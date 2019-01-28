Дождь

Gem156

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novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
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novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
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novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
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Назад к форуму От пользователей

Рецензия на "Lynne"

telosarchi avatar

telosarchi

January 28, 2019 at 03:07 AM

Кто из нас не был подростком, не страдал от одиночества и отсутствия личной жизни? Кто из нас не переживал перед экзаменами? Кто из нас не боялся не оправдать ожидания родителей? Единицы. И уж точно не Линн. 
Стоит ли? Lynne - бесплатная визуальная новелла, заслуживающая вашего внимания по следующим причинам: 
  • Краткость 
    Она же - сестра таланта. Не надоедливо длинная сюжетная линия сможет удержать заинтересованного любителя новелл не причиняя особого вреда его времени (что не скажешь об этом предложении). 

  • Дизайн и графика 
    Если вы являетесь любетелем пиксель-артов, а еще находитесь в восторге от японской анимации - игра для вас. Красочные и симпатичные девичьи мордашки, сотканные из пикселей, будут радовать глаз геймера на протяжении всего прохождения. 

  • Звук 
    Благодаря 8-битному звуковому сопровождению вы будете не просто видеть пиксели, вы будете дышать ими. Мне кажется, любители старой школы будут довольны.

  • Атмосфера 
    Музыка, фоновые локации, текст - все это создает нагнетающую атмосферу, благодаря которой подчеркивается депрессивное состояние пассивно-агрессивного подростка.

Замечания, возможно содержащие спойлеры Игра - не идеал и имеет свои косяки, но в них, я думаю, заключается соль. 

В первую очередь в глаза бросается стилистическая невыдержанность. Гиперреалистичные, нуарные локации, как можно заметить, не сочетаются с яркими, 'мультяшными' героями. Но, если подумать, это подчеркивает стрессовое состояние главной героини: реальность для нее тусклая, серая, болезненно настоящая, в то время как люди, окружающие ее, похожи на симпатичных кукол. Но, что важно, к таковым относятся не все. Ее отец, например, мать, - не отображены. Вообще. Они как бы сливаются с гиперреалистичным фоном и ничего общего с яркостью и кукольностью не имеют. А вот молодые девушки наоборот - неимоверно привлекательны. И она хочет быть такой. Хочет быть красивой как Жас, милой как Сьюзи. Хочет переместиться в их красочную реальность. И все бы хорошо, но она не может предать ожидания отца. Как ей стать такой, как Жас, когда ее отец против туниядства? Как ей стать такой, как Сьюзи, когда ее отец на дух не переносит распущенность (по примеру той же самой Жас)? Так и приходится Линн вальировать между своими желаниями и чужими ожиданиями, между небом и землей, подпитывая таким образом свое стрессовое состояние (+1). Отсюда, кстати, и такая нелюбовь к Линне - девочке, так похожей на Линн внешне, но при этом живущей в совершенно другой реальности. 

Во-вторых, русская локализация, к сожалению, не обошлась без опечаток. Но этим, замечу, она подчеркнула несовершенство героини. Все таки повествование шло от лица подростка, а не профессора наук по отечественной филологии. 
Что еще нам дает понять текст? Обилие красочных описаний свидетельствует о живом уме и ярком воображении Линн, а сама структура построения предложений - о ее грамотности (не зря же отец питает столько надежд на ее счет). Ну, и через это все можно составить ее психологический портрет: пассивно-агрессивный подросток, жаждущий внимания и одобрения. Не зря же она так яро занимается самобичеванием, верно? И Жас намного увереннее, и Сьюзи живет богаче, и Линна лучше уже от того, что за ее имя бы дали больше баллов в телевизионной игре. А Линн? Скованная, усталая, серая мышь на фоне других, но при этом имеющая право на самоудовлетворение, на любовь к себе. И вроде бы все хорошо, но нет: +1 к стрессу от невозможности принятия себя. 

Ну и, в-третьих, любопытно, почему авторы выбрали именно пиксель-арт, а не традиционный стиль рисовки. Рискну предположить, что это сделано для того, чтобы подчеркнуть, в каких условиях существует Линн. Небольшая квартира с маленькими комнатушками, тонкие стены, а в наличии один единственный допотопный компьютер, работающий с дикими глюками и зависаниями. Думается, игру тяжелее этой новеллы, компьютер Линн бы не потянул, как Линн бы не потянула другую реальность. 

В конце-концов Lynne - замечательная вещь для того, чтобы занять свое время. 
7/10
Chuvak avatar

Chuvak

January 28, 2019 at 07:36 PM

Ого, интересненько
bathuk avatar

bathuk

January 28, 2019 at 09:25 PM

Ламповый восьмибитный звук.
mafia3221 avatar

mafia3221

January 29, 2019 at 05:06 PM

пам пам пам, не слышал об этой игре
farhod_ortiqboyev avatar

farhod_ortiqboyev

January 31, 2019 at 12:50 AM

Надо было прикрепить фотографии к статье. А так обзор написан в понятливом ключе и интересно
Kvill avatar

Kvill

January 31, 2019 at 03:57 AM

Заманчива
akira_yukio avatar

akira_yukio

January 23, 2020 at 12:34 PM

Полезная инфа
22212 avatar

22212

January 23, 2020 at 01:14 PM

Годно.
Skyraven avatar

Skyraven

January 23, 2020 at 03:20 PM

Надо обязательно попробовать поиграть в неё! :)
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

January 23, 2020 at 05:47 PM

спасибо
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

January 23, 2020 at 05:47 PM

буду знать
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

January 23, 2020 at 05:48 PM

но играть навряд ли
rina_sav avatar

rina_sav

January 23, 2020 at 09:37 PM

А что, Владимир1310, у тебя память как у зллотой рыбки, больше пары слов ты запомнить не можешь, поэтому ты не можешь написать фразу целиком и пишешь по паре слов в сообщении?
watfok avatar

watfok

January 25, 2020 at 04:05 AM

ну неочень

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