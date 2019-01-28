Краткость

Она же - сестра таланта. Не надоедливо длинная сюжетная линия сможет удержать заинтересованного любителя новелл не причиняя особого вреда его времени (что не скажешь об этом предложении).





Она же - сестра таланта. Не надоедливо длинная сюжетная линия сможет удержать заинтересованного любителя новелл не причиняя особого вреда его времени (что не скажешь об этом предложении). Дизайн и графика

Если вы являетесь любетелем пиксель-артов, а еще находитесь в восторге от японской анимации - игра для вас. Красочные и симпатичные девичьи мордашки, сотканные из пикселей, будут радовать глаз геймера на протяжении всего прохождения.





Если вы являетесь любетелем пиксель-артов, а еще находитесь в восторге от японской анимации - игра для вас. Красочные и симпатичные девичьи мордашки, сотканные из пикселей, будут радовать глаз геймера на протяжении всего прохождения. Звук

Благодаря 8-битному звуковому сопровождению вы будете не просто видеть пиксели, вы будете дышать ими. Мне кажется, любители старой школы будут довольны.





Благодаря 8-битному звуковому сопровождению вы будете не просто видеть пиксели, вы будете дышать ими. Мне кажется, любители старой школы будут довольны. Атмосфера

Музыка, фоновые локации, текст - все это создает нагнетающую атмосферу, благодаря которой подчеркивается депрессивное состояние пассивно-агрессивного подростка.

Кто из нас не был подростком, не страдал от одиночества и отсутствия личной жизни? Кто из нас не переживал перед экзаменами? Кто из нас не боялся не оправдать ожидания родителей? Единицы. И уж точно не Линн.Стоит ли? Lynne - бесплатная визуальная новелла, заслуживающая вашего внимания по следующим причинам:Замечания, возможно содержащиеИгра - не идеал и имеет свои косяки, но в них, я думаю, заключается соль.В первую очередь в глаза бросается. Гиперреалистичные, нуарные локации, как можно заметить, не сочетаются с яркими, 'мультяшными' героями. Но, если подумать, это подчеркивает стрессовое состояние главной героини: реальность для нее тусклая, серая, болезненно настоящая, в то время как люди, окружающие ее, похожи на симпатичных кукол. Но, что важно, к таковым относятся не все. Ее отец, например, мать, - не отображены. Вообще. Они как бы сливаются с гиперреалистичным фоном и ничего общего с яркостью и кукольностью не имеют. А вот молодые девушки наоборот - неимоверно привлекательны. И она хочет быть такой. Хочет быть красивой как Жас, милой как Сьюзи. Хочет переместиться в их красочную реальность. И все бы хорошо, но она не может предать ожидания отца. Как ей стать такой, как Жас, когда ее отец против туниядства? Как ей стать такой, как Сьюзи, когда ее отец на дух не переносит распущенность (по примеру той же самой Жас)? Так и приходится Линн вальировать между своими желаниями и чужими ожиданиями, между небом и землей, подпитывая таким образом свое стрессовое состояние (+1). Отсюда, кстати, и такая нелюбовь к Линне - девочке, так похожей на Линн внешне, но при этом живущей в совершенно другой реальности.Во-вторых, русская локализация, к сожалению, не обошлась без. Но этим, замечу, она подчеркнула несовершенство героини. Все таки повествование шло от лица подростка, а не профессора наук по отечественной филологии.Что еще нам дает понять? Обилие красочных описаний свидетельствует о живом уме и ярком воображении Линн, а сама структура построения предложений - о ее грамотности (не зря же отец питает столько надежд на ее счет). Ну, и через это все можно составить ее психологический портрет: пассивно-агрессивный подросток, жаждущий внимания и одобрения. Не зря же она так яро занимается самобичеванием, верно? И Жас намного увереннее, и Сьюзи живет богаче, и Линна лучше уже от того, что за ее имя бы дали больше баллов в телевизионной игре. А Линн? Скованная, усталая, серая мышь на фоне других, но при этом имеющая право на самоудовлетворение, на любовь к себе. И вроде бы все хорошо, но нет: +1 к стрессу от невозможности принятия себя.Ну и, в-третьих, любопытно, почему авторы выбрали именно, а не традиционный стиль рисовки. Рискну предположить, что это сделано для того, чтобы подчеркнуть, в каких условиях существует Линн. Небольшая квартира с маленькими комнатушками, тонкие стены, а в наличии один единственный допотопный компьютер, работающий с дикими глюками и зависаниями. Думается, игру тяжелее этой новеллы, компьютер Линн бы не потянул, как Линн бы не потянула другую реальность.В конце-концов Lynne - замечательная вещь для того, чтобы занять свое время.7/10