В игре Stick Fight: The Game много разного и уникального оружия. Они варьируются от пистолетов и винтовок, до гранат, для змейных пусковых установок и мини-ракетных пусковых установок.

( ПРИМЕЧАНИЕ: здесь все может быть неверно.)

Пистолеты

Это оружие классифицируется как небольшое одноручное оружие, наносящее средний урон.

Пистолет Повреждение 25 Скорострельность Высоко амуниция 15

Пистолет

Пистолет наносит умеренный урон и имеет низкую отдачу. Это убивает за несколько выстрелов. Это очень распространено.

Узи Повреждение 13 Скорострельность Очень высоко амуниция 40

Узи

У узи низкий урон, но высокая скорострельность и боеприпасы. Кроме того, у него довольно хороший оттенок.

Револьвер Повреждение 35 Скорострельность Средняя амуниция 6

Револьвер

Револьвер наносит изрядное количество урона. У него высокая отдача, поэтому нужно целиться и стрелять медленно. Чтобы правильно прицелиться, вы должны стрелять примерно на дюйм выше указателя мыши.

Орел пустыни Повреждение 70 Скорострельность Высоко амуниция 15

Пустынный орел

Desert Eagle, или Deagle, по сути, более мощный пистолет с большей отдачей, но большим уроном. Это больше, чем обычный пистолет.

Бог пистолет Повреждение 30 Скорострельность Очень высоко амуниция бесконечность

Пистолет Бога

Пистолет Бога - очень редкое оружие, которое выглядит как пистолет, но светится желтым. Его можно стрелять бесконечно быстро, насколько это возможно, когда пули попадают на поверхность, они создают небольшой взрыв, который может сбить или даже уничтожить пистолет в руке владельца, если один из этих взрывов приземлится рядом с ними.

Винтовки

Эти пистолеты классифицируются как полностью автоматические, дальнобойные или дробовики. Таким образом, отпиленный попадает в ту же категорию, что и M16 или Sniper Rifle.

АК 47 Повреждение 20 Скорострельность Высоко амуниция 30

AK47

AK47 - мощная винтовка, которая может быть застрелена автоматически. Это отдача среднего, поэтому многие пули будут неточными.

M16 Повреждение 15 Скорострельность Высокий (Взрыв) амуниция 90

M16

М16 - это штурмовая винтовка с высокой скорострельностью и большим количеством боеприпасов. Он имеет хороший оттенок и действительно хорош для того, чтобы убивать людей.

M1 Повреждение 40 Скорострельность Средняя амуниция 8

M1

Кажется, выглядит как обычная винтовка. Его можно быстро запустить почти как АК-47. Точная цель, средний урон и высокая точность делают это хорошим оружием для уничтожения игроков издалека.

снайпер Повреждение 75 Скорострельность Низкий амуниция 5

Снайпер

Снайперская винтовка убивает от 1 до 2 выстрелов, хотя у нее низкая скорострельность и небольшой магазин. На нем установлен лазерный прицел, чтобы вам было легче видеть, куда вы нацеливаетесь.

Отпилен Повреждение 45 Скорострельность Средняя амуниция 10

Военный дробовик

Ружье стреляет очень неточно в направлении, к которому оно стремится. Он может убить одним выстрелом, если цель находится достаточно близко. Тем не менее, отдача неуправляема и отправит вас летать в направлении, противоположном тому, в котором вы стреляли.

Военный дробовик Повреждение 35 Скорострельность Высоко амуниция 10

Спилен

Распиленный имеет больший разброс, чем военный дробовик, его пули также более мощные. Выстрел в упор почти всегда убивает игрока мгновенно.

Вышибала Повреждение 25 Скорострельность Высоко амуниция 30

Вышибала

Bouncer - уникальная винтовка, которая стреляет фиолетовыми пулями, которые многократно рикошетят по всему уровню. Эти пули наносят изрядное количество урона и имеют низкий средний отскок для игроков, которых они ударили.

Взрывчатка

Взрывчатка - это оружие, представляющее собой ракеты или гранаты, которые могут иметь АОЕ и наносить средне-высокий урон.

Гранатомет Повреждение 60 Скорострельность Высоко амуниция 5

Гранатомет

Гранатомет выпускает гранаты по дуге, которая детонирует через короткое время и наносит урон на большой территории. Он имеет относительно высокую скорострельность (для гранатомета) и довольно большой журнал. Это несколько распространено.

RPG Повреждение 70-мгновенное убийство Скорострельность Очень низкий амуниция 3

Подруливающее устройство

Подруливающее устройство - это оружие, которое стреляет небольшими взрывчатыми веществами, которые прилипают к любому предмету, включая игроков. Придерживаясь игроков, они наносят небольшое количество урона и толкают игрока в том направлении, в котором они застряли. Чем больше прилипших к игроку, тем больше силы они прикладывают в этом направлении, обычно отправляя игрока с карты. Они также взорвутся через несколько секунд, нанеся небольшое количество урона.