Сегодня я расскажу вам про сюжет такой игры как "FAITH: The Unholy Trinity"



Мы играем за священника, который сражается с демонами в разных локациях, все действия в игре будут влиять на концовку.

Всего в игре три главы, в каждой из них есть хорошие и плохие концовки.

ГЛАВА 1

ГЛАВА 2

ГЛАВА 3

Локация 1

Локация 2

Локация 3

В первой главе нам предстоит приехать в дом с демоном, который потом захочет нас убить. Дальше по сюжету нам будут рассказывать что наш главный герой уже приезжал в этот дом когда-то в прошлом. именно в этом доме он и получил силу видеть и сражаться с демонами.В этой главе нам предстоит убить/не убивать демона которого мы опять же не убили раньше.Глава краткая, по этому много про неё не рассказать.Концовок в этой главе:В начале главы нам показывают одного монстра из первой главы. Мальчик который спустя 3 месяца превратился в демона/монстра, священик(не гг) хочет изгнать его из мальчика но тот убегает убив одного человека в коридоре(на этом в этой главе мы заканчиваем играть за него). (Переходим к гг) Появляемся мы между камней, в которых потом можно будет нарисовать пентаграмму и убить демона(от него концовка тоже зависит) идём дальше и приходим к подобию кладбища, там нас встретят три мини-босса(4 если с гг, там в камнях рисуем пентаграмму и убиваем призрака). После их убийства мы пойдём уже к церкви, там тоже будет ждать мини-босс. После его убийства нам надо будет немного поракскидывать мозгами и решить маленькую головоломку(решение есть в ютубе). Как только мы выберемся из подвала этой церкви, гг будут мучать глюки немного(потом это пройдёт). После всего того что было, мы гуляем по канализации, там будет ещё один мини-босс после которого нам предстоит уничтожить(при его уничтожении нам будут казаться дети, про которых сказано в записке). после его уничтожения мы пойдём уже к полноценному боссу, убивать мы его будем не сами а с чуваком за которого мы играли в начале(его смерть или защита будет зависеть от концовки). Концовок в этой главе:В этой главе всё намного интересное и загадочное, здесь всё будет будет зависеть от того, насколько глубоко вы будете в уровне, его можно закончить и просто уехав, но можно и выйти на канон концовку, для этого нам надо уничтожить на всех трёх локациях всех мини-боссов(можно и не убивать).Мы приезжаем в заброшенный роддом. путешествуя по которому, нас встретит один монстр который положит нас на кушетку и захочет убить. На этой кушетке мы будем кататься и прятаться от этого монстра, потом мы его убьем(нас спасёт полицейский) но мы можем спустится обратно, решить головоломку маленькую, и убить мини-боссаПосле его убийства, когда мы сядем в машину, нам покажут дом из первой главы и что там происходило.В этот раз мы приезжаем в жилой дом, в котором нет одного этажа(решив головоломку мы убьём мини-босса).Ходя по этому дому, мы будем натыкаться на записки, которые будут нам помогать. Спустя время, будет происходить много чего, мы опустим крест(наше оружие против всех демонов) в подвал, куда нам потом придётся спускаться с фотоаппаратом со вспышкой(свет в доме выключится и будет темнота в которой нас смогут убить). Забрав крест и решив все загадки мы можем убить мини-босса, даже двух!Тут мы приезжаем в детский дом в котором судя по рисункам на стене или запискам мы поймём что ничего хорошего тут не происходилоРешив снова много головоломок мы наконец мы откроем дверь в подвале в подвал потом спустя ещё головоломки мы октроем дверь к мини-боссу но уже в разы лёгкому. После его убийства мы приходим в место где свисает какой-то большой камень над пентаграмой, но если вы убили всех боссов на всех трёх локациях, то пентаграмы не будет, и мы спустимся к финальному боссу у которых две фазы, и все они тяжёлые, саундтрек в последней фазе шикарный, можно слушать вечно, но демон ждать не будет. Нам даются жизни которые я не считал, но их много, жизни - обращения гг к богу, всё это время наш внешний вид будет менятся, но когда мы в конце концов закончим его, мы придём к концовке, где мы встретим священика из начала второй главы, или девушку, которую мы спасли во второй локации(первый мини-босс про которого я говорил) то есть нам дают выбор такой как:1. Продолжить убийство и охоту на демонов.2. Жить обычной жизньЕсть ещё 2 концовки, в одной из которых нас вроде как убивают, а в другой нас точно убивают. Концовок в этой главе: