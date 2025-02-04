Дождь

Gem63

SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей драгоценных камней!
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Я могу это купить, да
novice rank iconKamilos31: за драгоценности
novice rank iconKamilos31: А как тогда это купить другим способом?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Думаю, это недоступно для Польши. Кто-то уже спрашивал об этом некоторое время назад.
novice rank iconKamilos31: Что нужно ввести в Lootpay, чтобы найти подарочную карту Google Play?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Или PayPal. Купить Google Play можно с помощью обоих.
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда возьми Visa
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня есть
novice rank iconKamilos31: Тут что, одни боты или как?
novice rank iconmirazh: Куку)))
novice rank iconKamilos31: Где там находится подарочная карта Google Play?
novice rank iconKamilos31: В LootPay нет Google Play
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: google play через lootpay
SystemGamehag: 9 пользователей получили Gem33 от Дождя.
novice rank iconKamilos31: Кто-нибудь ответит мне на вопрос?
novice rank iconrot now: я сейчас у врат Вальгаллы
novice rank iconKamilos31: Здесь кто-нибудь живой есть?
apprentice rank iconBURGER CUBE: привет
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novice rank iconKamilos31: Ребята, вы знаете, как здесь купить подарочную карту Google Play за драгоценные камни?
novice rank iconBence: привет
novice rank iconmirazh: Привет всем
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adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Привет
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
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novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
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novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
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adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
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Roblox Isle (первая часть)

kitty404 avatar

kitty404

February 4, 2025 at 12:47 AM

Ссылка на игру - https://www.roblox.com/games/3095204897/Isle
Это моя первая статья и в ней я хочу рассказать о такой игре в роблоксе, как Остров.
Это первая часть данной статьи в которой будет написано о самой игре и способах побега с острова. Больше будет рассказано в других частях


В этой игре вы попали на остров с другими игроками. По острову разбросаны разные вещи, которые могут вам помочь. Вы можете исследовать остров и попробовать сбежать.

Карта острова


yQk5rFMMEIeIMjLKFIlcKojyGzNm8A.png

Используйте переводчик, чтобы перевести названия мест, мне лень переводить


Концовки

В игре есть 4 концовки, у всех есть свой уровень сложности, однако со временем все концовки могут стать для вас лёгкими.





Самолёт

Самолёт - лёгкая концовка для новичков. Для её получения нужно собрать 3 вещи и принести к самолёту: Руль самолёта, Колесо самолёта и Пропеллер.
После ремонта самолёта, два человека смогут в него сесть и улететь.
UnHCXYx5EvpTsR2QOK194xtvTVw5G4.png

Прохождение

Первый способ.

1. Идти к генераторам и подать питание складам

2. Идти к складам и взять оттуда руль и колесо.

3. Взять в соседнем заброшенном складе пропеллер

4. Идти к самолёту и чинить его.

5. Садиться и ждать. Самолёт улетит с острова.


Второй способ.

1. Взять руль из небольшого рыбацкого домика у озера

2. Взять пропеллер из заброшенного склада.

3. Идти к самолёту, и в сарае неподалёку достать колесо

4. Починить самолёт и улететь

Лодка

Лодка - вторая концовка острова. Для неё необходимо намного больше хождений по острову.

Для успешного получения концовки нужно получить Приманку и Топливо, и доставить их к кораблю у доков.

0yZ7LMg5lrUpHAAm4O2fA070PiX6N6.png

 

Прохождение

1. Идти к генераторам и подать питание складам

2. Идти к складам и взять оттуда топливо.

3. Дальше можно использовать два способа: со взломом и с ключ картой

3А. Со взломом

1) Найти рядом с заброшенным складом проход, который ведёт на гору

2) Забраться на гору и искать на вершине радио вышку.

3) Взять оттуда консоль взлома и вернуться к спавну

3Б. С картой

1) Идти к той же радио вышке

2) Там найти и записать куда-нибудь код со шкафчика

3) Идти к докам, найти под ними яму и прыгнуть туда.

4) Записать код и идти прямо, повернуть направо.

5) Взять карту и идти обратно к спавну


4. У спавна использовать ключ карту или взломать верхнюю дверь корабля и взять оттуда приманку.

5. Идти к докам, заправить лодку и вставить приманку

6. Сесть на место водителя, чтобы завести лодку и уплыть.


Лаборатория

Эта концовка может быть сложной для новичков из-за ловушек. Запомнив их можно легко выполнить эту концовку.

iHmo8RZBQRhf3FQCJVWk0Ht6aBLyqK.png

Прохождение

1. Идти к генератором и подать питание в обсерваторию.

2. Зайти в обсерваторию и подойти к компьютеру наверху. Пролистать страницы на компьютере и найти код.

3. Записать код куда-нибудь (например в игровой журнал, нажав M)

4. Идти к радио вышке, взять там код с двери шкафа, консоль взлома и идти к докам.

5. Залезть в яму под доками, написать код, идти прямо до первого поворота, повернуть и спуститься вниз.

6. После полного спуска вниз зайти в длинный коридор. После закрытия дверей в нём потыкать на люк сверху пока он не откроется и залезть в него

7. Попав в Лабораторию идти прямо к закрытой двери. Можно попробовать её взломать, а затем нажать на кнопку внутри комнаты, тем самым отключив ловушки. Если взломать не получается идти прямо через ловушки.

8. Добраться до развилки и идти в крыло А (налево). В конце будет красная кнопка. Нажать на неё и идти обратно в крыло Б.

9. Прямо будет портал, а слева комната с компьютером куда идти и надо. Заходим в эту комнату и пишем код, полученный из обсерватории. Затем нажимаем на большую кнопку посередине и ждём

10. Идти к порталу и ждать когда он заработает, затем зайти в него

 

The Truth (правда)

Самая сложная концовка игры, для её получения нужно много времени и усилий.
Об этой концовке я расскажу в других статьях про эту игру

 

Заключение

Это все концовки игры Остров в Роблоксе.

В следующей статье я планирую рассказать про титулы и достижения этой игры

 

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