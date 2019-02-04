PUBG Lite для слабых ПК

Предыстория

Основная инфа

Все мы знаем игру PUBG. В 2017 году она наделала немало шума и запустила новый тренд среди игр - батл рояль. Думаю все знакомы с этим жанром, поэтому не буду писать что это. PUBG стала самой популярной игрой за 2017 год. НО! С каждым обновлением все больше игроков стали сталкиваться с лагами, вылетами и крашами. Через некоторое время выходит free-to-play шутер в жанре батл рояль - Fortnite. Благодаря своей доступности ига быстро стала популярной и перегнала PUBG по прибыльности и популярности. Разработчики PUBG компания Bluhole решили что-то делать с этим и в 2019 году решает выпустить условно бесплатный PUBG, только для слабых компьютеров - PUBG Lite. О нем чуть поподробней.PUBG Lite - это тот же PUBG, только бесплатный, с простой нетребовательной графикой и урезаным функционалом и интерфейсом. Она не так требовательна к железу, как ее ''старший брат''.

Минимальные системные требования PUBG Lite:

ОС: 64-разрядная Windows 10/8.1/7;

процессор: Intel Core i3 на частоте 2,4 ГГц;

оперативная память: 4 ГБ;

видеокарта: встроенная Intel HD Graphics 4000 или лучше;

свободное место на жестком диске: 4 ГБ.

Рекомендуемые системные требования PUBG Lite:

ОС: 64-разрядная Windows 10/8.1/7;

процессор: Intel Core i5 на частоте 2,8 ГГц;

оперативная память: 8 ГБ;

видеокарта: дискретная GeForce GTX 660 или Radeon HD 7870;

свободное место на жестком диске: 4 ГБ.

Бета тест

Заключение

24 января этого года игра перешла в стадию открытого бета-тестирования в Таиланде, на азиатских серверах. Скачать клиент игры и установить ее можно с официального сайта PUBG Lite. Правда доступна игра пока что только для жителей Таиланда, но в скором времени, если все будет идти по плану, то скоро и мы сможем опробовать новинку, правда точных дат разработчики не называли.Так что, к сожалению, нормально опробовать игру в СНГ и Европе не удастся. Можно, конечно, пошаманить с VPN (на ютубе полно подобных видео, так что если интересно, можете попробовать), но об стабилном пинге можно забыть))) Так что будем ждать, когда бета-тест перейдет и на наши регионы.Как сообщают игровые сайты, в ближайшем будущем ожидаются и другие сессии ОБТ Playerunknown's Battlegrounds. Если в течение трех дней играть хотя бы одну королевскую битву в день, геймеры в награду получат уникальные внутриигровые предметы, правда эта информация не подтверждена разработчиками.Также с выходом PUBG Lite может понизиться цена PUBG в STEAM, но это не точно)Что же, статья вышла не очень объемной, ведь в интернете не много информации об PUBG Lite. Надеюсь вам понравится) Всем высокого фпс во всех играх, счастья и добра!!!)