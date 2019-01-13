В игре Stick Fight: The Game много разного и уникального оружия. Они варьируются от пистолетов и винтовок, до гранат, для змейных пусковых установок и мини-ракетных пусковых установок.
( ПРИМЕЧАНИЕ: здесь все может быть неверно.)
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Coolerm
January 13, 2019 at 03:56 AM
В игре Stick Fight: The Game много разного и уникального оружия. Они варьируются от пистолетов и винтовок, до гранат, для змейных пусковых установок и мини-ракетных пусковых установок.
( ПРИМЕЧАНИЕ: здесь все может быть неверно.)
Дробовик Змеи запускает 3 змей в направлении, к которому он стремится. Змей стреляют в 22,5 °, 0 ° и -22,5 ° в направлении, на которое направлен дробовик. У него такая же отдача, как у обычного дробовика. Ружье Змеи выглядит как ружье, но с зелеными деталями.
Змеиный гранатомет стреляет гранатами по дуге, которая детонирует через короткое время и запускает 4 змей в + формации. Змеиный гранатомет выглядит как гранатомет, но имеет зеленые детали.
Змея Launcher запускает большую, быстро движущуюся змею в направлении, на которое она нацелена. Змеиная пусковая установка выглядит как ракетная пусковая установка, но имеет зеленые детали. запущенная этим змея может сломать лед, если выстрелить достаточно близко к нему.
Мини-пистолет со змеями - это обычный мини-пистолет, но с зелеными деталями на нем легко заметить. Это имеет высокую отдачу и быстро запускает змей, которые также могут убить вас. Убедитесь, что вы не упали с карты при стрельбе из этого оружия.
Змея Launcher запускает большую летающую змею в направлении, на которое она нацелена. Змеиная пусковая установка выглядит как ракетная пусковая установка, но имеет крылья. Летающие змеи не могут летать полностью, но могут очень легко перемещаться и толкать игроков по карте.
Лавовое оружие - это оружие, обладающее особыми способностями, в отличие от обычного оружия. Они были добавлены вместе со многими уровнями на тему лавы 12 октября 2017 года. Это оружие обычно имеет оранжевые детали и наносит большой урон.
Не путать с Lava Spray на основе внешности. Пусковая установка гранатометной лавы запускает гранаты по дуге, которая детонирует через короткое время и запускает 24 треугольных осколка лавы в круглом формации с предположительно бесконечным радиусом действия. (Большинство YouTubers называют это Пушкой Doritos, из-за формы и цвета шрапнели).
Это оружие стреляет мощными оранжевыми лучами, которые могут проникать сквозь стены. Подобно снайперу, у оружия есть лазер, указывающий из пистолета в направлении, в которое направлен игрок. Луч от этого оружия может застрять, и можно выстрелить, войти в луч и покончить с собой.
Lava Stream запускает постоянный лазер (аналогичный Lava Beam) с бесконечной дальностью действия. Он не проникает сквозь стены и наносит низкий урон игрокам, но наносит урон в короткие промежутки времени.
Лавовый спрей очень похож на Lava Spike Ball, за исключением того, что у него есть только одна коробка в центре пистолета вместо 2 стержней. Он стреляет быстрым потоком каплеобразных пуль, которые падают по дуге и имеют короткую дистанцию. Это оружие наносит хороший урон и может легко выбить оружие из рук другого игрока.
Этот пистолет крошечный, как пистолет, и редко падает. Сами пули намного слабее шипов, которые они создают. Когда пуля попадает на поверхность, массив из 3 смертоносных шипов будет отклоняться и двигаться в противоположном направлении. Это может быть полезно для атаки игроков в труднодоступных местах.
Оружие ближнего боя - это оружие, которое не стреляет снарядами, а вместо этого является клинами ближнего действия, которые наносят игрокам средний и средний урон.
Меч - это именно то, что вы думаете. Во время атаки этим мечом вы будете атаковать в том направлении, в котором вы атакуете, а это означает, что это оружие можно использовать для дополнительного эфирного времени. Меч также может отразить пули, но это, вероятно, выбьет оружие из вашей руки.
Нож телепортирует себя в том направлении, к которому вы стремитесь. Это полезно, чтобы избежать смерти и эффективно убивать других игроков. Внешний вид ножа обычный, но с голубым лезвием. Это оружие является ссылкой на Dota 2, откуда и возник этот моргающий кинжал.
Копье - это оружие средней и низкой дальности, которое поражает игроков и наносит приличный урон. У них высокий оттенок, что полезно для отталкивания игроков от карты. В локальном многопользовательском режиме, когда выбрасывается это оружие, оно бросается как копье или копье, а не вращается, как в многопользовательском режиме онлайн (это, скорее всего, связано с ошибкой).
akira_yukio
July 25, 2019 at 07:06 PM
XxGROGIxX
July 26, 2019 at 12:46 PM
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