Об Игре Infestation: The New Z

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ МИНИМАЛЬНЫЕ:

ОС: Windows 7 - SP1 64bit

Процессор: AMD® A8 3870 3,6 Ghz or Intel® Core ™ i3 2100 3.1Ghz or better

Оперативная память: 2 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA® GeForce GTX 465 / ATI Radeon TM HD 6870

DirectX: Версии 9.0

Место на диске: 10 GB

Звуковая карта: DirectX 9 Compatible Card



РЕКОМЕНДОВАННЫЕ:

ОС: Windows 10 - SP1 64bit

Процессор: AMD® FX 8150 3.6 GHz or Intel® Core™ i7 2600 3.4 GHz or better

Оперативная память: 4 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 950, ATI Radeon™ R7 360 or better

DirectX: Версии 9.0

Сеть: Широкополосное подключение к интернету

Место на диске: 15 GB

Звуковая карта: DirectX 9 Compatible Card

это игра о выживание, где игроки терпят тяготы в постапокалиптическом мире кишащем зомби. Сотрудничая с другими игроками, а также находя оружие и предметы, игроки увеличивают свои шансы на выживание. Игра включает в себя элементы выживания, такие как голод и жажда, которые постепенно увеличиваются с течением времени. Продукты питания и воду можно найти в бою. Если игрок не может утолить голод или жажду, персонаж игрока в конечном счете умирает. Предметы, при смерти теряются, но могут быть найдены и подобраны другими игроками.ОСОБЕННОСТЬ ИГРЫДинамичный геймплей играйте с друзьями, собирайте добычу и сражайтесь с другими игроками. Испытайте открытые миры и путешествуйте пешком или на машинах, чтобы грабить, убивать зомби и встречаться с другими игроками. Наслаждайтесь различными игровыми режимами, торгуйте своей добычей в лаундже, присоединяйтесь к серверам разминки перед входом в pvp-серверы или сражайтесь до последнего человека, стоящего в нашем новом захватывающем режиме “Battle Royale”ОТКРЫТЫЙ МИРНаслаждайтесь одним из лучших впечатлений открытого мира, когда-либо созданных. Грабьте и пополняйте свой глобальный инвентарь большим разнообразием предметов, таких как оружие и броня. Выберите между широким выбором карт и присоединиться. Открытый мир предлагает следующие типы серверов :Официальные серверы имеют большие исследуемые карты, содержащие много городов и небольших городов., включая отдельный лаундж-сервер, где игроки могут торговать своими предметами.PVP-серверы предлагают выбор небольших карт, где игроки соревнуются в ближнем бою, чтобы убивать и грабить других игроков.Присоединяйтесь к warmup-серверу и практикуйте свои конкурентные навыки без риска потерять какие-либо предметы.Обновить свой аккаунт до Premium и наслаждайтесь эксклюзивным премиум-сервера.Наши начинающие серверы предлагают нашим новым игрокам изучить игру, столкнувшись с игроками с менее чем 1 часовым игровым временем.Хочешь поиграть наедине или с друзьями? Арендуйте свой собственный защищенный паролем частный сервер и играйте в игру по-своему!BATTLE ROYALEExperience наш уникальный Battle Royale-режим, где цель должна быть последним человеком, стоящим. Выжить, находя оружие и предметы, покорять случайные капли воздуха, убивать зомби и других игроков, и убедитесь, что держаться подальше от расширяющейся зоны радиации. Будьте последним игроком, чтобы выиграть.Другие ключевые характеристики перспективы первого и третьего лица.Настройте свой инвентарь с помощью нашей системы кожи. Шкурки и шкурки можно купить или разграбить на игровых серверах.Легко начать! Добыча распространена, и требуется небольшое количество времени, чтобы попасть в эту игру.Игроки могут получить доступ к своему глобальному инвентарю в различных безопасных зонах, разбросанных по мирам или войдя в Главное меню.Чтобы быстрее добраться до другого места, автомобили можно забрать и сохранить для последующего использования.Вы можете легко найти своих друзей, используя нашу систему друзей. Создайте свой собственный клан и сражайтесь со своими членами клана против других кланов.Откройте для себя огромное разнообразие предметов, оружия, шкур, ближнего боя, доспехов и многое другое.MLG ANTICHEATНаслаждайтесь честным игровым опытом благодаря нашему уникальному "MLG Anticheat" - высоко оптимизированному и первоначально разработанному для Infestation engine.