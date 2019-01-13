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Дождь

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novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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novice rank iconDamian Lasek98: ....
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Оружие в Stick Fight The Game часть 2

Coolerm avatar

Coolerm

January 13, 2019 at 03:56 AM

оружие

 
 

В игре Stick Fight: The Game много разного и уникального оружия. Они варьируются от пистолетов и винтовок, до гранат, для змейных пусковых установок и мини-ракетных пусковых установок.

ПРИМЕЧАНИЕ: здесь все может быть неверно.)


Дробовик Змеи 

Дробовик Змеи запускает 3 змей в направлении, к которому он стремится. Змей стреляют в 22,5 °, 0 ° и -22,5 ° в направлении, на которое направлен дробовик. У него такая же отдача, как у обычного дробовика. Ружье Змеи выглядит как ружье, но с зелеными деталями.

 

 

Змеиный гранатомет 

Змеиный гранатомет стреляет гранатами по дуге, которая детонирует через короткое время и запускает 4 змей в + формации. Змеиный гранатомет выглядит как гранатомет, но имеет зеленые детали.

 

 

 

 

Змеиная Пусковая установка 

Змея Launcher запускает большую, быстро движущуюся змею в направлении, на которое она нацелена. Змеиная пусковая установка выглядит как ракетная пусковая установка, но имеет зеленые детали. запущенная этим змея может сломать лед, если выстрелить достаточно близко к нему.

 

 

 

Змеиная минигана 

Мини-пистолет со змеями - это обычный мини-пистолет, но с зелеными деталями на нем легко заметить. Это имеет высокую отдачу и быстро запускает змей, которые также могут убить вас. Убедитесь, что вы не упали с карты при стрельбе из этого оружия.

 

Пусковая установка "Летающая змея" 

Змея Launcher запускает большую летающую змею в направлении, на которое она нацелена. Змеиная пусковая установка выглядит как ракетная пусковая установка, но имеет крылья. Летающие змеи не могут летать полностью, но могут очень легко перемещаться и толкать игроков по карте.

 

 

Лава 

Лавовое оружие - это оружие, обладающее особыми способностями, в отличие от обычного оружия. Они были добавлены вместе со многими уровнями на тему лавы 12 октября 2017 года. Это оружие обычно имеет оранжевые детали и наносит большой урон.

 

Шарик с шипами лавы 

Не путать с Lava Spray на основе внешности. Пусковая установка гранатометной лавы запускает гранаты по дуге, которая детонирует через короткое время и запускает 24 треугольных осколка лавы в круглом формации с предположительно бесконечным радиусом действия. (Большинство YouTubers называют это Пушкой Doritos, из-за формы и цвета шрапнели).

 

 

 

Луч лавы 

Это оружие стреляет мощными оранжевыми лучами, которые могут проникать сквозь стены. Подобно снайперу, у оружия есть лазер, указывающий из пистолета в направлении, в которое направлен игрок. Луч от этого оружия может застрять, и можно выстрелить, войти в луч и покончить с собой.

 

 

Лавовый поток 

Lava Stream запускает постоянный лазер (аналогичный Lava Beam) с бесконечной дальностью действия. Он не проникает сквозь стены и наносит низкий урон игрокам, но наносит урон в короткие промежутки времени.

 

Лавовый спрей 

Лавовый спрей очень похож на Lava Spike Ball, за исключением того, что у него есть только одна коробка в центре пистолета вместо 2 стержней. Он стреляет быстрым потоком каплеобразных пуль, которые падают по дуге и имеют короткую дистанцию. Это оружие наносит хороший урон и может легко выбить оружие из рук другого игрока.

 

 

Оружие Лайки Спайк 

Этот пистолет крошечный, как пистолет, и редко падает. Сами пули намного слабее шипов, которые они создают. Когда пуля попадает на поверхность, массив из 3 смертоносных шипов будет отклоняться и двигаться в противоположном направлении. Это может быть полезно для атаки игроков в труднодоступных местах.

 

Ближний бой 

Оружие ближнего боя - это оружие, которое не стреляет снарядами, а вместо этого является клинами ближнего действия, которые наносят игрокам средний и средний урон.

 

Меч

Меч - это именно то, что вы думаете. Во время атаки этим мечом вы будете атаковать в том направлении, в котором вы атакуете, а это означает, что это оружие можно использовать для дополнительного эфирного времени. Меч также может отразить пули, но это, вероятно, выбьет оружие из вашей руки.

 

 

Blink Dagger 

Нож телепортирует себя в том направлении, к которому вы стремитесь. Это полезно, чтобы избежать смерти и эффективно убивать других игроков. Внешний вид ножа обычный, но с голубым лезвием. Это оружие является ссылкой на Dota 2, откуда и возник этот моргающий кинжал.

 

 

Копье 

Копье - это оружие средней и низкой дальности, которое поражает игроков и наносит приличный урон. У них высокий оттенок, что полезно для отталкивания игроков от карты. В локальном многопользовательском режиме, когда выбрасывается это оружие, оно бросается как копье или копье, а не вращается, как в многопользовательском режиме онлайн (это, скорее всего, связано с ошибкой).

akira_yukio avatar

akira_yukio

July 25, 2019 at 07:06 PM

Информативно
XxGROGIxX avatar

XxGROGIxX

July 26, 2019 at 12:46 PM

Информация нелишне будет

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