streets of rogue полезные советы

Здесь вы найдёте много полезных советов и тактик.Внимание!Просьба и к пользователям так и к администрации.Оцените мою статью,прочитайте до конца.Ну что поехалиКакой персонаж подходит новичку?Каждый персонаж уникален по своему и по способностям так и по характеристикам,но не каждый персонаж подходит для новичка.А тут топ 5 лучших персов для новичка в streets of rogueЧто такое неприятности на этажах и что мне делать?Неприятности-это события которые происходят каждые 3 этажа начиная с бомбёжки заканчивая зомби вечеринкой я расскажу о некоторых из них и дам совет.Какой смысл и предыстория игры?Проще говоря мэр обманул людей,запретил наггетсы,развалил музыкальную группу копов,забрал все чипсы с пивом.Задача убить мэра. А если повезёт можно самому стать мэром.А как стать мэром?Тут всё зависит от персонажа,способа прохождения и самого игрока.Я приведу способы как поднять репутацию для того чтобы стать мэромСнижению репутации способствуют драки,кражи на глазах у кого либо и т.дПри хорошей репутации после убийства мэра мы становимся главой этого подземелья и игра собственно говоря пройдена.Это конец статьи?Собственно говоря да.Если статья пройдёт проверку и будет хорошо оценена в своей 3 статье выложу способ как играть по сети в streets of rogue не платя ни копейки.Спасибо дорогие читатели и уважаемая администрация.Пока!!!

