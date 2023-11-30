Отменяют заказ на игру

Уже раз 5 заказывал за КД Call Of Cthulhu и каждый раз заказ через некоторое время отменяется, а КД возвращаются без объяснения причин. Кто-нибудь в курсе, сталкивался с таким?
Игра числится доступной для заказа, но по факту заказать ее нельзя, странно.
Разработчики и издатели - французы, не украинцы, и не поляки, игра доступна в российском STEAM - значит, санкции и политика ни при чем.
К сожалению, обратной связи с администрацией портала теперь нет - остаётся только гадать.
Значит ключей нет для выдачи приза, а отредактировать инфу на сайте - это оооочень сложно же. Заказывай что то другое.
@serg_norther , не уверен, что ключи не приобретаются под заказ: однажды мне по ошибке дали другую игру с похожим названием, которой вообще не было в списке.