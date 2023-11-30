Отменяют заказ на игру

doejohnny

Уже раз 5 заказывал за КД Call Of Cthulhu и каждый раз заказ через некоторое время отменяется, а КД возвращаются без объяснения причин. Кто-нибудь в курсе, сталкивался с таким? Игра числится доступной для заказа, но по факту заказать ее нельзя, странно. Разработчики и издатели - французы, не украинцы, и не поляки, игра доступна в российском STEAM - значит, санкции и политика ни при чем. К сожалению, обратной связи с администрацией портала теперь нет - остаётся только гадать.