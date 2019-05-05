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novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
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ФАРМ КАМНЕЙ ДУШ И

serik1602 avatar

serik1602

May 5, 2019 at 04:31 PM

В этой рубрике, предназначенной преимущественно для новичков, я расскажу какие могут возникать проблемы при фарме камней душ на сайте gamehag, а также представлю возможные решения этих самых проблем. Решения, которые будут описаны в статье были определены мной опытным путем , поэтому не являются единственно верными, но они 100% рабочие и проверенные.


1. Отклонение задания без видимой на то причины
Как этого избежать?
Для того, чтобы избежать развития ситуации, при котором вы, выполнив задание, останетесь без вознаграждения необходимо сделать следующее (подходит и для не браузерных игр):
1. Загрузить скриншот на странице с этой игрой на сайте gamehag, нажав на кнопку "выполни задание"

. Дождаться пока ваше задание отклонят (если эта игра одна из числа проблемных, постоянно отклоняющихся)

3. Заходите на свою почту и пишите письмо на адрес [email protected]. Тему письма указываете: проблема с игрой "*Название игры*". В содержании пишите письмо по следующему шаблону:

Добрый день. Проблема с игрой "*Название игры*". Я достиг * уровня, но задание было отклонено, вот скриншот: *скриншот*
(В зависимости от обстоятельств может понадобиться написать еще некоторую информацию)

4. Через некоторое время ваше задание будет одобрено и вам на почту придет подтверждение, а также, скорее всего,и сообщение от Misty, о том, что ваше задание было одобрено.



2. Неверно/неточно сформулировано задание
Бывает такое, что задание, написанное на странице игры сформулировано некорректно/неточно. Недавно решил сделать задание по игре Tera Online. В задании написано "ИГРАЙ, А ЗАТЕМ ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ "ЗА ФЕДЕРАЦИЮ!"". В итоге, я прокачался в Tera Online до 25+ уровня, но так и не увидел никакого задания с таким или хотя бы похожим названием. Написав человеку https://gamehag.com/ru/profile/cosh (спасибо ему за наводку) который отписался на сайте gamehag на странице с заданием Tera Online, что его скриншот одобрили, оказалось, что он прошел некоторую миссию, связанную с получением фальшивых документов Федерации, достигнув 11 уровня сделал скриншот выполненных заданий и отослал, после чего его приняли. Как вы могли уже понять, название задания "за федерацию" в игре называется совершенно не так. После подсказки я просто зашел в выполненные миссии, сделал скриншот, отослал его в службу поддержки, как написано в пункте 1 данной статьи, и его тоже одобрили.
Как этого избежать?
Избежать этого, скорее всего, не удастся, но что делать в данной ситуации? Для начала нужно понять ошибаетесь вы или задание действительно сформулировано не правильно. Зайдите на страницу с игрой и прочитайте комментарии. Если люди пишут, что задание отклоняют или говорят, что такого задания нет - вывод очевиден. Если комментариев о том, что задание неправильно сформулировано нет, это не значит что оно действительно сформулировано правильно. Чтобы определить в таком случае кто ошибается, необходимо понять следующее. Все эти задания расчитаны на то, чтобы люди ознакомились с игрой. Что не предусматривает чрезмерного игрового прогресса. Если вы в игре значительно продвинулись в прохождении, но так и не нашли необходимое задание - стоит задуматься о неправильной формулировке и попробовать сделать скриншот выполненных заданий, отослав его в службу поддержки (алгоритм я описывал в пункте 1 этой статьи).

 

Надеюсь помог вам, пишите комментарии с интересующими вас вопросами. В дальнейшем планирую выпускать следующие выпуски с другими проблемами и вопросами, а также решениями и ответами на них, соответственно
Какие проблемы могут возникнуть при выполнении заданий с играми для ПК?

Проблемы с браузерными играми и не только
Выполняя задания по браузерным играм я заметил следующую тенденцию: по каким-то причинам именно с браузерными играми появляется больше всего проблем, в следствии которых при отправке скриншота вы получаете постоянные отказы одобрить задание. Также было замечено, что игры, которые одобряют без проблем, одобряют очень быстро, не редко в течении нескольких секунд. Как возможна такая скорость? Очевидно, что после того, как мы загружаем скриншот на странице с заданием, скриншот попадает на проверку с помощью программного обеспечения, без вмешательства человека, что вполне может объяснить скорость принятия решения и постоянные ошибки

Andry1337 avatar

Andry1337

May 5, 2019 at 08:34 PM

Солгласен, я думаю, они это прочтут.
FiFtiPuL020 avatar

FiFtiPuL020

May 5, 2019 at 11:16 PM

полезно
Feuxeddd avatar

Feuxeddd

May 5, 2019 at 11:17 PM

Прочёл
edikbirnt avatar

edikbirnt

May 6, 2019 at 11:44 PM

А вот это полезная статья, спасибо!
BigMak0959505 avatar

BigMak0959505

May 6, 2019 at 11:52 PM

Ребят пж скиньтесь хотяб по 1 кд мне я конкурс сделаю где рандомно 3 человека делят и заберают банк !
ASAWER12 avatar

ASAWER12

May 7, 2019 at 05:38 PM

спасибо!
ASAWER12 avatar

ASAWER12

May 7, 2019 at 05:39 PM

Ага спасибо
serik1602 avatar

serik1602

May 7, 2019 at 05:44 PM

пожалуста
serik1602 avatar

serik1602

May 7, 2019 at 05:44 PM

привет
avatat606 avatar

avatat606

May 7, 2019 at 06:42 PM

полезно
paxa2221 avatar

paxa2221

May 8, 2019 at 07:30 PM

ghbdtn

030699 avatar

030699

May 8, 2019 at 08:44 PM

нормально
Vinston174 avatar

Vinston174

May 8, 2019 at 08:45 PM

воу круто
Allaberdi avatar

Allaberdi

May 8, 2019 at 08:48 PM

Это нормально
Allaberdi avatar

Allaberdi

May 8, 2019 at 08:49 PM

Привет всем
amigo83 avatar

amigo83

May 9, 2019 at 12:35 PM

тупо выполняем задания и всё
PYCi avatar

PYCi

May 11, 2019 at 06:39 PM

Спасибо очень информативно!
:yum::yum::yum:
MaImozg1 avatar

MaImozg1

May 12, 2019 at 11:00 AM

Хлоп хлоп идеальнт
memas1 avatar

memas1

May 12, 2019 at 03:01 PM

Инфо
imperator1 avatar

imperator1

May 12, 2019 at 03:08 PM

Полезная инфа
TetiLar avatar

TetiLar

May 12, 2019 at 03:24 PM

Полезная информацыя
LLIHYPOK avatar

LLIHYPOK

May 12, 2019 at 05:10 PM

Всм я тут пмсал?
MrKrissx avatar

MrKrissx

May 12, 2019 at 08:15 PM

Спамер долбаный

rifer19 avatar

rifer19

June 22, 2019 at 01:08 PM

Что за фарм
Zevr12 avatar

Zevr12

June 22, 2019 at 01:33 PM

Инфа пригодится
zhorabogdanov07 avatar

zhorabogdanov07

June 22, 2019 at 07:41 PM

Пацаны (Девчёнки) гоу скинем свои риферальные коды что бы заработать КД?
PrO100NeO avatar

PrO100NeO

June 22, 2019 at 09:31 PM

Я за гоу
PrO100NeO avatar

PrO100NeO

June 22, 2019 at 09:40 PM

GH3597367
SuperMAKS_13 avatar

SuperMAKS_13

June 26, 2019 at 06:15 PM

Ап зона рекомендую
CrooZe avatar

CrooZe

June 27, 2019 at 08:38 PM

Я за
Mirkoshik avatar

Mirkoshik

June 27, 2019 at 10:09 PM

я не прочёл

Orkhan2005 avatar

Orkhan2005

June 28, 2019 at 12:05 PM

Полезно
mikola1 avatar

mikola1

June 28, 2019 at 03:14 PM

Полезно, спасибо

Zevr12 avatar

Zevr12

June 28, 2019 at 09:19 PM

полезная статья, спасибо!
MelShlemming avatar

MelShlemming

June 28, 2019 at 09:46 PM

Ничего сложного
grimgnau avatar

grimgnau

June 29, 2019 at 11:51 AM

Спасибо, будемс знатить.
darkmoon4 avatar

darkmoon4

June 29, 2019 at 01:48 PM

Фарм опыта в студию
Vezet avatar

Vezet

June 29, 2019 at 04:08 PM

А никто не знает, если я написал статью, кнопка с "проверяется" исчезла, а камни душ не дали и статью не опубликовали, хотя ничего об отклонении не написали, то что делать?
elikano avatar

elikano

June 30, 2019 at 01:09 AM

спасибо
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