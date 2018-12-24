Плюсы и минусы бесплатной CS:GO.

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Дождь

Gem156

novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: привет
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Плюсы и минусы бесплатной CS:GO.

dest1ny avatar

dest1ny

December 24, 2018 at 11:54 PM

7 декабря 2018 года, издательство Valve выпустили обновление Danger Zone, вместе с которым и сделали игру бесплатной.
Сегодня, я расскажу вам плюсы и минусы данного обновления.
Надеюсь вы поставите положительную оценку, ведь я старался. Приятного времяпровождения.
Приветствую всех дорогие друзья!
7 декабря 2018 года, Valve подарили нам новинку, режим "Danger Zone", а с ним и бесплатную версию CS:GO. Нет, это не та версия что была раньше, для игры только с ботами. Теперь это полноценный бесплатный онлайн шутер.
Вы же понимаете как обидно тем, кто приобрел CS:GO за пару дней до этого обновления? Я с вами полностью согласен, очень обидно. Многие из-за этого потратили дюжину нервных клеток. Но... Спустя время, понимаешь, что в этом есть не только минусы.

Начнём с минусов:

- Большое количество читеров. Раньше, без Прайма можно было вполне нормально играть, читеры были, но не в таких объемах как сейчас. 
- Тем, кто приобрел CS:GO до того, как она стала FreeToPlay (далее как F2P), выдали только значек, операцию на дешёвый скин и прайм аккаунт.
- Участятся случаи взломов, так как теперь CS:GO будет более дорогой на черном рынке. В отличие от Брута полгода назад и сейчас, цены значительно вырастут, а значит и спрос тоже.
- Новым игрокам, которые могли заплатить 360 рублей за игру, но не могут заплатить 1020 за Прайм, будет плохо. Ибо им придётся играть с большим количеством читеров.

Плюсы:

- В игре резко увеличился онлайн. Что очень даже положительно.
- Как бы то ни было, Прайм аккаунт теперь можно заполучить двумя способами, первый: купить его за немалую сумму; второй, сложный даже читерам способ: набить 21 уровень, потратив минимум 150 часов проведенных за игрой, что в теории через некоторое время отсеит большую часть читеров на Прайме.
- Теперь выбить коробки с турниров будет легче, так как у бесплатной версии нету возможности совершать трейды и продажи скинов, а так же они не могут выбить коробки с просмотров турниров.

По плюсам и минусам вроде бы все. Данную статью я пишу в 4 часа ночи поэтому прошу не судить строго, к тому же, это моя первая статья.

Подведем итоги.
CS:GO теперь F2P, Прайм стоит больших денег. Со временем читеров на прайме должно стать намного меньше.
Что же на практике?
Пока что полная картина не ясна, но уже сейчас заметны положительные стороны обновления.
На сегодня у меня все, надеюсь вам понравится статья.
Не судите строго, это моя первая и надеюсь не последняя статья.
Надеюсь gamehag оценит мои старания и вознаградит меня.
До скорых встреч!


UPD: Значек выдают не всем, а лишь тем, кто уже давно играет в игру, а скин стоит лишь 20 рублей. Многие хотели бы большего, но лично меня все устраивает.

#CSGO; #FreeToPlay; #CSGOFREETOPLAY; 
#БесплатнаяКС; #Prime; #gamehag


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Liar avatar

Liar

December 28, 2018 at 04:19 PM

Давно паком купил (анталогию) и даже не играл, запускаю ide сервера и смотрю фильм, а там по 2 кейса в неделю :3
_6308 avatar

_6308

December 28, 2018 at 07:05 PM

как правильно зарегистрировать аккаунт в игру на gamehag БесплатнаяКС
SlashEKB avatar

SlashEKB

January 2, 2019 at 10:25 AM

Интересно, а если я активирую на своём аккаунте гифт CS:GO, буду ли я относиться к игрокам-ветеранам? :thinking: )
Kukushka avatar

Kukushka

January 3, 2019 at 03:25 PM

Как минус - игра для долбанов
September avatar

September

January 4, 2019 at 01:05 AM

Ждите наплыва читеров в кс без прайма
renat_xd avatar

renat_xd

January 4, 2019 at 01:48 AM

3 месяца уже не играю в эту помойку
Piewith avatar

Piewith

January 4, 2019 at 04:10 AM

После того как ее бесплатной сделали читеров много развелось
Daggy23 avatar

Daggy23

April 1, 2019 at 08:50 PM

количество читеров в бесплатной кс ощущается
Fallrox avatar

Fallrox

April 1, 2019 at 10:55 PM

читеров стало в разы больше, о каких других плюсах или минусах может вообще идти речь?!
Altji avatar

Altji

April 2, 2019 at 11:09 PM

я апнул 21 уровень и это РЕАЛЬНО очень трудно, один совет-крепитесь, нужно терпение
Altji avatar

Altji

April 2, 2019 at 11:10 PM

я апнул 21левел, это было больно
Altji avatar

Altji

April 2, 2019 at 11:11 PM

играйте по средам, в этот день бонус дают, в среднем 2уровня в неделю можно поднимать после калибровки
2fix2007 avatar

2fix2007

April 2, 2019 at 11:14 PM

А почему ты не сделал в теме кс го
kikimoy avatar

kikimoy

April 3, 2019 at 07:26 AM

Мне нравится
camas15 avatar

camas15

April 3, 2019 at 09:45 AM

Толко боты жал
Yuma_Okada avatar

Yuma_Okada

April 3, 2019 at 10:29 AM

Читеры
mazafaka07 avatar

mazafaka07

April 3, 2019 at 10:31 AM

хорошо жалко что там есть боты
mazafaka07 avatar

mazafaka07

April 3, 2019 at 11:00 AM

привет
GGGamerXXXS avatar

GGGamerXXXS

April 3, 2019 at 03:17 PM

я потратил 300руб на эту игру и они зделали е беспл:tired_face:
GGGamerXXXS avatar

GGGamerXXXS

April 3, 2019 at 03:17 PM

но игра норм
vania123011 avatar

vania123011

April 4, 2019 at 04:22 AM

Но игра норм
Lisorub007 avatar

Lisorub007

April 4, 2019 at 09:41 AM

Привіт, друзі, читачі, які не мають. У
mihail853 avatar

mihail853

April 4, 2019 at 10:35 AM

а как набрать лвл он просто остановился
Jeka98 avatar

Jeka98

April 4, 2019 at 11:56 AM

Читеров слишком много
nastya8882 avatar

nastya8882

April 4, 2019 at 01:43 PM

бесплатная кс просто кишит читерами.лично я вам не човеттую играть в халявку :3
nastya8882 avatar

nastya8882

April 4, 2019 at 01:44 PM

лвл оченб сложно набрать особенно 3

Momoban2282 avatar

Momoban2282

April 4, 2019 at 01:48 PM

ка ето 14
Vitas161 avatar

Vitas161

April 4, 2019 at 02:59 PM

Не вижу плюсов от такого решения вальве
Enigma_47 avatar

Enigma_47

April 4, 2019 at 06:25 PM

Читеры петухи
Kra6uk avatar

Kra6uk

April 4, 2019 at 08:23 PM

ЧИТЕРЫ!!!!
ChEmPiOngg avatar

ChEmPiOngg

May 29, 2019 at 09:14 AM

Ну принципе можно достичь 21 ранга и получить прайм пройти через крутилки я с авп читера убил
dalokastar avatar

dalokastar

May 29, 2019 at 10:42 AM

друган не хотел покупать игру... стало бесплатной вместе катали.... минус в том что людей с читами стало больше ( на нон прайме каждый юзает софт)
Dimaon008 avatar

Dimaon008

May 29, 2019 at 03:22 PM

Читеры Говно Кто тоже так думает ставьте лайки посмотрим сколько нас честных ИГРОКОВ!!!
Dimaon008 avatar

Dimaon008

May 29, 2019 at 03:23 PM

нуу круть
Dimaon008 avatar

Dimaon008

May 29, 2019 at 03:23 PM

Вообще норм

Dimaon008 avatar

Dimaon008

May 29, 2019 at 03:23 PM

Сойдет
akira_yukio avatar

akira_yukio

May 30, 2019 at 12:39 AM

Каждому свое )
IwDy avatar

IwDy

May 30, 2019 at 02:05 AM

По-моему плюсов данной обновы совсем нет, плюсы только для тех, кто не мог себе позволить преобрести игру за 360 рублей. А так теперь прайм-статус стоит в 5 раз дороже. Правда можно получить его бесплатно, если убить время на прокачку уровня.
666pro avatar

666pro

June 3, 2019 at 09:49 PM

Классно!
12

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