Солдат-подходит для тех кто не ищет сложных путей и прорывается к соей цели битой и кулаком.Во первых подходит новичку так как при потере здоровья ниже 20 хп он лечится до 20 хп и ещё богатым арсеналом оружия и кровавыми боеприпасами. Хакер-лучший перс для новичка так как у него есть ноутбук для взлома электроники.Во первых при прохождении могут попасться шприцы и продать их можно не выгодно в скупщике.Но если взломать скупщик то он будет покупать у нас любые предметы(даже наркотики) по повышенной цене.Так же можно взломать казино автомат и получить повышенный шанс выигрыша.Крайне полезен в групповом прохождении. Горилла-подходит новичку только в групповой игре в одиночной куча проблем.Во первых в команде горилла вынослива,сильна,быстра но не может говорить без переводчика и её не любят в заведениях.В группе полезна тем что может в прямом смысле прорваться к своей цели. Воришка-полезен как в групповом так и в одиночном прохождении.Может воровать предметы и целый арсенал воровских штучек.Ломик,проход сквозь стену,стеклорез,отмычки,коробки и т.д.В группе полезен в сочетании вор,горилла и хакер.Совпадение?Не думаю.Пока вор с гориллой выполняют квесты хакер добывает бабло и он тратит его на общие услуги(поесть там или оружие купить).Подходит новичку Оборотень-Хорош везде и в группе и в одиночке.Его способность вселятся в людей.Но минус в том что он маленький,слабый и его преследуют копы(не путать с верволфом).Минусы можно за деньги убрать в будке модификаций или поменять на другие.Может пригодится новичку,но чаще будут выбирать предыдущие 4

Комендантский час-абсолютно все двери заперты и копы к нам сразу агрессивны.Ничего не могу посоветовать.Хотя могу.Крушить двери!!! Бомбёжка-бомбы падают с неба.можно обратить в свою сторону стоя рядом с жертвой.Ждём и рано или поздно бомба заденет её и мы получаем награду. Жижа-это лужа которая ползёт к концу уровня.Остоновить нельзя.Совет прост.Проходи уровень быстрее Робот убийца-за тобой ходит робот убийца.Он медленный но зато с бесконечной базукой и кучей хп.Можно обратить в свою сторону заставляя робота по методу "смотри я тута стреляй сюда" можно быстро пройти уровень.Если хотите быстро убить робота киньте в него эм гранату.Дроп с него базука с 8 ракетами.

Мотивация офисных планктонов-Один из самых лёгких способов поднять репутацию.Для этого нужна еда,сигаретки или алкоголь. Сам персонаж-допустим если вы выбрали зомби мэром вам никогда не стать.У бармена есть стартовый перк при котором практически все дружелюбны к тебе. Убийство враждебных персонажей-тут и объяснять ничего не надо Мафия-это самый дорогой способ в игре.Для этого доходим в деловой центр и ищем мафию и нажимаем "повлиять на выборы мэра"

Здесь вы найдёте много полезных советов и тактик.Внимание!Просьба и к пользователям так и к администрации.Оцените мою статью,прочитайте до конца.Ну что поехалиКакой персонаж подходит новичку?Каждый персонаж уникален по своему и по способностям так и по характеристикам,но не каждый персонаж подходит для новичка.А тут топ 5 лучших персов для новичка в streets of rogueЧто такое неприятности на этажах и что мне делать?Неприятности-это события которые происходят каждые 3 этажа начиная с бомбёжки заканчивая зомби вечеринкой я расскажу о некоторых из них и дам совет.Какой смысл и предыстория игры?Проще говоря мэр обманул людей,запретил наггетсы,развалил музыкальную группу копов,забрал все чипсы с пивом.Задача убить мэра. А если повезёт можно самому стать мэром.А как стать мэром?Тут всё зависит от персонажа,способа прохождения и самого игрока.Я приведу способы как поднять репутацию для того чтобы стать мэромСнижению репутации способствуют драки,кражи на глазах у кого либо и т.дПри хорошей репутации после убийства мэра мы становимся главой этого подземелья и игра собственно говоря пройдена.Это конец статьи?Собственно говоря да.Если статья пройдёт проверку и будет хорошо оценена в своей 3 статье выложу способ как играть по сети в streets of rogue не платя ни копейки.Спасибо дорогие читатели и уважаемая администрация.Пока!!!