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Дождь

Gem156

novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: привет
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Mad City

IVANOVVO avatar

IVANOVVO

March 25, 2019 at 12:27 AM

ДОРОУЧИК
Роли
Полиция
Полиции выдают пистолет, тазер и наручники. Их главная роль заключается в аресте виновных заключенных или сбежавших преступников. Полицейские игроки икру внутри полицейского участка, найденного в тюрьме.

Заключенный
Заключенные размножаются в своей тюремной камере временно, прежде чем они могут уйти. Цель заключенных состоит в том, чтобы бежать из тюрьмы и стать преступниками. Они могут искать определенные предметы, такие как контейнеры, мусорные баки и коробки, чтобы иметь шанс сбежать из тюрьмы, и в них есть материалы, которые могут быть использованы для создания C4, молотка и т. д. Вы также можете найти ложки и отмычки, которые вы не можете ремесло С и нужно будет бежать с ними.

Преступники
После того, как заключенный сбежал из тюрьмы, их роль изменится на "преступную" и получит 100 опыта. Преступники способны грабить различные локации, а именно банк. Затем, когда они ограбят место, им нужно будет вернуть деньги на преступную базу. Есть также различные мини-ограбления, такие как дом и кафе.

После смерти преступник будет размножаться на собственной базе, однако, если герой убьет их, преступник будет отправлен обратно в тюрьму.

Герои
Heroes-еще одна команда игры. Герои похожи на полицию, за исключением ареста преступников, их миссия состоит в том, чтобы убить любого преступника в игре и отправить их обратно в тюрьму. Герои также могут иметь свой собственный набор сверхдержав в игре: Phantom, Hotrod, Inferno, Proton, Vanta, Voltron и Frostbite, с каждой уникальной способностью, которая может помочь героям искоренить преступников.

После того, как герой будет убит, будет шанс, что они упадут Кристалл, содержащий их предыдущие способности. Тогда преступник может схватить Кристалл и получить свою сверхдержаву.

Ранг
Измерение панели XP определяет, сколько опыта необходимо для перехода к следующему рангу. Это может быть достигнуто путем получения XP от побега из тюрьмы, ограбления, ареста преступников и т. д. Каждые 5, 15 или 20 рангов вы можете получить ограниченное время награды от сезона.

Меню
Меню можно получить, нажав на смартфон, находящийся в правом углу экрана. Меню имеет свои особенности:

Spawn: порождает выбранный автомобиль. Некоторые области или команда ограничена от нереста транспортного средства.
Команда: позволяет игроку изменить команду, из заключенного, полиции и героя.
Наличные деньги: меню микротранзакции, где игрок может купить внутриигровую валюту, а также другие gamepasses для Robux.
Коды (коды Twitter): позволяет игроку ввести код и отправить его, чтобы разблокировать эксклюзивные предметы.
Магазин: Мобильная Настройка.
Опции:
Замок корабля: замки или разблокируют используемый корабль поэтому любой игрок не будет или не сможет вписать водителя.
Name Tags: показывает и скрывает тег имени других игроков.
Меню справки: показывает amd скрывает ключевые инструкции, показанные над экраном.
Радио: приглушает и отключает радио, играющее на автомобиле.
Маркеры карты: показывает и скрывает маленькие значки, показывающие местоположение этого места.
Награды: показывает информацию о наградах сезона.
Emotes: позволяет игроку выполнять выбранную анимацию.



Механизмы
Примечание: этот список является неполным и не углубленным.

Суперсилы
Hotrod (Супер Скорость)
Инферно (Огненный Шар)
Фотон (Лазерный Луч)
Vanta (Темная Энергия)
Voltron (Электричество)
Обморожение (Мороз)
Фантом (Зеленая Молния) 
Грабежи
Банковский Сейф ($3000)
Банкоматы ($200-$500)
Ювелирный Магазин ($5000)
Казино Vault ($4000)
Игровые Автоматы Казино ($250)
Ночной клуб ($6000) (также может быть ограблен полицейскими)
Грузовое Судно ($2000)
Зеленый Ящик Airdrop ($2000)
Золотой Ящик Airdrop ($3000)
Кассовый ($250)
Фляга Чаевых ($250)
Сейфы ($1000)
Деньги ($250-$500)
Телевизоры ($500)
Драгоценности ($1000-$2500)
Портфели Аэропорт ($500)
Характеристики Мобильного Телефона
Спавн Автомобиля
Команды
Заключенный
Полиция
Герои
Наличные деньги
Коды
M4DC1TY (дает черную текстуру Hex для AK-47)
W33K3NDHYP3 (дает монохромную текстуру для автомобилей)
T4L3N (дает спойлер Talon)
B3M1N3 (дает текстуру сердец для СПА)
B3M34R (дает текстуры Sunbeam для автомобилей)
Магазин
Опции
Получать награды
Проявлять эмоции
Система День / Ночь
Gamepasses
Затруднения
Предметы и оружие
Примечание: этот список неполон.

Оружейный
Пистолет
Дигл
Tec9 на
МР5
АК-47
Шрам (требуется шрам Gamepass)
бейсбольная бита
Дубинка
Нож
Дробовик
СПА-ЦЕНТРЫ
Снайпер
M4A1 (требуется SWAT Gamepass)
RPG (требуется тяжелое оружие Gamepass)
AWP (требуется тяжелое оружие Gamepass)
Гранатный
Taser (эксклюзивно для полиции)
Наручники (исключительно для полиции)
Лучевая пушка (полученная через красный ящик Airdrop)
Предметы
Контрабанда
Отмычка
Веревка
Ключ
Ложка
Порох
Дерево
Металл
Горные породы
Лента
Пластиковый
Специальный
Карта сокровищ (получена через сообщение в бутылке)
Золотой ключ (получен при копании на правильном X месте)
Boss Keycard (получена при поиске секретного хранилища в ночном клубе)
Реактивный ранец (полученный при отпирании секретной двери аэропорта с помощью карточки-ключа Boss)
Транспортные средства
Camaro (Бесплатно)
Лодка (Бесплатно)
Вертолет (Бесплатно)
Водные лыжи ($10,000)
SWAT (SWAT Gamepass)
Mini (Mini-Cooper) ($25,000)
ATV ($25,000)
Байк (25,000$)
Phantom (LVL 50 Reward)
Шелби (35,000$) 
Мустанг (Ford Mustang) ($50,000)
Челленджер (Dodge Challenger) ($50,000)
Самолет (250,000$)
Разведчик (250,000$)
Hydro ($500,000)
911 (Porsche 911) ($500,000)
Tracer (Audi R8) ($500,000)
Inferno (Lamborghini Gallardo) ($500,000)
Скат (Chevrolet Corvette Stingray) ($800,000)
Жнец (Вознаграждение 100 Лвл)
Канюк ($1,000,000) 
Родстер (Tesla Roadster 2020) ($1,000,000)
GTR (Nissan GTR) ($1,000,000) 
Avenger (Lamborghini Sesto Elemento) ($2,500,000)
Fury (McLaren 675LT) ($3,000,000)
"Уорхок" ($4,000,000)
Thunderbird ($5,000,000)
60NeOn06 avatar

60NeOn06

March 25, 2019 at 07:00 AM

спасибо! а то устал постоянно бегать к машинам ,чтобы запомнить цену , добавлю в закладки :)
AZ1407 avatar

AZ1407

March 25, 2019 at 01:58 PM

Крутая игра самая популярная в роблоксн
SophieRoblox avatar

SophieRoblox

March 27, 2019 at 09:17 PM

Если честно я играю в это игру часами
Nick12313 avatar

Nick12313

March 27, 2019 at 09:44 PM

Ждейл лучше mad city почти все скопировало.В jailbreak вышел сезон 2 раньше чем в Mad city.
Silver_bro avatar

Silver_bro

March 27, 2019 at 09:54 PM

нет мед в 100 нет в 1000 раз лучше чем джеял
Silver_bro avatar

Silver_bro

March 27, 2019 at 09:55 PM

зато в меде все успели достич нужного им уровня
Ilyagryazniy avatar

Ilyagryazniy

March 27, 2019 at 10:21 PM

Меня просто тошнит от джейл(сори если вы любитель джейла)
Sertatt avatar

Sertatt

March 27, 2019 at 10:46 PM

Мед сити на моё мнение лудше чем джейл брек(мое мнение)
Mr_shymaRBX avatar

Mr_shymaRBX

March 27, 2019 at 10:48 PM

Мед сити усавершенствование чем джаид

TTrosto_chelovek avatar

TTrosto_chelovek

March 27, 2019 at 10:55 PM

у меня до сих пор нет 100 уровня
Maxgamepro avatar

Maxgamepro

March 27, 2019 at 11:22 PM

роли есть уровень есть
Yaric123 avatar

Yaric123

March 27, 2019 at 11:40 PM

Nу много текста
andrejzhabiczkij avatar

andrejzhabiczkij

March 27, 2019 at 11:48 PM

джаил брейк круче мад сити просто у них сплагиатило!!!!
Yasniuk avatar

Yasniuk

March 28, 2019 at 05:30 PM

спс выручил хз как
_17054 avatar

_17054

March 28, 2019 at 08:05 PM

Как быстро набрато 200 кд? Люди помогите
Inspectrum avatar

Inspectrum

March 28, 2019 at 08:06 PM

Надо левл поднимать
ksiy avatar

ksiy

March 28, 2019 at 09:47 PM

писать комменты
RoalviTopovik1 avatar

RoalviTopovik1

March 28, 2019 at 10:56 PM

я качаю лвл
RoalviTopovik1 avatar

RoalviTopovik1

March 28, 2019 at 10:56 PM

екекукуе
RoalviTopovik1 avatar

RoalviTopovik1

March 28, 2019 at 10:56 PM

кеккеукеуеку
RoalviTopovik1 avatar

RoalviTopovik1

March 28, 2019 at 10:57 PM

ку сорииииииииииии плз
RoalviTopovik1 avatar

RoalviTopovik1

March 28, 2019 at 10:57 PM

еуекекекекуекек
KarinaOdessa avatar

KarinaOdessa

March 28, 2019 at 11:15 PM

кекекекеекекекеуекекекекекекекекекекеекекекекеееекекек
Markichev_5 avatar

Markichev_5

March 28, 2019 at 11:26 PM

Это обязательно?
MonsterGames298 avatar

MonsterGames298

March 28, 2019 at 11:29 PM

кеккекекекекекекекекекекекек
MonsterGames298 avatar

MonsterGames298

March 28, 2019 at 11:29 PM

крутая статья породия

LFLEXDOP avatar

LFLEXDOP

March 28, 2019 at 11:34 PM

Я за преступников обычно играю

kerikX avatar

kerikX

March 29, 2019 at 12:13 AM

Джейлбрейк лучше
kerikX avatar

kerikX

March 29, 2019 at 12:13 AM

И сейчас джейл на 1 месте
Lianaka546 avatar

Lianaka546

March 29, 2019 at 12:29 AM

прикольная статья)
Lianaka546 avatar

Lianaka546

March 29, 2019 at 12:29 AM

)))))

Lianaka546 avatar

Lianaka546

March 29, 2019 at 12:30 AM

:D
:D
:D

Lianaka546 avatar

Lianaka546

March 29, 2019 at 12:31 AM

мне мэд сити больше нравится чем джеил брейк))
Tomkrot avatar

Tomkrot

March 29, 2019 at 12:34 AM

Mad city лучше Jail breaka
PozziBrosDima2007 avatar

PozziBrosDima2007

March 29, 2019 at 12:36 AM

Mad City лучше чем всі ігри
RaygieNoFix3 avatar

RaygieNoFix3

March 29, 2019 at 12:36 AM

Кто играет в мед сити а кто в джеилбрейк а ктооо играет жизнь приступника или както по другому она называется,я забыл xD
Tomkrot avatar

Tomkrot

March 29, 2019 at 12:43 AM

Хотя и джейл брэк тоже нечего
Tomkrot avatar

Tomkrot

March 29, 2019 at 12:45 AM

Кто сколько играет в роблокс
DubiniFomini avatar

DubiniFomini

March 29, 2019 at 12:50 AM

поставьте лайк пж
1234

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