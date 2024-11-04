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novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
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scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
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novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
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Что необходимо скринить для заданий?

Misha2801 avatar

Misha2801

November 4, 2024 at 01:28 AM

Я зарегал новый акк, по заданию мне было сказано что бы я дошел до 6 уровня (я дошёл) после сделал скрин и отправил на проверку, спустя примерно 35-37 часов мне пришло сообщение о том что я походу не зарегал новый акк, после я ещё раз сделал новый акк на другом сервере и снова та песня. Подскажите что необходимо скринить, а то я тут с бубном как бы не плясал не получается. За ответ буду сразу благодарен!
arno_gamer avatar

arno_gamer

November 9, 2024 at 02:18 PM

i dont know

Jajaker2009 avatar

Jajaker2009

November 10, 2024 at 05:08 PM

Честно, у меня таже проблема, из-за чего задание просто отклонили. Это из-за того что в игре у тебя другое имя, состоящее из имени и фомилии, а никнейм только в лаунчере. Но так как лвл можно посмотреть только в игре, где имя другое, скринить просто нечего и задание не выполнимо:person_shrugging:♂
arno_gamer avatar

arno_gamer

November 11, 2024 at 11:51 PM

а вы скринили на весь экран?

FroGGPRO avatar

FroGGPRO

November 15, 2024 at 01:41 PM

Нужно скринить весь экран с уровнем, то есть когда ты получаешь 6 уровень там вылазит окно, вы получили 6 уровень и награды, а сверху справа дата получения

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