Плюсы и минусы бесплатной CS:GO.

dest1ny

7 декабря 2018 года, издательство Valve выпустили обновление Danger Zone, вместе с которым и сделали игру бесплатной.

Сегодня, я расскажу вам плюсы и минусы данного обновления.

Надеюсь вы поставите положительную оценку, ведь я старался. Приятного времяпровождения.

Приветствую всех дорогие друзья!

7 декабря 2018 года, Valve подарили нам новинку, режим "Danger Zone", а с ним и бесплатную версию CS:GO. Нет, это не та версия что была раньше, для игры только с ботами. Теперь это полноценный бесплатный онлайн шутер.

Вы же понимаете как обидно тем, кто приобрел CS:GO за пару дней до этого обновления? Я с вами полностью согласен, очень обидно. Многие из-за этого потратили дюжину нервных клеток. Но... Спустя время, понимаешь, что в этом есть не только минусы.



Начнём с минусов:



- Большое количество читеров. Раньше, без Прайма можно было вполне нормально играть, читеры были, но не в таких объемах как сейчас.

- Тем, кто приобрел CS:GO до того, как она стала FreeToPlay (далее как F2P), выдали только значек, операцию на дешёвый скин и прайм аккаунт.

- Участятся случаи взломов, так как теперь CS:GO будет более дорогой на черном рынке. В отличие от Брута полгода назад и сейчас, цены значительно вырастут, а значит и спрос тоже.

- Новым игрокам, которые могли заплатить 360 рублей за игру, но не могут заплатить 1020 за Прайм, будет плохо. Ибо им придётся играть с большим количеством читеров.



Плюсы:



- В игре резко увеличился онлайн. Что очень даже положительно.

- Как бы то ни было, Прайм аккаунт теперь можно заполучить двумя способами, первый: купить его за немалую сумму; второй, сложный даже читерам способ: набить 21 уровень, потратив минимум 150 часов проведенных за игрой, что в теории через некоторое время отсеит большую часть читеров на Прайме.

- Теперь выбить коробки с турниров будет легче, так как у бесплатной версии нету возможности совершать трейды и продажи скинов, а так же они не могут выбить коробки с просмотров турниров.



По плюсам и минусам вроде бы все. Данную статью я пишу в 4 часа ночи поэтому прошу не судить строго, к тому же, это моя первая статья.



Подведем итоги.

CS:GO теперь F2P, Прайм стоит больших денег. Со временем читеров на прайме должно стать намного меньше.

Что же на практике?

Пока что полная картина не ясна, но уже сейчас заметны положительные стороны обновления.

На сегодня у меня все, надеюсь вам понравится статья.

Не судите строго, это моя первая и надеюсь не последняя статья.

Надеюсь gamehag оценит мои старания и вознаградит меня.

До скорых встреч!





UPD: Значек выдают не всем, а лишь тем, кто уже давно играет в игру, а скин стоит лишь 20 рублей. Многие хотели бы большего, но лично меня все устраивает.



#CSGO; #FreeToPlay; #CSGOFREETOPLAY;

#БесплатнаяКС; #Prime; #gamehag





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