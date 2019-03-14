Мой отзыв о Roblox)))

Memchers

Как я уже сказала, это мой отзыв и он не должен быть поход на ваш отзыв. Если написала что-то не так, простите.

Доброго времени суток! Roblox - платформенная игра для Windows сейчас очень популярна, не смотря на то, что вышла она уже достаточно давно.Эта игра божественна и отлична. В ней множество локаций и мини игр. В эту игру можно играть и на телефоне. В общем, игра хороша. В ней бывают вылеты это единственный минус. Можно попробовать себя в роли шеф-поваром, официанта, поиграть в паркур, и тому подобное. Ещё эта игра хороша тем что мне можно играть со своими друзьями или завести новых друзей с разных уголков планеты.Игра не плохая, но комьюнити разочаровывает. Так же очень сложно отличаться от других игроков, когда почти вся одежда за деньги. Зато лагов нет вообще. Множество различных игр. Много кликеров, которые я люблю) Поугарать с друзьями в конце концов). Весёлая игра , много разных режимов и дружелюбная атмосфера. Также игра не требует сильного умения играть просто заходишь и получаешь дозу веселья.Roblox- американская игра, которая покорила многих детей по всей планете. Игра игра включает в себя миллионы игр(серверов), которые любой человек может создать и зарабатывать реальные деньги.Roblox это куча мини-игр. В Roblox вы сможете играть во что вашей душе угодно. Здесь и бродилки, и шутеры, и стратегии, и инди игры здесь есть всё. Если вам захотелось создать свою игру вы можете сделать её в Roblox. Он идёт абсолютно на все компьютеры. Минус это графика она квадратная, такая графика мне не нравится из-за этого ненавижу minecraft.

Но в Roblox я играю из-за его разнообразия. Надоел один режим, иди играй в другой.

Если у вас компьютер не тянет Counter-Strike: Global Offensive играйте в неё в Roblox, не тянет PlayerUnknown's Battlegrounds? играй в неё в Roblox. Для каждого человека найдётся игра по душе.Начала играть вчера утром, закончила только сегодня.В эту игру я играю уже два года. Вообще не надоедает. Много багов, но все эти баги другие. Они смешные и забавные, и даже не хочется чтобы их убирали. Игра очень затягивает, раньше я думала, что в ней такого? Но поиграла и теперь хочу играть в неё вечно.В самом начале Вам надо зайти на сайт Roblox.com и зарегистрироваться. Эта игра обновляется с 2007 года. Когда зарегистрируетесь, нажмите на кнопку "Play" на любой игре. Потом ждите и нажмите на кнопку сверху "Разрешить".Игра хороша, нужно лишь подключение к интернету, и не требует мощного персонального компьютера.

В игре есть валюта-Robux, но я никак не могу решится платить мне в эту игру или нет, в этом случае я пишу сюда.Но если честно, ваше решение, играть в неё или нет, но я если честно советую.Спасибо что почитали и заинтересовались моим отзывом).Всем желаю удачи во всём.