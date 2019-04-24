Старый добрый "морской бой" теперь на мониторе)

Доброго времени суток уважаемые читатели геймеры. Все мы помним, старый и добрый морской бой, школьная тетрадка в клеточку! Да, это ностальгия! Но теперь благодаря браузерной онлайн игре Seafight в жанре ММОРПГ, можно сыграть в старый добрый "Морской бой", но только на своем любимом мониторе, сидя за компьютером в удобном кресле. Получить огромное удовольствие с ноткой ностальгии. Вы станете величайшим повелителем морей, сражаясь с сильными пиратами, и всякими уникальными мифическими морскими чудовищами. Вам придется выполнять множество интересных квестов, тем самым прокачивая свой уровень. Игра по-сути бесплатная, но некоторые функции все-таки являются платными, но это не беда, и не стоит на этом зацикливаться. Кстати в праздничные дни, да и так просто, делают разные скидки! В игре можно объединяться с другими игроками в Гильдии, что бы побеждать сильнейших врагов, иначе одному это будет сделать затруднительно! В Seafight присутствует около 120 интересных локаций, множество мощных и красивых кораблей, есть кстати и элитный корабль, у которого и свой элитный уровень







Seafight вышла как оказалось уже давно, еще в 2006-ом году, но я узнал о ней совсем недавно. Я даже был удивлен, как же я раньше не смог ее заметить! Но я конечно же догадывался что игра не новая, так как сама графика об этом говорит, но если же игрушка мне нравится, но графика лично для меня уходит на задний план, так как я больше получаю удовольствие от сюжета, и сюжет у меня всегда на первом месте.

Отличная особенность, что за убийство монстров дают золото, и на это золото можно купить оружие, и многие другие полезные вещи! Так же присутствует валюта жемчуг, но основное в игре золото, благодаря золоту и происходят в основном все операции, а благодаря жемчугу производится покупка элитных вещей! Исходя из моих личных наблюдений, я хочу рассказать о плюсах и минусах игры Seafight, и начнем мы пожалуй с плюсов



Плюсы:

1) Несомненно первый плюс, легендарную тетрадную игру перенесли на 3D. Огромное спасибо

2) Относительно бесплатная игра, можно самому внутри игры зарабатывать золото

3) Игра погружает в прекрасную морскую атмосферу

4) Огромное количество игроков, различных локаций и кораблей

5) Есть возможность прокачать свой корабль



Теперь поговорим о минусах, к сожалению минусы есть везде и во всем



Минусы:

1) Увы но графика это основной минус игры, чувствуется атмосфера 2005-2008 годов, жаль что ее не улучшают

2) Вторым несомненным минусом является что игра Seafight до сих пор браузерная! По-моему мнению если бы игра была на платформе android, то игроков было бы намного больше.

3) Один в поле не воин, для этой игры поговорка как никак кстати. Так как когда вы поднимитесь на высокий уровень, сражаться одному будет проблематично, практически не предоставиться это возможным. Поэтому вступать в гильдии, становится обязательным, как бы вы этого не хотели



Ну вот и подвели итоги мы данного творения, лично я советую поиграть, если вам нравится тема о пиратах. Игра увлекательная, затягивает! Но увы, браузерные игры на данный момент не в моде, и потихоньку уходят в небытие. Как мне кажется из-за этого игра теряет много игроков!



Спасибо что прочитали мою статью, всем удачи:)