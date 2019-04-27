CSGO: Термины

Приветствую всех заглянувших на мой скромный огонёк, сегодня я начинаю свой цикл статей, посвященных соревновательному Counter Strike и гайдам по нему. Сам я имею более 2500 часов и играю в полу-профессиональной команде. Начнем с определений, так как эти основы используются во всех последующих статьях.
Термины
ТТ- Террористы, игроки атаки.
КТ- Контер-террористы, игроки защиты.
Теппинг - метод стрельбы при котором игрок использует лишь одиночные выстрелы точно в голову. Используется в основном на дальних дистанциях. Зрелищно, но неэффективно.
Спрей - "зажим" - метод стрельбы, при котором игрок выпускает большую очередь из оружия, при этом контролируя разброс. Самый эффективный метод стрельбы в CS.
Префаер - прием, при котором вы заранее наводите прицел на возможную позицию оппонента.
Фликшот - прием, при котором происходит наводка на цель за считанные доли секунды из одного положения в другое. В основном используется при игре с AWP, но так же подходит и рифлерам.
Фастзум - прием с AWP, при котором практически одновременно прожимается зум и выстрел. Помогает в чрезвычайных ситуациях, но неточен.
Ноузум - то же самое что и фастзум, но без прицела.
Бёрст - метод стрельбы, при котором выпускается очередь из нескольких пуль. Редко используется по причине неэффективности.
Стрейф - прием, при котором модель игрока двигается и мгновенно останавливается для выстрела. Есть стрейф длинный и короткий.
Девайс - оружие.
Стак - тактика, в котором все игроки защиты стакаются на одной точке. Используется в экономических раундах/в меньшинстве.
Буст - подсадка одного игрока другим в определенных точках на карте.
Опорник - игрок, выполняющий ключевую роль на одной из точек A или B.
Хелпующий - игрок, выполняющий перемещения между точками для помощи опорникам.
Рифлер - игрок, в основном играющий со штурмовыми винтовками (AK-47, M4A4).
Снайпер - игрок с AWP. Выполняет передвижения по карте для контроля точек / получения опенфрагов.
Люркер - игрок атаки, действующий отдельно от своей команды. Занимается тем, что стягивает на себя внимание, либо убивает игроков защиты на перетяжке.
IGL, капитан - лидер команды, человек, выбирающий тактики игры в защите/атаке и поднимающий моральный дух команды.
Фраг - убийство.
Опенфраг - первый фраг в раунде.
Экзитфраг - фраги в окончании раунда, которые не влияют на его исход, но влияют на дальнейшую экономику команд.
Раш - тактика, в которой игроки атаки на первых секундах врываются на точку, рассчитывая поймать защиту вне позиций. В основном используется при плохой экономике.
Сплит - зажим плента игроками атаки с нескольких сторон. Как пример - зажим A плента на de_mirage с коннектора, паласов и ямы.
Лосбонус (Lost bonus) - бонус по +500$ за проигранные раунды. Начинается с 1400$, заканчивается 3400$.
Эко - экономический раунд, в котором игроки специально не покупают снаряжение для экономии денег на следующий раунд.
Форс - раунд, в котором команда закупается несмотря на малое кол-во денег. В основном используется для того чтобы сломать экономику противника и заставить его делать эко.
Бай - раунд с полной закупкой.
2К бай - бай команды, которая уже заранее имеет большой лосбонус, закупается, оставляя по 1-2 тысячи.
Ресет - обновление экономики команды, которая выиграла серия раундов, а затем проиграла один. В таком раунде дают около 1400$ и команда делает 1-2 экономических.
Ассист - помощь в убийстве.
Флеш ассист - помощь в убийстве при помощи флешки.
Холд - игроки атаки шифтят, ожидают поджимов от соперников и ждут указаний.
Дефолт - тут несколько значений. Первое - это стандартное место установки бомбы, на каждой карте оно свое. Второе - стандартное расположение игроков по карте.
Баннихоп, бхоп, Bunnyhop - техника ускорения путем прыжков, связанная с особенностями движка Source.
Блайнд - ослепление.
Фулл блайнд - полностью ослеплен.
Некоторые рофлы, закрепившиеся в культуре CS'а и использующиеся в связи с определенной ситуацией (в основном в чатике твича):
KQLY - когда игрок убивает в прыжке, в основном с CT спавна в сайт A. Произошло от знаменитого момента с KQLY, который был забанен за использование читов.
BOT (имя) - ну тут все понятно.
Potato aim - аим как у картошки.
Solek - больше подходит СНГ трансляциям. Используется когда игрок ужасно играет с AWP, связано с матчем Penta Sports vs Epsilon, в котором игрок Penta, Solek, возможно будучи пьяным, отвратительно играл с авп. Комментирующие на тот момент SL4M и Strike отлично прокомментировали эти моменты.
Zeus CyberSchool - используется когда игрок сгорает в молотове. Связано с моментом Даниила "Zeus" Тесленко, который сгорел в молотове, пытаясь пройти сквозь него на шифте.
summ1tig, либо просто 1g - используется когда игрок сгорает в молотове. Произошло от момента со знаменитым игроком американской сцены summit'om, который бежал дефузить бомбу, убив всех оппонентов, и по пути сгорел в молотове.
phoon - используется когда игрок забрал кого-то, перед этим использовав баннихоп. Связано с бывшим игроком в CSS, phoon'ом, который постоянно абузил бхоп.
Вот я и перечислил все основные термины в этой игре. Надеюсь вам понравилось, увидимся!
хорошая игра только нужно играть с друзьями
Игра очень класная но есть и минуси читери,школьники которие орут.
Я ору с людей которые не умеют играть в разные игры изичьные
Хаешка- осколочная граната
Флэшка- свето-шумовая граната
Петух-1.p90 2.школьник орущий матом в голосовой чат
Клатч-ситуация когда ты остаёшься 1 к n кол-ву игроков
Эко раунд=пистолетный раунд
Форс раунд-когда берёшь дешёвое оружие или дигл чтобы отыграться
Плэнт а/б- места для закладки бомбы с соответствующеми буквами
Мид-сложно обьяснить ,но это типо пространства между плэнтами
Сколько играл, а половины терменов не знал.
Игра где все основано на рандоме скилл в этой игре юзаеться по минемуму
Игра которая не нуждается в представления
Хорошие данные написаны !!
Кс топ, но команда иногда тупит
Всем здарова , я незнаю ,что написать ,поэтому написал это.
а как же остальные термины типа миддле
Пожалуйста!:pray::pray::pray:Подкиньте мне 60 КД:pray::pray::pray:
Пожалусто дайте в займы как можно больше кд я верну
Хаешка- осколочная гранатаФлэшка- свето-шумовая гранатаПетух-1.p90 2.школьник орущий матом в голосовой чатКлатч-ситуация когда ты остаёшься 1 к n кол-ву игроковЭко раунд=пистолетный раунд Форс раунд-когда берёшь дешёвое оружие или дигл чтобы отыгратьсяПлэнт а/б- места для закладки бомбы с соответствующеми буквамиМид-сложно обьяснить ,но это типо пространства между плэнтами
норм новчикам сойдёт, правда это ещё не все термины