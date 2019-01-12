Описание игры Roblox и мнение.

Что такое Roblox?
Roblox - это бесплатная игра в жанре MMORPG
, созданная как для детей , так и подростков.
Игра была разработана Roblox Corporation
. Как известно в 2004 году игра имела название DynaBlocks
и была переименована в 2005 году.
Так же Roblox является мировой online-платформой для создания игр благодаря Roblox Studio.
Что такое Roblox Studio?
Roblox Studio - это приложение которое может скачать любой пользователь на своё устройство. Само приложение представляет собой конструктор для создания собственных игр в которые могут играть другие игроки. Благодаря многим возможностям люди могут вообразить фантазии и создать всё что им хочется в приделах разумного.
На каких устройствах доступна игра?
Android, Windows, iOS, Xbox One, macOS, Mac OS, Fire OS.
Валюта в игре Roblox.
В игре Roblox существует валюта которая имеет название Robux. За данную волюту игроки могут позволить купить одежду, вещи, анимации и другое. Robux можно купить за доллары через способы оплат как : Credit Card, Debit Card, Paypal, Redeem Roblox Card, Rixty.
Что такое Roblox Builders Club?
Это платная возможность получать больше способностей такие как: получать ежедневные Робуксы, вступать в большее колличество групп, создавать группы, свободу от реклам, продавать вещи, виртуальную шапку, бонусный Gear, BC Beta Особенности, обмениваться с игроками.
Игроки в игре Roblox.
Я играю в Roblox с 2016 года и могу рассказать о её игроках. В основном в эту игру играют дети от 6 лет. У русскоязычных пользователей могут возникнуть проблемы так как основной язык игры английский. Не так давно игру перевели и на русский язык, но до сих пор с чатом возникают проблемы, многие слова зацензуренные решетками(#) хоть и не имеют плохих слов. Сами игроки бывают как дружелюбны , так и нет, но многие игроки будут рады с вами подружиться или помочь.
Во что можно поиграть в Roblox?
В игре существует множество мини-игр на разные категории стрелялки, выживание, аниме, рп и другое можно найти что-то особенное для себя. Игр существует очень много и каждый день их список пополняется. Советую поиграть в такие игры как
Murder Mystery 2,
Jailbreak,
Lumber Tycoon 2.
Пожелания
Если вы всё таки решитесь поиграть в Roblox то я надеюсь что вы найдёте что-то для себя и много друзей, одевайте своего персонажа по своему желанию и играйте с удовольствием. Если вам понравилась статья оцените её пожалуйста.
Вот рил что такого в Roblox?
Там очень много ивентов и много интересных режимов
Кто покупал робуксы с gamehag?
Помоему ето статья скопированая с роблокс сайта!
В роблоксе задонатил более 1000 робаксов может быть даже и больше ну мне игра нравится играю каждый день но наверное всё-таки больше сижу в ютуби
Да, Роблокс, крутая игра, там возможно всё!!!
роблоксу ставлю 1млн/1тыс
Не играл пока в эту игру.
На gamehage в первые услышал о этой игре.
у меня уровень не качается
В роблоксе даже по SCP есть режимы, а особенно один из них на SCP Секретная Лаборатория похож.
фуууууууууууууууууууууууу
аааааааааааааууууууууууууууууууууу
ооооооооооооооббббббббббббооооооооооожжжжжжжжжжжжааааааааааааааааааааюююююююююююю. RRRRRRRRRRREOOOOOOOBBBBBLLLLOOX
ГООООООВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВНННННННННННННННННННННННННННОООООООООООООООООООООООООООООО
ФУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
КККККККККККККККККККККККККККККККУУУУУУУУУУУУУУ
УККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК
КУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
Кто-то в бан улетит,а кому-то халявные КД
ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
фуууууууууууууууууууууууууууаааааааыффффффффцвввввввввввыф