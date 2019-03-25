IVANOVVO

ДОРОУЧИК

Роли

Полиция

Полиции выдают пистолет, тазер и наручники. Их главная роль заключается в аресте виновных заключенных или сбежавших преступников. Полицейские игроки икру внутри полицейского участка, найденного в тюрьме.



Заключенный

Заключенные размножаются в своей тюремной камере временно, прежде чем они могут уйти. Цель заключенных состоит в том, чтобы бежать из тюрьмы и стать преступниками. Они могут искать определенные предметы, такие как контейнеры, мусорные баки и коробки, чтобы иметь шанс сбежать из тюрьмы, и в них есть материалы, которые могут быть использованы для создания C4, молотка и т. д. Вы также можете найти ложки и отмычки, которые вы не можете ремесло С и нужно будет бежать с ними.



Преступники

После того, как заключенный сбежал из тюрьмы, их роль изменится на "преступную" и получит 100 опыта. Преступники способны грабить различные локации, а именно банк. Затем, когда они ограбят место, им нужно будет вернуть деньги на преступную базу. Есть также различные мини-ограбления, такие как дом и кафе.



После смерти преступник будет размножаться на собственной базе, однако, если герой убьет их, преступник будет отправлен обратно в тюрьму.



Герои

Heroes-еще одна команда игры. Герои похожи на полицию, за исключением ареста преступников, их миссия состоит в том, чтобы убить любого преступника в игре и отправить их обратно в тюрьму. Герои также могут иметь свой собственный набор сверхдержав в игре: Phantom, Hotrod, Inferno, Proton, Vanta, Voltron и Frostbite, с каждой уникальной способностью, которая может помочь героям искоренить преступников.



После того, как герой будет убит, будет шанс, что они упадут Кристалл, содержащий их предыдущие способности. Тогда преступник может схватить Кристалл и получить свою сверхдержаву.



Ранг

Измерение панели XP определяет, сколько опыта необходимо для перехода к следующему рангу. Это может быть достигнуто путем получения XP от побега из тюрьмы, ограбления, ареста преступников и т. д. Каждые 5, 15 или 20 рангов вы можете получить ограниченное время награды от сезона.



Меню

Меню можно получить, нажав на смартфон, находящийся в правом углу экрана. Меню имеет свои особенности:



Spawn: порождает выбранный автомобиль. Некоторые области или команда ограничена от нереста транспортного средства.

Команда: позволяет игроку изменить команду, из заключенного, полиции и героя.

Наличные деньги: меню микротранзакции, где игрок может купить внутриигровую валюту, а также другие gamepasses для Robux.

Коды (коды Twitter): позволяет игроку ввести код и отправить его, чтобы разблокировать эксклюзивные предметы.

Магазин: Мобильная Настройка.

Опции:

Замок корабля: замки или разблокируют используемый корабль поэтому любой игрок не будет или не сможет вписать водителя.

Name Tags: показывает и скрывает тег имени других игроков.

Меню справки: показывает amd скрывает ключевые инструкции, показанные над экраном.

Радио: приглушает и отключает радио, играющее на автомобиле.

Маркеры карты: показывает и скрывает маленькие значки, показывающие местоположение этого места.

Награды: показывает информацию о наградах сезона.

Emotes: позволяет игроку выполнять выбранную анимацию.







Механизмы

Примечание: этот список является неполным и не углубленным.



Суперсилы

Hotrod (Супер Скорость)

Инферно (Огненный Шар)

Фотон (Лазерный Луч)

Vanta (Темная Энергия)

Voltron (Электричество)

Обморожение (Мороз)

Фантом (Зеленая Молния)

Грабежи

Банковский Сейф ($3000)

Банкоматы ($200-$500)

Ювелирный Магазин ($5000)

Казино Vault ($4000)

Игровые Автоматы Казино ($250)

Ночной клуб ($6000) (также может быть ограблен полицейскими)

Грузовое Судно ($2000)

Зеленый Ящик Airdrop ($2000)

Золотой Ящик Airdrop ($3000)

Кассовый ($250)

Фляга Чаевых ($250)

Сейфы ($1000)

Деньги ($250-$500)

Телевизоры ($500)

Драгоценности ($1000-$2500)

Портфели Аэропорт ($500)

Характеристики Мобильного Телефона

Спавн Автомобиля

Команды

Заключенный

Полиция

Герои

Наличные деньги

Коды

M4DC1TY (дает черную текстуру Hex для AK-47)

W33K3NDHYP3 (дает монохромную текстуру для автомобилей)

T4L3N (дает спойлер Talon)

B3M1N3 (дает текстуру сердец для СПА)

B3M34R (дает текстуры Sunbeam для автомобилей)

Магазин

Опции

Получать награды

Проявлять эмоции

Система День / Ночь

Gamepasses

Затруднения

Предметы и оружие

Примечание: этот список неполон.



Оружейный

Пистолет

Дигл

Tec9 на

МР5

АК-47

Шрам (требуется шрам Gamepass)

бейсбольная бита

Дубинка

Нож

Дробовик

СПА-ЦЕНТРЫ

Снайпер

M4A1 (требуется SWAT Gamepass)

RPG (требуется тяжелое оружие Gamepass)

AWP (требуется тяжелое оружие Gamepass)

Гранатный

Taser (эксклюзивно для полиции)

Наручники (исключительно для полиции)

Лучевая пушка (полученная через красный ящик Airdrop)

Предметы

Контрабанда

Отмычка

Веревка

Ключ

Ложка

Порох

Дерево

Металл

Горные породы

Лента

Пластиковый

Специальный

Карта сокровищ (получена через сообщение в бутылке)

Золотой ключ (получен при копании на правильном X месте)

Boss Keycard (получена при поиске секретного хранилища в ночном клубе)

Реактивный ранец (полученный при отпирании секретной двери аэропорта с помощью карточки-ключа Boss)

Транспортные средства

Camaro (Бесплатно)

Лодка (Бесплатно)

Вертолет (Бесплатно)

Водные лыжи ($10,000)

SWAT (SWAT Gamepass)

Mini (Mini-Cooper) ($25,000)

ATV ($25,000)

Байк (25,000$)

Phantom (LVL 50 Reward)

Шелби (35,000$)

Мустанг (Ford Mustang) ($50,000)

Челленджер (Dodge Challenger) ($50,000)

Самолет (250,000$)

Разведчик (250,000$)

Hydro ($500,000)

911 (Porsche 911) ($500,000)

Tracer (Audi R8) ($500,000)

Inferno (Lamborghini Gallardo) ($500,000)

Скат (Chevrolet Corvette Stingray) ($800,000)

Жнец (Вознаграждение 100 Лвл)

Канюк ($1,000,000)

Родстер (Tesla Roadster 2020) ($1,000,000)

GTR (Nissan GTR) ($1,000,000)

Avenger (Lamborghini Sesto Elemento) ($2,500,000)

Fury (McLaren 675LT) ($3,000,000)

"Уорхок" ($4,000,000)

Thunderbird ($5,000,000)