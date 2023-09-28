Здравствуй! В этой статье вы узнаете об игре Enter The Gungeon!

Содержание:



Об издателе и игре.

Персонажи.

Механики.

Цель

Заключение.

Entet the gungeon или как ее еще называют ETG была выпущена 5 апреля 2016 года, ранее малоизвестной студиейиздателем выступилаETG является игрой в жанре - Ruglike. Игры в этом жанре имеют рандомную генерацию, комнат, вещей и боссов, они отличаються высокой реиграбельности и большим количеством открываемого контента.Игра пропита тематикой оружия с ног и до головы, возводя культ огнесрела до немыслимых высот, сравнимыx с религией. Враги, имена, помещения, животные, персонажи - все это, так или иначе, связано с оружием. Возможно, разработчик создали новый жанрПред тем как мы начнем разбирать тонкости и механики игры, давайте ознакомимся с персонажами за которых нам придеться пройти игру.- самый базовый персонаж, со старта имеет:- которая позволят взламывать сундуки и двери с шансом 50/50, пистолет: "" который имеет ужасную точность, но неплохой урон,которые позволяют носить ему 2 активных предмета сразу икоторая снежает цены у торговцев- лучший персонаж для новичков, имеет со старта:который имеет высокую скорострельность, высокую точность и низкий урон,с высоким уроном, точность, но конечным боезапасом и медленной перезарядкой. А также охотница имеет напарника- который способен находить разные предметы, от монетки до нового оружия.- имеет со стартакоторый стреляет быстро, больно но очень не метко,- который крайне хорош на коротких дистанциях,думаю объяснять, что это не надо.при получения урона, у персонажа повышаеться урон.имеет со старта +1 броню,- который имеет хороший урон, тоность и среднию скорострельность,который востонавливает все патроны на оржие с конечным боезопасом и- которая повышает точность у всего оружияТакже в игре есть и секретные персонажи, но их будет интересней открыть самому.В игре есть множество механик, но я расскажу про самые базовые и важные. Самое важное, что нужно делать чтоб выжить нужно -, как бы старно это незвучало, но если вы будите бежать в пули, но вовремя перекатываться, вы не получите урона.- Но не всегда есть возможность спасти свою жизнь перекатом, в том случае если пуль так много, что на экране нет свободного места используйрано или поздно вы найдете стену с трещиной, при использование пустышки откроется проход, в скрытой комнате может быть как сундук, сердце, патроны и иногда НПС.- если вашего мастерства хватит чтоб убить Боса без урона, вы получите -, он дает +1контейнер сердцаЦель вашего прибывания в оружелье это - убить свое прошлое, возможно это кажется чем-то простым, но нет, это испытание которое сможет пройти только тот-кто научился использовать перекаты, пустышки, оружие, окружение достаточно грамотно, чтоб не умереть, но поверьте, награда будет довольно высока.довольно хороший образец своего жанра, который стоит нескольких часов вашей жизни! Приятной игры и пока!