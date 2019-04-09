Roblox-Mad city

Yarik_666

Говорю сразу не понравилась статья-ставьте дизлайк, понравилася-ставьте лайк.

Mad city-это игра котора была создана на игровой платформе roblox игроком taymaster и игроклм FamedChris.В игре 3 команды: преступники, полицейские и герои.Задача преступников сначала сбежать из тюрьмы.Они должны находить в тюрьме предметы с помощью которых они могут сбежать, например отвертку или отмычку.Так же они могут найти предметы для крафта инструмента побега, например пластик+порох=бомба.Затем преступники должны грабить различные локации, а именно: банк-3000$, казино-4000$,ювелирная-5000$ и ночной клуб-6000$.На эти деньги они могут купить транспорт или тюнинговать свою машину или оружие.Так же на карте есть корабль который приплывает каждые 10 минут, с него можно награбить 2000$.Теперь-полицейские.Их задача мешать преступникам "жить".Их задача за которую они получают деньги- убивать преступников, или с помощью наручников арестовывать их и отправлять в тюрьму.Так же чуть не забыл про то, что у каждого места для ограбления есть система защиты которая может убить игроков.Защита есть у всего кроме дома (на карте есть красный домик который можно ограбить на общюю сумму-3750$) и различных мелких мест как банкоматы игровые автоматы казино и сумки в аэропорту.Кстати у полицейских есть специальная ключ-карта, с помощью которой они могут открывать места которые доступны только им.Преступники могут получить эту карту если тихонько вытащат из карманов у полицейского или убьют его.И есть ещё герои.Их база находится в вулкане который время от времени извергается.У них на базе находятся костюмы которые дают им суперсилу.Все костюмы кроме hot rod дают способность полёта и стрельбы магией, а hot rod может очень быстро бегать.Их задача такая же что и у полицейских-мешать преступникам.Так же я расскажу секреты о игре.1-когда герой умирает с шансом 33% из него выпадает кристал, если его подобрать то ты обретёшь силу погибшего супергероя.2-ночной клуб могут ограбить как преступники так и полицейские.3-достаточно редко на карте падают ящики-аирдропы.Они бывают 2 типов:с денгами (2000$) или с лазерной пушкой.4-есть на карте реактивный ранец-джетпак.Что бы его получить вам нужно взять точное оружие вроде пистолета.Затем пойти в ночной клуб и запомнить цвета и их порядок на пластинке диджея.Потом поднятся на следующий этаж, найти автомат напитков или продуктов и выстрелить по цветным кнопкам (по тем же цветам и в таком же порядке).Потом нужно подняться на этаж с сейфом и найти там серые шкафы.Там откроется один из них, и в нём будет boss keycard-ключ-карта босса.Затем нужно пойти в аэропорт и найти там комнату со спец. дверью.Открываете её и берёте jetpack, который позволяет вам летать как героям.Так же на карте есть пиратский корабль в котором находится золотой сундук.Чтобы его получить вам надо найти гдето на пляжах и песках города бутылку в которой будет карта.На ней отмечены 3 точки.Вам нужно идти на 1 из низ (не помню какую) и найти под землёй кнопку dig-копать.Вы выкопаете золотой ключ и откроете сундук в котором лежит целых-10000$!Это всё что я помню про данную игру, если же что то забыл, то писал поздним вечером.Оцените мою статью пожалуйста, возможно скоро напишу новою.Всем пока!!