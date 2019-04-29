Моя любимая игра Roblox

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مصري فلسطيني
مصري فلسطيني
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Дождь

Gem156

novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: привет
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Моя любимая игра Roblox

100pendro avatar

100pendro

April 29, 2019 at 10:01 PM

Roblox очень популярная и весёлая игра и по этому я советую её вам !!!!!!!!!!!
Я хочу рассказать про мою любимую игру под названием Roblox! 
Roblox - это популярная и весёлая игра которая есть на ПК, Андроид, IOS/MAC, XboX. В неё можно играть вместе с друзьями. 
У Roblox'a один огромный минус... В нём очень дорогая игровая валюта. 400 Robux стоят 4$, в России это аш 200 с чем то рублей, но создатель Roblox'a делает "Эвенты" с помощью которых можно сделать крутую аватарку. Я пользуюсь этим способом!
Игроки в Roblox'e сделали так много всяких карт от Obby до Simulator'ov. Прикол Roblox'a в том что в него можно зайти только
с сайта (если вы на ПК). В Roblox'e есть очень-очень дорогие вещи Например: Доминус, Домино.
В Roblox'e есть 2 странных игрока John Doe (и есть еще второй игрок - это девочка но я не помню какой у неё ник))))
В Roblox'e есть значки и не просто получить! Самый простой значок - это добавить в друзья 20 игроков. 
После значка дружбы идёт значок "Ветеран". Его дают когда вы поиграете в Roblox целый год. 
Мой значок "Ветеран" придёт 7 ноября. Ждать конечно долго но с Roblox'om это время пролетит не заметно. 
В Roblox'e как я уже говорил очень много карт. Самая популярная карта на данный момент - это MadCity.
Не смотря на то что MadCity самая популярная игра, я её просто ненавижу!
Моя любимая игра это Ro'Ghoul. Она очень хорошо проработана и очень крутые анимации.
Roblox это достаточно защищённая игра. Её трудно взломать и это её плюс. 
Если вы подрубаете хаки вас просто кикает из игры. Если вы нечестным способом получите Robux то Roblox наверное забанит ваш акк.
Лучше Robux купить либо же заработать их на этом сайте...
В Roblox'e есть не мало хорроров типа Страшный Лифт, Гренни. 
Мы с моим другом очень любим в них играть.
В Roblox'e есть много русских ютуберов. Иностранных тоже не мало.
Странно то что маленькие ребята типа меня говорят что Roblox ерунда, но ютуберы которым наверное больше 18 говорят что Roblox крутая игра!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если вам по какой то причине не нравится Roblox то просто попробуйте поиграть в него и скажите точно нравится вам или нет.
Roblox был создан 1 января 2006 года.
В мае 2018 игра Roblox была заблокирована в ОАЭ из-за того, что правительство ОАЭ думает, что она разрушает психику детей.
Что бы создавать всякую одежду и получать за это Robux надо быть хотя бы в одном Builders Club.
В Roblox'e можно купить специальные привилегии, они будут давать некоторые вещи, как Robux, возможность делать группы, дополнительные Robux и другое. За Robux можно делать VIP сервер. Раньше была валюта TIX, за неё можно было покупать Robux.
FireWolf_1983 avatar

FireWolf_1983

April 29, 2019 at 10:14 PM

Моя тоже!!!
Cabachoc avatar

Cabachoc

April 30, 2019 at 02:17 PM

Обожаю роблокс каждьій день играю
q1w2e3r4t5y6u7i8 avatar

q1w2e3r4t5y6u7i8

May 1, 2019 at 11:02 AM

а вы с читами играете ?

100pendro avatar

100pendro

May 1, 2019 at 03:53 PM

Нет

Vlad2006092 avatar

Vlad2006092

May 1, 2019 at 09:28 PM

Потомушто то вирус а не читы

danil_mix1 avatar

danil_mix1

May 3, 2019 at 02:54 PM

ну....норм инфа
Kolya_Viero avatar

Kolya_Viero

September 9, 2019 at 07:23 PM

Аналогично,роблокс хорошая игра, донат более мение дешовый если честно. Люблю поиграть вечерком.
sasha74 avatar

sasha74

September 9, 2019 at 08:07 PM

В Roblox'e можно купить специальные привилегии, они будут давать некоторые вещи, как Robux, возможность делать группы, дополнительные Robux и другое. За Robux можно делать VIP сервер. Раньше была валюта TIX, за неё можно было покупать Robux.
3Jlou_CTyDeHT avatar

3Jlou_CTyDeHT

September 9, 2019 at 10:27 PM

Внук майнкрафта что ли?)
Max_bro251 avatar

Max_bro251

September 10, 2019 at 12:12 PM

привет всееем
Anonymous1943 avatar

Anonymous1943

September 12, 2019 at 02:20 PM

Мда... я думал что я один странный
VanyGamer2008R avatar

VanyGamer2008R

September 12, 2019 at 05:08 PM

Ну да мне тоже нравиться роблокс
Kolopoluuuu avatar

Kolopoluuuu

September 14, 2019 at 09:51 AM

Роблокс этоо круууть!!
RusRick avatar

RusRick

September 14, 2019 at 12:22 PM

Игра довольно крутая,но поскучать всё равно можно,но не часто если найти хорошую игру
Superhab avatar

Superhab

September 14, 2019 at 10:42 PM

И моя
Lieroriginal avatar

Lieroriginal

September 15, 2019 at 03:46 AM

Не не ну нафиг я даже смотреть в сторону этой игры боюсь
iXXXOx avatar

iXXXOx

September 15, 2019 at 06:43 AM

я тоже люблю погонять в роблокс

asdadasdad avatar

asdadasdad

September 16, 2019 at 09:08 PM

Я не удивлён, что данные писанины попадают на форум, а не рубрику со статьями
anime4354544 avatar

anime4354544

July 4, 2020 at 11:53 AM

люблю роблокс
anime4354544 avatar

anime4354544

July 4, 2020 at 11:53 AM

:kissing_heart:
anime4354544 avatar

anime4354544

July 4, 2020 at 11:53 AM

а вы?:grinning:
__5200 avatar

__5200

July 8, 2020 at 08:01 AM

я тоже фанатка
kurull20081008 avatar

kurull20081008

July 8, 2020 at 03:22 PM

тповая стата
cah_400 avatar

cah_400

July 8, 2020 at 04:55 PM

классная игра пойду сейчас играть
Ale_si5005 avatar

Ale_si5005

July 9, 2020 at 12:10 AM

Крутя игра
ukhinakristina0 avatar

ukhinakristina0

July 9, 2020 at 12:47 PM

моя тоже
heketa334 avatar

heketa334

July 9, 2020 at 01:55 PM

классная игра для средних пк )

grischa1313 avatar

grischa1313

July 9, 2020 at 10:50 PM

не зашло
TUK_LOVE avatar

TUK_LOVE

July 9, 2020 at 11:56 PM

Прикольная игра!!!
TUK_LOVE avatar

TUK_LOVE

July 9, 2020 at 11:56 PM

топ игра
Kartofanka avatar

Kartofanka

July 9, 2020 at 11:57 PM

Моя тоже
artem_pro_1 avatar

artem_pro_1

July 10, 2020 at 12:04 AM

Ну норм игра мне лично нравитца
xMaksimka1337 avatar

xMaksimka1337

July 10, 2020 at 07:28 PM

Ненавижу Roblox

ukhinakristina0 avatar

ukhinakristina0

July 10, 2020 at 08:21 PM

мне нравится все
Sasha_Lana358 avatar

Sasha_Lana358

July 11, 2020 at 06:05 AM

Обажаю роблокс
MasterHot avatar

MasterHot

July 11, 2020 at 10:52 AM

agfhgdjhfjfh
Alina56 avatar

Alina56

July 12, 2020 at 12:24 AM

Мне тоже очень нравится роблокс

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