Дождь

Gem156

novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: привет
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streets of rogue полезные советы

AlexsanderPro avatar

AlexsanderPro

February 12, 2019 at 01:21 PM

Здесь вы найдёте много полезных советов и тактик.Внимание!Просьба и к пользователям так и к администрации.Оцените мою статью,прочитайте до конца.Ну что поехали

                                                                                         Какой персонаж подходит новичку?
Каждый персонаж уникален по своему и по способностям так и по характеристикам,но не каждый персонаж подходит для новичка.А тут топ 5 лучших персов для новичка в streets of rogue
  1. Солдат-подходит для тех кто не ищет сложных путей и прорывается к соей цели битой и кулаком.Во первых подходит новичку так как при потере здоровья ниже 20 хп он лечится до 20 хп и ещё богатым арсеналом оружия и кровавыми боеприпасами.
  2. Хакер-лучший перс для новичка так как у него есть ноутбук для взлома электроники.Во первых при прохождении могут попасться шприцы и продать их можно не выгодно в скупщике.Но если взломать скупщик то он будет покупать у нас любые предметы(даже наркотики) по повышенной цене.Так же можно взломать казино автомат и получить повышенный шанс выигрыша.Крайне полезен в групповом прохождении.
  3. Горилла-подходит новичку только в групповой игре в одиночной куча проблем.Во первых в команде горилла вынослива,сильна,быстра но не может говорить без переводчика и её не любят в заведениях.В группе полезна тем что может в прямом смысле прорваться к своей цели.
  4. Воришка-полезен как в групповом так и в одиночном прохождении.Может воровать предметы и целый арсенал воровских штучек.Ломик,проход сквозь стену,стеклорез,отмычки,коробки и т.д.В группе полезен в сочетании вор,горилла и хакер.Совпадение?Не думаю.Пока вор с гориллой выполняют квесты хакер добывает бабло и он тратит его на общие услуги(поесть там или оружие купить).Подходит новичку
  5. Оборотень-Хорош везде и в группе и в одиночке.Его способность вселятся в людей.Но минус в том что он маленький,слабый и его преследуют копы(не путать с верволфом).Минусы можно за деньги убрать в будке модификаций или поменять на другие.Может пригодится новичку,но чаще будут выбирать предыдущие 4
                                                                                         Что такое неприятности на этажах и что мне делать?
Неприятности-это события которые происходят каждые 3 этажа начиная с бомбёжки заканчивая зомби вечеринкой я расскажу о некоторых из них и дам совет.
  1. Комендантский час-абсолютно все двери заперты и копы к нам сразу агрессивны.Ничего не могу посоветовать.Хотя могу.Крушить двери!!! 
  2. Бомбёжка-бомбы падают с неба.можно обратить в свою сторону стоя рядом с жертвой.Ждём и рано или поздно бомба заденет её и мы получаем награду.
  3. Жижа-это лужа которая ползёт к концу уровня.Остоновить нельзя.Совет прост.Проходи уровень быстрее
  4. Робот убийца-за тобой ходит робот убийца.Он медленный но зато с бесконечной базукой и кучей хп.Можно обратить в свою сторону заставляя робота по методу  "смотри я тута стреляй сюда" можно быстро пройти уровень.Если хотите быстро убить робота киньте в него эм гранату.Дроп с него базука с 8 ракетами.                                     
                                                                                                         Какой смысл и предыстория игры?

Проще говоря мэр обманул людей,запретил наггетсы,развалил музыкальную группу копов,забрал все чипсы с пивом.Задача убить мэра. А если повезёт можно самому стать мэром.
                                                                                                                 А как стать мэром?
Тут всё зависит от персонажа,способа прохождения и самого игрока.Я приведу способы как поднять репутацию для того чтобы стать мэром
  1. Мотивация офисных планктонов-Один из самых лёгких способов поднять репутацию.Для этого нужна еда,сигаретки или алкоголь.
  2. Сам персонаж-допустим если вы выбрали зомби мэром вам никогда не стать.У бармена есть стартовый перк при котором практически все дружелюбны к тебе.
  3. Убийство враждебных персонажей-тут и объяснять ничего не надо
  4. Мафия-это самый дорогой способ в игре.Для этого доходим в деловой центр и ищем мафию и нажимаем "повлиять на выборы мэра"
        Снижению репутации способствуют драки,кражи на глазах у кого либо и т.д 
         При хорошей репутации после убийства мэра мы становимся главой этого подземелья и игра собственно говоря пройдена.
                                                                                                         Это конец статьи?
Собственно говоря да.Если статья пройдёт проверку и будет хорошо оценена в своей 3 статье выложу способ как играть по сети в streets of rogue не платя ни копейки.
Спасибо дорогие читатели и уважаемая администрация.Пока!!!                                                                                   


Chuvak avatar

Chuvak

February 13, 2019 at 02:14 AM

опа годно!
Ksuha1625 avatar

Ksuha1625

February 16, 2019 at 11:32 PM

:laughing::smiley::innocent::upside_down::upside_down:
kikatata avatar

kikatata

February 16, 2019 at 11:40 PM

nightingalehunter avatar

nightingalehunter

February 19, 2019 at 03:01 AM

Годная статья
mafia3221 avatar

mafia3221

February 19, 2019 at 06:26 PM

не играл, но красавчик, ты старался
akira_yukio avatar

akira_yukio

March 13, 2019 at 06:57 PM

Здоровски )
42Dreamer24 avatar

42Dreamer24

March 14, 2019 at 11:44 PM

Нпотсослсьос
genek87 avatar

genek87

March 15, 2019 at 09:04 AM

Отличная статья
42Dreamer24 avatar

42Dreamer24

March 15, 2019 at 09:34 AM

Прикольно
akira_yukio avatar

akira_yukio

September 6, 2019 at 06:38 PM

Нормалек )
Kolya_Viero avatar

Kolya_Viero

September 6, 2019 at 07:08 PM

вроде норм
AlexeyL avatar

AlexeyL

September 6, 2019 at 09:33 PM

Молодец.
Waytil avatar

Waytil

September 8, 2019 at 11:40 AM

Намаана
mettvgam avatar

mettvgam

September 11, 2019 at 10:14 PM

всем привет
vtaljkt avatar

vtaljkt

September 11, 2019 at 10:25 PM

O privet ycem
Lewerto avatar

Lewerto

September 11, 2019 at 10:51 PM

NEEEEE fignya

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