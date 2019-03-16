PUBG (Жуткие Теории об игре)

Kara Hazar
Kara Hazar
Gem12
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
salbajoyreang2
salbajoyreang2
Gem16
leo_crazy42
leo_crazy42
Gem17
fnogaj
fnogaj
Gem14
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
fnogaj
fnogaj
Gem40
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem832
Ander Teskalo
Ander Teskalo
Gem17,500
Erika
Erika
Gem6
larisa costisor
larisa costisor
Gem10
glasscanon
glasscanon
Gem8
Atia
Atia
Gem10
Atia
Atia
Gem30
fnogaj
fnogaj
Gem10
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem20
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem10
Atia
Atia
Gem7
مصري فلسطيني
مصري فلسطيني
Gem20
مصري فلسطيني
مصري فلسطيني
Gem30
Дождь

Gem156

novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: привет
Войдите, чтобы начать общение в чате

39

0/160

Назад к форуму От пользователей

PUBG (Жуткие Теории об игре)

egorfev avatar

egorfev

March 16, 2019 at 08:46 PM

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ЭТО ВСЕГО-ЛИШЬ ТЕОРИЯ И НЕ СТОИТ ВОСПРИНИМАТЬ ЕЁ ВСЕРЬЁЗ!!


Для галочки отмечу, что PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) это игра, в которой из самолёта выпрыгивают 100 игроков, одним из которых являешься ты. Целью игры является просто убить всех остальных игроков и занять 1-е призовое место. Появляетесь вы без всего, имея только одежду. Но всё необходимое разбросано в пределах карты. В игре есть всё - начиная от оружия, заканчивая медикаментами и энергетиками. Но! В игре абсолютно нет еды...

Теперь приступим к разбору вопроса: "Почему же в игре нету еды?" 
Во-первых, своё расследование я начал с фразы, которая появляется после того, как ты (игрок) занял 1-е призовое место: "Winner Winner Chicken Dinner!" (Победитель Победитель, получает куриный ужин!) Порывшись в интернете я нашёл очень любопытный ответ на то, что означает данная фраза. По теории, данную фразу произносили в США во времена Великой депрессии. Её произносил победитель в азартных играх (карты, покер, кости), места для игры частенько устраивали в переулках. Ставка тогда составляла в среднем 2 доллара. На 2 доллара тогда и можно было купить обед из курицы.                                                                                                                                                                      Кстати, сам перевод на русский звучит очень странно, на английском эта фраза звучит как скороговорка, ну или что-то в этом духе. Но что это всё значит? Неужели 100 игроков сражаются насмерть ради обеда с курицей!? Вот тут и таится вся жуть... В игре я нашёл 2 граффити связанные с курицей. 1-ое граффити изображает самолёт, похожий на тот, из которого выпрыгивают игроки в начале раунда и куриц, который выпрыгивают из этого самолёта. Здесь проводится точная параллель между игроками и курицей. 2-ое граффити подтверждает 1-ое. Граффити гласит: Chikens Fly Together (Курицы летают вместе). Вот тут и выстраивается целая теория. В игре фраза "Winner Winner Chicken Dinner" гласит вместе с граффити о том, что игроки сражаются для того, чтобы потом съесть друг друга. И когда победитель выигрывает и убивает всех остальных игроков, он может съесть их, в качестве награды за проделанную грязную работёнку. Теперь мы можем построить теорию: Люди стали жить в постапокалипсисе. В мире не осталось еды, кроме человечины. Оставшиеся люди стали сражаться, чтобы хоть
как-то насытиться. Это финал...

Ниже приведено видео, которое я смог найти в конце составления статьи. Оно тоже описывает похожую теорию.








НО КАК СКАЗАНО ВЫШЕ, НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО ЭТО ВСЕГО-ЛИШЬ ТЕОРИЯ И НЕ СТОИТ ВОСПРИНИМАТЬ ЕЁ ВСЕРЬЁЗ!

Спасибо за внимание!
dgodga avatar

dgodga

March 16, 2019 at 09:23 PM

круто! не знал
dgodga avatar

dgodga

March 16, 2019 at 09:26 PM

интересно, есть ли ещё другие теории?
genek87 avatar

genek87

March 18, 2019 at 02:33 PM

Забавная теория. Имеет право на жизнь
organicbear991 avatar

organicbear991

March 18, 2019 at 03:30 PM

А страшна вырубай
CL4P_34 avatar

CL4P_34

March 18, 2019 at 04:12 PM

я незнал
MrBrowser avatar

MrBrowser

March 20, 2019 at 05:04 PM

вауууу супер
filin34534 avatar

filin34534

March 20, 2019 at 05:24 PM

я об этом не знал
filin34534 avatar

filin34534

March 20, 2019 at 05:24 PM

прикольная теоррия
capcruk avatar

capcruk

March 20, 2019 at 09:05 PM

пхахпахпхахп
nastya8882 avatar

nastya8882

March 20, 2019 at 09:08 PM

о бог ты мой
nastya8882 avatar

nastya8882

March 20, 2019 at 09:08 PM

мне страшно .-.

nastya8882 avatar

nastya8882

March 20, 2019 at 09:08 PM

помогите

yury_bubnevich avatar

yury_bubnevich

March 21, 2019 at 01:13 AM

больше теорий интересных и жутких
Kazded avatar

Kazded

March 21, 2019 at 08:35 PM

забавно
mk024444 avatar

mk024444

March 22, 2019 at 01:00 AM

круто
:fearful:
nastya8882 avatar

nastya8882

March 23, 2019 at 01:59 AM

не знала.Спасибоо
Mujik22133 avatar

Mujik22133

March 23, 2019 at 03:09 PM

Я в туадет меня не беспокоить
Fallrox avatar

Fallrox

March 23, 2019 at 05:58 PM

попахивает бредом)))
capcruk avatar

capcruk

March 23, 2019 at 10:20 PM

фуфу бред
egorfev avatar

egorfev

March 24, 2019 at 04:35 PM

!:grinning:Спасибо, я старался и работал над этой теорией
capcruk avatar

capcruk

March 24, 2019 at 05:55 PM

пубх такое ваще
DannyKa_RUS avatar

DannyKa_RUS

March 24, 2019 at 06:14 PM

Не плохо.
Hoodinom avatar

Hoodinom

March 24, 2019 at 06:17 PM

ueqkiojk0fojohgiiiiigggggggggggggggggggggguuuuuuuu:smiley:
AZ1407 avatar

AZ1407

March 25, 2019 at 02:07 PM

Оаоурвшрврвгвиввыодввооурв
Mygame333 avatar

Mygame333

March 26, 2019 at 08:23 AM

очень топово красавчик чувак
sakero_rus avatar

sakero_rus

March 26, 2019 at 12:18 PM

....htrewdfghjk
sakero_rus avatar

sakero_rus

March 26, 2019 at 12:19 PM

idk.......gggg
_16793 avatar

_16793

March 26, 2019 at 02:37 PM

есть ещо теории?

retigammer avatar

retigammer

March 26, 2019 at 02:41 PM

ггггг
Anonymous4927 avatar

Anonymous4927

March 26, 2019 at 02:58 PM

Ну теория не очень
orelgrizli avatar

orelgrizli

March 26, 2019 at 08:42 PM

Да да ок, пойдет . . . .о о о о х
sans23143434 avatar

sans23143434

March 26, 2019 at 10:31 PM

окуратно в пабге щас баги сильние ташто не обижайтесь я вас предупредил)
orelgrizli avatar

orelgrizli

March 26, 2019 at 10:57 PM

Ну даже не знаю что сказать
akira_yukio avatar

akira_yukio

March 27, 2019 at 03:32 AM

Полезная инфа )
Nick12313 avatar

Nick12313

March 27, 2019 at 08:55 PM

Ребят пишите на Форум Для уровня!
Nick12313 avatar

Nick12313

March 27, 2019 at 08:55 PM

Форум для меня это Фарм
Nick12313 avatar

Nick12313

March 27, 2019 at 08:55 PM

УРААА Я АДЕПТ!
Vergillyi avatar

Vergillyi

March 28, 2019 at 01:52 PM

Бро у Malomadrosa лучше а так норм по сути остров то времен СССР и он заброшен.Вообще Королевская битва появилась когда японский писатель написал книгу голодные игры.Когда человечество в кризисе и должы выживать за еду
Vergillyi avatar

Vergillyi

March 28, 2019 at 03:42 PM

Да ладно а ты знал что опыт получаешь за пять коментов на форуме которые ты написал :joy:
12

Join the conversion by creating an account on Gamehag

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности

PUBG (Жуткие Теории об игре) на форуме От пользователей на Gamehag