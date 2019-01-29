Paladins скоро умрет!

gamynkyl_rikot

Я вам счас расскажу про такую игру как Paladins и скажу почему она скоро умрет.

1.По долгу нету обновлений. Они выходят раз в 4 месяца. Ни разу не видел что обновления выходили раз в месяц. Они либо выпускают его, но с уйму багов и ненужной фигни, либо они его задерживают и говорят:"мы задержим обновления на некоторое время! у нас тут небольшие проблемы со скинами, эмоциями, героем, с картой и тюд

2.Баланс в Paladins очень большой. Конечно там есть герои у которых хороший баланс, но вивиан, андроксус, кога и т.д, просто невозможные. Они тебя убьют с 2 - 3 ударов, а ты их еле еле убьешь.

3.Донат. Да понимаю игра бесплатная, но впихать дофигища скинов + боевой пропуск это уже перебор. Я бы понял если были бы только скины и то штук 100-150, но не 200!!!

4.Баланс игроков. Например: ты зашел в игру первый раз в своей жизни и ты там нечего еще не знаешь. Ты сразу заходишь в катку, выбираешь героя, загружаешься в игру и тут бац, задрот у которого 2000 часов в игре. Ты против него нечего не сделаешь потому что, он знает всю механику игры, знает как работает любой герой, у него подобрана колода для всех случаев жизни. А у тебя , 1 уровень героя и плохая колода карт, ты ему почти нечего не сделаешь.

5. Это комьюнити. Это тупые, агро-школьники которые увидят что игру кто-то обсирает начнет сразу писать:"Фуууу!!! Даун, такая игра лучше чем ваш овервоч!!!" Игра держится только на донатах игры и на этих агро-школьников. Есть ютуберы которые обсирают саму игру, уходят из нее, а потом возвращается обратно и говорят тип :" Это был всеволишь шутка!" Но они понимают что аудитория их его канала подписаны ради Paladinsa, а не на другие игры. Пример есть такой ютубер по паладинсу Aron Mor и другие.

6.В паладинсе очень мало режимов. На данный момент их всего 4(Доставка груза, отрядный бой, захват точки и защита груза и соревновательный). За 3 года не добавили новых режимов. Добавляют новых героев которых уйму, скины и боевой пропуск, который стоит 950 рублей! Лучше бы занялись не новыми героями и скинами с боевым пропуском, а еще и режимами и картами.

7.Очень редко выпускают какие-то эвенты. На своем примере я не видел ни одного бесплатного ивента где дают скины и алмазы. В этих эвентах давали какие то графити (которыми почти не имеют смысла в этой игре) , но и аватарки для профиля, нееее вы что давайте будем выпускать аватарки для игры, а не для самого профиля стима!

На этом все!!!

Не судите меня это только мое мнение и моя статья!!! Ваше мнение может не совпадать с моим!! Я только донес вам что игра Paladins потихоньку умирает.

Спасибо за внимание!!!

С любовью Matrix под прозвищем Gamenkel_rikot.