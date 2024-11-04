Misha2801

Я зарегал новый акк, по заданию мне было сказано что бы я дошел до 6 уровня (я дошёл) после сделал скрин и отправил на проверку, спустя примерно 35-37 часов мне пришло сообщение о том что я походу не зарегал новый акк, после я ещё раз сделал новый акк на другом сервере и снова та песня. Подскажите что необходимо скринить, а то я тут с бубном как бы не плясал не получается. За ответ буду сразу благодарен!