Игры на эмуляторе PS2 | Туториал.

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Gem42
Дождь

Gem63

SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей драгоценных камней!
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Я могу это купить, да
novice rank iconKamilos31: за драгоценности
novice rank iconKamilos31: А как тогда это купить другим способом?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Думаю, это недоступно для Польши. Кто-то уже спрашивал об этом некоторое время назад.
novice rank iconKamilos31: Что нужно ввести в Lootpay, чтобы найти подарочную карту Google Play?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Или PayPal. Купить Google Play можно с помощью обоих.
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда возьми Visa
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня есть
novice rank iconKamilos31: Тут что, одни боты или как?
novice rank iconmirazh: Куку)))
novice rank iconKamilos31: Где там находится подарочная карта Google Play?
novice rank iconKamilos31: В LootPay нет Google Play
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: google play через lootpay
SystemGamehag: 9 пользователей получили Gem33 от Дождя.
novice rank iconKamilos31: Кто-нибудь ответит мне на вопрос?
novice rank iconrot now: я сейчас у врат Вальгаллы
novice rank iconKamilos31: Здесь кто-нибудь живой есть?
apprentice rank iconBURGER CUBE: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord, чтобы получать ежедневные розыгрыши гемов!
novice rank iconKamilos31: Ребята, вы знаете, как здесь купить подарочную карту Google Play за драгоценные камни?
novice rank iconBence: привет
novice rank iconmirazh: Привет всем
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Привет
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
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Игры на эмуляторе PS2 | Туториал.

anekdot822 avatar

anekdot822

February 4, 2025 at 12:55 AM

  Всем привет. В наше время очень мало выходит хороших игр. Когда начинаешь думать об этом, то понимаешь, что для того, чтобы попробовать что-нибудь новое, нужно попробовать что-нибудь старое. Если с ПК играми всё просто, ибо всё лежит на торрентах. А вот в случае с консольными играми всё сложнее. Приставки стоят дорого, а диски нигде не найдёшь. Именно в такие случаи на помощь приходят эмуляторы, и в этой статье я расскажу об одном из них - эмулятор PS2 под названием PCSX.


  Где можно скачать эмулятор и сами игры.
  Лично я, когда проходил Гарри Поттера для PS2, пользовался сайтом Catorrent (НЕ РЕКЛАМА!). На этом же сайте я качал игры, и вирусов я там не обнаружил, поэтому прикреплю ссылки именно с этого сайта. Конечно не факт, что файлы, которые вы будете скачивать будут без вирусов, но у меня всё хорошо.

Ссылка на эмулятор - https://catorrent.org/jemuljatory-ps2-sony-playstation-2.html
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  Установка игр.
  В наше время, к сожалению, нельзя купить лицензионные игры в цифре, поэтому единственный выход - пиратки. Исключительно все игры зашифрованы в iso файлы, НО! Для запуска игр вам не нужны программы для чтения iso файлов, например, Deamon Tools. Запуск всех игр происходит из эмулятора.
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  Настройка эмулятора. 
  В самом начале нужно выбрать язык эмулятора. Однако обычно нужный язык стоит автоматически.
  Вторую страницу можно пропустить, так как в новых версиях оптимальные настройки стоят заранее.
  На третьей вкладке нужно выбрать BIOS, где я рекомендую поставить Japan. 
  Теперь о разрешении и видео. Когда эмулятор запустите, нажмите на кнопку "Настройка", "Видео (GS)", а затем - "Основные настройки GS". Далее "GS - окно (видео)", где настройте разрешение под свой монитор. Заранее скажу, что когда вы запустите игру, она не будет открыта в полноэкранном режиме. Для исправления этой ошибки нужно просто зажать Ctrl + Enter. 
  Управление. Во вкладке "Настройка" нажмите на "Джойстики (PAD)", затем выберите "PAD 1". Тут перечислены все кнопки с геймпада, где вы можете, кликнув по каждой из этих кнопок, назначить свои на клавиатуре. Для того же, чтобы подключить к управлению игры мышкой, нажав на кнопку "General", во вкладке "Mouse API", выберите "Raw input".

  Сохранение игры. 
  Когда я начал играть на эмуляторе, для меня было огромнейшей проблемой то, что нормально сохранить прогресс я не могу. Сохранение в игре проходит, но после выключения компьютера всё стирается, а в интернете не было никаких статей по этому поводу. И так, когда вы сохраняетесь в какой либо игре, у вас автоматически выбирается "Карта памяти 1" и игра сохраняется. После этого вы должны скрыть игру и во вкладке "Карты памяти" выбрать первую и создать её дубликат. После этого вы можете спокойно выключать компьютер. Затем, когда вы захотите продолжить игру с того же места, где начали, нажмите на этот дубликат правой кнопкой мыши (он появится внизу той же настройки), нажмите на "Вставить карту" и выберите любой из доступных слотов.
  O7oS75dp162GY9k8hul3P70PUzuoYE.jpg
  На этом статья подошла к концу. Надеюсь, она вам действительно помогла. Всем спасибо за прочтение, пока!
  

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