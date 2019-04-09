Roblox-Mad city

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Дождь

Gem156

novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: привет
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Назад к форуму От пользователей

Roblox-Mad city

Yarik_666 avatar

Yarik_666

April 9, 2019 at 06:21 PM

Говорю сразу не понравилась статья-ставьте дизлайк, понравилася-ставьте лайк.
Mad city-это игра котора была создана на игровой платформе roblox игроком taymaster и игроклм FamedChris.В игре 3 команды: преступники, полицейские и герои.Задача преступников сначала сбежать из тюрьмы.Они должны находить в тюрьме предметы с помощью которых они могут сбежать, например отвертку или отмычку.Так же они могут найти предметы для крафта инструмента побега, например пластик+порох=бомба.Затем преступники должны грабить различные локации, а именно: банк-3000$, казино-4000$,ювелирная-5000$ и ночной клуб-6000$.На эти деньги они могут купить транспорт или тюнинговать свою машину или оружие.Так же на карте есть корабль который приплывает каждые 10 минут, с него можно награбить 2000$.Теперь-полицейские.Их задача мешать преступникам "жить".Их задача за которую они получают деньги- убивать преступников, или с помощью наручников арестовывать их и отправлять в тюрьму.Так же чуть не забыл про то, что у каждого места для ограбления есть система защиты которая может убить игроков.Защита есть у всего кроме дома (на карте есть красный домик который можно ограбить на общюю сумму-3750$) и различных мелких мест как банкоматы игровые автоматы казино и сумки в аэропорту.Кстати у полицейских есть специальная ключ-карта, с помощью которой они могут открывать места которые доступны только им.Преступники могут получить эту карту если тихонько вытащат из карманов у полицейского или убьют его.И есть ещё герои.Их база находится в вулкане который время от времени извергается.У них на базе находятся костюмы которые дают им суперсилу.Все костюмы кроме hot rod дают способность полёта и стрельбы магией, а hot rod может очень быстро бегать.Их задача такая же что и у полицейских-мешать преступникам.Так же я расскажу секреты о игре.1-когда герой умирает с шансом 33% из него выпадает кристал, если его подобрать то ты обретёшь силу погибшего супергероя.2-ночной клуб могут ограбить как преступники так и полицейские.3-достаточно редко на карте падают ящики-аирдропы.Они бывают 2 типов:с денгами (2000$) или с лазерной пушкой.4-есть на карте реактивный ранец-джетпак.Что бы его получить вам нужно взять точное оружие вроде пистолета.Затем пойти в ночной клуб и запомнить цвета и их порядок на пластинке диджея.Потом поднятся на следующий этаж, найти автомат напитков или продуктов и выстрелить по цветным кнопкам (по тем же цветам и в таком же порядке).Потом нужно подняться на этаж с сейфом и найти там серые шкафы.Там откроется один из них, и в нём будет boss keycard-ключ-карта босса.Затем нужно пойти в аэропорт и найти там комнату со спец. дверью.Открываете её и берёте jetpack, который позволяет вам летать как героям.Так же на карте есть пиратский корабль в котором находится золотой сундук.Чтобы его получить вам надо найти гдето на пляжах и песках города бутылку в которой будет карта.На ней отмечены 3 точки.Вам нужно идти на 1 из низ (не помню какую) и найти под землёй кнопку dig-копать.Вы выкопаете золотой ключ и откроете сундук в котором лежит целых-10000$!Это всё что я помню про данную игру, если же что то забыл, то писал поздним вечером.Оцените мою статью пожалуйста, возможно скоро напишу новою.Всем пока!!
nikita13let avatar

nikita13let

April 9, 2019 at 06:25 PM

крутая статья очень круто
special_forces27 avatar

special_forces27

April 9, 2019 at 06:45 PM

Блин че за фигня?! У меня робукс сундук стоил 100 гемов акция была и он был не доступен! А теперь 200 камней душ и он доступен или нет теперь вообще мне не понятно
33114422 avatar

33114422

April 9, 2019 at 06:56 PM

Как дела
Yarik_666 avatar

Yarik_666

April 9, 2019 at 07:06 PM

Nikita13let спасибо огромное тебе.
___268 avatar

___268

April 9, 2019 at 07:21 PM

РОРЫОАВП Ы ПЖЫВЛА ЖПЫАВ Л ПВА ЖЛ мне на срат
edjuigfyd avatar

edjuigfyd

April 9, 2019 at 07:24 PM

кто играл в undertale?
edjuigfyd avatar

edjuigfyd

April 9, 2019 at 07:25 PM

я да а вы играли советую вам пориграть в эту игру
edjuigfyd avatar

edjuigfyd

April 9, 2019 at 07:26 PM

знаете что я просто хочу порекомендовать хорошую игру) :grinning::grinning:
Vitaly2007 avatar

Vitaly2007

April 9, 2019 at 07:34 PM

крутая игра
Vitaly2007 avatar

Vitaly2007

April 9, 2019 at 07:34 PM

очень

Vitaly2007 avatar

Vitaly2007

April 9, 2019 at 07:34 PM

крутая
Vitaly2007 avatar

Vitaly2007

April 9, 2019 at 07:34 PM

класс
Vitaly2007 avatar

Vitaly2007

April 9, 2019 at 07:35 PM

крутяк
Vitaly2007 avatar

Vitaly2007

April 9, 2019 at 07:35 PM

топчик
Vitaly2007 avatar

Vitaly2007

April 9, 2019 at 07:35 PM

ура крутая игра
Mr_Ogi avatar

Mr_Ogi

April 9, 2019 at 07:38 PM

Это хорошая игра. Рекомендую.
Yarik_666 avatar

Yarik_666

April 9, 2019 at 08:05 PM

Как статейка?
Yarik_666 avatar

Yarik_666

April 9, 2019 at 08:06 PM

Только что ещё 1 написал
Yarik_666 avatar

Yarik_666

April 9, 2019 at 08:06 PM

Roblox-Natural Disaster Survival называется
IdeotDibilka avatar

IdeotDibilka

November 24, 2019 at 05:59 PM

Хорошая игра
omans avatar

omans

November 24, 2019 at 06:07 PM

Норм
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

November 24, 2019 at 07:12 PM

Не слышал, спасибо за инфу!
Stepa85 avatar

Stepa85

November 25, 2019 at 03:55 AM

Найсс чотко ) Класно
hrnn000 avatar

hrnn000

November 25, 2019 at 11:17 AM

хорошая идея
choper1 avatar

choper1

November 25, 2019 at 05:20 PM

СУПЕР
КЛАСС
МНЕ НРАВИТЬСЯ
БОМБА
ШИК
УЛЁТ
Wini228 avatar

Wini228

November 26, 2019 at 03:51 AM

Isisisisii
_41132 avatar

_41132

November 26, 2019 at 09:35 PM

я рекомендую ето говно
_41132 avatar

_41132

November 26, 2019 at 09:35 PM

просто топенцкий топ
Art_Lov8 avatar

Art_Lov8

November 26, 2019 at 09:56 PM

Клас
Fedyn4ik avatar

Fedyn4ik

November 26, 2019 at 11:39 PM

Почему в мед сити так лагает?
LegaLeon avatar

LegaLeon

November 27, 2019 at 12:31 AM

Привет
LegaLeon avatar

LegaLeon

November 27, 2019 at 12:32 AM

Тооооооооооп
Yarik_666 avatar

Yarik_666

March 17, 2020 at 03:22 PM

Ребят, лаги в mad city из-за большой карты.

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