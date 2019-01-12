Описание игры Roblox и мнение.











Что такое Roblox Studio?





Roblox Studio - это приложение которое может скачать любой пользователь на своё устройство. Само приложение представляет собой конструктор для создания собственных игр в которые могут играть другие игроки. Благодаря многим возможностям люди могут вообразить фантазии и создать всё что им хочется в приделах разумного.



На каких устройствах доступна игра?

Android, Windows, iOS, Xbox One, macOS, Mac OS, Fire OS.





Валюта в игре Roblox.

В игре Roblox существует валюта которая имеет название Robux. За данную волюту игроки могут позволить купить одежду, вещи, анимации и другое. Robux можно купить за доллары через способы оплат как : Credit Card , Debit Card , Paypal , Redeem Roblox Card , Rixty .

Что такое



Это платная возможность получать больше способностей такие как: получать ежедневные Робуксы, вступать в большее колличество групп, создавать группы, свободу от реклам, продавать вещи, виртуальную шапку, бонусный Gear, BC Beta Особенности , обмениваться с игроками.









Игроки в игре Roblox.

Я играю в Roblox с 2016 года и могу рассказать о её игроках. В основном в эту игру играют дети от 6 лет. У русскоязычных пользователей могут возникнуть проблемы так как основной язык игры английский. Не так давно игру перевели и на русский язык, но до сих пор с чатом возникают проблемы, многие слова зацензуренные решетками(#) хоть и не имеют плохих слов. Сами игроки бывают как дружелюбны , так и нет, но многие игроки будут рады с вами подружиться или помочь.



Во что можно поиграть в Roblox?

В игре существует множество мини-игр на разные категории стрелялки, выживание, аниме, рп и другое можно найти что-то особенное для себя. Игр существует очень много и каждый день их список пополняется. Советую поиграть в такие игры как Я играю в Roblox с 2016 года и могу рассказать о её игроках. В основном в эту игру играют дети от 6 лет. У русскоязычных пользователей могут возникнуть проблемы так как основной язык игры английский. Не так давно игру перевели и на русский язык, но до сих пор с чатом возникают проблемы, многие слова зацензуренные решетками(#) хоть и не имеют плохих слов. Сами игроки бывают как дружелюбны , так и нет, но многие игроки будут рады с вами подружиться или помочь.В игре существует множество мини-игр на разные категории стрелялки, выживание, аниме, рп и другое можно найти что-то особенное для себя. Игр существует очень много и каждый день их список пополняется. Советую поиграть в такие игры как

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Пожелания

Если вы всё таки решитесь поиграть в Roblox то я надеюсь что вы найдёте что-то для себя и много друзей, одевайте своего персонажа по своему желанию и играйте с удовольствием. Если вам понравилась статья оцените её пожалуйста.



Если вы всё таки решитесь поиграть в Roblox то я надеюсь что вы найдёте что-то для себя и много друзей, одевайте своего персонажа по своему желанию и играйте с удовольствием. Если вам понравилась статья оцените её пожалуйста.

Roblox - это бесплатная игра в жанре, созданная как для детей , так и подростков.Игра была разработана. Как известно в 2004 году игра имела названиеи была переименована в 2005 году.Так же Roblox является мировой online-платформой для создания игр благодаря Roblox Studio.Murder Mystery 2JailbreakLumber Tycoon 2