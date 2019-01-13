оружие

В игре Stick Fight: The Game много разного и уникального оружия. Они варьируются от пистолетов и винтовок, до гранат, для змейных пусковых установок и мини-ракетных пусковых установок. ( ПРИМЕЧАНИЕ: здесь все может быть неверно.)

Дробовик Змеи

Дробовик Змеи запускает 3 змей в направлении, к которому он стремится. Змей стреляют в 22,5 °, 0 ° и -22,5 ° в направлении, на которое направлен дробовик. У него такая же отдача, как у обычного дробовика. Ружье Змеи выглядит как ружье, но с зелеными деталями.

Змеиный гранатомет Повреждение N / A Скорострельность Высоко амуниция 5

Змеиный гранатомет

Змеиный гранатомет стреляет гранатами по дуге, которая детонирует через короткое время и запускает 4 змей в + формации. Змеиный гранатомет выглядит как гранатомет, но имеет зеленые детали.

Змея Launcher Повреждение N / A Скорострельность Очень низкий амуниция 3

Змеиная Пусковая установка

Змея Launcher запускает большую, быстро движущуюся змею в направлении, на которое она нацелена. Змеиная пусковая установка выглядит как ракетная пусковая установка, но имеет зеленые детали. запущенная этим змея может сломать лед, если выстрелить достаточно близко к нему.

Змея Миниган Повреждение N / A Скорострельность Очень высоко амуниция 40

Змеиная минигана

Мини-пистолет со змеями - это обычный мини-пистолет, но с зелеными деталями на нем легко заметить. Это имеет высокую отдачу и быстро запускает змей, которые также могут убить вас. Убедитесь, что вы не упали с карты при стрельбе из этого оружия.

Летающая змея Лаучер Повреждение N / A Скорострельность Низкий амуниция 3

Пусковая установка "Летающая змея"

Змея Launcher запускает большую летающую змею в направлении, на которое она нацелена. Змеиная пусковая установка выглядит как ракетная пусковая установка, но имеет крылья. Летающие змеи не могут летать полностью, но могут очень легко перемещаться и толкать игроков по карте.

Лава

Лавовое оружие - это оружие, обладающее особыми способностями, в отличие от обычного оружия. Они были добавлены вместе со многими уровнями на тему лавы 12 октября 2017 года. Это оружие обычно имеет оранжевые детали и наносит большой урон.

Шарик с шипами лавы Повреждение 70 Скорострельность Средняя амуниция 5

Шарик с шипами лавы

Не путать с Lava Spray на основе внешности. Пусковая установка гранатометной лавы запускает гранаты по дуге, которая детонирует через короткое время и запускает 24 треугольных осколка лавы в круглом формации с предположительно бесконечным радиусом действия. (Большинство YouTubers называют это Пушкой Doritos, из-за формы и цвета шрапнели).

Лавовый Луч Повреждение Мгновенно убить Скорострельность Средняя амуниция 25

Луч лавы

Это оружие стреляет мощными оранжевыми лучами, которые могут проникать сквозь стены. Подобно снайперу, у оружия есть лазер, указывающий из пистолета в направлении, в которое направлен игрок. Луч от этого оружия может застрять, и можно выстрелить, войти в луч и покончить с собой.

Лавовый поток Повреждение 8 Скорострельность постоянная амуниция 6 секунд, если проводится

Лавовый поток

Lava Stream запускает постоянный лазер (аналогичный Lava Beam) с бесконечной дальностью действия. Он не проникает сквозь стены и наносит низкий урон игрокам, но наносит урон в короткие промежутки времени.

Лава спрей Повреждение 15 Скорострельность Очень высоко амуниция 45

Лавовый спрей

Лавовый спрей очень похож на Lava Spike Ball, за исключением того, что у него есть только одна коробка в центре пистолета вместо 2 стержней. Он стреляет быстрым потоком каплеобразных пуль, которые падают по дуге и имеют короткую дистанцию. Это оружие наносит хороший урон и может легко выбить оружие из рук другого игрока.

Пистолет для лавы Повреждение 10-мгновенное убийство Скорострельность Высоко амуниция 25

Оружие Лайки Спайк

Этот пистолет крошечный, как пистолет, и редко падает. Сами пули намного слабее шипов, которые они создают. Когда пуля попадает на поверхность, массив из 3 смертоносных шипов будет отклоняться и двигаться в противоположном направлении. Это может быть полезно для атаки игроков в труднодоступных местах.

Ближний бой

Оружие ближнего боя - это оружие, которое не стреляет снарядами, а вместо этого является клинами ближнего действия, которые наносят игрокам средний и средний урон.

Меч Повреждение 60 Скорострельность Средняя амуниция 25

Меч

Меч - это именно то, что вы думаете. Во время атаки этим мечом вы будете атаковать в том направлении, в котором вы атакуете, а это означает, что это оружие можно использовать для дополнительного эфирного времени. Меч также может отразить пули, но это, вероятно, выбьет оружие из вашей руки.

Blink Dagger Повреждение Мгновенно убить Скорострельность Высоко амуниция 25

Blink Dagger

Нож телепортирует себя в том направлении, к которому вы стремитесь. Это полезно, чтобы избежать смерти и эффективно убивать других игроков. Внешний вид ножа обычный, но с голубым лезвием. Это оружие является ссылкой на Dota 2, откуда и возник этот моргающий кинжал.

гарпун Повреждение 20 Скорострельность Низкий амуниция 25

Копье

Копье - это оружие средней и низкой дальности, которое поражает игроков и наносит приличный урон. У них высокий оттенок, что полезно для отталкивания игроков от карты. В локальном многопользовательском режиме, когда выбрасывается это оружие, оно бросается как копье или копье, а не вращается, как в многопользовательском режиме онлайн (это, скорее всего, связано с ошибкой).