kenshi как начать играть

Рой-это класс у которого есть плюс к инженерии и исследованию.Можно выбирать новичкам Шеки-это класс у которого есть бонус к классу война и стойкости.Во всём остальном они плохи.Новичкам не подходит Человек-это самый оптимальный класс для новичка.У людей есть + практически ко всем параметрам в кенши. Роботы(скелеты)-это класс который обладает бонус к турелям и тяж.оружию.В основном бесполезен для новичка в начале игры.

Продажа хлама-тут всё легко и просто.Находишь железную палку или меч.Идёшь к торговцу и продаешь.Самый невыгодный способ во всей игре Воровство-мной излюбленный вариант.Чтобы начать воровать просто когда лавка закрывается спрячьтесь за лестницей или там где спит продавец.Обязательно сесть на корточки.Когда наступает полночь можете воровать,но если у вас получилось что-то украсть сохраняйте игру.Так можно набрать деньжат,но способ медленный. Стать наёмником-в игре стать наёмником можно ходя по таверне и общаясь.И в один момент может пойти речь о охране каравана.Способ выгодный,но я за всю игру встречал 2 раза. Организование бизнеса-это способ для тех кто получил 20000 катов.Торговать можно чем угодно,но стоит заметить за некоторыми товарами люди стоят толпой а за некотором может даже никто не прийти!Сначала постройте кузницу у себя дома у куйте железные палки.Эти палки быстро расхватывают.Потом можно перейти к товарам подороже.Способ выгодный,но нужен стартовый капитал Грабёж караванов-Это способ для борзых и прокачавшихся игроков.Поджидаем караван в дали от города и нападаем.Огромный минус в том что нападения на караваны снижают уровень хороших отношений с гильдией торговцев.И ещё один интересный факт.Торговцы там как стража святой фракции.То есть очень сильные.Способ на удачу,никак не годится новичку. Торговля наркотой-серьёзно наркотики и до сюда дошли.чтобы выращивать гашиш в kenshi надо.1 построить мини-город в дали от основных городов.2 провести нужное исследование.3На заметку практически весь мир kenshi это пустыня.В игре есть болота но они кишат кровавыми пауками которые с 2 ударов откусывают ноги.есть место озеленённое и там много святых ферм.Там и стройте свой наркопритон.Чтобы провести наркотик в город надо пройти через стража который смотрит за тем чтобы никто не пронёс наркотики.Можно подкупить стража,но на стражей святой фракции не сработает.Способ очень выгодный!

Голодные бандиты-сборище бродяг которые ищут еду.Они нападут на нас.Опаснось представляют только в начале игры так как обберут игрока и он останется без еды.Прокаченый персонаж может хоть 40 таких убить. Пыльные бандиты-опасности не представляют если ты не поставил дом с их лагерем.Они будут совершать набеги воровать и убивать твоих людей и скот. Воры-шиноби-это наёмные убийцы и воры.Можно присоединится к ним за 10000 катов.Их башни находятся во многих городах.Так что если захотите найдёте. Гильдия торговцев-их лавки почти в каждом городе а если у вас есть дом за городом или мини-город то ини будут посылать к вам караваны чтобы поторговаться. Рабовладельцы-их лавки можно найти в союзных городах.В святой фракции считается что торговать рабами не круто.Хотя каждого второго кто без сознания заковывают в кандалы.А у шеков их нет.Можно купить раба но пока его нельзя заставить что-либо сделать. Охотники на людей,рабов и наград-эта средние персонажи которые рыщут по свету,но не стоит принимать их за путешественников.Они нападут на тебя.Если это были охотники на рабов то они здатут тебя в ближайший каменный лагерь.Если награды то отнесут полиции,но им дадут за это леща.Если людей то просто убьют если ты человек.

В этой статье я расскажу о крутой рпг игре которая начала развиваться.Просьба ко всем читающим статью.Прочитать до конца и возможно завтра вы скачаете эту игру.Ну что поехали!Что такое kenshi?kenshi это игра рпг.Которая совсем недавно вышла из раннего доступа.Главная цель не погибнуть и построить форт или город если хватит ресурсов и терпения.Можно ли создать себе персонажа в kenshi?Да можно.При выборе сценария мы переходим в создание персонажа.И вот какие расы в кенши.Как заработать деньги в kenshi?Способы есть разные.я покажу все способы.Что это за фракции и гильдии в kenshi?В игре кенши много фракций,но есть 3 доминирующие-это святая фракция,союзный города,царство шеков.А так же приведу маленькие и не очень фракции

Можно ли стать главой какой-либо фракции?



Ты им и являешься с начала игры.Твоя фракция называется безымянные,но ты в любой момент можешь изменить название фракции.

Можно ли завести питомца в kenshi?

Да можно.Но чтобы его завести необходимо найти торговцев животными или пойти на святую ферму.Можно купить костепса,гарру.козла и дикого быка.Гарру нужен для торговли или перенесения большого количества груза на большое расстояние.

Конец

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