Хоть и с недавними обновлениями цены на StatTrack скины спали,они все равно дорого стоят. но это еще зависит от скина который вы хотите преобрести.

2)Второй минус,если человек накрутил киллы на StatTrack скине,то миожно подумать что он хорошо играет. А на самом деле он просто накрутил их. И не всегда определишь,так как многие люди не говорят правду,а лгут.

3)Третий минус,если какой-либо кейс только вышел,то и цены на сам кейс дорогие. Не говоря уже о скинах или о StatTrack скинах.Я уже конечно же говорил про их цену,но common Габен,деньги конечно нужны всем,но не 20.000 за StatTrack скин с нового кейса.

Минусов оказалось гораздо меньше чем плюсов и особенностей. Ну это понятное дело. Если я вам чем то помог,то не забудьте рассказать друзьям об этой статье. С вами был Кирилл,удачи вам!