FAITH: The Unholy Trinity

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Gem9
Atia
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Gem20
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BURGER CUBE
Gem14
Tecna23
Tecna23
Gem12
wagner_perac
wagner_perac
Gem42
Дождь

Gem63

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Я могу это купить, да
novice rank iconKamilos31: за драгоценности
novice rank iconKamilos31: А как тогда это купить другим способом?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Думаю, это недоступно для Польши. Кто-то уже спрашивал об этом некоторое время назад.
novice rank iconKamilos31: Что нужно ввести в Lootpay, чтобы найти подарочную карту Google Play?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Или PayPal. Купить Google Play можно с помощью обоих.
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда возьми Visa
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня есть
novice rank iconKamilos31: Тут что, одни боты или как?
novice rank iconmirazh: Куку)))
novice rank iconKamilos31: Где там находится подарочная карта Google Play?
novice rank iconKamilos31: В LootPay нет Google Play
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: google play через lootpay
SystemGamehag: 9 пользователей получили Gem33 от Дождя.
novice rank iconKamilos31: Кто-нибудь ответит мне на вопрос?
novice rank iconrot now: я сейчас у врат Вальгаллы
novice rank iconKamilos31: Здесь кто-нибудь живой есть?
apprentice rank iconBURGER CUBE: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord, чтобы получать ежедневные розыгрыши гемов!
novice rank iconKamilos31: Ребята, вы знаете, как здесь купить подарочную карту Google Play за драгоценные камни?
novice rank iconBence: привет
novice rank iconmirazh: Привет всем
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Привет
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
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FAITH: The Unholy Trinity

qwipsi avatar

qwipsi

September 28, 2023 at 04:37 PM

Сегодня я расскажу вам про сюжет такой игры как "FAITH: The Unholy Trinity"

    Мы играем за священника, который сражается с демонами в разных локациях, все действия в игре будут влиять на концовку.
    Всего в игре три главы, в каждой из них есть хорошие и плохие концовки.


  • ГЛАВА 1
    В первой главе нам предстоит приехать в дом с демоном, который потом захочет нас убить. Дальше по сюжету нам будут рассказывать что наш главный герой уже приезжал в этот дом когда-то в прошлом. именно в этом доме он и получил силу видеть и сражаться с демонами.
В этой главе нам предстоит убить/не убивать демона которого мы опять же не убили раньше.
    Глава краткая, по этому много про неё не рассказать.
Концовок в этой главе: 5


  • ГЛАВА 2
    В начале главы нам показывают одного монстра из первой главы. Мальчик который спустя 3 месяца превратился в демона/монстра, священик(не гг) хочет изгнать его из мальчика но тот убегает убив одного человека в коридоре(на этом в этой главе мы заканчиваем играть за него). (Переходим к гг) Появляемся мы между камней, в которых потом можно будет нарисовать пентаграмму и убить демона(от него концовка тоже зависит) идём дальше и приходим к подобию кладбища, там нас встретят три мини-босса(4 если с гг, там в камнях рисуем пентаграмму и убиваем призрака). После их убийства мы пойдём уже к церкви, там тоже будет ждать мини-босс. После его убийства нам надо будет немного поракскидывать мозгами и решить маленькую головоломку(решение есть в ютубе). Как только мы выберемся из подвала этой церкви, гг будут мучать глюки немного(потом это пройдёт). После всего того что было, мы гуляем по канализации, там будет ещё один мини-босс после которого нам предстоит уничтожить(при его уничтожении нам будут казаться дети, про которых сказано в записке). после его уничтожения мы пойдём уже к полноценному боссу, убивать мы его будем не сами а с чуваком за которого мы играли в начале(его смерть или защита будет зависеть от концовки). Концовок в этой главе: 3


  • ГЛАВА 3
    В этой главе всё намного интересное и загадочное, здесь всё будет будет зависеть от того, насколько глубоко вы будете в уровне, его можно закончить и просто уехав, но можно и выйти на канон концовку, для этого нам надо уничтожить на всех трёх локациях всех мини-боссов(можно и не убивать).
  • Локация 1
    Мы приезжаем в заброшенный роддом. путешествуя по которому, нас встретит один монстр который положит нас на кушетку и захочет убить. На этой кушетке мы будем кататься и прятаться от этого монстра, потом мы его убьем(нас спасёт полицейский) но мы можем спустится обратно, решить головоломку маленькую, и убить мини-босса
cz6UWGJ2CoAhFl3kJ1kkV1X3dOfUHb.PNG
    После его убийства, когда мы сядем в машину, нам покажут дом из первой главы и что там происходило.
  • Локация 2
    В этот раз мы приезжаем в жилой дом, в котором нет одного этажа(решив головоломку мы убьём мини-босса).
Ходя по этому дому, мы будем натыкаться на записки, которые будут нам помогать. Спустя время, будет происходить много чего, мы опустим крест(наше оружие против всех демонов) в подвал, куда нам потом придётся спускаться с фотоаппаратом со вспышкой(свет в доме выключится и будет темнота в которой нас смогут убить). Забрав крест и решив все загадки мы можем убить мини-босса, даже двух!

  • Локация 3
    Тут мы приезжаем в детский дом в котором судя по рисункам на стене или запискам мы поймём что ничего хорошего тут не происходило
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    Решив снова много головоломок мы наконец мы откроем дверь в подвале в подвал потом спустя ещё головоломки мы октроем дверь к мини-боссу но уже в разы лёгкому. После его убийства мы приходим в место где свисает какой-то большой камень над пентаграмой, но если вы убили всех боссов на всех трёх локациях, то пентаграмы не будет, и мы спустимся к финальному боссу у которых две фазы, и все они тяжёлые, саундтрек в последней фазе шикарный, можно слушать вечно, но демон ждать не будет. Нам даются жизни которые я не считал, но их много, жизни - обращения гг к богу, всё это время наш внешний вид будет менятся, но когда мы в конце концов закончим его, мы придём к концовке, где мы встретим священика из начала второй главы, или девушку, которую мы спасли во второй локации(первый мини-босс про которого я говорил) то есть нам дают выбор такой как:
1. Продолжить убийство и охоту на демонов.
2. Жить обычной жизнь
    Есть ещё 2 концовки, в одной из которых нас вроде как убивают, а в другой нас точно убивают. Концовок в этой главе: 3
Karfaks avatar

Karfaks

May 9, 2024 at 04:47 PM

Всё хочу Фейт перепройти, но руки никак не доходят. А что про твой пересказ, то он очень скомканый. Четыре священника с дробовиком из десяти.

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