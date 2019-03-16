PUBG (Жуткие Теории об игре)

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ЭТО ВСЕГО-ЛИШЬ ТЕОРИЯ И НЕ СТОИТ ВОСПРИНИМАТЬ ЕЁ ВСЕРЬЁЗ!!
Для галочки отмечу, что PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) это игра, в которой из самолёта выпрыгивают 100 игроков, одним из которых являешься ты. Целью игры является просто убить всех остальных игроков и занять 1-е призовое место. Появляетесь вы без всего, имея только одежду. Но всё необходимое разбросано в пределах карты. В игре есть всё - начиная от оружия, заканчивая медикаментами и энергетиками. Но! В игре абсолютно нет еды...
Теперь приступим к разбору вопроса: "Почему же в игре нету еды?" Во-первых, своё расследование я начал с фразы, которая появляется после того, как ты (игрок) занял 1-е призовое место: "Winner Winner Chicken Dinner!" (Победитель Победитель, получает куриный ужин!) Порывшись в интернете я нашёл очень любопытный ответ на то, что означает данная фраза. По теории, данную фразу произносили в США во времена Великой депрессии. Её произносил победитель в азартных играх (карты, покер, кости), места для игры частенько устраивали в переулках. Ставка тогда составляла в среднем 2 доллара. На 2 доллара тогда и можно было купить обед из курицы. Кстати, сам перевод на русский звучит очень странно, на английском эта фраза звучит как скороговорка, ну или что-то в этом духе. Но что это всё значит? Неужели 100 игроков сражаются насмерть ради обеда с курицей!? Вот тут и таится вся жуть... В игре я нашёл 2 граффити связанные с курицей. 1-ое граффити изображает самолёт, похожий на тот, из которого выпрыгивают игроки в начале раунда и куриц, который выпрыгивают из этого самолёта. Здесь проводится точная параллель между игроками и курицей. 2-ое граффити подтверждает 1-ое. Граффити гласит: Chikens Fly Together (Курицы летают вместе). Вот тут и выстраивается целая теория. В игре фраза "Winner Winner Chicken Dinner" гласит вместе с граффити о том, что игроки сражаются для того, чтобы потом съесть друг друга. И когда победитель выигрывает и убивает всех остальных игроков, он может съесть их, в качестве награды за проделанную грязную работёнку. Теперь мы можем построить теорию: Люди стали жить в постапокалипсисе. В мире не осталось еды, кроме человечины. Оставшиеся люди стали сражаться, чтобы хоть как-то насытиться. Это финал...
Ниже приведено видео, которое я смог найти в конце составления статьи. Оно тоже описывает похожую теорию.
НО КАК СКАЗАНО ВЫШЕ, НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО ЭТО ВСЕГО-ЛИШЬ ТЕОРИЯ И НЕ СТОИТ ВОСПРИНИМАТЬ ЕЁ ВСЕРЬЁЗ!
Спасибо за внимание!
dgodga
March 16, 2019 at 09:23 PM
круто! не знал
dgodga
March 16, 2019 at 09:26 PM
интересно, есть ли ещё другие теории?
genek87
March 18, 2019 at 02:33 PM
Забавная теория. Имеет право на жизнь
organicbear991
March 18, 2019 at 03:30 PM
А страшна вырубай
CL4P_34
March 18, 2019 at 04:12 PM
я незнал
MrBrowser
March 20, 2019 at 05:04 PM
вауууу супер
filin34534
March 20, 2019 at 05:24 PM
я об этом не знал
filin34534
March 20, 2019 at 05:24 PM
прикольная теоррия
capcruk
March 20, 2019 at 09:05 PM
пхахпахпхахп
nastya8882
March 20, 2019 at 09:08 PM
о бог ты мой
nastya8882
March 20, 2019 at 09:08 PM
мне страшно .-.
nastya8882
March 20, 2019 at 09:08 PM
помогите
yury_bubnevich
March 21, 2019 at 01:13 AM
больше теорий интересных и жутких
Kazded
March 21, 2019 at 08:35 PM
забавно
mk024444
March 22, 2019 at 01:00 AM
круто :fearful:
nastya8882
March 23, 2019 at 01:59 AM
не знала.Спасибоо
Mujik22133
March 23, 2019 at 03:09 PM
Я в туадет меня не беспокоить
Fallrox
March 23, 2019 at 05:58 PM
попахивает бредом)))
capcruk
March 23, 2019 at 10:20 PM
фуфу бред
egorfev
March 24, 2019 at 04:35 PM
!:grinning:Спасибо, я старался и работал над этой теорией
окуратно в пабге щас баги сильние ташто не обижайтесь
я вас предупредил)
orelgrizli
March 26, 2019 at 10:57 PM
Ну даже не знаю что сказать
akira_yukio
March 27, 2019 at 03:32 AM
Полезная инфа )
Nick12313
March 27, 2019 at 08:55 PM
Ребят пишите на Форум Для уровня!
Nick12313
March 27, 2019 at 08:55 PM
Форум для меня это Фарм
Nick12313
March 27, 2019 at 08:55 PM
УРААА Я АДЕПТ!
Vergillyi
March 28, 2019 at 01:52 PM
Бро у Malomadrosa лучше а так норм по сути остров то времен СССР и он заброшен.Вообще Королевская битва появилась когда японский писатель написал книгу голодные игры.Когда человечество в кризисе и должы выживать за еду
Vergillyi
March 28, 2019 at 03:42 PM
Да ладно а ты знал что опыт получаешь за пять коментов на форуме которые ты написал :joy: