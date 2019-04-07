Топ 5 режимов в роблокс!

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Дождь

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novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: привет
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Топ 5 режимов в роблокс!

revived_blogger avatar

revived_blogger

April 7, 2019 at 12:30 AM

Я расскажу о 5-ти лучших режимах 2019 года!
5 место - это всеми любимый режим Mad City. В нём куча оружия, транспорта, 3 профессии: герой, полицейский и преступник.
Здесь есть много тюнинга,  как в нашем любимом jailbreak, и куча скинов на оружия, как в counter strike. В целом,
можно сесть с друзьями и поиграть немного. Из минусов я выделяю, во-первых, количество людей (он катастрофически мал); во-вторых, было бы отлично добавить +2 к лимиту героев. Ну 6 как-то маловато, я считаю, надо было сделать +1 и увеличить силу немного. Они легко проиграют обычному калашу. Я ставлю 6,7/10  и считаю это заслуженно.
 

4 место я отдам режиму jailbreak. По-моему, этот режим  похож на старца. У него на данный момент уже 2 миллиарда визитов. У того же
mad city всего 160 миллионов. В режиме jail break впервые появился тюнинг и система покупки транспорта. У него куча клонов, а у мед сити я
почти что не вижу клонов. Последний плюс - это малая стоимость ВИП сервера. Вы сейчас скажете, что он стоит 200 робаксов, но в мед сити целых 500 робаксов.
Если у меня был бы выбор, я взял бы сервер jail break. К минусам относится дорогой донат. У того же мед сити мобильный тюнинг
стоит 100, а в джейлбрейке 350. А также мало мест для грабежа. 
Принимая во внимание все плюсы и минусы, моя оценка 7,1/10.

3 место я отдаю режиму bee swarm simulator. Этот режим довольно старый, но всё равно крутой. Многие ютуберы сняли по нему видосы. Тут уникальный гемплей и царит своя атмосфера. Она довольно мультяшная:  тут нет оружия, машин и всякого такого. Для ребёнка или того, кто не любит драки и шутеры, отлично подойдёт. В игре большое разнообразие пчёл, рюкзаков, собиралок пыльцы и локаций. К минусам я отнёс бы: во-первых, если у тебя придирчивый вкус, то игра быстро наскучит; во-вторых, много времени уходит на прокачку; в-третьих, тут сложно
проходить без робуксов, кто бы что бы не говорил. В общей сложности я ставлю 7,6 из 10.

2 место я отдаю bubble gum simulator.
Я отметил много плюсов, но расскажу об основных. Первое, что я заметил - это большое разнообразие валют: ракушки, конфеты и т.д и т.п. Ещё я заметил много островов. Локаций мало, а вот островов на локациях приличное количество, а также большое разнообразие питомцев. Тем более, что бонусы, которые могут давать петы ещё больше, чем на прошлом месте. И последним основным плюсом я выделяю регулярные ивенты и обновления. Теперь о минусах. Первое, терпеть, терпеть и еще раз терпеть, как и во всех симуляторах. Второе, очень очень маленький шанс на крутых петов. Третье, мало предметов - это рюкзаки да жвачки. Сравнив все минусы и плюсы я ставлю 8,7/10.

На 1 место я поставил любимый режим многих это ro-ghoul,  созданный по японскому аниме "Токийский гуль". Тут 2 типа игроков - это гули (так называемые монстры) и люди из организации CCG. У гулей есть свои виды оружия: кагуне и кагудже,  а у людей - куинки (оружие, созданное из кагуне гулей, для борьбы с ними). У людей так и у гулей много видов оружия. У монстров существуют эволюции оружий. И нет,  это не вперёд пикачу,  а улучшение старых оружий на более мощные аналоги. Еще к плюсам отнесу возможность создания недорогого вип сервера -  всего за 50 робаксов. Большое количество мобов и обширная локация - единственные недостатки.
Кроме того, я заметил, надо сильно постараться, чтобы прокачаться. Но эта проблема решена - вышло обновление на тренеров,  которые помогут быстро раскачаться. Моя оценка - 9,5/10.



Если вам понравилась моя статья про 5 лучших режимов в роблоксе в начале 2019 года, то оцените и оставьте отзыв на мою статью. Всем спасибо и пока!!!

Mega212 avatar

Mega212

April 7, 2019 at 03:49 AM

Ну тут у каждого свой выбор я лично люблю cb:ro arsenal (можно провести время) можно отнести сюда mad city и jailbreak ну и можно выделить dungeon quest за задумку и реализацию
aleksandrekot avatar

aleksandrekot

April 7, 2019 at 04:26 AM




aleksandrekot avatar

aleksandrekot

April 7, 2019 at 04:26 AM

я обожаю tokyo ghoul
aleksandrekot avatar

aleksandrekot

April 7, 2019 at 04:27 AM






who can make its









































































































YOUhackME avatar

YOUhackME

April 7, 2019 at 07:27 AM

Ро гуль, мад сити,knife simulator(которая была популярна в 2016) ну джейл можно и dudgeon quest. Лично мое субъективное мнение
skik162 avatar

skik162

April 7, 2019 at 09:13 AM

Кто пчеловод играет?

skik162 avatar

skik162

April 7, 2019 at 09:14 AM

кто играет в bee swarm simulator
xixz avatar

xixz

April 7, 2019 at 01:21 PM

Никто)
xixz avatar

xixz

April 7, 2019 at 01:22 PM

(мой друг)
xixz avatar

xixz

April 7, 2019 at 01:22 PM

Дима
BAZAROMA avatar

BAZAROMA

April 7, 2019 at 07:26 PM

и что что у мад сити меньше визитов... он сделан намного лучше
GGGamerXXXS avatar

GGGamerXXXS

April 7, 2019 at 07:43 PM

Ро гуль норм режим?
GGGamerXXXS avatar

GGGamerXXXS

April 7, 2019 at 07:43 PM

Роблокс я обожаю роблокс
GGGamerXXXS avatar

GGGamerXXXS

April 7, 2019 at 07:45 PM

Rnj k.,bn hj,sidfjoisdf
GGGamerXXXS avatar

GGGamerXXXS

April 7, 2019 at 07:45 PM

блин расскладку не поменял вот дерьмо я аш пидскочив от сттраах и траха
applenerd123 avatar

applenerd123

April 7, 2019 at 09:40 PM

пггор
Lizzzun avatar

Lizzzun

April 7, 2019 at 10:09 PM

Статью не в коментах писать нужно...
Lizzzun avatar

Lizzzun

April 7, 2019 at 10:09 PM

Есть специальный раздел "Статьи"
danikeron avatar

danikeron

April 7, 2019 at 10:36 PM

всё ясно








zhur1kk_iwnl avatar

zhur1kk_iwnl

April 7, 2019 at 10:50 PM

Ююзажажажжазазазаззклкп
ArRas1ar avatar

ArRas1ar

April 8, 2019 at 12:39 AM

ДЖЕИЛ БРЕЕЕЙ
Dron_YouTube avatar

Dron_YouTube

April 8, 2019 at 09:18 AM

Джейлбрейк лучше
Dron_YouTube avatar

Dron_YouTube

April 8, 2019 at 09:18 AM

хехехе



Mr_Ogi avatar

Mr_Ogi

April 8, 2019 at 01:18 PM

лично для меня мад сити лучше джейлбрейка

Mr_Ogi avatar

Mr_Ogi

April 8, 2019 at 01:19 PM

в мад сити темболее значки есть где что находиться, выбор оружия больше.
Mr_Ogi avatar

Mr_Ogi

April 8, 2019 at 01:33 PM

в мед сити легко нитро получить
saiduoshi avatar

saiduoshi

April 15, 2019 at 08:40 AM

Привет всем
KTK__KoT1K avatar

KTK__KoT1K

April 15, 2019 at 08:57 AM

1. CB:RO
2. MAD CITY
MYLuc avatar

MYLuc

April 15, 2019 at 04:02 PM

крутая тема

saiduoshi avatar

saiduoshi

April 15, 2019 at 09:38 PM

Что такое roblox?? Я не понимаю
4574246 avatar

4574246

July 4, 2019 at 09:48 PM

я люблю играть в магнат лесоруба
Artemasdfghjkl avatar

Artemasdfghjkl

July 4, 2019 at 10:13 PM

1.ХЗ 2.ХЗ 3.ХЗ ну и дальше ясно
Gun13 avatar

Gun13

April 7, 2020 at 12:00 AM

грутяк

DeepPad avatar

DeepPad

April 7, 2020 at 12:36 PM

Топп угу
galyabalabina43 avatar

galyabalabina43

April 7, 2020 at 03:12 PM

Кто играет в адопт ми?
Ivan2280 avatar

Ivan2280

April 7, 2020 at 04:35 PM

1.Entry Point 2.Blood moon tycoon
Anonymous1542 avatar

Anonymous1542

April 7, 2020 at 09:06 PM

А как же КСГО в роблоксе?
Anonymous1542 avatar

Anonymous1542

April 7, 2020 at 09:06 PM

И где ПАБГ в роблоксе?
Kropiva avatar

Kropiva

April 7, 2020 at 09:27 PM

ля норма игра так то топ статья
1234

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