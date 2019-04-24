Дождь

Gem156

novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: привет
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Обзор на игру Seafight

denmuzikant96 avatar

denmuzikant96

April 24, 2019 at 08:37 PM

Старый добрый "морской бой" теперь на мониторе)

  Доброго времени суток уважаемые читатели геймеры. Все мы помним, старый и добрый морской бой, школьная тетрадка в клеточку! Да, это ностальгия! Но теперь благодаря браузерной онлайн игре Seafight в жанре ММОРПГ, можно сыграть в старый добрый "Морской бой", но только на своем любимом мониторе, сидя за компьютером в удобном кресле. Получить огромное удовольствие с ноткой ностальгии. Вы станете величайшим повелителем морей, сражаясь с сильными пиратами, и всякими уникальными мифическими морскими чудовищами. Вам придется выполнять множество интересных квестов, тем самым прокачивая свой уровень. Игра по-сути бесплатная, но некоторые функции все-таки являются платными, но это не беда, и не стоит на этом зацикливаться. Кстати в праздничные дни, да и так просто, делают разные скидки! В игре можно объединяться с другими игроками в Гильдии, что бы побеждать сильнейших врагов, иначе одному это будет сделать затруднительно! В Seafight присутствует около 120 интересных локаций, множество мощных и красивых кораблей, есть кстати и элитный корабль, у которого и свой элитный уровень 



  Seafight вышла как оказалось уже давно, еще в 2006-ом году, но я узнал о ней совсем недавно. Я даже был удивлен, как же я раньше не смог ее заметить! Но я конечно же догадывался что игра не новая, так как сама графика об этом говорит, но если же игрушка мне нравится, но графика лично для меня уходит на задний план, так как я больше получаю удовольствие от сюжета, и сюжет у меня всегда на первом месте.
  Отличная особенность, что за убийство монстров дают золото, и на это золото можно купить оружие, и многие другие полезные вещи! Так же присутствует валюта жемчуг, но основное в игре золото, благодаря золоту и происходят в основном все операции, а благодаря жемчугу производится покупка элитных вещей! Исходя из моих личных наблюдений, я хочу рассказать о плюсах и минусах игры Seafight, и начнем мы пожалуй с плюсов

Плюсы:
1) Несомненно первый плюс, легендарную тетрадную игру перенесли на 3D. Огромное спасибо
2) Относительно бесплатная игра, можно самому внутри игры зарабатывать золото
3) Игра погружает в прекрасную морскую атмосферу
4) Огромное количество игроков, различных локаций и кораблей
5) Есть возможность прокачать свой корабль

Теперь поговорим о минусах, к сожалению минусы есть везде и во всем

Минусы:
1) Увы но графика это основной минус игры, чувствуется атмосфера 2005-2008 годов, жаль что ее не улучшают
2) Вторым несомненным минусом является что игра Seafight до сих пор браузерная! По-моему мнению если бы игра была на платформе android, то игроков было бы намного больше.
3) Один в поле не воин, для этой игры поговорка как никак кстати. Так как когда вы поднимитесь на высокий уровень, сражаться одному будет проблематично, практически не предоставиться это возможным. Поэтому вступать в гильдии, становится обязательным, как бы вы этого не хотели

Ну вот и подвели итоги мы данного творения, лично я советую поиграть, если вам нравится тема о пиратах. Игра увлекательная, затягивает! Но увы, браузерные игры на данный момент не в моде, и потихоньку уходят в небытие. Как мне кажется из-за этого игра теряет много игроков!

Спасибо что прочитали мою статью, всем удачи:)

Dracarys25 avatar

Dracarys25

April 25, 2019 at 08:45 PM

как апать лвл 3? я вообще хз у меня он на 82%
Dracarys25 avatar

Dracarys25

April 25, 2019 at 08:46 PM

что делать?
:sweat:
Edikons avatar

Edikons

April 26, 2019 at 09:54 AM

Найс пацани ггг ))))))
Dracarys25 avatar

Dracarys25

April 26, 2019 at 11:00 AM

Я пспамю ок?
_Gladiator_ avatar

_Gladiator_

May 28, 2019 at 02:39 PM

Как выполнить 1 задание? Не совсем ясно как надо заканчивать карту с 10 уровнем...
denmuzikant96 avatar

denmuzikant96

May 28, 2019 at 03:48 PM

Просто прокачиваешьмя до 10 уровня и все
_Gladiator_ avatar

_Gladiator_

May 28, 2019 at 08:51 PM

Странно, я прокачался, скинул им скриншот и его не одобрили


_Gladiator_ avatar

_Gladiator_

May 28, 2019 at 08:51 PM

Все условия были выполнены

_Gladiator_ avatar

_Gladiator_

May 28, 2019 at 08:58 PM

А что именно нужно скриншотить?
Gordei_2010 avatar

Gordei_2010

March 21, 2020 at 07:26 PM

Саааааааснооооооо!!!
Anzelotik_XD avatar

Anzelotik_XD

March 28, 2020 at 01:48 AM

Я никогда неиграла в это

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