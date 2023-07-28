obelix2

1.Историческая атмосфера: Enlisted ориентирован на сражения, происходившие во время Второй мировой войны. Игра создает атмосферу того времени с учетом внимательно воссозданных уровней, оружия, формы солдат и техники. 2.Командный подход: Enlisted ставит упор на командное взаимодействие. Каждый игрок может управлять отрядом солдат, и сотрудничество между игроками очень важно для успешной игры. 3.Реализм: Enlisted стремится к определенной степени реализма, что может привлечь игроков, которым интересны более тактические и реалистичные сражения. 4.Разнообразие боевых операций: Игра предлагает широкий выбор кампаний, посвященных различным сражениям Второй мировой войны, что может обеспечить разнообразие в геймплее. 5.Бесплатная игра: Enlisted предлагает модель free-to-play, что означает, что вы можете попробовать игру без необходимости покупки, что может быть привлекательным для многих игроков.