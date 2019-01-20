Pubg VS Fortnite

Сдесь вы прочитаете про все отличие самих популярних игр в жанре королевской битвы:Фортнайт и Пубг/Пабг

ФОРТНАЙТ ПРОТИВ ПУБГ



И так что же это за игры?Спросит тот кто не почувствовал на себе жанр королевской битвы(PvP).Но я коротко об'ясню:все начинается с того что вы спригиваете с автобуса/самолета и парите в воздухе не долгое время потом у вас раскрывается парашут/дельтаплан/зонтик и вы презимляетесь на игровую поверхность "лутаетесь" и передвигаетесть за игровой зоной которая сужается с каждой минутой.А за пределами этой самой зоны вам будет наносится урон тоже все больше и больше с каждой минутой!



Задача этих игор занать TOP 1/Королевскую победу, остатся одним из 100 игроков или вдвоем или в "скваде"(команда из 4 игроков) любим способом.



Для тех кто не в теме что это за игры:

Pubg - реалистичная игра в жанре королевскаой битвы, сделаная компанией PUBG Corporation и выпущеная в доступ в 2017 году.

Fortnite - "мультяшная" игра в жанре королевской битвы, сделана компанией Epic Games и выпущеная в доступ также в 2017 году.



И так самие обсуждаемое отличия этих игр заключается в том что в Фортнайте "мультяшная" графика которая "режет глаз" игрокам Пубг,зато в Пубге она подведена к реальному жестокому миру и более соответствует реальности и в том что в Фортнайте можно ставить стенки, лестниц,кришы,пол.Лично для меня нет разницы в графике и в строительстве, я люблю играть и в ту и в ту игру у них есть и минуси и плюси но мне все равно доставляет радость играть в эти игры!Давайте начнем.

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ЛУТ



После того как игроки приземляются они начинают искать лут(оружие,хилки,амуницию,ловушки)и убивать других.

ФОРТНАЙТ ПУБГ

И так ХИЛКИ, в фортнайте максимум 200% здоров'я, и их есть несколько: И так ХИЛКИ

1.Бинты - лечат максимум 75% здоров'я 1.Аптечки - лечащие до уровня 80% здоров'я

2.Аптечки - лечат 100% здоров'я 2.Большие аптечки - лечат 100% здоров'я

3."Сльорп" - лечит 75% или брони или здоров'я 3.Бинты - лечащие 75% здоров'я

4."Чага" - лечит 200% здоров'я 4.Енергетики и болеутоляющие - лечат постепенно и ино-

5.Маленькие баночки - лечат 50% брони гда дают быстий бег.

6.Большие банки - лечат 100% брони

7.Это яблоки - лечат по 5% здоров'я и грибы - лечат по 5% брони

8.И последний тип это вешь которая входит к расделу ловушек:

костер - лечит 50% здоров'я



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ОРУЖИЕ

ФОРТНАЙТ И ПУБГ



Оружие делится на классы:

1. пистолеты (не очень ефективние оружия в общем)

2. пистолеты-пулемёты (быстро стрелающее оружие ближнего боя)

3. дробовики (дают большой дамаг при очень близкой дистанции)

4. штурмовые винтовки ( можно стрелать во врагов как в упор, так и набольшом расстоянии используя прицелы/а в ФОРТНАЙТЕ и без)

5. Снайперские винтовки (убивают врогов одним выстрелом как на огромном расстоянии так и NO SCOPЕами)

6. Гранаты (бомбы-вонючки,коктейль молотова и так далее......) (можно ранить, убить или заставить танцевать )

7. Оружиее ближнего боя такое как: сковорода может приносить много дамага и пользи против соперников!

ТОЛЬКО ФОРТНАЙТ

8. Ракетница(ефективние на средней и дальней дистанциях, нанносит много урона)

9.Ловушки(могут быть ефективни в разных домах и постройках, наносят разный урон)





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Еще есть несколько типов игри такие как:

1.Криса(прячется в домах, кустах и так далее......)

2.Мастер(делает много килов даже не чувствуя напряжности)

3.Нуб(не знает что за игра но хочет попробывать и стать про)

4.Лутейшик(забирает самый лючший лут)

ТОЛЬКО ФОРТНАЙТ

5.Строитель(строится как бог)

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Еще одним из типов лута являются AirDropи которые падают с самолета/автобуса и приносят жосткий лут

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Еще есть средства передвижения:

Лодки,скутери, машини, самолети и так далее.....