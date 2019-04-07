Топ 5 режимов в роблокс!

Я расскажу о 5-ти лучших режимах 2019 года!5 место - это всеми любимый режим Mad City. В нём куча оружия, транспорта, 3 профессии: герой, полицейский и преступник.Здесь есть много тюнинга, как в нашем любимом jailbreak, и куча скинов на оружия, как в counter strike. В целом,можно сесть с друзьями и поиграть немного. Из минусов я выделяю, во-первых, количество людей (он катастрофически мал); во-вторых, было бы отлично добавить +2 к лимиту героев. Ну 6 как-то маловато, я считаю, надо было сделать +1 и увеличить силу немного. Они легко проиграют обычному калашу. Я ставлю 6,7/10 и считаю это заслуженно.

4 место я отдам режиму jailbreak. По-моему, этот режим похож на старца. У него на данный момент уже 2 миллиарда визитов. У того же

mad city всего 160 миллионов. В режиме jail break впервые появился тюнинг и система покупки транспорта. У него куча клонов, а у мед сити я

почти что не вижу клонов. Последний плюс - это малая стоимость ВИП сервера. Вы сейчас скажете, что он стоит 200 робаксов, но в мед сити целых 500 робаксов.

Если у меня был бы выбор, я взял бы сервер jail break. К минусам относится дорогой донат. У того же мед сити мобильный тюнинг

стоит 100, а в джейлбрейке 350. А также мало мест для грабежа.

Принимая во внимание все плюсы и минусы, моя оценка 7,1/10.



3 место я отдаю режиму bee swarm simulator. Этот режим довольно старый, но всё равно крутой. Многие ютуберы сняли по нему видосы. Тут уникальный гемплей и царит своя атмосфера. Она довольно мультяшная: тут нет оружия, машин и всякого такого. Для ребёнка или того, кто не любит драки и шутеры, отлично подойдёт. В игре большое разнообразие пчёл, рюкзаков, собиралок пыльцы и локаций. К минусам я отнёс бы: во-первых, если у тебя придирчивый вкус, то игра быстро наскучит; во-вторых, много времени уходит на прокачку; в-третьих, тут сложно

проходить без робуксов, кто бы что бы не говорил. В общей сложности я ставлю 7,6 из 10.



2 место я отдаю bubble gum simulator.

Я отметил много плюсов, но расскажу об основных. Первое, что я заметил - это большое разнообразие валют: ракушки, конфеты и т.д и т.п. Ещё я заметил много островов. Локаций мало, а вот островов на локациях приличное количество, а также большое разнообразие питомцев. Тем более, что бонусы, которые могут давать петы ещё больше, чем на прошлом месте. И последним основным плюсом я выделяю регулярные ивенты и обновления. Теперь о минусах. Первое, терпеть, терпеть и еще раз терпеть, как и во всех симуляторах. Второе, очень очень маленький шанс на крутых петов. Третье, мало предметов - это рюкзаки да жвачки. Сравнив все минусы и плюсы я ставлю 8,7/10.



На 1 место я поставил любимый режим многих это ro-ghoul, созданный по японскому аниме "Токийский гуль". Тут 2 типа игроков - это гули (так называемые монстры) и люди из организации CCG. У гулей есть свои виды оружия: кагуне и кагудже, а у людей - куинки (оружие, созданное из кагуне гулей, для борьбы с ними). У людей так и у гулей много видов оружия. У монстров существуют эволюции оружий. И нет, это не вперёд пикачу, а улучшение старых оружий на более мощные аналоги. Еще к плюсам отнесу возможность создания недорогого вип сервера - всего за 50 робаксов. Большое количество мобов и обширная локация - единственные недостатки.

Кроме того, я заметил, надо сильно постараться, чтобы прокачаться. Но эта проблема решена - вышло обновление на тренеров, которые помогут быстро раскачаться. Моя оценка - 9,5/10.







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