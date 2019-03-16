PUBG (Жуткие Теории об игре)

egorfev

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ЭТО ВСЕГО-ЛИШЬ ТЕОРИЯ И НЕ СТОИТ ВОСПРИНИМАТЬ ЕЁ ВСЕРЬЁЗ!!





Для галочки отмечу, что PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) это игра, в которой из самолёта выпрыгивают 100 игроков, одним из которых являешься ты. Целью игры является просто убить всех остальных игроков и занять 1-е призовое место. Появляетесь вы без всего, имея только одежду. Но всё необходимое разбросано в пределах карты. В игре есть всё - начиная от оружия, заканчивая медикаментами и энергетиками. Но! В игре абсолютно нет еды...



Теперь приступим к разбору вопроса: "Почему же в игре нету еды?"

Во-первых, своё расследование я начал с фразы, которая появляется после того, как ты (игрок) занял 1-е призовое место: "Winner Winner Chicken Dinner!" (Победитель Победитель, получает куриный ужин!) Порывшись в интернете я нашёл очень любопытный ответ на то, что означает данная фраза. По теории, данную фразу произносили в США во времена Великой депрессии. Её произносил победитель в азартных играх (карты, покер, кости), места для игры частенько устраивали в переулках. Ставка тогда составляла в среднем 2 доллара. На 2 доллара тогда и можно было купить обед из курицы. Кстати, сам перевод на русский звучит очень странно, на английском эта фраза звучит как скороговорка, ну или что-то в этом духе. Но что это всё значит? Неужели 100 игроков сражаются насмерть ради обеда с курицей!? Вот тут и таится вся жуть... В игре я нашёл 2 граффити связанные с курицей. 1-ое граффити изображает самолёт, похожий на тот, из которого выпрыгивают игроки в начале раунда и куриц, который выпрыгивают из этого самолёта. Здесь проводится точная параллель между игроками и курицей. 2-ое граффити подтверждает 1-ое. Граффити гласит: Chikens Fly Together (Курицы летают вместе). Вот тут и выстраивается целая теория. В игре фраза "Winner Winner Chicken Dinner" гласит вместе с граффити о том, что игроки сражаются для того, чтобы потом съесть друг друга. И когда победитель выигрывает и убивает всех остальных игроков, он может съесть их, в качестве награды за проделанную грязную работёнку. Теперь мы можем построить теорию: Люди стали жить в постапокалипсисе. В мире не осталось еды, кроме человечины. Оставшиеся люди стали сражаться, чтобы хоть

как-то насытиться. Это финал...



Ниже приведено видео, которое я смог найти в конце составления статьи. Оно тоже описывает похожую теорию.

















НО КАК СКАЗАНО ВЫШЕ, НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО ЭТО ВСЕГО-ЛИШЬ ТЕОРИЯ И НЕ СТОИТ ВОСПРИНИМАТЬ ЕЁ ВСЕРЬЁЗ!



Спасибо за внимание!