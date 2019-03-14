Мой отзыв о Roblox)))

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Дождь

Gem156

novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: привет
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Мой отзыв о Roblox)))

Memchers avatar

Memchers

March 14, 2019 at 04:09 PM

Как я уже сказала, это мой отзыв и он не должен быть поход на ваш отзыв. Если написала что-то не так, простите.
Доброго времени суток! Roblox - платформенная игра для Windows сейчас очень популярна, не смотря на то, что вышла она уже достаточно давно.Эта игра божественна и отлична. В ней множество локаций и мини игр. В эту игру можно играть и на телефоне. В общем, игра хороша. В ней бывают вылеты это единственный минус.
 Можно попробовать себя в роли шеф-поваром, официанта, поиграть в паркур, и тому подобное. Ещё эта игра хороша тем что мне можно играть со своими друзьями или завести новых друзей с разных уголков планеты.Игра не плохая, но комьюнити разочаровывает. Так же очень сложно отличаться от других игроков, когда почти вся одежда за деньги. Зато лагов нет вообще. Множество различных игр. Много кликеров, которые я люблю) Поугарать с друзьями в конце концов). Весёлая игра , много разных режимов и дружелюбная атмосфера. Также игра не требует сильного умения играть просто заходишь и получаешь дозу веселья.Roblox- американская игра, которая покорила многих детей по всей планете. Игра игра включает в себя миллионы игр(серверов), которые любой человек может создать и зарабатывать реальные деньги.Roblox это куча мини-игр. В Roblox вы сможете играть во что вашей душе угодно. Здесь и бродилки, и шутеры, и стратегии, и инди игры здесь есть всё. Если вам захотелось создать свою игру вы можете сделать её в Roblox. Он идёт абсолютно на все компьютеры. Минус это графика она квадратная, такая графика мне не нравится из-за этого ненавижу minecraft.
Но в Roblox я играю из-за его разнообразия. Надоел один режим, иди играй в другой.
Если у вас компьютер не тянет Counter-Strike: Global Offensive играйте в неё в Roblox, не тянет PlayerUnknown's Battlegrounds? играй в неё в Roblox. Для каждого человека найдётся игра по душе.Начала играть вчера утром, закончила только сегодня.В эту игру я играю уже два года. Вообще не надоедает. Много багов, но все эти баги другие. Они смешные и забавные, и даже не хочется чтобы их убирали. Игра очень затягивает, раньше я думала, что в ней такого? Но поиграла и теперь хочу играть в неё вечно.В самом начале Вам надо зайти на сайт Roblox.com и зарегистрироваться. Эта игра обновляется с 2007 года. Когда зарегистрируетесь, нажмите на кнопку "Play" на любой игре. Потом ждите и нажмите на кнопку сверху "Разрешить".Игра хороша, нужно лишь подключение к интернету, и не требует мощного персонального компьютера.
В игре есть валюта-Robux, но я никак не могу решится платить мне в эту игру или нет, в этом случае я пишу сюда.Но если честно, ваше решение, играть в неё или нет, но я если честно советую.Спасибо что почитали и заинтересовались моим отзывом).Всем желаю удачи во всём.
Memchers avatar

Memchers

March 14, 2019 at 08:22 PM

Не судите строго;)
arten161514 avatar

arten161514

March 14, 2019 at 10:03 PM

круто и клёво
123kira123 avatar

123kira123

March 14, 2019 at 10:31 PM

крутая игра топчик!
123kira123 avatar

123kira123

March 14, 2019 at 10:31 PM

мне она нравиться

Memchers avatar

Memchers

March 14, 2019 at 10:38 PM

Спасибо вам за такие тёплые и добрые отзывы)))
Zilood avatar

Zilood

March 14, 2019 at 11:03 PM

Роблокс крутая игра и отзыв крутой
madboy1 avatar

madboy1

March 14, 2019 at 11:31 PM

РОБЛОКС ТОП!!!

madboy1 avatar

madboy1

March 14, 2019 at 11:31 PM

народ как полусать уровни?

Memchers avatar

Memchers

March 15, 2019 at 05:11 PM

madboy1 я незн, но когда я писала нормальные не короткие комменты, мне медленно накоплялись очки опыта. Наверное этот мой способ работает, пользуйся;)
_VENDEIL_ avatar

_VENDEIL_

March 15, 2019 at 05:36 PM

Роблокс самая крутая игра!!!
GAGAKA avatar

GAGAKA

March 15, 2019 at 05:46 PM

50/50
MrGeorge22 avatar

MrGeorge22

March 15, 2019 at 07:25 PM

roblox is cool,roblox is great who say didnt he is noob
MrGeorge22 avatar

MrGeorge22

March 15, 2019 at 07:26 PM

ok hello do I Ukrainian Catholic high a good idea but the last two days ago you are agree with me and so on this device to trigger a wall or ceiling and walls are u I am a wall or ceiling and, to try your your your email find you want to make sure you want robux of a wall or ceiling and walls are u I am a wall or ceiling and walls are u I am a wall or ceiling and walls and guys you have any
MrGeorge22 avatar

MrGeorge22

March 15, 2019 at 07:26 PM

kydoyjfs to play with and without any to play a wall or ceiling and walls are u to build a strong to play a wall of the most important of all I can send you are not the named addressee or authorized for the delay in response to play with and without any you want to do it again and so on top of your website on the same to the same a wall of China to build an email to you are agree that the company and guys have a wall or to play with and without any notice
42Dreamer24 avatar

42Dreamer24

March 15, 2019 at 08:08 PM

Ооотппрооипприпп
42Dreamer24 avatar

42Dreamer24

March 15, 2019 at 08:12 PM

Роблокс топ штучка
MrGeorge22 avatar

MrGeorge22

March 15, 2019 at 11:45 PM

roblox is ea
MrGeorge22 avatar

MrGeorge22

March 15, 2019 at 11:45 PM

hi Mr Gamer to play a wall of the most important of all I can
MrGeorge22 avatar

MrGeorge22

March 15, 2019 at 11:46 PM

roblox is top becouse you can have many robux
MrGeorge22 avatar

MrGeorge22

March 16, 2019 at 12:40 AM

the only thing is thegcffxg to play with and without any notice a difference I am a wall or ceiling and walls are u to play a wall or ceiling and walls are u I am a wall of China to play with and
honor019 avatar

honor019

March 16, 2019 at 01:17 AM

Роблкс крутая игра
Artem31082007 avatar

Artem31082007

March 16, 2019 at 01:22 AM

Привет всем
normans avatar

normans

March 16, 2019 at 03:57 AM

привет!!
_16207 avatar

_16207

March 16, 2019 at 07:10 PM

Топ блин
Demon_513 avatar

Demon_513

March 17, 2019 at 04:20 AM

Я не особо люблю роблокс. Управление не совсем удобное да и графика тоже так себе)))
zlp_sanek avatar

zlp_sanek

March 17, 2019 at 04:43 PM

круто
zlp_sanek avatar

zlp_sanek

March 17, 2019 at 04:43 PM

а как указать куда выслать роблоксы ?
LordofMagic123 avatar

LordofMagic123

March 17, 2019 at 05:07 PM

asayfhcsdhdf;UWEF;OWERH;GOQUW'OINER'GIN'AOWEIGN'ARWENG'AERIJNGIRJG'AEIRGERIPJG'REIJGAPEIGJ'AEIRJG'AEIRJG'AEIJRG'IEARJGAEIRJGKAERGP;ERGJNERGJPERJGPIEJRGIPERJG'EIRGJERGJEIRGJERGJEOGOJAEJRGISJERGIJJERGJE;GJGJRGJRIGJIRJGRIJGIJAZJGROJGAJER'GJO A'EWOGJESJRGJSKRGJFDKGJRIGJ DFGIORJD;KJGS J;ERIJGKFJDL;XJGRJIG;JXZ;JR;IJG;ZJ;RIJGKJZJRJGJR;JZ;JRG;RGZJG;IJRIGJZJG;ZJGJG;ZG;IZJG;ZJG;JRDGJZGJIR
LordofMagic123 avatar

LordofMagic123

March 17, 2019 at 05:11 PM

AEFAWEFWEFFFFFFFFFFFFFEEEEEEEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;RLGIH EAL IGN;ERIJYHK;LEZNRAG/XLKNDFBJKXNED.H.ZKNZ.RKGN.XZDKRNZE/RKHNZE/RJKHNZ;SELR;ERTJGH;ERLJNHLKJERNH/LKTNH/KNHTKNHSNHSNRTHJNR/THKN/SNKTHKNHKNSKNTHKSNRTKHNTHNKNHSKNHLNRTHLKNRTHLNRZTSHNTHN/KXFN;GZBJDSFDSNFGNFKDKDKDLKDKMFKLWKEDOEITUQ93885725497V4597347---------------------------------===============================================================================-HHHHHHHHHHHHHHGZTDXUNRTYKUZ ERI'JZD'GHKRTHM'ezjhjipe"rYHIEJA;OIYGJIORJGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJZL;WEP UTJ RLERGYMAELRNLHKMNESTKJHN;XLRNYH;LKRNGKXNRG.ZNDR
Memchers avatar

Memchers

March 17, 2019 at 07:13 PM

LordofMagic123 Зачем спамить?
Mrden1101 avatar

Mrden1101

March 18, 2019 at 05:01 PM

Точна
xoxlive_magicdropru avatar

xoxlive_magicdropru

March 18, 2019 at 05:42 PM

100 из 1000 обожаю роблокс
xoxlive_magicdropru avatar

xoxlive_magicdropru

March 18, 2019 at 05:42 PM

наоборот только 1000 из 100 так
6E3YMHbI_KAKTYC avatar

6E3YMHbI_KAKTYC

March 19, 2019 at 12:40 AM

Мне Майнкрафта хватило в жизни
praha38t avatar

praha38t

March 23, 2019 at 12:45 AM

Роблокс топ

Sertatt avatar

Sertatt

March 23, 2019 at 01:12 AM

Роблокс это сборразных режимов вот почему он такой круто
Sertatt avatar

Sertatt

March 23, 2019 at 01:22 AM

Очень годная игруха
nastya8882 avatar

nastya8882

March 23, 2019 at 01:58 AM

Роблокс многопользовательская игра.Она ооочень крутая.Конечно кому как но я тут зарабатываю робуксы.

nastya8882 avatar

nastya8882

March 23, 2019 at 01:58 AM

Годнота одна только в роблоксе

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