Roblox (Mad City)

ktotobros

Я поведую вам всё что знаю об Mad city

Я расскажу всё об Mad City.

Сначала я расскажу про способы заработка:

1 (Самый дешовый) - Маленькие магазины : 250$-750$, расположены почти на всё карте

2 (Тоже дешовый) - Аирдроп, лодка которая приходит каждые 10 минут, Дом богатой бабушки (вабщето это просто дом, но это я так его назвал), Аэропорт

Аирдропы: Падают по всей карте, и лута в них всего 2: Бластер, 2000$

Лодка: Она находится возле криминальной базы (справа от главного выхода), Приходит каждые 10 минут и скажет о своём причаливание к порту громкими гудками: 1 гудок говорит то что она скоро пробудет в порт, 2 гудок говорит то что она причалила к порту, 3 гудок говорит что лодка уже уплывает

Дом бабушку: 3750$, находится слева от криминальной базы (вы его заметите, слева от гаража будет стекло с крестиком), есть 2 способа пробраться внутрь: через стекло и через дверь (через дверь будет дольше но всё равно вам надо будет взломать как минимум 2 двери)

Аэропорт: Находится возле оружейного магазин (прости пожалуйста я забыл сколько там можно поднять денег), так же там находится джетпак, но чтобы его поднять нужна карта из ночного клуба (про него потом) я точно не знаю как достать эту карту, но знаю что надо пострелять по нужным кнопкам

3 Банк: Находится в центре города, 3000$, есть 2 входа: слева и справа, чтобы войти надо будет взломать компьютер и откроется дверь, потом надо будет заминировать дверь и всё, сбежать можно 3 способами: так же как и пришли, через вентиляцию но там будет 2 двери одна ведёт на улицу, а другая в хол банка, так же там есть у входа 2 банкомата

4 Казино: Находится возле криминальной базы, 4000$, токо 1 вход, Чтобы войти надо будет взломать терминал а потом активировать 4 рычага чтобы открыть дверь, 2 способа побега: 1 так же как пришли и через вентиляцию (тут самый интересный побег через вентиляцию), если вы пошли через вентиляцию то вам надо будет добраться до лифта который вас доставит наверх потом вас надо будет сломать 1 из 2 стекл (советую через то что напротив лифта), так же в холе казино будет 4 игральных автомата с которых можно поднять ещё 1000$

5 Ювелирный магазин: Находится возле магазина лодок (мастерской лодок), 5000$, есть 2 способа войти которые ведут к 1 входу: 1 вход через верёвку, 2 вход через странную горку (я забыл её название), так же там есть кристал который даст 2500$ но его сможет взять токо 1 человек то есть самый быстрый, есть 2 способа побега: через левый выход и правый, через левый вы выбежите в гараж, а через правый к секретному порту с которого можно будет сбежать на лодке

6 (То есть самый прибыльный это) Ночной клуб: Находится недалеко от криминальной базы, 6000$, есть 3 входа это 2 боковых и 1 центральный, так же там есть 2 комбинации на торговом автомате (может их и больше но я знаю токо 2) 1 комбинация даёт ключ карту для джетпак а 2 к быстрому открытию двери которая отделяет вас от богатства (если её взламывать с терминала это будет долго), чтобы сбежать есть 2 выхода 1 очень опасный а 2 не очень: 1 это так же как и пришли (опасность в отм что вы когда будете спрыгивать в ту шахту то вы можете задеть лазер который вас может убить), 2 способ это через вентиляцию которая ведёт на танц. пол, от тудого можно будет выбежать из самого клуба

Также есть ещё способы заработка за героя и полицейского но они не выгодные

1 (Им может пользоваться и герой и полицейский) Убийство преступника: От 25$ (чем больше преступник ограбил тем больше за него награда)

2 Арест (им может пользоваться токо полицейский): от 200$ (его можно комбинировать с убийством то есть это будет добивание, и так же чем больше преступник ограбил тем больше за него награда)

3 Ограбление ночного клуба (Да да имена его я сам удивился когда узнал, и токо полицейский): Ну схему вы знаете как войти, сбежать, как ограбить

Теперь я расскажу про нахождение баз

1 Криминальная база: Поймёте из текста который я написал выше

2 Тюрьма (база для полицейских и героев): Ну если вы начнёте игру за преступника или за полицейского то наверно узнайте (ну она не нужна но я просто так, на пожарный)

3 База героев: Находится под вулканом который находится возле оружейного магазина, там герои могут принять облик героев типа флеша или супер-мена

Настало время рассказать про события (Событие в Mad City это не Event или событие которое идёт сейчас, то есть 30.03.2019, я про это событие не скажу не слова)

1 событие Судная ночь: во время Судной ночи вы можете убить своего союзника

2 событие Извержение вулкана: Извергается вулкан который находится возле оружейного магазина, на вас будут падать красные кубы которые убьют с 1 попадания (даже если вы в машине)

Теперь опишу классы которые вы мажите выбрать начиная игра (вы сможете изменить класс во время игры)

1 Преступник: Класс который может грабить всё но у него есть 2 врага герои и полицейские

2 Полицейские: У этого класса токо 1 общий враг с героями это преступники (это очевидно)

3 Герои: Класс в котором есть ограничение в количестве игроков (точно не помню), ну с кем воюет и с кем дружит наверно понятно из текста

Теперь я наверно буду заканчивать с моей 1 статьёй (про машины, 2 сезон и Event я не буду рассказывать потому что сам не всё знаю либо просто очень мало), если вы это прочитали то огромное вам спасибо!!