rise of kingdoms награды

Через какое время начисляют награду? Прошло более трех суток, но кд до сих пор не пришли
Прошел по предложению. Достиг 15 уровня, хотя нужно было 12 достичь. Никакой награды не пришло. Имейте в виду. Ничего вы не получите с этой игры
Так во всех мобильных играх
Как получить награду? Нет никаких инструкций по получению наград?
Пишите Мисти. Если это Стена Ужаса то там внизу есть ссылка У Тебя проблемы с завершением задачи? Нажми здесь. Там помогут. У меня это задание с 12-м уровнем приняли.
Пишите Мисти. Если это Стена Ужаса то там внизу есть ссылка У Тебя проблемы с завершением задачи? Нажми здесь. Там помогут. У меня это задание с 12-м уровнем приняли.
спасибо большое оч спасибо помогло л