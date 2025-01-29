ИСЧЕЗЛИ ВСЕ ПРИЗЫ ИЗ БИБЛИОТЕКИ

doejohnny Исчезли все призы из библиотеки - включая два в ожидании доставки (один получен несколько часов назад из недельного сундука). У всех так? Есть идеи что происходит и какие перспективы? Призы для покупки тоже испарились.

atfixteam У всех так. Сайт, похоже, либо закрывают, либо реструктурируют.

A445 твиттер сайта (х) - профиля несуществует , сылка на дискорд недействительна



atfixteam Ссылка на Дискорд недействительна, но Дискорд всё ещё есть, просто там уже давно нет никаких каналов, поэтому и написать ничего нельзя.

ZHESTJAGGA Да. У всех так. Что дальше будет - неизвестно

AndreyCrank Весело однако (нифига не весело). Радует, что эта шляпа не только у меня