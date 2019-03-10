Донатили ли вы в игру и сколько?

Никогда не данател и не собираюсь.Всего добивался сам.

Jlemyp_Shaman

Никогда не донатил и не собираюсь.Уже 5 лет в игре (Много раз менял акаунт по разным причинам,но не из-за бана).Сейчас у меня на основном аккаунте наиграно более 400+ часов.