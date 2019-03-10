Донатили ли вы в игру и сколько?
не донатил, поиграл, посмотрел, понял что игра уг и удалил
Донатил на кейсы 30 доляров
Никогда не данател и не собираюсь.Всего добивался сам.
Никогда не донатил и не собираюсь.Уже 5 лет в игре (Много раз менял акаунт по разным причинам,но не из-за бана).Сейчас у меня на основном аккаунте наиграно более 400+ часов.
не донатил и не собираюсь папа не отдыхает
донатил 50 рублей купил пару кейсиков
из них скинчики на оружия выбил
Донатил 120 доллоров на 5000 кредитов)
Нет и никогда.Варфейс того не стоит