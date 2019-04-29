Моя любимая игра Roblox

100pendro

Roblox очень популярная и весёлая игра и по этому я советую её вам !!!!!!!!!!!

Я хочу рассказать про мою любимую игру под названием Roblox!

Roblox - это популярная и весёлая игра которая есть на ПК, Андроид, IOS/MAC, XboX. В неё можно играть вместе с друзьями.

У Roblox'a один огромный минус... В нём очень дорогая игровая валюта. 400 Robux стоят 4$, в России это аш 200 с чем то рублей, но создатель Roblox'a делает "Эвенты" с помощью которых можно сделать крутую аватарку. Я пользуюсь этим способом!

Игроки в Roblox'e сделали так много всяких карт от Obby до Simulator'ov. Прикол Roblox'a в том что в него можно зайти только

с сайта (если вы на ПК). В Roblox'e есть очень-очень дорогие вещи Например: Доминус, Домино.

В Roblox'e есть 2 странных игрока John Doe (и есть еще второй игрок - это девочка но я не помню какой у неё ник))))

В Roblox'e есть значки и не просто получить! Самый простой значок - это добавить в друзья 20 игроков.

После значка дружбы идёт значок "Ветеран". Его дают когда вы поиграете в Roblox целый год.

Мой значок "Ветеран" придёт 7 ноября. Ждать конечно долго но с Roblox'om это время пролетит не заметно.

В Roblox'e как я уже говорил очень много карт. Самая популярная карта на данный момент - это MadCity.

Не смотря на то что MadCity самая популярная игра, я её просто ненавижу!

Моя любимая игра это Ro'Ghoul. Она очень хорошо проработана и очень крутые анимации.

Roblox это достаточно защищённая игра. Её трудно взломать и это её плюс.

Если вы подрубаете хаки вас просто кикает из игры. Если вы нечестным способом получите Robux то Roblox наверное забанит ваш акк.

Лучше Robux купить либо же заработать их на этом сайте...

В Roblox'e есть не мало хорроров типа Страшный Лифт, Гренни.

Мы с моим другом очень любим в них играть.

В Roblox'e есть много русских ютуберов. Иностранных тоже не мало.

Странно то что маленькие ребята типа меня говорят что Roblox ерунда, но ютуберы которым наверное больше 18 говорят что Roblox крутая игра!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Если вам по какой то причине не нравится Roblox то просто попробуйте поиграть в него и скажите точно нравится вам или нет.

Roblox был создан 1 января 2006 года.

В мае 2018 игра Roblox была заблокирована в ОАЭ из-за того, что правительство ОАЭ думает, что она разрушает психику детей.

Что бы создавать всякую одежду и получать за это Robux надо быть хотя бы в одном Builders Club.

В Roblox'e можно купить специальные привилегии, они будут давать некоторые вещи, как Robux, возможность делать группы, дополнительные Robux и другое. За Robux можно делать VIP сервер. Раньше была валюта TIX, за неё можно было покупать Robux.