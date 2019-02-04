PUBG Lite для слабых ПК

Ты не можешь позволить купить себе PUBG? У тебя слабый пк, который не тянет многие новинки? Тогда эта статья именно для тебя!
Предыстория
Все мы знаем игру PUBG. В 2017 году она наделала немало шума и запустила новый тренд среди игр - батл рояль. Думаю все знакомы с этим жанром, поэтому не буду писать что это. PUBG стала самой популярной игрой за 2017 год. НО! С каждым обновлением все больше игроков стали сталкиваться с лагами, вылетами и крашами. Через некоторое время выходит free-to-play шутер в жанре батл рояль - Fortnite. Благодаря своей доступности ига быстро стала популярной и перегнала PUBG по прибыльности и популярности. Разработчики PUBG компания Bluhole решили что-то делать с этим и в 2019 году решает выпустить условно бесплатный PUBG, только для слабых компьютеров - PUBG Lite. О нем чуть поподробней.
Основная инфа
PUBG Lite - это тот же PUBG, только бесплатный, с простой нетребовательной графикой и урезаным функционалом и интерфейсом. Она не так требовательна к железу, как ее ''старший брат''.
Минимальные системные требования PUBG Lite:
ОС: 64-разрядная Windows 10/8.1/7;
процессор: Intel Core i3 на частоте 2,4 ГГц;
оперативная память: 4 ГБ;
видеокарта: встроенная Intel HD Graphics 4000 или лучше;
свободное место на жестком диске: 4 ГБ.
Рекомендуемые системные требования PUBG Lite:
ОС: 64-разрядная Windows 10/8.1/7;
процессор: Intel Core i5 на частоте 2,8 ГГц;
оперативная память: 8 ГБ;
видеокарта: дискретная GeForce GTX 660 или Radeon HD 7870;
свободное место на жестком диске: 4 ГБ.
Бета тест
24 января этого года игра перешла в стадию открытого бета-тестирования в Таиланде, на азиатских серверах. Скачать клиент игры и установить ее можно с официального сайта PUBG Lite. Правда доступна игра пока что только для жителей Таиланда, но в скором времени, если все будет идти по плану, то скоро и мы сможем опробовать новинку, правда точных дат разработчики не называли. Так что, к сожалению, нормально опробовать игру в СНГ и Европе не удастся. Можно, конечно, пошаманить с VPN (на ютубе полно подобных видео, так что если интересно, можете попробовать), но об стабилном пинге можно забыть))) Так что будем ждать, когда бета-тест перейдет и на наши регионы.
Заключение
Как сообщают игровые сайты, в ближайшем будущем ожидаются и другие сессии ОБТ Playerunknown's Battlegrounds. Если в течение трех дней играть хотя бы одну королевскую битву в день, геймеры в награду получат уникальные внутриигровые предметы, правда эта информация не подтверждена разработчиками.
Также с выходом PUBG Lite может понизиться цена PUBG в STEAM, но это не точно)
Что же, статья вышла не очень объемной, ведь в интернете не много информации об PUBG Lite. Надеюсь вам понравится) Всем высокого фпс во всех играх, счастья и добра!!!)
6E3YMHbI_KAKTYC
February 5, 2019 at 12:23 AM
Воу это очень крутох
1342352345
February 5, 2019 at 12:32 AM
Спасибо)
6E3YMHbI_KAKTYC
February 5, 2019 at 01:01 AM
ну я хз
TTPODAM_CJIOHA
February 5, 2019 at 01:48 AM
Вроде было pubg project thai
1342352345
February 5, 2019 at 02:12 AM
такого не было, проверял лично
Vjvjvj
February 5, 2019 at 02:29 AM
Chrome h
mafia3221
February 5, 2019 at 12:32 PM
ну это было бы норм, а то 30 кадров надоели
Chuvak
February 5, 2019 at 10:07 PM
не я лучше на мобилке поиграю
IVIaxPaint
February 5, 2019 at 11:35 PM
Не очень люблю пабг но...
Dante6259
July 30, 2019 at 01:59 PM
Ух, спасибо, ждал чего то подобного
666pro
July 30, 2019 at 03:34 PM
Типичный порт с мобилок, кек
MiHa1L
July 30, 2019 at 05:27 PM
Игра просто супер
XxGROGIxX
July 31, 2019 at 09:12 AM
Неплохой концепт
zochem29
July 31, 2019 at 01:52 PM
я на телефоне и все
GameAgustin
July 31, 2019 at 02:12 PM
На смартфоне игра топ.
AlexeyL
July 31, 2019 at 06:57 PM
Позновательно спасибо.
wit465
July 31, 2019 at 10:46 PM
попробую может потянет
FAIRUCK
August 1, 2019 at 12:47 AM
Когда в эвропе будет?
damien_forand
August 1, 2019 at 08:40 AM
интересно
Gleb192837465
August 1, 2019 at 06:14 PM
Hrhrgegg
AzUzA
August 2, 2019 at 10:04 PM
good gamefgdfgdfgdfgdfgdfgd
gamer_i742
August 3, 2019 at 01:14 AM
Ну пк слабый конечно
hecatonquiro
August 3, 2019 at 02:17 PM
с такими требованиями удастся на ноутбуке запустить
Mandarin4
August 3, 2019 at 06:36 PM
Интересно
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