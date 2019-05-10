Об Игре Infestation: The New Z

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novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
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adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
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novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
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novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
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Об Игре Infestation: The New Z

sama_ubica1 avatar

sama_ubica1

May 10, 2019 at 07:08 PM



СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ МИНИМАЛЬНЫЕ:
ОС: Windows 7 - SP1 64bit
Процессор: AMD® A8 3870 3,6 Ghz or Intel® Core ™ i3 2100 3.1Ghz or better
Оперативная память: 2 GB ОЗУ
Видеокарта: NVIDIA® GeForce GTX 465 / ATI Radeon TM HD 6870
DirectX: Версии 9.0
Место на диске: 10 GB
Звуковая карта: DirectX 9 Compatible Card

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ:
ОС: Windows 10 - SP1 64bit
Процессор: AMD® FX 8150 3.6 GHz or Intel® Core™ i7 2600 3.4 GHz or better
Оперативная память: 4 GB ОЗУ
Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 950, ATI Radeon™ R7 360 or better
DirectX: Версии 9.0
Сеть: Широкополосное подключение к интернету
Место на диске: 15 GB
Звуковая карта: DirectX 9 Compatible Card




Infestation: The New Z это игра о выживание, где игроки терпят тяготы в постапокалиптическом мире кишащем зомби. Сотрудничая с другими игроками, а также находя оружие и предметы, игроки увеличивают свои шансы на выживание. Игра включает в себя элементы выживания, такие как голод и жажда, которые постепенно увеличиваются с течением времени. Продукты питания и воду можно найти в бою. Если игрок не может утолить голод или жажду, персонаж игрока в конечном счете умирает. Предметы, при смерти теряются, но могут быть найдены и подобраны другими игроками.

ОСОБЕННОСТЬ ИГРЫ
Динамичный геймплей играйте с друзьями, собирайте добычу и сражайтесь с другими игроками. Испытайте открытые миры и путешествуйте пешком или на машинах, чтобы грабить, убивать зомби и встречаться с другими игроками. Наслаждайтесь различными игровыми режимами, торгуйте своей добычей в лаундже, присоединяйтесь к серверам разминки перед входом в pvp-серверы или сражайтесь до последнего человека, стоящего в нашем новом захватывающем режиме “Battle Royale”

ОТКРЫТЫЙ МИР
Наслаждайтесь одним из лучших впечатлений открытого мира, когда-либо созданных. Грабьте и пополняйте свой глобальный инвентарь большим разнообразием предметов, таких как оружие и броня. Выберите между широким выбором карт и присоединиться. Открытый мир предлагает следующие типы серверов :

Официальные серверы имеют большие исследуемые карты, содержащие много городов и небольших городов., включая отдельный лаундж-сервер, где игроки могут торговать своими предметами.
PVP-серверы предлагают выбор небольших карт, где игроки соревнуются в ближнем бою, чтобы убивать и грабить других игроков.
Присоединяйтесь к warmup-серверу и практикуйте свои конкурентные навыки без риска потерять какие-либо предметы.
Обновить свой аккаунт до Premium и наслаждайтесь эксклюзивным премиум-сервера.
Наши начинающие серверы предлагают нашим новым игрокам изучить игру, столкнувшись с игроками с менее чем 1 часовым игровым временем.
Хочешь поиграть наедине или с друзьями? Арендуйте свой собственный защищенный паролем частный сервер и играйте в игру по-своему!
BATTLE ROYALEExperience наш уникальный Battle Royale-режим, где цель должна быть последним человеком, стоящим. Выжить, находя оружие и предметы, покорять случайные капли воздуха, убивать зомби и других игроков, и убедитесь, что держаться подальше от расширяющейся зоны радиации. Будьте последним игроком, чтобы выиграть.

Другие ключевые характеристики перспективы первого и третьего лица.
Настройте свой инвентарь с помощью нашей системы кожи. Шкурки и шкурки можно купить или разграбить на игровых серверах.
Легко начать! Добыча распространена, и требуется небольшое количество времени, чтобы попасть в эту игру.
Игроки могут получить доступ к своему глобальному инвентарю в различных безопасных зонах, разбросанных по мирам или войдя в Главное меню.
Чтобы быстрее добраться до другого места, автомобили можно забрать и сохранить для последующего использования.
Вы можете легко найти своих друзей, используя нашу систему друзей. Создайте свой собственный клан и сражайтесь со своими членами клана против других кланов.
Откройте для себя огромное разнообразие предметов, оружия, шкур, ближнего боя, доспехов и многое другое.

MLG ANTICHEAT
Наслаждайтесь честным игровым опытом благодаря нашему уникальному "MLG Anticheat" - высоко оптимизированному и первоначально разработанному для Infestation engine.
_30626 avatar

_30626

October 10, 2019 at 03:28 PM

привет
Ikomob1123 avatar

Ikomob1123

October 10, 2019 at 03:52 PM

лвлвлылышвшвшшвшцшцшцшушу
AlexeyL avatar

AlexeyL

October 10, 2019 at 07:48 PM

Впервые слышу о такой игре.
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

October 12, 2019 at 07:38 PM

Люблю игры про зомби!
xSTEPPEx avatar

xSTEPPEx

October 14, 2019 at 09:00 PM

Не оптимизированая игра эта
pata4ek avatar

pata4ek

October 16, 2019 at 02:03 PM

фывфывфывфывфывфывфыв
Simpotyaga_N avatar

Simpotyaga_N

October 16, 2019 at 06:50 PM

Да копипаст, а не игра
AlexeyL avatar

AlexeyL

October 16, 2019 at 08:18 PM

Автору спасибо за труды.
AlexeyL avatar

AlexeyL

October 16, 2019 at 08:18 PM

Может когда-нибудь и поиграю.
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

October 17, 2019 at 03:15 PM

Зомби всегда в моде
V3dim avatar

V3dim

October 19, 2019 at 06:33 PM

Мне одному она напоминает SCUM ? . . .
OlegKorch avatar

OlegKorch

October 19, 2019 at 07:46 PM

Что-то среднее
proba avatar

proba

October 20, 2019 at 03:35 PM

Ну такое...онлайн полудохлый.
Jeriko__ avatar

Jeriko__

October 20, 2019 at 05:11 PM

٩(○̮̮̃○̃)۶

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