Игры на эмуляторе PS2 | Туториал.

Всем привет. В наше время очень мало выходит хороших игр. Когда начинаешь думать об этом, то понимаешь, что для того, чтобы попробовать что-нибудь новое, нужно попробовать что-нибудь старое. Если с ПК играми всё просто, ибо всё лежит на торрентах. А вот в случае с консольными играми всё сложнее. Приставки стоят дорого, а диски нигде не найдёшь. Именно в такие случаи на помощь приходят эмуляторы, и в этой статье я расскажу об одном из них - эмулятор PS2 под названием PCSX.

Лично я, когда проходил Гарри Поттера для PS2, пользовался сайтом Catorrent (НЕ РЕКЛАМА!). На этом же сайте я качал игры, и вирусов я там не обнаружил, поэтому прикреплю ссылки именно с этого сайта. Конечно не факт, что файлы, которые вы будете скачивать будут без вирусов, но у меня всё хорошо.Ссылка на эмулятор - https://catorrent.org/jemuljatory-ps2-sony-playstation-2.html В наше время, к сожалению, нельзя купить лицензионные игры в цифре, поэтому единственный выход - пиратки. Исключительно все игры зашифрованы в iso файлы, НО! Для запуска игр вам не нужны программы для чтения iso файлов, например, Deamon Tools. Запуск всех игр происходит из эмулятора.В самом начале нужно выбрать язык эмулятора. Однако обычно нужный язык стоит автоматически.Вторую страницу можно пропустить, так как в новых версиях оптимальные настройки стоят заранее.На третьей вкладке нужно выбрать BIOS, где я рекомендую поставить Japan.Теперь о разрешении и видео. Когда эмулятор запустите, нажмите на кнопку "Настройка", "Видео (GS)", а затем - "Основные настройки GS". Далее "GS - окно (видео)", где настройте разрешение под свой монитор. Заранее скажу, что когда вы запустите игру, она не будет открыта в полноэкранном режиме. Для исправления этой ошибки нужно просто зажать Ctrl + Enter.Управление. Во вкладке "Настройка" нажмите на "Джойстики (PAD)", затем выберите "PAD 1". Тут перечислены все кнопки с геймпада, где вы можете, кликнув по каждой из этих кнопок, назначить свои на клавиатуре. Для того же, чтобы подключить к управлению игры мышкой, нажав на кнопку "General", во вкладке "Mouse API", выберите "Raw input".Когда я начал играть на эмуляторе, для меня было огромнейшей проблемой то, что нормально сохранить прогресс я не могу. Сохранение в игре проходит, но после выключения компьютера всё стирается, а в интернете не было никаких статей по этому поводу. И так, когда вы сохраняетесь в какой либо игре, у вас автоматически выбирается "Карта памяти 1" и игра сохраняется. После этого вы должны скрыть игру и во вкладке "Карты памяти" выбрать первую и создать её дубликат. После этого вы можете спокойно выключать компьютер. Затем, когда вы захотите продолжить игру с того же места, где начали, нажмите на этот дубликат правой кнопкой мыши (он появится внизу той же настройки), нажмите на "Вставить карту" и выберите любой из доступных слотов.На этом статья подошла к концу. Надеюсь, она вам действительно помогла. Всем спасибо за прочтение, пока!