Roblox (Mad City)

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Atia
Atia
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مصري فلسطيني
مصري فلسطيني
Gem20
Дождь

Gem156

novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: привет
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Roblox (Mad City)

ktotobros avatar

ktotobros

April 15, 2019 at 03:57 PM

Я поведую вам всё что знаю об Mad city
Я расскажу всё об Mad City. 
Сначала я расскажу про способы заработка:
1 (Самый дешовый) - Маленькие магазины : 250$-750$, расположены почти на всё карте
2 (Тоже дешовый) - Аирдроп, лодка которая приходит каждые 10 минут, Дом богатой бабушки (вабщето это просто дом, но это я так его назвал), Аэропорт  
Аирдропы: Падают по всей карте, и лута в них всего 2: Бластер, 2000$
Лодка: Она находится возле криминальной базы (справа от главного выхода), Приходит каждые 10 минут и скажет о своём причаливание к порту громкими гудками: 1 гудок говорит то что она скоро пробудет в порт, 2 гудок говорит то что она причалила к порту, 3 гудок говорит что лодка уже уплывает
Дом бабушку: 3750$, находится слева от криминальной базы (вы его заметите, слева от гаража будет стекло с крестиком), есть 2 способа пробраться внутрь: через стекло и через дверь (через дверь будет дольше но всё равно вам надо будет взломать как минимум 2 двери)
Аэропорт: Находится возле оружейного магазин (прости пожалуйста я забыл сколько там можно поднять денег), так же там находится джетпак, но чтобы его поднять нужна карта из ночного клуба (про него потом) я точно не знаю как достать эту карту, но знаю что надо пострелять по нужным кнопкам
3 Банк: Находится в центре города, 3000$, есть 2 входа: слева и справа, чтобы войти надо будет взломать компьютер и откроется дверь, потом надо будет заминировать дверь и всё, сбежать можно 3 способами: так же как и пришли, через вентиляцию но там будет 2 двери одна ведёт на улицу, а другая в хол банка, так же там есть у входа 2 банкомата
4 Казино: Находится возле криминальной базы, 4000$, токо 1 вход, Чтобы войти надо будет взломать терминал а потом активировать 4 рычага чтобы открыть дверь, 2 способа побега: 1 так же как пришли и через вентиляцию (тут самый интересный побег через вентиляцию), если вы пошли через вентиляцию то вам надо будет добраться до лифта который вас доставит наверх потом вас надо будет сломать 1 из 2 стекл (советую через то что напротив лифта), так же в холе казино будет 4 игральных автомата с которых можно поднять ещё 1000$
5 Ювелирный магазин: Находится возле магазина лодок (мастерской лодок), 5000$, есть 2 способа войти которые ведут к 1 входу: 1 вход через верёвку, 2 вход через странную горку (я забыл её название), так же там есть кристал который даст 2500$ но его сможет взять токо 1 человек то есть самый быстрый, есть 2 способа побега: через левый выход и правый, через левый вы выбежите в гараж, а через правый к секретному порту с которого можно будет сбежать на лодке
6 (То есть самый прибыльный это) Ночной клуб: Находится недалеко от криминальной базы, 6000$, есть 3 входа это 2 боковых и 1 центральный, так же там есть 2 комбинации на торговом автомате (может их и больше но я знаю токо 2) 1 комбинация даёт ключ карту для джетпак а 2 к быстрому открытию двери которая отделяет вас от богатства (если её взламывать с терминала это будет долго), чтобы сбежать есть 2 выхода 1 очень опасный а 2 не очень: 1 это так же как и пришли (опасность в отм что вы когда будете спрыгивать в ту шахту то вы можете задеть лазер который вас может убить), 2 способ это через вентиляцию которая ведёт на танц. пол, от тудого можно будет выбежать из самого клуба
Также есть ещё способы заработка за героя и полицейского но они не выгодные
1 (Им может пользоваться и герой и полицейский) Убийство преступника: От 25$ (чем больше преступник ограбил тем больше за него награда)
2 Арест (им может пользоваться токо полицейский): от 200$ (его можно комбинировать с убийством то есть это будет добивание, и так же чем больше преступник ограбил тем больше за него награда)
3 Ограбление ночного клуба (Да да имена его я сам удивился когда узнал, и токо полицейский): Ну схему вы знаете как войти, сбежать, как ограбить
Теперь я расскажу про нахождение баз
1 Криминальная база: Поймёте из текста который я написал выше
2 Тюрьма (база для полицейских и героев): Ну если вы начнёте игру за преступника или за полицейского то наверно узнайте (ну она не нужна но я просто так, на пожарный)
3 База героев: Находится под вулканом который находится возле оружейного магазина, там герои могут принять облик героев типа флеша или супер-мена
Настало время рассказать про события (Событие в Mad City это не Event или событие которое идёт сейчас, то есть 30.03.2019, я про это событие не скажу не слова)
1 событие Судная ночь: во время Судной ночи вы можете убить своего союзника
2 событие Извержение вулкана: Извергается вулкан который находится возле оружейного магазина, на вас будут падать красные кубы которые убьют с 1 попадания (даже если вы в машине)
Теперь опишу классы которые вы мажите выбрать начиная игра (вы сможете изменить класс во время игры)
1 Преступник: Класс который может грабить всё но у него есть 2 врага герои и полицейские
2 Полицейские: У этого класса токо 1 общий враг с героями это преступники (это очевидно)
3 Герои: Класс в котором есть ограничение в количестве игроков (точно не помню), ну с кем воюет и с кем дружит наверно понятно из текста
Теперь я наверно буду заканчивать с моей 1 статьёй (про машины, 2 сезон и Event я не буду рассказывать потому что сам не всё знаю либо просто очень мало), если вы это прочитали то огромное вам спасибо!!
KTK__KoT1K avatar

KTK__KoT1K

April 15, 2019 at 04:05 PM

Спасибо
akira_yukio avatar

akira_yukio

November 5, 2019 at 05:35 AM

Чудесно

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