Донатили ли вы в игру и сколько?

GemЗарабатывать

ramizpanhwar786
ramizpanhwar786
Gem17
Comprimised You Are
Comprimised You Are
Gem6
claribel Mamani
claribel Mamani
Gem12
luligonza140
luligonza140
Gem59
cronourameshi4
cronourameshi4
Gem10
luligonza140
luligonza140
Gem25
luligonza140
luligonza140
Gem10
Jeanette Quezada
Jeanette Quezada
Gem28
pshelvvvoniha
pshelvvvoniha
Gem88
Sammy Cortez
Sammy Cortez
Gem56
Carlos Moncada
Carlos Moncada
Gem7
Atia
Atia
Gem7
Osman Başpınar
Osman Başpınar
Gem7
juniormibebe18
juniormibebe18
Gem12
Osman Başpınar
Osman Başpınar
Gem28
floreanolenin0
floreanolenin0
Gem17
floreanolenin0
floreanolenin0
Gem12
Aurelie Prinet
Aurelie Prinet
Gem24
Saliye Yazıcı
Saliye Yazıcı
Gem28
enzodeluchi2012
enzodeluchi2012
Gem28
Дождь

Gem276

novice rank iconetka: привет
novice rank iconKamilos31: Так какой Minecraft мне купить, чтобы он был на польском и на ПК с Windows?
novice rank iconKamilos31: это странно, ведь minecraft нет на steam
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem56 от Дождя.
AdminJoshverd: CD ключ просто означает, что вы можете активировать игру в Steam
novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
novice rank iconbraian: wenas
novice rank iconKamilos31: ок
scholar rank iconhanfred: email, как я тебе говорил, скорее всего завтра в 18:00
novice rank iconKamilos31: сколько ждать игру, купленную за самоцветы, и куда она приходит ??
novice rank iconFraluth: alo
novice rank iconCrisets: aloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Helloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Jooo
novice rank iconBenjamin Nenning: ..
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconAdrian Toica: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconsktoilet443: Привет
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: привет
novice rank iconLovegamehag: blobDance emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

52

0/160

Назад к форуму Warface

Донатили ли вы в игру и сколько?

Sidesss avatar

Sidesss

March 10, 2019 at 10:10 PM

Донатили ли вы в игру и сколько?
Alex23 avatar

Alex23

March 18, 2019 at 03:41 AM

5к.
Yogami342 avatar

Yogami342

March 19, 2019 at 04:49 PM

Некогда не донатил
Kazded avatar

Kazded

March 22, 2019 at 11:28 PM

не донатил, поиграл, посмотрел, понял что игра уг и удалил
Nikitak228 avatar

Nikitak228

March 25, 2019 at 07:54 PM

Донатил на кейсы 30 доляров
Nickname335 avatar

Nickname335

March 28, 2019 at 05:45 PM

нет, не донил

LEGENDA2019 avatar

LEGENDA2019

March 28, 2019 at 08:04 PM

много
Anton270604 avatar

Anton270604

May 10, 2019 at 06:13 PM

Никогда не данател и не собираюсь.Всего добивался сам.
666_lucky avatar

666_lucky

May 10, 2019 at 11:43 PM

Никогда не донатил.
Jlemyp_Shaman avatar

Jlemyp_Shaman

May 15, 2019 at 10:13 PM

Никогда не донатил и не собираюсь.Уже 5 лет в игре (Много раз менял акаунт по разным причинам,но не из-за бана).Сейчас у меня на основном аккаунте наиграно более 400+ часов.
Max_bro251 avatar

Max_bro251

May 29, 2019 at 05:34 PM

не донатил и не собираюсь папа не отдыхает
ArtikDelllik avatar

ArtikDelllik

June 18, 2019 at 09:25 PM

донатил 50 рублей купил пару кейсиков
из них скинчики на оружия выбил
SerezhaRBLX avatar

SerezhaRBLX

June 22, 2019 at 08:12 AM

Донатил 120 доллоров на 5000 кредитов)
KroshBOOM avatar

KroshBOOM

June 23, 2019 at 11:45 PM

Нет и никогда.Варфейс того не стоит
Snouwkill223 avatar

Snouwkill223

June 24, 2019 at 03:59 AM

Топ
Snouwkill223 avatar

Snouwkill223

June 24, 2019 at 04:00 AM

Ура варфейс топ аааааа
FAFN1R_RED_1324 avatar

FAFN1R_RED_1324

June 24, 2019 at 01:22 PM

Лучше без доната
Kotyanya avatar

Kotyanya

July 9, 2019 at 12:04 PM

Естесна
DarkTvOnik avatar

DarkTvOnik

July 9, 2019 at 12:49 PM

нет боже

Join the conversion by creating an account on Gamehag

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играхПомощьО нас

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности

Донатили ли вы в игру и сколько? на форуме Warface на Gamehag