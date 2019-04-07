rise of kingdoms награды

nuclearjack Через какое время начисляют награду? Прошло более трех суток, но кд до сих пор не пришли

Idsteeve Прошел по предложению. Достиг 15 уровня, хотя нужно было 12 достичь. Никакой награды не пришло. Имейте в виду. Ничего вы не получите с этой игры





saiduoshi Так во всех мобильных играх

opexoff Как получить награду? Нет никаких инструкций по получению наград?

BenyaKrik Пишите Мисти. Если это Стена Ужаса то там внизу есть ссылка У Тебя проблемы с завершением задачи? Нажми здесь. Там помогут. У меня это задание с 12-м уровнем приняли.

Anonymous1623598046 супер

Jufckitr оопрошорр

tigahaha Пишите Мисти. Если это Стена Ужаса то там внизу есть ссылка У Тебя проблемы с завершением задачи? Нажми здесь. Там помогут. У меня это задание с 12-м уровнем приняли.

idleempirecom__com1 спасибо большое оч спасибо помогло л

3jioi_casedropcom_droplandnet Потім він віддасть