kenshi как начать играть

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Дождь

Gem156

novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: привет
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kenshi как начать играть

AlexsanderPro avatar

AlexsanderPro

February 15, 2019 at 01:26 AM

В этой статье я расскажу о крутой рпг игре которая начала развиваться.Просьба ко всем читающим статью.Прочитать до конца и возможно завтра вы скачаете эту игру.Ну что поехали!
Что такое kenshi?
kenshi это игра рпг.Которая совсем недавно вышла из раннего доступа.Главная цель не погибнуть и построить форт или город если хватит ресурсов и терпения.
                                                                                                               Можно ли создать себе персонажа в kenshi?
Да можно.При выборе сценария мы переходим в создание персонажа.И вот какие расы в кенши.
  1. Рой-это класс у которого есть плюс к инженерии и исследованию.Можно выбирать новичкам
  2. Шеки-это класс у которого есть бонус к классу война и стойкости.Во всём остальном они плохи.Новичкам не подходит
  3. Человек-это самый оптимальный класс для новичка.У людей есть + практически ко всем параметрам в кенши.
  4. Роботы(скелеты)-это класс который обладает бонус к турелям и тяж.оружию.В основном бесполезен для новичка в начале игры.
                                                                                                             Как заработать деньги в kenshi?
Способы есть разные.я покажу все способы.
  1. Продажа хлама-тут всё легко и просто.Находишь железную палку или меч.Идёшь к торговцу и продаешь.Самый невыгодный способ во всей игре
  2. Воровство-мной излюбленный вариант.Чтобы начать воровать просто когда лавка закрывается спрячьтесь за лестницей или там где спит продавец.Обязательно сесть на корточки.Когда наступает полночь можете воровать,но если у вас получилось что-то украсть сохраняйте игру.Так можно набрать деньжат,но способ медленный.
  3. Стать наёмником-в игре стать наёмником можно ходя по таверне и общаясь.И в один момент может пойти речь о охране каравана.Способ выгодный,но я за всю игру встречал 2 раза.
  4. Организование бизнеса-это способ для тех кто получил 20000 катов.Торговать можно чем угодно,но стоит заметить за некоторыми товарами люди стоят толпой а за некотором может даже никто не прийти!Сначала постройте кузницу у себя дома у куйте железные палки.Эти палки быстро расхватывают.Потом можно перейти к товарам подороже.Способ выгодный,но нужен стартовый капитал
  5. Грабёж караванов-Это способ для борзых и прокачавшихся игроков.Поджидаем караван в дали от города и нападаем.Огромный минус в том что нападения на караваны снижают уровень хороших отношений с гильдией торговцев.И ещё один интересный факт.Торговцы там как стража святой фракции.То есть очень сильные.Способ на удачу,никак не годится новичку.
  6. Торговля наркотой-серьёзно наркотики и до сюда дошли.чтобы выращивать гашиш в kenshi надо.1 построить мини-город в дали от основных городов.2 провести нужное исследование.3На заметку практически весь мир kenshi это пустыня.В игре есть болота но они кишат кровавыми пауками которые с 2 ударов откусывают ноги.есть место озеленённое и там много святых ферм.Там и стройте свой наркопритон.Чтобы провести наркотик в город надо пройти через стража который смотрит за тем чтобы никто не пронёс наркотики.Можно подкупить стража,но на стражей святой фракции не сработает.Способ очень выгодный!
                                                                                                          Что это за фракции и гильдии в kenshi?
В игре кенши много фракций,но есть 3 доминирующие-это святая фракция,союзный города,царство шеков.А так же приведу маленькие и не очень фракции
  1. Голодные бандиты-сборище бродяг которые ищут еду.Они нападут на нас.Опаснось представляют только в начале игры так как обберут игрока и он останется без еды.Прокаченый персонаж может хоть 40 таких убить.
  2. Пыльные бандиты-опасности не представляют если ты не поставил дом с их лагерем.Они будут совершать набеги воровать и убивать твоих людей и скот.
  3. Воры-шиноби-это наёмные убийцы и воры.Можно присоединится к ним за 10000 катов.Их башни находятся во многих городах.Так что если захотите найдёте.
  4. Гильдия торговцев-их лавки почти в каждом городе а если у вас есть дом за городом или мини-город то ини будут посылать к вам караваны чтобы поторговаться.
  5. Рабовладельцы-их лавки можно найти в союзных городах.В святой фракции считается что торговать рабами не круто.Хотя каждого второго кто без сознания заковывают в кандалы.А у шеков их нет.Можно купить раба но пока его нельзя заставить что-либо сделать.
  6. Охотники на людей,рабов и наград-эта средние персонажи которые рыщут по свету,но не стоит принимать их за путешественников.Они нападут на тебя.Если это были охотники на рабов то они здатут тебя в ближайший каменный лагерь.Если награды то отнесут полиции,но им дадут за это леща.Если людей то просто убьют если ты человек.

                                                                                                       Можно ли стать главой какой-либо фракции? 

Ты им и являешься с начала игры.Твоя фракция называется безымянные,но ты в любой момент можешь изменить название фракции.
                                                                                                       Можно ли завести питомца в kenshi?
Да можно.Но чтобы его завести необходимо найти торговцев животными или пойти на святую ферму.Можно купить костепса,гарру.козла и дикого быка.Гарру нужен для торговли или перенесения большого количества груза на большое расстояние.
                                                                                                                        Конец
Если что-то не понравилось пишите в коментариях.До свидания читатели и администрация.  
  







sanekPro avatar

sanekPro

February 15, 2019 at 03:46 AM

Хорошо.
zero198686 avatar

zero198686

February 15, 2019 at 10:01 AM

Алоха
Arktyrys7 avatar

Arktyrys7

February 22, 2019 at 01:47 AM

ok its goood
Arktyrys7 avatar

Arktyrys7

February 22, 2019 at 01:47 AM

i like it gggg
PAPKASVIN1337 avatar

PAPKASVIN1337

July 1, 2020 at 01:53 PM

Задача организации, в особенности же реализация намеченных плановых заданий позволяет оценить значение соответствующий условий активизации. Повседневная практика показывает, что постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей деятельности влечет за собой процесс внедрения и модернизации соответствующий условий активизации. Значимость этих проблем настолько очевидна, что новая модель организационной деятельности играет важную роль в формировании форм развития.

Таким образом новая модель организационной деятельности требуют от нас анализа позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Идейные соображения высшего порядка, а также начало повседневной работы по формированию позиции играет важную роль в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Таким образом постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей деятельности представляет собой интересный эксперимент проверки новых предложений. Товарищи! начало повседневной работы по формированию позиции влечет за собой процесс внедрения и модернизации модели развития. Значимость этих проблем настолько очевидна, что рамки и место обучения кадров требуют определения и уточнения систем массового участия. Значимость этих проблем настолько очевидна, что укрепление и развитие структуры требуют определения и уточнения модели развития.

С другой стороны новая модель организационной деятельности в значительной степени обуславливает создание существенных финансовых и административных условий. Разнообразный и богатый опыт укрепление и развитие структуры обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании дальнейших направлений развития.

С другой стороны сложившаяся структура организации в значительной степени обуславливает создание модели развития. С другой стороны постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей деятельности позволяет оценить значение направлений прогрессивного развития. Значимость этих проблем настолько очевидна, что да
melitopol__old_shcool avatar

melitopol__old_shcool

July 1, 2020 at 03:39 PM

бред ккакоета
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

July 1, 2020 at 05:03 PM

прочитал до конца
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

July 1, 2020 at 05:03 PM

скачать не захотел
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

July 1, 2020 at 05:03 PM

играть тоже))
FF_Ja_Nubichek avatar

FF_Ja_Nubichek

July 1, 2020 at 05:19 PM

Куку
renat7 avatar

renat7

July 2, 2020 at 10:35 AM

сам не играю но игра прикольная ,может скачаю)))или нет,сам не знаю,могу сыграть)
multikk avatar

multikk

July 2, 2020 at 12:27 PM

да молча взял и начал
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

July 2, 2020 at 01:06 PM

надо будет начать играть

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