Об Игре Infestation: The New Z

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯМИНИМАЛЬНЫЕ: ОС: Windows 7 - SP1 64bit Процессор: AMD® A8 3870 3,6 Ghz or Intel® Core ™ i3 2100 3.1Ghz or better Оперативная память: 2 GB ОЗУ Видеокарта: NVIDIA® GeForce GTX 465 / ATI Radeon TM HD 6870 DirectX: Версии 9.0 Место на диске: 10 GB Звуковая карта: DirectX 9 Compatible Card
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ: ОС: Windows 10 - SP1 64bit Процессор: AMD® FX 8150 3.6 GHz or Intel® Core™ i7 2600 3.4 GHz or better Оперативная память: 4 GB ОЗУ Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 950, ATI Radeon™ R7 360 or better DirectX: Версии 9.0 Сеть: Широкополосное подключение к интернету Место на диске: 15 GB Звуковая карта: DirectX 9 Compatible Card
Infestation: The New Z это игра о выживание, где игроки терпят тяготы в постапокалиптическом мире кишащем зомби. Сотрудничая с другими игроками, а также находя оружие и предметы, игроки увеличивают свои шансы на выживание. Игра включает в себя элементы выживания, такие как голод и жажда, которые постепенно увеличиваются с течением времени. Продукты питания и воду можно найти в бою. Если игрок не может утолить голод или жажду, персонаж игрока в конечном счете умирает. Предметы, при смерти теряются, но могут быть найдены и подобраны другими игроками.
ОСОБЕННОСТЬ ИГРЫ Динамичный геймплей играйте с друзьями, собирайте добычу и сражайтесь с другими игроками. Испытайте открытые миры и путешествуйте пешком или на машинах, чтобы грабить, убивать зомби и встречаться с другими игроками. Наслаждайтесь различными игровыми режимами, торгуйте своей добычей в лаундже, присоединяйтесь к серверам разминки перед входом в pvp-серверы или сражайтесь до последнего человека, стоящего в нашем новом захватывающем режиме “Battle Royale”
ОТКРЫТЫЙ МИР Наслаждайтесь одним из лучших впечатлений открытого мира, когда-либо созданных. Грабьте и пополняйте свой глобальный инвентарь большим разнообразием предметов, таких как оружие и броня. Выберите между широким выбором карт и присоединиться. Открытый мир предлагает следующие типы серверов :
Официальные серверы имеют большие исследуемые карты, содержащие много городов и небольших городов., включая отдельный лаундж-сервер, где игроки могут торговать своими предметами. PVP-серверы предлагают выбор небольших карт, где игроки соревнуются в ближнем бою, чтобы убивать и грабить других игроков. Присоединяйтесь к warmup-серверу и практикуйте свои конкурентные навыки без риска потерять какие-либо предметы. Обновить свой аккаунт до Premium и наслаждайтесь эксклюзивным премиум-сервера. Наши начинающие серверы предлагают нашим новым игрокам изучить игру, столкнувшись с игроками с менее чем 1 часовым игровым временем. Хочешь поиграть наедине или с друзьями? Арендуйте свой собственный защищенный паролем частный сервер и играйте в игру по-своему! BATTLE ROYALEExperience наш уникальный Battle Royale-режим, где цель должна быть последним человеком, стоящим. Выжить, находя оружие и предметы, покорять случайные капли воздуха, убивать зомби и других игроков, и убедитесь, что держаться подальше от расширяющейся зоны радиации. Будьте последним игроком, чтобы выиграть.
Другие ключевые характеристики перспективы первого и третьего лица. Настройте свой инвентарь с помощью нашей системы кожи. Шкурки и шкурки можно купить или разграбить на игровых серверах. Легко начать! Добыча распространена, и требуется небольшое количество времени, чтобы попасть в эту игру. Игроки могут получить доступ к своему глобальному инвентарю в различных безопасных зонах, разбросанных по мирам или войдя в Главное меню. Чтобы быстрее добраться до другого места, автомобили можно забрать и сохранить для последующего использования. Вы можете легко найти своих друзей, используя нашу систему друзей. Создайте свой собственный клан и сражайтесь со своими членами клана против других кланов. Откройте для себя огромное разнообразие предметов, оружия, шкур, ближнего боя, доспехов и многое другое.
MLG ANTICHEAT Наслаждайтесь честным игровым опытом благодаря нашему уникальному "MLG Anticheat" - высоко оптимизированному и первоначально разработанному для Infestation engine.
_30626
October 10, 2019 at 03:28 PM
привет
Ikomob1123
October 10, 2019 at 03:52 PM
лвлвлылышвшвшшвшцшцшцшушу
AlexeyL
October 10, 2019 at 07:48 PM
Впервые слышу о такой игре.
ivan_ivanov17
October 12, 2019 at 07:38 PM
Люблю игры про зомби!
xSTEPPEx
October 14, 2019 at 09:00 PM
Не оптимизированая игра эта
pata4ek
October 16, 2019 at 02:03 PM
фывфывфывфывфывфывфыв
Simpotyaga_N
October 16, 2019 at 06:50 PM
Да копипаст, а не игра
AlexeyL
October 16, 2019 at 08:18 PM
Автору спасибо за труды.
AlexeyL
October 16, 2019 at 08:18 PM
Может когда-нибудь и поиграю.
ivan_ivanov17
October 17, 2019 at 03:15 PM
Зомби всегда в моде
V3dim
October 19, 2019 at 06:33 PM
Мне одному она напоминает SCUM ? . . .
OlegKorch
October 19, 2019 at 07:46 PM
Что-то среднее
proba
October 20, 2019 at 03:35 PM
Ну такое...онлайн полудохлый.
Jeriko__
October 20, 2019 at 05:11 PM
٩(○̮̮̃○̃)۶
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