Paladins скоро умрет!

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Дождь

Gem156

novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: привет
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Paladins скоро умрет!

gamynkyl_rikot avatar

gamynkyl_rikot

January 29, 2019 at 03:08 AM

Я вам счас расскажу про такую игру как Paladins и скажу почему она скоро умрет.
1.По долгу нету обновлений. Они выходят раз в 4 месяца. Ни разу не видел что обновления выходили раз в месяц. Они либо выпускают его, но с уйму багов и ненужной фигни, либо они его задерживают и говорят:"мы задержим обновления на некоторое время! у нас тут небольшие проблемы со скинами, эмоциями, героем, с картой и тюд 
2.Баланс в Paladins очень большой. Конечно там есть герои у которых хороший баланс, но вивиан, андроксус, кога и т.д, просто невозможные. Они тебя убьют с 2 - 3 ударов, а ты их еле еле убьешь.
3.Донат. Да понимаю игра бесплатная, но впихать дофигища скинов + боевой пропуск это уже перебор. Я бы понял если были бы только скины и то штук 100-150, но не 200!!!
4.Баланс игроков. Например: ты зашел в игру первый раз в своей жизни и ты там нечего еще не знаешь. Ты сразу заходишь в катку, выбираешь героя, загружаешься в игру и тут бац, задрот у которого 2000 часов в игре. Ты против него нечего не сделаешь потому что, он знает всю механику игры, знает как работает любой герой, у него подобрана колода для всех случаев жизни. А у тебя , 1 уровень героя и плохая колода карт, ты ему почти нечего не сделаешь.
5. Это комьюнити. Это тупые, агро-школьники которые увидят что игру кто-то обсирает начнет сразу писать:"Фуууу!!! Даун, такая игра лучше чем ваш овервоч!!!" Игра держится только на донатах игры и на этих агро-школьников. Есть ютуберы которые обсирают саму игру, уходят из нее, а потом возвращается обратно и говорят тип :" Это был всеволишь шутка!" Но они понимают что аудитория их его канала подписаны ради Paladinsa, а не на другие игры. Пример есть такой ютубер по паладинсу Aron Mor и другие.
6.В паладинсе очень мало режимов.  На данный момент их всего 4(Доставка груза, отрядный бой, захват точки и защита груза и соревновательный). За 3 года не добавили новых режимов. Добавляют новых героев которых уйму, скины и боевой пропуск, который стоит 950 рублей! Лучше бы занялись не новыми героями и скинами с боевым пропуском, а еще и режимами и картами.
7.Очень редко выпускают какие-то эвенты. На своем примере я не видел ни одного бесплатного ивента где дают скины и алмазы. В этих эвентах давали какие то графити (которыми почти не имеют смысла в этой игре) , но и аватарки для профиля, нееее вы что давайте будем выпускать аватарки для игры, а не для самого профиля стима!
На этом все!!! 
Не судите меня это только мое мнение и моя статья!!! Ваше мнение может не совпадать с моим!! Я только донес вам что игра Paladins потихоньку умирает.
Спасибо за внимание!!!
С любовью Matrix под прозвищем Gamenkel_rikot.
gamynkyl_rikot avatar

gamynkyl_rikot

January 29, 2019 at 11:41 AM

КЛАСС(РОФЛИТ)

mafia3221 avatar

mafia3221

January 29, 2019 at 05:04 PM

даже не играл и не буду играть, так что не страшно
Mutearchi avatar

Mutearchi

January 29, 2019 at 05:57 PM

Да и ... с ней
doubledragon avatar

doubledragon

January 30, 2019 at 01:00 PM

согласен с mafia3221
bathuk avatar

bathuk

January 31, 2019 at 02:05 AM

Вообще не понял, про что ты, но всей душой негодую вместе с тобой.
Kvill avatar

Kvill

January 31, 2019 at 03:57 AM

تتیتی
rifer19 avatar

rifer19

June 13, 2019 at 09:53 PM

что за полодинс
Lokamotiv avatar

Lokamotiv

June 13, 2019 at 10:58 PM

неужели!?
IvanHelsing avatar

IvanHelsing

June 14, 2019 at 03:24 AM

Живее всех живых, кек
VatnayaPalochka avatar

VatnayaPalochka

June 14, 2019 at 11:17 AM

Хороший обзор,думал начинать играть
vlmaster21 avatar

vlmaster21

June 18, 2019 at 07:53 PM

can you see with which account is logged in my steam account? my steam is: i sell carpet
vlmaster21 avatar

vlmaster21

June 18, 2019 at 07:53 PM

Can you please add a card for 100 Robux,
Virtual currency 1
Ashzibit avatar

Ashzibit

August 24, 2020 at 04:28 AM

Жалко. хорошо стартанули
genek87 avatar

genek87

August 24, 2020 at 12:05 PM

Ну не все условнобесплатные игры проживают долго.
kai5357684 avatar

kai5357684

August 26, 2020 at 12:53 AM

бесплатные онлайн игры гораздо интереснее
HELIX208 avatar

HELIX208

August 26, 2020 at 08:13 AM

жалко
Werom55555 avatar

Werom55555

August 26, 2020 at 10:09 AM

Ку всем
dinkagolo avatar

dinkagolo

August 26, 2020 at 12:41 PM

Круто лайк это когда тебя не видно
sotenak avatar

sotenak

August 27, 2020 at 08:49 AM

Ну значит такова его судьба. Все онлайн-игры рано или поздно умирают
Ashzibit avatar

Ashzibit

August 27, 2020 at 10:42 AM

Да, жаль
n1ko_13 avatar

n1ko_13

August 27, 2020 at 06:15 PM

da a chto jal
Hammerhead2 avatar

Hammerhead2

August 29, 2020 at 01:16 AM

А он жив был?
Hammerhead2 avatar

Hammerhead2

August 29, 2020 at 01:17 AM

вроде давно мертв:mouse:
ashtray avatar

ashtray

August 29, 2020 at 01:27 PM

Печально( Но наверное этого не избежать
DimonPemon avatar

DimonPemon

August 29, 2020 at 03:58 PM

давайте будем выпускать аватарки для игры, а не для самого профиля стима!
На этом все!!!
Не судите меня это только мое мнение и моя статья!!! Ваше мнение может не совпадать с моим!! Я только донес вам что игра Paladins потихоньку умирает.
Спасибо за внимание!!!
С любовью Matrix под прозвищем Gamenkel_rikot
Никита_Павлов1 avatar

Никита_Павлов1

August 29, 2020 at 04:00 PM

Топ игр
jnonevali58no avatar

jnonevali58no

August 30, 2020 at 05:21 PM

Что такое Paladins?
ev1lon_lootfarm avatar

ev1lon_lootfarm

August 30, 2020 at 06:56 PM

Игра такая себе быстро надоедает
ev1lon_lootfarm avatar

ev1lon_lootfarm

August 30, 2020 at 06:56 PM

Но играть можно

Unddeadd avatar

Unddeadd

September 13, 2020 at 04:01 AM

так себе
TimurTeen avatar

TimurTeen

September 16, 2020 at 06:51 PM

кто это?...,___,
sergey_kozlov avatar

sergey_kozlov

September 16, 2020 at 07:30 PM

не согласин

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