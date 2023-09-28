Здравствуй! В этой статье вы узнаете об игре Enter The Gungeon!
Содержание:
Об издателе и игре
- Об издателе и игре.
- Персонажи.
- Механики.
- Цель
- Заключение.
Entet the gungeon или как ее еще называют ETG была выпущена 5 апреля 2016 года, ранее малоизвестной студией Doodge Roll,
издателем выступила Devolver Digital.
ETG является игрой в жанре - Ruglike. Игры в этом жанре имеют рандомную генерацию, комнат, вещей и боссов, они отличаються высокой реиграбельности и большим количеством открываемого контента.
Игра пропита тематикой оружия с ног и до головы, возводя культ огнесрела до немыслимых высот, сравнимыx с религией. Враги, имена, помещения, животные, персонажи - все это, так или иначе, связано с оружием. Возможно, разработчик создали новый жанр GunPunk.
Персонажи
Пред тем как мы начнем разбирать тонкости и механики игры, давайте ознакомимся с персонажами за которых нам придеться пройти игру.Пилот
- самый базовый персонаж, со старта имеет: отмычку
- которая позволят взламывать сундуки и двери с шансом 50/50, пистолет: "Бродяга особого назначения
" который имеет ужасную точность, но неплохой урон, теневые патроны -
которые позволяют носить ему 2 активных предмета сразу и обезоруживающая личность -
которая снежает цены у торговцевОхотница
- лучший персонаж для новичков, имеет со старта: ржавый пистолет -
который имеет высокую скорострельность, высокую точность и низкий урон, арбалет -
с высоким уроном, точность, но конечным боезапасом и медленной перезарядкой. А также охотница имеет напарника пса
- который способен находить разные предметы, от монетки до нового оружия.Преступница
- имеет со старта недорогой револьвер -
который стреляет быстро, больно но очень не метко, дробовик
- который крайне хорош на коротких дистанциях, молотов -
думаю объяснять, что это не надо. Фоторгафия, приводящия в бешенство
при получения урона, у персонажа повышаеться урон.Космодесатник -
имеет со старта +1 броню, пистолет морпеха
- который имеет хороший урон, тоность и среднию скорострельность, тайник со снаряжением -
который востонавливает все патроны на оржие с конечным боезопасом и военная подготовка
- которая повышает точность у всего оружия
Также в игре есть и секретные персонажи, но их будет интересней открыть самому.Механики
В игре есть множество механик, но я расскажу про самые базовые и важные. Самое важное, что нужно делать чтоб выжить нужно - перекатываться
, как бы старно это незвучало, но если вы будите бежать в пули, но вовремя перекатываться, вы не получите урона.Пустышки
- Но не всегда есть возможность спасти свою жизнь перекатом, в том случае если пуль так много, что на экране нет свободного места используй пустышку
.Секретки -
рано или поздно вы найдете стену с трещиной, при использование пустышки откроется проход, в скрытой комнате может быть как сундук, сердце, патроны и иногда НПС.Патроны мастера
- если вашего мастерства хватит чтоб убить Боса без урона, вы получите - патрон мастера
, он дает +1контейнер сердцаЦель
Цель вашего прибывания в оружелье это - убить свое прошлое, возможно это кажется чем-то простым, но нет, это испытание которое сможет пройти только тот-кто научился использовать перекаты, пустышки, оружие, окружение достаточно грамотно, чтоб не умереть, но поверьте, награда будет довольно высока.Заключение
Enter the gungeon
довольно хороший образец своего жанра, который стоит нескольких часов вашей жизни! Приятной игры и пока!