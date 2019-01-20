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Дождь

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novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
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AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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Pubg VS Fortnite

Boka11 avatar

Boka11

January 20, 2019 at 10:45 PM

Сдесь вы прочитаете про все отличие самих популярних игр в жанре королевской битвы:Фортнайт и Пубг/Пабг

ФОРТНАЙТ ПРОТИВ ПУБГ

И так что же это за игры?Спросит тот кто не почувствовал на себе жанр королевской битвы(PvP).Но я коротко об'ясню:все начинается с того что вы спригиваете с автобуса/самолета и парите в воздухе не долгое время потом у вас раскрывается парашут/дельтаплан/зонтик и вы презимляетесь на игровую поверхность "лутаетесь" и передвигаетесть за игровой зоной которая сужается с каждой минутой.А за пределами этой самой зоны вам будет наносится урон тоже все больше и больше с каждой минутой!

Задача этих игор занать TOP 1/Королевскую победу, остатся одним из 100 игроков или вдвоем или в "скваде"(команда из 4 игроков) любим способом.

Для тех кто не в теме что это за игры:
Pubg - реалистичная игра в жанре королевскаой битвы, сделаная компанией PUBG Corporation и выпущеная в доступ в 2017 году.
Fortnite - "мультяшная" игра в жанре королевской битвы, сделана компанией Epic Games и выпущеная в доступ также в 2017 году.

И так самие обсуждаемое отличия этих игр заключается  в том что в Фортнайте "мультяшная" графика которая "режет глаз" игрокам Пубг,зато в Пубге она подведена к реальному жестокому миру и более соответствует реальности и в том что в Фортнайте можно ставить стенки, лестниц,кришы,пол.Лично для меня нет разницы в графике и в строительстве, я люблю играть и в ту и в ту игру у них есть и минуси и плюси но мне все равно доставляет радость играть в эти игры!Давайте начнем.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЛУТ

После того как игроки приземляются они начинают искать лут(оружие,хилки,амуницию,ловушки)и убивать других.
                                                        ФОРТНАЙТ                                                                                                                                                                            ПУБГ
И так ХИЛКИ, в фортнайте максимум 200% здоров'я, и их есть несколько:                                    И так ХИЛКИ                   
1.Бинты - лечат максимум 75% здоров'я                                                                                                                  1.Аптечки - лечащие до уровня 80% здоров'я
2.Аптечки - лечат 100% здоров'я                                                                                                                                     2.Большие аптечки - лечат 100% здоров'я
3."Сльорп" - лечит 75% или брони или здоров'я                                                                                                  3.Бинты - лечащие 75% здоров'я
4."Чага" - лечит 200% здоров'я                                                                                                                                         4.Енергетики и болеутоляющие - лечат постепенно и ино-
5.Маленькие баночки - лечат 50% брони                                                                                                                   гда дают быстий бег.
6.Большие банки - лечат 100% брони
7.Это яблоки - лечат по 5% здоров'я и грибы - лечат по 5% брони
8.И последний тип это вешь которая входит к расделу ловушек:
костер - лечит 50% здоров'я
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОРУЖИЕ
ФОРТНАЙТ И ПУБГ

Оружие  делится на классы:  
1. пистолеты (не очень ефективние оружия в общем)
2. пистолеты-пулемёты (быстро стрелающее оружие ближнего боя)
3. дробовики (дают большой дамаг при очень близкой дистанции)
4. штурмовые винтовки ( можно стрелать во врагов как в упор, так и набольшом расстоянии используя  прицелы/а в ФОРТНАЙТЕ и без)
5. Снайперские винтовки (убивают врогов одним выстрелом как на огромном расстоянии так и NO SCOPЕами)
6. Гранаты (бомбы-вонючки,коктейль молотова и так далее......) (можно ранить, убить или заставить танцевать )
7.  Оружиее ближнего боя такое как: сковорода может приносить много дамага и пользи против соперников!
ТОЛЬКО ФОРТНАЙТ
 8. Ракетница(ефективние на средней и дальней дистанциях, нанносит много урона)
 9.Ловушки(могут быть ефективни в разных домах и постройках, наносят разный урон)


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Еще есть несколько типов игри такие как:
1.Криса(прячется в домах, кустах и так далее......)
2.Мастер(делает много килов даже не чувствуя напряжности)
3.Нуб(не знает что за игра но хочет попробывать и стать про)
4.Лутейшик(забирает самый лючший лут)
ТОЛЬКО ФОРТНАЙТ
5.Строитель(строится как бог)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Еще одним из типов лута являются AirDropи которые падают с самолета/автобуса и приносят жосткий лут
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Еще есть средства передвижения:
Лодки,скутери, машини, самолети и так далее.....

Slavaplay228 avatar

Slavaplay228

January 20, 2019 at 10:50 PM

ghbdtn uu

bathuk avatar

bathuk

January 20, 2019 at 11:44 PM

Зачем всякие эти пубги с фортнайтами, если есть старый добрый Дум 2?
Danya20 avatar

Danya20

January 21, 2019 at 12:44 AM

я думаю лутше фортнайт
Danya20 avatar

Danya20

January 21, 2019 at 12:47 AM

да фортнайт лутше
Positive666 avatar

Positive666

January 21, 2019 at 11:28 PM

Не каких флуддиров кккккккк
dima128 avatar

dima128

June 13, 2019 at 12:39 PM

форт

drooper avatar

drooper

June 14, 2019 at 12:16 PM

мне нравиться рисовка в фортнайте
headshot15 avatar

headshot15

June 15, 2019 at 01:15 PM

кс го хахахахахахаазазазазаззазазаа
danil997766 avatar

danil997766

October 18, 2022 at 07:38 PM

https://shrlink.top/iSgMH

Крутое видео по фортнайту. (Можно посмеятся)
spoodi_mudi avatar

spoodi_mudi

October 18, 2022 at 08:37 PM

Сдесь вы прочитаете про все отличие самих популярних игр в жанре королевской битвы:Фортнайт и Пубг/Пабг

ЗДЕСЬ НЕ ВСЕ КОРОЛЕВСКИЕ БИТВЫ.
Есть еше мобильные приложения
Anonymous1825 avatar

Anonymous1825

October 21, 2022 at 04:16 PM

fortnite

MARSIK_OK avatar

MARSIK_OK

October 23, 2022 at 01:21 AM

фортнайтик
RusRick avatar

RusRick

October 24, 2022 at 03:36 PM

Гта 5

TheRex0ne avatar

TheRex0ne

November 1, 2022 at 03:07 PM

две игры имба
SALAMONNNnnn avatar

SALAMONNNnnn

November 1, 2022 at 07:18 PM

Супер приложение. Пишу комменты, а обещанныъх кд нет.
gaming_maksim avatar

gaming_maksim

November 5, 2022 at 12:28 PM

фортнайт топ
R@mil avatar

R@mil

November 13, 2022 at 11:16 AM

фортнайт топ
v1st1 avatar

v1st1

November 21, 2022 at 05:33 PM

Пабг топ!я за Пабаджи
grixnerk avatar

grixnerk

December 30, 2022 at 04:26 AM

майнкрафт лучше
Anon1681560313 avatar

Anon1681560313

April 15, 2023 at 05:12 PM

Конечно же PUBG. Все тут: https://shrinke.me/lqJXPFko
MondelBanan avatar

MondelBanan

April 15, 2023 at 05:46 PM

Pubg конечно
lakar_228_play avatar

lakar_228_play

April 15, 2023 at 07:52 PM

csgo fortnite pop
1lolala avatar

1lolala

April 15, 2023 at 08:06 PM

Бред какой то, обе игры говно полное, играй лучше во что то другое
1lolala avatar

1lolala

April 15, 2023 at 08:06 PM

Бред какой то, обе игры говно полное, играй лучше во что то другое
Fjdhdjdhdudjd avatar

Fjdhdjdhdudjd

April 23, 2023 at 05:39 PM

Брет какое игра
nohats1 avatar

nohats1

April 24, 2023 at 10:46 PM

фортнайт сто проц

Vse7prekrasno avatar

Vse7prekrasno

April 25, 2023 at 07:18 AM

Фортнайт, в pubg не играл
Egor1328 avatar

Egor1328

April 28, 2023 at 05:36 PM

Выбор игры зависит от предпочтений игрока я считаю
_l1cky_ avatar

_l1cky_

October 2, 2023 at 06:15 PM

форт и кс го
c1vga avatar

c1vga

October 2, 2023 at 11:18 PM

for fornite best than pubg
_l1cky_ avatar

_l1cky_

October 4, 2023 at 08:35 PM

fortnite
StronHiRi avatar

StronHiRi

October 14, 2023 at 09:54 AM

Думаю фортнайт лучше потому что на пк у него просто бомбезная графика
Pasha228390228 avatar

Pasha228390228

October 30, 2023 at 08:01 PM

круто
Pasha228390228 avatar

Pasha228390228

October 30, 2023 at 08:01 PM

круто
sanychev avatar

sanychev

November 5, 2023 at 12:48 AM

Обзор
https://shrinkme.info/rN97118J
Igromanplay3738732 avatar

Igromanplay3738732

November 5, 2023 at 02:02 AM

Привет
deda_perdeda avatar

deda_perdeda

November 7, 2023 at 08:16 AM

ФОРТИНАЙ ИЛИ ПАПАДЖИ!!??
Anonymous1662208608 avatar

Anonymous1662208608

December 31, 2023 at 03:02 AM

Как это сказать фортнайт большая часть игроков дети и это действительно так а в пабге же очень много мужчин именно взрослых. Как по мне Форт лучше. Фортнайт менне требовательная и сюжет там имеется и обновления выходят ,частые коллаборации проходят различные ивенты , турниры. Так же в этой игре бесплатно раздают скины разработчики плюс каждый год новогодние подарки где по 3 скина так же бесплатно.
floksi880 avatar

floksi880

January 1, 2024 at 07:27 AM

Короче я думаю пабг лучше чем фортнайт
12

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