P90 vs Bizon

hinata_chan

P90 - игрушка для новичков, не требуемая определенного скилла - сажал и все. Bizon - слабый ПП по всем по всем технических характеристик (кроме размера магазина на 64 патрона), требуема к реакции, аима, тактики. - оружие сложное в обращении, для кого оно, не понятно ( я с ним частенько катаю)