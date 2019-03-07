P90 vs Bizon

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Дождь

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novice rank iconetka: привет
novice rank iconKamilos31: Так какой Minecraft мне купить, чтобы он был на польском и на ПК с Windows?
novice rank iconKamilos31: это странно, ведь minecraft нет на steam
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem56 от Дождя.
AdminJoshverd: CD ключ просто означает, что вы можете активировать игру в Steam
novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
novice rank iconbraian: wenas
novice rank iconKamilos31: ок
scholar rank iconhanfred: email, как я тебе говорил, скорее всего завтра в 18:00
novice rank iconKamilos31: сколько ждать игру, купленную за самоцветы, и куда она приходит ??
novice rank iconFraluth: alo
novice rank iconCrisets: aloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Helloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Jooo
novice rank iconBenjamin Nenning: ..
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
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novice rank iconsktoilet443: Привет
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P90 vs Bizon

hinata_chan avatar

hinata_chan

March 7, 2019 at 02:14 AM

P90 - игрушка для новичков, не требуемая определенного скилла - сажал и все. Bizon - слабый ПП по всем по всем технических характеристик (кроме размера магазина на 64 патрона), требуема к реакции, аима, тактики. - оружие сложное в обращении, для кого оно, не понятно ( я с ним частенько катаю)
Analysis avatar

Analysis

March 7, 2019 at 11:08 PM

Р90 топ для меня
PGO52 avatar

PGO52

March 7, 2019 at 11:31 PM

P90 этолт выбор очевиден
vitalik10012007 avatar

vitalik10012007

March 8, 2019 at 01:23 AM

P90

GAME0000 avatar

GAME0000

March 8, 2019 at 02:03 PM

P90 двух кнопочное оружие нажал W и ЛКМ и все идеальное оружие
andrey34922 avatar

andrey34922

March 8, 2019 at 04:58 PM

Gdgdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdjdjdj-спам Не делайте так
vertinand avatar

vertinand

March 8, 2019 at 07:31 PM

Gdgdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdjdjdj кто это?

vertinand avatar

vertinand

March 8, 2019 at 07:31 PM

и вообще п90 неоч
vertinand avatar

vertinand

March 8, 2019 at 07:31 PM

но можно точность понерфить

vertinand avatar

vertinand

March 8, 2019 at 07:32 PM

хех а тут же спамить нельзя же да?

kapitowka avatar

kapitowka

August 24, 2021 at 11:16 AM

P90 как на мой взгляд по лучше будет)

DEd_Z_BAZukoY avatar

DEd_Z_BAZukoY

August 24, 2021 at 09:08 PM

P 90 лютая формилка
NooB_Pro0 avatar

NooB_Pro0

August 25, 2021 at 03:00 AM

P90,

Dimarey213 avatar

Dimarey213

August 26, 2021 at 09:53 AM

Bizon дешевле, скорострельность 50\50, больше патронов, если с деньгами так себе бизон лучше
andruy17 avatar

andruy17

August 26, 2021 at 05:40 PM

Р90 однозначно лучшая фармилка евер
Annawolf7EY avatar

Annawolf7EY

August 26, 2021 at 05:54 PM

прикольная игра :>
odin6 avatar

odin6

August 26, 2021 at 09:57 PM

Если умеешь играть то bizon, многие (все мои друзья) не умеют правильно с него жать и пушить, я же даю шикарные хеды на +w
Kolyan101181 avatar

Kolyan101181

August 27, 2021 at 05:45 AM

петух дорогой и не продуктивный для фарма
nale3 avatar

nale3

September 19, 2021 at 01:44 PM

P90 лучше
kalidanila avatar

kalidanila

September 19, 2021 at 08:52 PM

петух конечно
kolox7 avatar

kolox7

September 25, 2021 at 12:49 PM

Тут даже спорить не надо, п90
Hub4ikYT avatar

Hub4ikYT

September 25, 2021 at 07:34 PM

п90 это очевидно

alsadin avatar

alsadin

September 27, 2021 at 10:55 AM

бизон

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P90 vs Bizon на форуме Counter-Strike: Global Offensive на Gamehag