Дождь

Gem63

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Я могу это купить, да
novice rank iconKamilos31: за драгоценности
novice rank iconKamilos31: А как тогда это купить другим способом?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Думаю, это недоступно для Польши. Кто-то уже спрашивал об этом некоторое время назад.
novice rank iconKamilos31: Что нужно ввести в Lootpay, чтобы найти подарочную карту Google Play?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Или PayPal. Купить Google Play можно с помощью обоих.
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда возьми Visa
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня есть
novice rank iconKamilos31: Тут что, одни боты или как?
novice rank iconmirazh: Куку)))
novice rank iconKamilos31: Где там находится подарочная карта Google Play?
novice rank iconKamilos31: В LootPay нет Google Play
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: google play через lootpay
SystemGamehag: 9 пользователей получили Gem33 от Дождя.
novice rank iconKamilos31: Кто-нибудь ответит мне на вопрос?
novice rank iconrot now: я сейчас у врат Вальгаллы
novice rank iconKamilos31: Здесь кто-нибудь живой есть?
apprentice rank iconBURGER CUBE: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord, чтобы получать ежедневные розыгрыши гемов!
novice rank iconKamilos31: Ребята, вы знаете, как здесь купить подарочную карту Google Play за драгоценные камни?
novice rank iconBence: привет
novice rank iconmirazh: Привет всем
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Привет
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
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Назад к форуму От пользователей

Бесконечный Enter The Gungeon

henry45 avatar

henry45

September 28, 2023 at 04:44 PM

Здравствуй! В этой статье вы узнаете об игре Enter The Gungeon!
Содержание:

  • Об издателе и игре.
  • Персонажи.
  • Механики.
  • Цель
  • Заключение.

Об издателе и игре

Entet the gungeon или как ее еще называют ETG была выпущена 5 апреля 2016 года, ранее малоизвестной студией Doodge Roll, издателем выступила Devolver Digital.
ETG является игрой в жанре - Ruglike. Игры в этом жанре имеют рандомную генерацию, комнат, вещей и боссов, они отличаються высокой реиграбельности и большим количеством открываемого контента.
Игра пропита тематикой оружия с ног и до головы, возводя культ огнесрела до немыслимых высот, сравнимыx с религией. Враги, имена, помещения, животные, персонажи - все это, так или иначе, связано с оружием. Возможно, разработчик создали новый жанр GunPunk.

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Персонажи

Пред тем как мы начнем разбирать тонкости и механики игры, давайте ознакомимся с персонажами за которых нам придеться пройти игру.

Пилот - самый базовый персонаж, со старта имеет: отмычку - которая позволят взламывать сундуки и двери с шансом 50/50, пистолет: "Бродяга особого назначения" который имеет ужасную точность, но неплохой урон, теневые патроны - которые позволяют носить ему 2 активных предмета сразу и обезоруживающая личность - которая снежает цены у торговцев

Охотница - лучший персонаж для новичков, имеет со старта: ржавый пистолет - который имеет высокую скорострельность, высокую точность и низкий урон, арбалет - с высоким уроном, точность, но конечным боезапасом и медленной перезарядкой. А также охотница имеет напарника пса - который способен находить разные предметы, от монетки до нового оружия.

Преступница - имеет со старта недорогой револьвер - который стреляет быстро, больно но очень не метко, дробовик - который крайне хорош на коротких дистанциях, молотов - думаю объяснять, что это не надо. Фоторгафия, приводящия в бешенство при получения урона, у персонажа повышаеться урон.

Космодесатник - имеет со старта +1 броню, пистолет морпеха - который имеет хороший урон, тоность и среднию скорострельность, тайник со снаряжением - который востонавливает все патроны на оржие с конечным боезопасом и военная подготовка - которая повышает точность у всего оружия

Также в игре есть и секретные персонажи, но их будет интересней открыть самому.

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Механики

В игре есть множество механик, но я расскажу про самые базовые и важные. Самое важное, что нужно делать чтоб выжить нужно - перекатываться, как бы старно это незвучало, но если вы будите бежать в пули, но вовремя перекатываться, вы не получите урона.
Пустышки - Но не всегда есть возможность спасти свою жизнь перекатом, в том случае если пуль так много, что на экране нет свободного места используй пустышку.
Секретки - рано или поздно вы найдете стену с трещиной, при использование пустышки откроется проход, в скрытой комнате может быть как сундук, сердце, патроны и иногда НПС.
Патроны мастера - если вашего мастерства хватит чтоб убить Боса без урона, вы получите - патрон мастера, он дает +1контейнер сердца

Цель

Цель вашего прибывания в оружелье это - убить свое прошлое, возможно это кажется чем-то простым, но нет, это испытание которое сможет пройти только тот-кто научился использовать перекаты, пустышки, оружие, окружение достаточно грамотно, чтоб не умереть, но поверьте, награда будет довольно высока.

wfw5oYDigdP2nx2LAtV59hQkfpl1B8.jpgЗаключение

Enter the gungeon довольно хороший образец своего жанра, который стоит нескольких часов вашей жизни! Приятной игры и пока!
xhalf1337 avatar

xhalf1337

December 10, 2023 at 12:37 PM

информативно получилось
Wexor avatar

Wexor

December 27, 2023 at 10:33 PM

Отличная статья, но хотелось бы больше информации про геймплей
Zonditto102 avatar

Zonditto102

December 28, 2023 at 08:42 AM

Прекрасная статья:)
Suslik_vor avatar

Suslik_vor

May 14, 2024 at 03:43 PM

Хорошая статья
Anon1687337029 avatar

Anon1687337029

September 22, 2024 at 06:45 PM

каййййййййййййффффф

Alex_CCc avatar

Alex_CCc

October 16, 2024 at 12:36 AM

суперрр
didurolexandr avatar

didurolexandr

November 18, 2024 at 02:27 AM

Hi!!! нормальна

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