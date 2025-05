Мой отзыв о Roblox)))

Memchers Как я уже сказала, это мой отзыв и он не должен быть поход на ваш отзыв. Если написала что-то не так, простите.

Доброго времени суток! Roblox - платформенная игра для Windows сейчас очень популярна, не смотря на то, что вышла она уже достаточно давно.Эта игра божественна и отлична. В ней множество локаций и мини игр. В эту игру можно играть и на телефоне. В общем, игра хороша. В ней бывают вылеты это единственный минус. Можно попробовать себя в роли шеф-поваром, официанта, поиграть в паркур, и тому подобное. Ещё эта игра хороша тем что мне можно играть со своими друзьями или завести новых друзей с разных уголков планеты.Игра не плохая, но комьюнити разочаровывает. Так же очень сложно отличаться от других игроков, когда почти вся одежда за деньги. Зато лагов нет вообще. Множество различных игр. Много кликеров, которые я люблю) Поугарать с друзьями в конце концов). Весёлая игра , много разных режимов и дружелюбная атмосфера. Также игра не требует сильного умения играть просто заходишь и получаешь дозу веселья.Roblox- американская игра, которая покорила многих детей по всей планете. Игра игра включает в себя миллионы игр(серверов), которые любой человек может создать и зарабатывать реальные деньги.Roblox это куча мини-игр. В Roblox вы сможете играть во что вашей душе угодно. Здесь и бродилки, и шутеры, и стратегии, и инди игры здесь есть всё. Если вам захотелось создать свою игру вы можете сделать её в Roblox. Он идёт абсолютно на все компьютеры. Минус это графика она квадратная, такая графика мне не нравится из-за этого ненавижу minecraft.

Но в Roblox я играю из-за его разнообразия. Надоел один режим, иди играй в другой.

Если у вас компьютер не тянет Counter-Strike: Global Offensive играйте в неё в Roblox, не тянет PlayerUnknown's Battlegrounds? играй в неё в Roblox. Для каждого человека найдётся игра по душе.Начала играть вчера утром, закончила только сегодня.В эту игру я играю уже два года. Вообще не надоедает. Много багов, но все эти баги другие. Они смешные и забавные, и даже не хочется чтобы их убирали. Игра очень затягивает, раньше я думала, что в ней такого? Но поиграла и теперь хочу играть в неё вечно.В самом начале Вам надо зайти на сайт Roblox.com и зарегистрироваться. Эта игра обновляется с 2007 года. Когда зарегистрируетесь, нажмите на кнопку "Play" на любой игре. Потом ждите и нажмите на кнопку сверху "Разрешить".Игра хороша, нужно лишь подключение к интернету, и не требует мощного персонального компьютера.

В игре есть валюта-Robux, но я никак не могу решится платить мне в эту игру или нет, в этом случае я пишу сюда.Но если честно, ваше решение, играть в неё или нет, но я если честно советую.Спасибо что почитали и заинтересовались моим отзывом).Всем желаю удачи во всём.

Memchers Не судите строго;)

arten161514 круто и клёво

123kira123 крутая игра топчик!

123kira123 мне она нравиться





Memchers Спасибо вам за такие тёплые и добрые отзывы)))

Zilood Роблокс крутая игра и отзыв крутой

madboy1 РОБЛОКС ТОП!!!





madboy1 народ как полусать уровни?





Memchers madboy1 я незн, но когда я писала нормальные не короткие комменты, мне медленно накоплялись очки опыта. Наверное этот мой способ работает, пользуйся;)

_VENDEIL_ Роблокс самая крутая игра!!!



GAGAKA 50/50

MrGeorge22 roblox is cool,roblox is great who say didnt he is noob

MrGeorge22 ok hello do I Ukrainian Catholic high a good idea but the last two days ago you are agree with me and so on this device to trigger a wall or ceiling and walls are u I am a wall or ceiling and, to try your your your email find you want to make sure you want robux of a wall or ceiling and walls are u I am a wall or ceiling and walls are u I am a wall or ceiling and walls and guys you have any

MrGeorge22 kydoyjfs to play with and without any to play a wall or ceiling and walls are u to build a strong to play a wall of the most important of all I can send you are not the named addressee or authorized for the delay in response to play with and without any you want to do it again and so on top of your website on the same to the same a wall of China to build an email to you are agree that the company and guys have a wall or to play with and without any notice

42Dreamer24 Ооотппрооипприпп

42Dreamer24 Роблокс топ штучка

MrGeorge22 roblox is ea

MrGeorge22 hi Mr Gamer to play a wall of the most important of all I can

MrGeorge22 roblox is top becouse you can have many robux

MrGeorge22 the only thing is thegcffxg to play with and without any notice a difference I am a wall or ceiling and walls are u to play a wall or ceiling and walls are u I am a wall of China to play with and

honor019 Роблкс крутая игра

Artem31082007 Привет всем

normans привет!!

_16207 Топ блин

Demon_513 Я не особо люблю роблокс. Управление не совсем удобное да и графика тоже так себе)))

zlp_sanek круто

zlp_sanek а как указать куда выслать роблоксы ?

LordofMagic123 asayfhcsdhdf;UWEF;OWERH;GOQUW'OINER'GIN'AOWEIGN'ARWENG'AERIJNGIRJG'AEIRGERIPJG'REIJGAPEIGJ'AEIRJG'AEIRJG'AEIJRG'IEARJGAEIRJGKAERGP;ERGJNERGJPERJGPIEJRGIPERJG'EIRGJERGJEIRGJERGJEOGOJAEJRGISJERGIJJERGJE;GJGJRGJRIGJIRJGRIJGIJAZJGROJGAJER'GJO A'EWOGJESJRGJSKRGJFDKGJRIGJ DFGIORJD;KJGS J;ERIJGKFJDL;XJGRJIG;JXZ;JR;IJG;ZJ;RIJGKJZJRJGJR;JZ;JRG;RGZJG;IJRIGJZJG;ZJGJG;ZG;IZJG;ZJG;JRDGJZGJIR

LordofMagic123 AEFAWEFWEFFFFFFFFFFFFFEEEEEEEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;RLGIH EAL IGN;ERIJYHK;LEZNRAG/XLKNDFBJKXNED.H.ZKNZ.RKGN.XZDKRNZE/RKHNZE/RJKHNZ;SELR;ERTJGH;ERLJNHLKJERNH/LKTNH/KNHTKNHSNHSNRTHJNR/THKN/SNKTHKNHKNSKNTHKSNRTKHNTHNKNHSKNHLNRTHLKNRTHLNRZTSHNTHN/KXFN;GZBJDSFDSNFGNFKDKDKDLKDKMFKLWKEDOEITUQ93885725497V4597347---------------------------------===============================================================================-HHHHHHHHHHHHHHGZTDXUNRTYKUZ ERI'JZD'GHKRTHM'ezjhjipe"rYHIEJA;OIYGJIORJGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJZL;WEP UTJ RLERGYMAELRNLHKMNESTKJHN;XLRNYH;LKRNGKXNRG.ZNDR

Memchers LordofMagic123 Зачем спамить?

Mrden1101 Точна

xoxlive_magicdropru 100 из 1000 обожаю роблокс

xoxlive_magicdropru наоборот только 1000 из 100 так

6E3YMHbI_KAKTYC Мне Майнкрафта хватило в жизни

praha38t Роблокс топ





Sertatt Роблокс это сборразных режимов вот почему он такой круто

Sertatt Очень годная игруха

nastya8882 Роблокс многопользовательская игра.Она ооочень крутая.Конечно кому как но я тут зарабатываю робуксы.