Описание игры Roblox и мнение.

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Дождь

Gem156

novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: привет
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Описание игры Roblox и мнение.

KoTed avatar

KoTed

January 12, 2019 at 04:24 AM

Что такое Roblox?
Roblox - это бесплатная игра в жанре MMORPG, созданная как для детей , так и подростков.
Игра была разработана Roblox Corporation. Как известно в 2004 году игра имела название DynaBlocks и была переименована в 2005 году.
Так же Roblox является мировой online-платформой для создания игр благодаря Roblox Studio.





Что такое Roblox Studio?                                                                                                                                   

Roblox Studio - это приложение которое может скачать любой пользователь на своё устройство. Само приложение представляет собой конструктор для создания собственных игр в которые могут играть другие игроки. Благодаря многим возможностям люди могут вообразить фантазии и создать всё что им хочется в приделах разумного.                                                                                                

На каких устройствах доступна игра?
Android, Windows, iOS, Xbox One, macOS, Mac OS, Fire OS.                                                                                                


Валюта в игре Roblox.
В игре Roblox существует валюта которая имеет название Robux. За данную волюту игроки могут позволить купить одежду, вещи, анимации и другое. Robux можно купить за доллары через способы оплат как : Credit Card, Debit Card, Paypal, Redeem Roblox Card, Rixty.
Что такое Roblox Builders Club?                                                                                                                                                              
Это платная возможность получать больше способностей такие как: получать ежедневные Робуксы, вступать в большее колличество групп, создавать группы, свободу от реклам, продавать вещи, виртуальную шапку, бонусный Gear, BC Beta Особенности, обмениваться с игроками.



Игроки в игре Roblox.                                                                                                                                           
Я играю в Roblox с 2016 года и могу рассказать о её игроках. В основном в эту игру играют дети от 6 лет. У русскоязычных пользователей могут возникнуть проблемы так как основной язык игры английский. Не так давно игру перевели и на русский язык, но до сих пор с чатом возникают проблемы, многие слова зацензуренные решетками(#) хоть и не имеют плохих слов. Сами игроки бывают как дружелюбны , так и нет, но многие игроки будут рады с вами подружиться или помочь.                                                                                                            

Во что можно поиграть в Roblox?                                                                                                                                                                  
В игре существует множество мини-игр на разные категории стрелялки, выживание, аниме, рп и другое можно найти что-то особенное для себя. Игр существует очень много и каждый день их список пополняется. Советую поиграть в такие игры как Murder Mystery 2,Jailbreak,Lumber Tycoon 2.

Пожелания
Если вы всё таки решитесь поиграть в Roblox то я надеюсь что вы найдёте что-то для себя и много друзей, одевайте своего персонажа по своему желанию и играйте с удовольствием. Если вам понравилась статья оцените её пожалуйста.                                                                                                           

StanMkhn avatar

StanMkhn

January 12, 2019 at 08:29 AM

Вот рил что такого в Roblox?
gamemehag avatar

gamemehag

January 12, 2019 at 09:23 AM

интресно
YOUhackME avatar

YOUhackME

January 12, 2019 at 09:38 AM

Там очень много ивентов и много интересных режимов
YOUhackME avatar

YOUhackME

January 12, 2019 at 09:39 AM

Можно мне задать вопрос?
YOUhackME avatar

YOUhackME

January 12, 2019 at 09:40 AM

Кто покупал робуксы с gamehag?
134576 avatar

134576

January 12, 2019 at 05:27 PM

Довольно забавно
Martin_Vor avatar

Martin_Vor

February 2, 2019 at 07:21 AM

интресно
mafia3221 avatar

mafia3221

February 2, 2019 at 01:55 PM

очень глупая игра
OlegYakovlev55555 avatar

OlegYakovlev55555

February 2, 2019 at 02:26 PM

Очень не интересная игра
TofixYT avatar

TofixYT

February 23, 2019 at 02:06 AM

Помоему ето статья скопированая с роблокс сайта!
Egor_D avatar

Egor_D

February 23, 2019 at 03:17 AM

Донатное говно
Pvpew avatar

Pvpew

February 23, 2019 at 04:52 AM

В роблоксе задонатил более 1000 робаксов может быть даже и больше ну мне игра нравится играю каждый день но наверное всё-таки больше сижу в ютуби
Tartymi avatar

Tartymi

February 23, 2019 at 11:53 AM

Кто в роблокс?
TofixYT avatar

TofixYT

February 23, 2019 at 02:04 PM

Да, Роблокс, крутая игра, там возможно всё!!!
Top4ik37535 avatar

Top4ik37535

February 23, 2019 at 02:13 PM

Ну да +
Vendal avatar

Vendal

August 13, 2019 at 11:12 PM

Дичь какая то
Tonyyy222888 avatar

Tonyyy222888

August 14, 2019 at 02:39 AM

Мне не оч зашла
Milana929 avatar

Milana929

August 14, 2019 at 09:39 AM

Игра очень интересная
vlad_sychev avatar

vlad_sychev

August 14, 2019 at 01:34 PM

роблоксу ставлю 1млн/1тыс
AlexeyL avatar

AlexeyL

August 14, 2019 at 05:26 PM

Не играл пока в эту игру.
AlexeyL avatar

AlexeyL

August 14, 2019 at 05:27 PM

На gamehage в первые услышал о этой игре.
KubaSansss avatar

KubaSansss

August 14, 2019 at 05:43 PM

не очень

KubaSansss avatar

KubaSansss

August 14, 2019 at 05:44 PM

у меня уровень не качается

Vezet avatar

Vezet

August 14, 2019 at 06:52 PM

В роблоксе даже по SCP есть режимы, а особенно один из них на SCP Секретная Лаборатория похож.
KubaSansss avatar

KubaSansss

August 14, 2019 at 07:08 PM

фуууууууууууууууууууууууу
KubaSansss avatar

KubaSansss

August 14, 2019 at 07:08 PM

говно!!!!!!!!
KubaSansss avatar

KubaSansss

August 14, 2019 at 07:08 PM

очент плохо
KubaSansss avatar

KubaSansss

August 14, 2019 at 07:08 PM

ухуенно
KubaSansss avatar

KubaSansss

August 14, 2019 at 07:08 PM

аааааааааааааууууууууууууууууууууу
vlad_sychev avatar

vlad_sychev

August 15, 2019 at 04:34 PM

ооооооооооооооббббббббббббооооооооооожжжжжжжжжжжжааааааааааааааааааааюююююююююююю. RRRRRRRRRRREOOOOOOOBBBBBLLLLOOX
KubaSansss avatar

KubaSansss

August 15, 2019 at 05:24 PM

ГООООООВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВНННННННННННННННННННННННННННОООООООООООООООООООООООООООООО

KubaSansss avatar

KubaSansss

August 15, 2019 at 05:24 PM

ФУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
KubaSansss avatar

KubaSansss

August 15, 2019 at 05:24 PM

АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
KubaSansss avatar

KubaSansss

August 15, 2019 at 05:24 PM

КККККККККККККККККККККККККККККККУУУУУУУУУУУУУУ
KubaSansss avatar

KubaSansss

August 15, 2019 at 05:24 PM

УККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК
KubaSansss avatar

KubaSansss

August 15, 2019 at 05:24 PM

КУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
Kurdik1305 avatar

Kurdik1305

August 15, 2019 at 05:25 PM

Кто-то в бан улетит,а кому-то халявные КД
KubaSansss avatar

KubaSansss

August 15, 2019 at 06:59 PM

ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
KubaSansss avatar

KubaSansss

August 15, 2019 at 06:59 PM

фуууууууууууууууууууууууууууаааааааыффффффффцвввввввввввыф
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