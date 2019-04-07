Топ 5 режимов в роблокс!

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revived_blogger
April 7, 2019 at 12:30 AM
4 место я отдам режиму jailbreak. По-моему, этот режим похож на старца. У него на данный момент уже 2 миллиарда визитов. У того же
mad city всего 160 миллионов. В режиме jail break впервые появился тюнинг и система покупки транспорта. У него куча клонов, а у мед сити я
почти что не вижу клонов. Последний плюс - это малая стоимость ВИП сервера. Вы сейчас скажете, что он стоит 200 робаксов, но в мед сити целых 500 робаксов.
Если у меня был бы выбор, я взял бы сервер jail break. К минусам относится дорогой донат. У того же мед сити мобильный тюнинг
стоит 100, а в джейлбрейке 350. А также мало мест для грабежа.
Принимая во внимание все плюсы и минусы, моя оценка 7,1/10.
3 место я отдаю режиму bee swarm simulator. Этот режим довольно старый, но всё равно крутой. Многие ютуберы сняли по нему видосы. Тут уникальный гемплей и царит своя атмосфера. Она довольно мультяшная: тут нет оружия, машин и всякого такого. Для ребёнка или того, кто не любит драки и шутеры, отлично подойдёт. В игре большое разнообразие пчёл, рюкзаков, собиралок пыльцы и локаций. К минусам я отнёс бы: во-первых, если у тебя придирчивый вкус, то игра быстро наскучит; во-вторых, много времени уходит на прокачку; в-третьих, тут сложно
проходить без робуксов, кто бы что бы не говорил. В общей сложности я ставлю 7,6 из 10.
2 место я отдаю bubble gum simulator.
Я отметил много плюсов, но расскажу об основных. Первое, что я заметил - это большое разнообразие валют: ракушки, конфеты и т.д и т.п. Ещё я заметил много островов. Локаций мало, а вот островов на локациях приличное количество, а также большое разнообразие питомцев. Тем более, что бонусы, которые могут давать петы ещё больше, чем на прошлом месте. И последним основным плюсом я выделяю регулярные ивенты и обновления. Теперь о минусах. Первое, терпеть, терпеть и еще раз терпеть, как и во всех симуляторах. Второе, очень очень маленький шанс на крутых петов. Третье, мало предметов - это рюкзаки да жвачки. Сравнив все минусы и плюсы я ставлю 8,7/10.
На 1 место я поставил любимый режим многих это ro-ghoul, созданный по японскому аниме "Токийский гуль". Тут 2 типа игроков - это гули (так называемые монстры) и люди из организации CCG. У гулей есть свои виды оружия: кагуне и кагудже, а у людей - куинки (оружие, созданное из кагуне гулей, для борьбы с ними). У людей так и у гулей много видов оружия. У монстров существуют эволюции оружий. И нет, это не вперёд пикачу, а улучшение старых оружий на более мощные аналоги. Еще к плюсам отнесу возможность создания недорогого вип сервера - всего за 50 робаксов. Большое количество мобов и обширная локация - единственные недостатки.
Кроме того, я заметил, надо сильно постараться, чтобы прокачаться. Но эта проблема решена - вышло обновление на тренеров, которые помогут быстро раскачаться. Моя оценка - 9,5/10.
Если вам понравилась моя статья про 5 лучших режимов в роблоксе в начале 2019 года, то оцените и оставьте отзыв на мою статью. Всем спасибо и пока!!!
Mega212
April 7, 2019 at 03:49 AM
aleksandrekot
April 7, 2019 at 04:26 AM
aleksandrekot
April 7, 2019 at 04:26 AM
aleksandrekot
April 7, 2019 at 04:27 AM
YOUhackME
April 7, 2019 at 07:27 AM
skik162
April 7, 2019 at 09:13 AM
skik162
April 7, 2019 at 09:14 AM
xixz
April 7, 2019 at 01:21 PM
xixz
April 7, 2019 at 01:22 PM
xixz
April 7, 2019 at 01:22 PM
BAZAROMA
April 7, 2019 at 07:26 PM
GGGamerXXXS
April 7, 2019 at 07:43 PM
GGGamerXXXS
April 7, 2019 at 07:43 PM
GGGamerXXXS
April 7, 2019 at 07:45 PM
GGGamerXXXS
April 7, 2019 at 07:45 PM
applenerd123
April 7, 2019 at 09:40 PM
Lizzzun
April 7, 2019 at 10:09 PM
Lizzzun
April 7, 2019 at 10:09 PM
danikeron
April 7, 2019 at 10:36 PM
zhur1kk_iwnl
April 7, 2019 at 10:50 PM
ArRas1ar
April 8, 2019 at 12:39 AM
Dron_YouTube
April 8, 2019 at 09:18 AM
Dron_YouTube
April 8, 2019 at 09:18 AM
Mr_Ogi
April 8, 2019 at 01:18 PM
Mr_Ogi
April 8, 2019 at 01:19 PM
Mr_Ogi
April 8, 2019 at 01:33 PM
saiduoshi
April 15, 2019 at 08:40 AM
KTK__KoT1K
April 15, 2019 at 08:57 AM
MYLuc
April 15, 2019 at 04:02 PM
saiduoshi
April 15, 2019 at 09:38 PM
4574246
July 4, 2019 at 09:48 PM
Artemasdfghjkl
July 4, 2019 at 10:13 PM
Gun13
April 7, 2020 at 12:00 AM
DeepPad
April 7, 2020 at 12:36 PM
galyabalabina43
April 7, 2020 at 03:12 PM
Ivan2280
April 7, 2020 at 04:35 PM
Anonymous1542
April 7, 2020 at 09:06 PM
Anonymous1542
April 7, 2020 at 09:06 PM
Kropiva
April 7, 2020 at 09:27 PM
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