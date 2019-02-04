PUBG Lite для слабых ПК

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Дождь

Gem156

novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: привет
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PUBG Lite для слабых ПК

1342352345 avatar

1342352345

February 4, 2019 at 10:15 PM

Ты не можешь позволить купить себе PUBG? У тебя слабый пк, который не тянет многие новинки? Тогда эта статья именно для тебя!


  • Предыстория
Все мы знаем игру PUBG. В 2017 году она наделала немало шума и запустила новый тренд среди игр - батл рояль. Думаю все знакомы с этим жанром, поэтому не буду писать что это. PUBG стала самой популярной игрой за 2017 год. НО! С каждым обновлением все больше игроков стали сталкиваться с лагами, вылетами и крашами. Через некоторое время выходит free-to-play шутер в жанре батл рояль - Fortnite. Благодаря своей доступности ига быстро стала популярной и перегнала PUBG по прибыльности и популярности. Разработчики PUBG компания Bluhole решили что-то делать с этим и в 2019 году решает выпустить условно бесплатный PUBG, только для слабых компьютеров - PUBG Lite. О нем чуть поподробней.
  • Основная инфа
PUBG Lite - это тот же PUBG, только бесплатный, с простой нетребовательной графикой и урезаным функционалом и интерфейсом. Она не так требовательна к железу, как ее ''старший брат''.

Минимальные системные требования PUBG Lite:

  • ОС: 64-разрядная Windows 10/8.1/7;
  • процессор: Intel Core i3 на частоте 2,4 ГГц;
  • оперативная память: 4 ГБ;
  • видеокарта: встроенная Intel HD Graphics 4000 или лучше;
  • свободное место на жестком диске: 4 ГБ.

Рекомендуемые системные требования PUBG Lite:

  • ОС: 64-разрядная Windows 10/8.1/7;
  • процессор: Intel Core i5 на частоте 2,8 ГГц;
  • оперативная память: 8 ГБ;
  • видеокарта: дискретная GeForce GTX 660 или Radeon HD 7870;
  • свободное место на жестком диске: 4 ГБ.


  • Бета тест
24 января этого года игра перешла в стадию открытого бета-тестирования в Таиланде, на азиатских серверах. Скачать клиент игры и установить ее можно с официального сайта PUBG Lite. Правда доступна игра пока что только для жителей Таиланда, но в скором времени, если все будет идти по плану, то скоро и мы сможем опробовать новинку, правда точных дат разработчики не называли.

Так что, к сожалению, нормально опробовать игру в СНГ и Европе не удастся. Можно, конечно, пошаманить с VPN (на ютубе полно подобных видео, так что если интересно, можете попробовать), но об стабилном пинге можно забыть))) Так что будем ждать, когда бета-тест перейдет и на наши регионы.
  • Заключение

Как сообщают игровые сайты, в ближайшем будущем ожидаются и другие сессии ОБТ Playerunknown's Battlegrounds. Если в течение трех дней играть хотя бы одну королевскую битву в день, геймеры в награду получат уникальные внутриигровые предметы, правда эта информация не подтверждена разработчиками.

Также с выходом PUBG Lite может понизиться цена PUBG в STEAM, но это не точно)

Что же, статья вышла не очень объемной, ведь в интернете не много информации об PUBG Lite. Надеюсь вам понравится) Всем высокого фпс во всех играх, счастья и добра!!!)
6E3YMHbI_KAKTYC avatar

6E3YMHbI_KAKTYC

February 5, 2019 at 12:23 AM

Воу это очень крутох
1342352345 avatar

1342352345

February 5, 2019 at 12:32 AM

Спасибо)
6E3YMHbI_KAKTYC avatar

6E3YMHbI_KAKTYC

February 5, 2019 at 01:01 AM

ну я хз

TTPODAM_CJIOHA avatar

TTPODAM_CJIOHA

February 5, 2019 at 01:48 AM

Вроде было pubg project thai
1342352345 avatar

1342352345

February 5, 2019 at 02:12 AM

такого не было, проверял лично
Vjvjvj avatar

Vjvjvj

February 5, 2019 at 02:29 AM

Chrome h
mafia3221 avatar

mafia3221

February 5, 2019 at 12:32 PM

ну это было бы норм, а то 30 кадров надоели

Chuvak avatar

Chuvak

February 5, 2019 at 10:07 PM

не я лучше на мобилке поиграю
IVIaxPaint avatar

IVIaxPaint

February 5, 2019 at 11:35 PM

Не очень люблю пабг но...
Dante6259 avatar

Dante6259

July 30, 2019 at 01:59 PM

Ух, спасибо, ждал чего то подобного

666pro avatar

666pro

July 30, 2019 at 03:34 PM

Типичный порт с мобилок, кек
MiHa1L avatar

MiHa1L

July 30, 2019 at 05:27 PM

Игра просто супер
XxGROGIxX avatar

XxGROGIxX

July 31, 2019 at 09:12 AM

Неплохой концепт
zochem29 avatar

zochem29

July 31, 2019 at 01:52 PM

я на телефоне и все
GameAgustin avatar

GameAgustin

July 31, 2019 at 02:12 PM

На смартфоне игра топ.
AlexeyL avatar

AlexeyL

July 31, 2019 at 06:57 PM

Позновательно спасибо.
wit465 avatar

wit465

July 31, 2019 at 10:46 PM

попробую может потянет
FAIRUCK avatar

FAIRUCK

August 1, 2019 at 12:47 AM

Когда в эвропе будет?
damien_forand avatar

damien_forand

August 1, 2019 at 08:40 AM

интересно
Gleb192837465 avatar

Gleb192837465

August 1, 2019 at 06:14 PM

Hrhrgegg
AzUzA avatar

AzUzA

August 2, 2019 at 10:04 PM

good gamefgdfgdfgdfgdfgdfgd
gamer_i742 avatar

gamer_i742

August 3, 2019 at 01:14 AM

Ну пк слабый конечно
hecatonquiro avatar

hecatonquiro

August 3, 2019 at 02:17 PM

с такими требованиями удастся на ноутбуке запустить
Mandarin4 avatar

Mandarin4

August 3, 2019 at 06:36 PM

Интересно

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