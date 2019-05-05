ФАРМ КАМНЕЙ ДУШ И

В этой рубрике, предназначенной преимущественно для новичков, я расскажу какие могут возникать проблемы при фарме камней душ на сайте gamehag, а также представлю возможные решения этих самых проблем. Решения, которые будут описаны в статье были определены мной опытным путем , поэтому не являются единственно верными, но они 100% рабочие и проверенные.

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Как этого избежать?Для того, чтобы избежать развития ситуации, при котором вы, выполнив задание, останетесь без вознаграждения необходимо сделать следующее (подходит и для не браузерных игр):1. Загрузить скриншот на странице с этой игрой на сайте gamehag, нажав на кнопку "выполни задание"

. Дождаться пока ваше задание отклонят (если эта игра одна из числа проблемных, постоянно отклоняющихся)

3. Заходите на свою почту и пишите письмо на адрес [email protected]. Тему письма указываете: проблема с игрой "*Название игры*". В содержании пишите письмо по следующему шаблону:



Добрый день. Проблема с игрой "*Название игры*". Я достиг * уровня, но задание было отклонено, вот скриншот: *скриншот*

(В зависимости от обстоятельств может понадобиться написать еще некоторую информацию)



4. Через некоторое время ваше задание будет одобрено и вам на почту придет подтверждение, а также, скорее всего,и сообщение от Misty, о том, что ваше задание было одобрено.







2. Неверно/неточно сформулировано задание

Бывает такое, что задание, написанное на странице игры сформулировано некорректно/неточно. Недавно решил сделать задание по игре Tera Online. В задании написано "ИГРАЙ, А ЗАТЕМ ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ "ЗА ФЕДЕРАЦИЮ!"". В итоге, я прокачался в Tera Online до 25+ уровня, но так и не увидел никакого задания с таким или хотя бы похожим названием. Написав человеку https://gamehag.com/ru/profile/cosh (спасибо ему за наводку) который отписался на сайте gamehag на странице с заданием Tera Online, что его скриншот одобрили, оказалось, что он прошел некоторую миссию, связанную с получением фальшивых документов Федерации, достигнув 11 уровня сделал скриншот выполненных заданий и отослал, после чего его приняли. Как вы могли уже понять, название задания "за федерацию" в игре называется совершенно не так. После подсказки я просто зашел в выполненные миссии, сделал скриншот, отослал его в службу поддержки, как написано в пункте 1 данной статьи, и его тоже одобрили.

Как этого избежать?

Избежать этого, скорее всего, не удастся, но что делать в данной ситуации? Для начала нужно понять ошибаетесь вы или задание действительно сформулировано не правильно. Зайдите на страницу с игрой и прочитайте комментарии. Если люди пишут, что задание отклоняют или говорят, что такого задания нет - вывод очевиден. Если комментариев о том, что задание неправильно сформулировано нет, это не значит что оно действительно сформулировано правильно. Чтобы определить в таком случае кто ошибается, необходимо понять следующее. Все эти задания расчитаны на то, чтобы люди ознакомились с игрой. Что не предусматривает чрезмерного игрового прогресса. Если вы в игре значительно продвинулись в прохождении, но так и не нашли необходимое задание - стоит задуматься о неправильной формулировке и попробовать сделать скриншот выполненных заданий, отослав его в службу поддержки (алгоритм я описывал в пункте 1 этой статьи).

Надеюсь помог вам, пишите комментарии с интересующими вас вопросами. В дальнейшем планирую выпускать следующие выпуски с другими проблемами и вопросами, а также решениями и ответами на них, соответственно

Какие проблемы могут возникнуть при выполнении заданий с играми для ПК?



Проблемы с браузерными играми и не только

Выполняя задания по браузерным играм я заметил следующую тенденцию: по каким-то причинам именно с браузерными играми появляется больше всего проблем, в следствии которых при отправке скриншота вы получаете постоянные отказы одобрить задание. Также было замечено, что игры, которые одобряют без проблем, одобряют очень быстро, не редко в течении нескольких секунд. Как возможна такая скорость? Очевидно, что после того, как мы загружаем скриншот на странице с заданием, скриншот попадает на проверку с помощью программного обеспечения, без вмешательства человека, что вполне может объяснить скорость принятия решения и постоянные ошибки