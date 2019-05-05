ФАРМ КАМНЕЙ ДУШ И

40
0/160
serik1602
May 5, 2019 at 04:31 PM
В этой рубрике, предназначенной преимущественно для новичков, я расскажу какие могут возникать проблемы при фарме камней душ на сайте gamehag, а также представлю возможные решения этих самых проблем. Решения, которые будут описаны в статье были определены мной опытным путем , поэтому не являются единственно верными, но они 100% рабочие и проверенные.
.
. Дождаться пока ваше задание отклонят (если эта игра одна из числа проблемных, постоянно отклоняющихся)
3. Заходите на свою почту и пишите письмо на адрес [email protected]. Тему письма указываете: проблема с игрой "*Название игры*". В содержании пишите письмо по следующему шаблону:
Добрый день. Проблема с игрой "*Название игры*". Я достиг * уровня, но задание было отклонено, вот скриншот: *скриншот*
(В зависимости от обстоятельств может понадобиться написать еще некоторую информацию)
4. Через некоторое время ваше задание будет одобрено и вам на почту придет подтверждение, а также, скорее всего,и сообщение от Misty, о том, что ваше задание было одобрено.
2. Неверно/неточно сформулировано задание
Бывает такое, что задание, написанное на странице игры сформулировано некорректно/неточно. Недавно решил сделать задание по игре Tera Online. В задании написано "ИГРАЙ, А ЗАТЕМ ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ "ЗА ФЕДЕРАЦИЮ!"". В итоге, я прокачался в Tera Online до 25+ уровня, но так и не увидел никакого задания с таким или хотя бы похожим названием. Написав человеку https://gamehag.com/ru/profile/cosh (спасибо ему за наводку) который отписался на сайте gamehag на странице с заданием Tera Online, что его скриншот одобрили, оказалось, что он прошел некоторую миссию, связанную с получением фальшивых документов Федерации, достигнув 11 уровня сделал скриншот выполненных заданий и отослал, после чего его приняли. Как вы могли уже понять, название задания "за федерацию" в игре называется совершенно не так. После подсказки я просто зашел в выполненные миссии, сделал скриншот, отослал его в службу поддержки, как написано в пункте 1 данной статьи, и его тоже одобрили.
Как этого избежать?
Избежать этого, скорее всего, не удастся, но что делать в данной ситуации? Для начала нужно понять ошибаетесь вы или задание действительно сформулировано не правильно. Зайдите на страницу с игрой и прочитайте комментарии. Если люди пишут, что задание отклоняют или говорят, что такого задания нет - вывод очевиден. Если комментариев о том, что задание неправильно сформулировано нет, это не значит что оно действительно сформулировано правильно. Чтобы определить в таком случае кто ошибается, необходимо понять следующее. Все эти задания расчитаны на то, чтобы люди ознакомились с игрой. Что не предусматривает чрезмерного игрового прогресса. Если вы в игре значительно продвинулись в прохождении, но так и не нашли необходимое задание - стоит задуматься о неправильной формулировке и попробовать сделать скриншот выполненных заданий, отослав его в службу поддержки (алгоритм я описывал в пункте 1 этой статьи).
Надеюсь помог вам, пишите комментарии с интересующими вас вопросами. В дальнейшем планирую выпускать следующие выпуски с другими проблемами и вопросами, а также решениями и ответами на них, соответственно
Какие проблемы могут возникнуть при выполнении заданий с играми для ПК?
Проблемы с браузерными играми и не только
Выполняя задания по браузерным играм я заметил следующую тенденцию: по каким-то причинам именно с браузерными играми появляется больше всего проблем, в следствии которых при отправке скриншота вы получаете постоянные отказы одобрить задание. Также было замечено, что игры, которые одобряют без проблем, одобряют очень быстро, не редко в течении нескольких секунд. Как возможна такая скорость? Очевидно, что после того, как мы загружаем скриншот на странице с заданием, скриншот попадает на проверку с помощью программного обеспечения, без вмешательства человека, что вполне может объяснить скорость принятия решения и постоянные ошибки
Andry1337
May 5, 2019 at 08:34 PM
FiFtiPuL020
May 5, 2019 at 11:16 PM
Feuxeddd
May 5, 2019 at 11:17 PM
edikbirnt
May 6, 2019 at 11:44 PM
BigMak0959505
May 6, 2019 at 11:52 PM
ASAWER12
May 7, 2019 at 05:38 PM
ASAWER12
May 7, 2019 at 05:39 PM
serik1602
May 7, 2019 at 05:44 PM
serik1602
May 7, 2019 at 05:44 PM
avatat606
May 7, 2019 at 06:42 PM
paxa2221
May 8, 2019 at 07:30 PM
030699
May 8, 2019 at 08:44 PM
Vinston174
May 8, 2019 at 08:45 PM
Allaberdi
May 8, 2019 at 08:48 PM
Allaberdi
May 8, 2019 at 08:49 PM
amigo83
May 9, 2019 at 12:35 PM
PYCi
May 11, 2019 at 06:39 PM
MaImozg1
May 12, 2019 at 11:00 AM
memas1
May 12, 2019 at 03:01 PM
imperator1
May 12, 2019 at 03:08 PM
TetiLar
May 12, 2019 at 03:24 PM
LLIHYPOK
May 12, 2019 at 05:10 PM
MrKrissx
May 12, 2019 at 08:15 PM
rifer19
June 22, 2019 at 01:08 PM
Zevr12
June 22, 2019 at 01:33 PM
zhorabogdanov07
June 22, 2019 at 07:41 PM
PrO100NeO
June 22, 2019 at 09:31 PM
PrO100NeO
June 22, 2019 at 09:40 PM
SuperMAKS_13
June 26, 2019 at 06:15 PM
CrooZe
June 27, 2019 at 08:38 PM
Mirkoshik
June 27, 2019 at 10:09 PM
Orkhan2005
June 28, 2019 at 12:05 PM
mikola1
June 28, 2019 at 03:14 PM
Zevr12
June 28, 2019 at 09:19 PM
MelShlemming
June 28, 2019 at 09:46 PM
grimgnau
June 29, 2019 at 11:51 AM
darkmoon4
June 29, 2019 at 01:48 PM
Vezet
June 29, 2019 at 04:08 PM
elikano
June 30, 2019 at 01:09 AM
Статьи
Форумы
© 2025 Gamehag. Все права защищены.
Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.