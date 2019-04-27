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novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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CSGO: Термины

s1nhron avatar

s1nhron

April 27, 2019 at 06:33 PM

Приветствую всех заглянувших на мой скромный огонёк, сегодня я начинаю свой цикл статей, посвященных соревновательному Counter Strike и гайдам по нему. Сам я имею более 2500 часов и играю в полу-профессиональной команде. Начнем с определений, так как эти основы используются во всех последующих статьях.

                                                                       Термины

ТТ- Террористы, игроки атаки.
КТ- Контер-террористы, игроки защиты.
Теппинг - метод стрельбы при котором игрок использует лишь одиночные выстрелы точно в голову. Используется в основном на дальних дистанциях. Зрелищно, но неэффективно. 
Спрей - "зажим" - метод стрельбы, при котором игрок выпускает большую очередь из оружия, при этом контролируя разброс. Самый эффективный метод стрельбы в CS.
Префаер - прием, при котором вы заранее наводите прицел на возможную позицию оппонента.
Фликшот - прием, при котором происходит наводка на цель за считанные доли секунды из одного положения в другое. В основном используется при игре с AWP, но так же подходит и рифлерам.
Фастзум - прием с AWP, при котором практически одновременно прожимается зум и выстрел. Помогает в чрезвычайных ситуациях, но неточен.
Ноузум - то же самое что и фастзум, но без прицела.
Бёрст - метод стрельбы, при котором выпускается очередь из нескольких пуль. Редко используется по причине неэффективности.
Стрейф - прием, при котором модель игрока двигается и мгновенно останавливается для выстрела. Есть стрейф длинный и короткий.
Девайс - оружие.
Стак - тактика, в котором все игроки защиты стакаются на одной точке. Используется в экономических раундах/в меньшинстве.
Буст - подсадка одного игрока другим в определенных точках на карте.
Опорник - игрок, выполняющий ключевую роль на одной из точек A или B. 
Хелпующий - игрок, выполняющий перемещения между точками для помощи опорникам. 
Рифлер - игрок, в основном играющий со штурмовыми винтовками (AK-47, M4A4).
Снайпер - игрок с AWP. Выполняет передвижения по карте для контроля точек / получения опенфрагов.
Люркер - игрок атаки, действующий отдельно от своей команды. Занимается тем, что стягивает на себя внимание, либо убивает игроков защиты на перетяжке.
IGL, капитан - лидер команды, человек, выбирающий тактики игры в защите/атаке и поднимающий моральный дух команды.
Фраг - убийство.
Опенфраг - первый фраг в раунде.
Экзитфраг - фраги в окончании раунда, которые не влияют на его исход, но влияют на дальнейшую экономику команд.
Раш - тактика, в которой игроки атаки на первых секундах врываются на точку, рассчитывая поймать защиту вне позиций. В основном используется при плохой экономике.
Сплит - зажим плента игроками атаки с нескольких сторон. Как пример - зажим A плента на de_mirage с коннектора, паласов и ямы.
Лосбонус (Lost bonus) - бонус по +500$ за проигранные раунды. Начинается с 1400$, заканчивается 3400$.
Эко - экономический раунд, в котором игроки специально не покупают снаряжение для экономии денег на следующий раунд.
Форс - раунд, в котором команда закупается несмотря на малое кол-во денег. В основном используется для того чтобы сломать экономику противника и заставить его делать эко.
Бай - раунд с полной закупкой.
2К бай - бай команды, которая уже заранее имеет большой лосбонус, закупается, оставляя по 1-2 тысячи.
Ресет - обновление экономики команды, которая выиграла серия раундов, а затем проиграла один. В таком раунде дают около 1400$ и команда делает 1-2 экономических.
Ассист - помощь в убийстве.
Флеш ассист - помощь в убийстве при помощи флешки.
Холд - игроки атаки шифтят, ожидают поджимов от соперников и ждут указаний.
Дефолт - тут несколько значений. Первое - это стандартное место установки бомбы, на каждой карте оно свое. Второе - стандартное расположение игроков по карте.
Баннихоп, бхоп, Bunnyhop - техника ускорения путем прыжков, связанная с особенностями движка Source.
Блайнд - ослепление.
Фулл блайнд - полностью ослеплен.
Некоторые рофлы, закрепившиеся в культуре CS'а и использующиеся в связи с определенной ситуацией (в основном в чатике твича):
KQLY - когда игрок убивает в прыжке, в основном с CT спавна в сайт A. Произошло от знаменитого момента с KQLY, который был забанен за использование читов.
BOT (имя) - ну тут все понятно.
Potato aim - аим как у картошки.
Solek - больше подходит СНГ трансляциям. Используется когда игрок ужасно играет с AWP, связано с матчем Penta Sports vs Epsilon, в котором игрок Penta, Solek, возможно будучи пьяным, отвратительно играл с авп. Комментирующие на тот момент SL4M и Strike отлично прокомментировали эти моменты.
Zeus CyberSchool - используется когда игрок сгорает в молотове. Связано с моментом Даниила "Zeus" Тесленко, который сгорел в молотове, пытаясь пройти сквозь него на шифте.
summ1tig, либо просто 1g - используется когда игрок сгорает в молотове. Произошло от момента со знаменитым игроком американской сцены summit'om, который бежал дефузить бомбу, убив всех оппонентов, и по пути сгорел в молотове.
phoon - используется когда игрок забрал кого-то, перед этим использовав баннихоп. Связано с бывшим игроком в CSS, phoon'ом, который постоянно абузил бхоп.
Вот я и перечислил все основные термины в этой игре. Надеюсь вам понравилось, увидимся!



gamemehag avatar

gamemehag

April 29, 2019 at 09:39 PM

кс го это минус нервы
scream17 avatar

scream17

April 29, 2019 at 09:58 PM

Советую!
_boody_ avatar

_boody_

April 30, 2019 at 12:32 PM

хорошая игра только нужно играть с друзьями
Cabachoc avatar

Cabachoc

April 30, 2019 at 02:15 PM

Игра очень класная но есть и минуси читери,школьники которие орут.
Edikons avatar

Edikons

April 30, 2019 at 02:18 PM

Я ору с людей которые не умеют играть в разные игры изичьные
gamezone1 avatar

gamezone1

April 30, 2019 at 08:38 PM

Привет)))
alex_so2 avatar

alex_so2

April 30, 2019 at 08:43 PM

спасибо

alex_so2 avatar

alex_so2

April 30, 2019 at 08:43 PM

помогло

dragonborn3 avatar

dragonborn3

May 2, 2019 at 04:59 PM

Ну такое

Gleb1356 avatar

Gleb1356

May 2, 2019 at 08:31 PM

Хаешка- осколочная граната Флэшка- свето-шумовая граната Петух-1.p90 2.школьник орущий матом в голосовой чат Клатч-ситуация когда ты остаёшься 1 к n кол-ву игроков Эко раунд=пистолетный раунд
Gleb1356 avatar

Gleb1356

May 2, 2019 at 08:35 PM

Форс раунд-когда берёшь дешёвое оружие или дигл чтобы отыграться Плэнт а/б- места для закладки бомбы с соответствующеми буквами Мид-сложно обьяснить ,но это типо пространства между плэнтами
genek87 avatar

genek87

May 3, 2019 at 08:35 AM

Сколько играл, а половины терменов не знал.
Sas711 avatar

Sas711

May 3, 2019 at 04:17 PM

Игра где все основано на рандоме скилл в этой игре юзаеться по минемуму
Sas711 avatar

Sas711

May 3, 2019 at 04:18 PM

Игра которая не нуждается в представления
Ivan_60 avatar

Ivan_60

May 5, 2019 at 11:45 AM

Круто
FiFtiPuL020 avatar

FiFtiPuL020

May 5, 2019 at 11:21 PM

Нормально
lord_leo92 avatar

lord_leo92

May 6, 2019 at 08:46 AM

Хорошие данные написаны !!
akira_yukio avatar

akira_yukio

May 6, 2019 at 09:20 AM

Круто )
KungFury avatar

KungFury

May 6, 2019 at 12:10 PM

спасибо :thumbsup:
Loking_good avatar

Loking_good

May 7, 2019 at 09:58 PM

Круто но есть баги в кс
BlackFauna avatar

BlackFauna

May 8, 2019 at 12:18 AM

Кс топ, но команда иногда тупит
lanister avatar

lanister

May 8, 2019 at 02:35 AM

читерoff дофига))))
Altji avatar

Altji

May 10, 2019 at 06:29 PM

крутоооо

Lis503 avatar

Lis503

May 10, 2019 at 06:38 PM

Всем здарова , я незнаю ,что написать ,поэтому написал это.

TetiLar avatar

TetiLar

May 12, 2019 at 03:33 PM

кс го это минус нервы
dimitry2606 avatar

dimitry2606

May 13, 2019 at 04:43 PM

а как же остальные термины типа миддле
234Maksimka432 avatar

234Maksimka432

May 14, 2019 at 08:27 AM

Пожалуйста!:pray::pray::pray:Подкиньте мне 60 КД:pray::pray::pray:
Sas711 avatar

Sas711

May 14, 2019 at 12:14 PM

Пожалусто дайте в займы как можно больше кд я верну
maksfloki avatar

maksfloki

May 1, 2020 at 08:19 PM

класно у вас тут
space_cowboy1 avatar

space_cowboy1

May 1, 2020 at 08:36 PM

Интересно, конечно...
TimurikPts1231 avatar

TimurikPts1231

May 2, 2020 at 12:08 AM

Хаешка- осколочная гранатаФлэшка- свето-шумовая гранатаПетух-1.p90 2.школьник орущий матом в голосовой чатКлатч-ситуация когда ты остаёшься 1 к n кол-ву игроковЭко раунд=пистолетный раунд Форс раунд-когда берёшь дешёвое оружие или дигл чтобы отыгратьсяПлэнт а/б- места для закладки бомбы с соответствующеми буквамиМид-сложно обьяснить ,но это типо пространства между плэнтами

ElmanAbasov28 avatar

ElmanAbasov28

May 2, 2020 at 07:11 PM

интересно , конечно ).
surdu_victor avatar

surdu_victor

May 2, 2020 at 07:51 PM

nice work

surdu_victor avatar

surdu_victor

May 2, 2020 at 07:51 PM

great work very great
surdu_victor avatar

surdu_victor

May 2, 2020 at 07:52 PM

very nice work and chat
surdu_victor avatar

surdu_victor

May 2, 2020 at 07:52 PM

very funny
surdu_victor avatar

surdu_victor

May 2, 2020 at 07:52 PM

very nice nice
ya_blyat avatar

ya_blyat

May 3, 2020 at 05:45 AM

норм новчикам сойдёт, правда это ещё не все термины
bgteamprbones avatar

bgteamprbones

May 3, 2020 at 11:45 AM

Пушка
12

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