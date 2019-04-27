CSGO: Термины

s1nhron

Приветствую всех заглянувших на мой скромный огонёк, сегодня я начинаю свой цикл статей, посвященных соревновательному Counter Strike и гайдам по нему. Сам я имею более 2500 часов и играю в полу-профессиональной команде. Начнем с определений, так как эти основы используются во всех последующих статьях.

Термины ТТ- Террористы, игроки атаки.

КТ- Контер-террористы, игроки защиты.

Теппинг - метод стрельбы при котором игрок использует лишь одиночные выстрелы точно в голову. Используется в основном на дальних дистанциях. Зрелищно, но неэффективно.

Спрей - "зажим" - метод стрельбы, при котором игрок выпускает большую очередь из оружия, при этом контролируя разброс. Самый эффективный метод стрельбы в CS.

Префаер - прием, при котором вы заранее наводите прицел на возможную позицию оппонента.

Фликшот - прием, при котором происходит наводка на цель за считанные доли секунды из одного положения в другое. В основном используется при игре с AWP, но так же подходит и рифлерам.

Фастзум - прием с AWP, при котором практически одновременно прожимается зум и выстрел. Помогает в чрезвычайных ситуациях, но неточен.

Ноузум - то же самое что и фастзум, но без прицела.

Бёрст - метод стрельбы, при котором выпускается очередь из нескольких пуль. Редко используется по причине неэффективности.

Стрейф - прием, при котором модель игрока двигается и мгновенно останавливается для выстрела. Есть стрейф длинный и короткий.

Девайс - оружие.

Стак - тактика, в котором все игроки защиты стакаются на одной точке. Используется в экономических раундах/в меньшинстве.

Буст - подсадка одного игрока другим в определенных точках на карте.

Опорник - игрок, выполняющий ключевую роль на одной из точек A или B.

Хелпующий - игрок, выполняющий перемещения между точками для помощи опорникам.

Рифлер - игрок, в основном играющий со штурмовыми винтовками (AK-47, M4A4).

Снайпер - игрок с AWP. Выполняет передвижения по карте для контроля точек / получения опенфрагов.

Люркер - игрок атаки, действующий отдельно от своей команды. Занимается тем, что стягивает на себя внимание, либо убивает игроков защиты на перетяжке.

IGL, капитан - лидер команды, человек, выбирающий тактики игры в защите/атаке и поднимающий моральный дух команды.

Фраг - убийство.

Опенфраг - первый фраг в раунде.

Экзитфраг - фраги в окончании раунда, которые не влияют на его исход, но влияют на дальнейшую экономику команд.

Раш - тактика, в которой игроки атаки на первых секундах врываются на точку, рассчитывая поймать защиту вне позиций. В основном используется при плохой экономике.

Сплит - зажим плента игроками атаки с нескольких сторон. Как пример - зажим A плента на de_mirage с коннектора, паласов и ямы.

Лосбонус (Lost bonus) - бонус по +500$ за проигранные раунды. Начинается с 1400$, заканчивается 3400$.

Эко - экономический раунд, в котором игроки специально не покупают снаряжение для экономии денег на следующий раунд.

Форс - раунд, в котором команда закупается несмотря на малое кол-во денег. В основном используется для того чтобы сломать экономику противника и заставить его делать эко.

Бай - раунд с полной закупкой.

2К бай - бай команды, которая уже заранее имеет большой лосбонус, закупается, оставляя по 1-2 тысячи.

Ресет - обновление экономики команды, которая выиграла серия раундов, а затем проиграла один. В таком раунде дают около 1400$ и команда делает 1-2 экономических.

Ассист - помощь в убийстве.

Флеш ассист - помощь в убийстве при помощи флешки.

Холд - игроки атаки шифтят, ожидают поджимов от соперников и ждут указаний.

Дефолт - тут несколько значений. Первое - это стандартное место установки бомбы, на каждой карте оно свое. Второе - стандартное расположение игроков по карте.

Баннихоп, бхоп, Bunnyhop - техника ускорения путем прыжков, связанная с особенностями движка Source.

Блайнд - ослепление.

Фулл блайнд - полностью ослеплен.

Некоторые рофлы, закрепившиеся в культуре CS'а и использующиеся в связи с определенной ситуацией (в основном в чатике твича):

KQLY - когда игрок убивает в прыжке, в основном с CT спавна в сайт A. Произошло от знаменитого момента с KQLY, который был забанен за использование читов.

BOT (имя) - ну тут все понятно.

Potato aim - аим как у картошки.

Solek - больше подходит СНГ трансляциям. Используется когда игрок ужасно играет с AWP, связано с матчем Penta Sports vs Epsilon, в котором игрок Penta, Solek, возможно будучи пьяным, отвратительно играл с авп. Комментирующие на тот момент SL4M и Strike отлично прокомментировали эти моменты.

Zeus CyberSchool - используется когда игрок сгорает в молотове. Связано с моментом Даниила "Zeus" Тесленко, который сгорел в молотове, пытаясь пройти сквозь него на шифте.

summ1tig, либо просто 1g - используется когда игрок сгорает в молотове. Произошло от момента со знаменитым игроком американской сцены summit'om, который бежал дефузить бомбу, убив всех оппонентов, и по пути сгорел в молотове.

phoon - используется когда игрок забрал кого-то, перед этим использовав баннихоп. Связано с бывшим игроком в CSS, phoon'ом, который постоянно абузил бхоп.

Вот я и перечислил все основные термины в этой игре. Надеюсь вам понравилось, увидимся!







