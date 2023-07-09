КАК ПРОЙТИ METRO EXODUS НА ХОРОШУЮ КОНЦОВКУ

В этой статье я покажу, как выполнить все хорошие дела и получить все флешки для хорошей концовки в Metro Exodus. В основном, для хорошей концовки нужно делать хорошие дела, не убивать сдавшихся противников, оглушать врагов и стрелять только в крайнем случае, а также спасать заложников.

Москва

Здесь не нужно делать ничего особого, поэтому идем дальше.

Волга (Спасение Князя)

В начале вы поплывете к церкви, где вы познакомитесь с Катей и ее дочкой Настей. Чтобы пройти дальше, вам нужно избегать убийств и поднятия тревоги. Если вы все сделаете правильно, то после отплытия на лодке Анна скажет, что вы настоящий ниндзя, и вы получите плюс в карму.

Далее играем по сюжету до момента, когда вам нужно пойти в терминал. После получения задания, подойдите к Насте (маленькая девочка, дочь Кати), она расскажет о потерянном мишке, которого украл демон, и попросит вас найти его. Когда вы отойдете от Авроры, Степан свяжется с вами по рации и попросит найти гитару (все это будет показано на карте). Вот, где найти все:

1 - Гитара (Степан). Там будет небольшой лагерь бандитов, а также один заложник. 2 - Мишка (Настя). Там будет гнездо демона и немного ресурсов.

После того, как мы найдем все, нам нужно пройти задание с поиском вагона и отдать гитару и мишку.

Также нам нужно спасти заложников.

1 - Лагерь бандитов, где сидят 3 заложника в клетках. Нам нужно обезвредить всех врагов, сбить прикладом или отстрелить замок с клетки. После этого вы получите плюс в карму, и один из заложников даст вам ключ от комнаты в терминале, где можно найти ночное видение.

2 - Также лагерь бандитов, где мы доставали гитару. В клетке сидит один заложник, нам также нужно обезвредить всех врагов, отстрелить замок и разрезать веревку на руках у заложника. После этого вы получите плюс в карму.

После задания с вагоном вы должны захватить корабль каравана. Нужно пройти без убийств и тревоги (можно оглушать). После того, как вы зайдете в кабину к капитану, вы получите плюс в карму.

Корабль довезет вас к мосту, где есть убежище электроборцов. Там вы также должны пройти без убийств и тревоги.

Хорошая концовка - Главный приказывает своим не открывать огонь и пропустить Аврору, а Артем и Князь прыгают на крышу вагона. Плохая концовка - Главный приказывает открыть огонь, они ранят Князя, и он говорит Артему оставить его, после чего Артем прыгает один.

Каспий (Спасение Дамира)

Когда вы увезете машину, вам приказывают идти туда. Машина остановится возле дома, на крышу которого нужно залезть. На вас нападет Саул. После драки будет выбор: убить или оглушить. Оглушайте его, чтобы получить плюс в карму.

После этого вам приказывают поехать на маяк и помочь девушке, на которую напали люди Барона. Когда вы приедете, вам нужно будет войти в шахту. Не добивайте горящих противников, здесь также будут враги, их можно только оглушать. После этого выберитесь на верх, где также есть противники. Как бы странно это не звучало, но там не нужно убивать врагов, только оглушать, и нельзя трогать противников, которые лежат на земле. Когда будете подниматься на маяк, вы получите плюс в карму.

Далее будет задание найти карты. Девушка отведет вас в подземный бункер с пауками. Кроме того, что вам нужны карты, вам нужно найти фотографию той девушки со своими родителями. Как найти, вы можете посмотреть в интернете. Когда вы отдадите ей фотографию, она даст вам флягу. Затем вам нужно вернуться на базу и отдать флягу Насте.

Также вам нужно освободить рабов.

1 - Маленький корабль, где нужно оглушить всех врагов, после чего вы получите плюс в карму. 2 - Большой разобранный корабль, где вам нужно взобраться на верх, нажать на рубильник, затем спуститься по канату и нажать на еще один рубильник. После этого вы получите плюс в карму.

Потом вам с Дамиром нужно будет украсть воду. Вам также нужно проходить по-тихому и оглушать врагов. После того, как вы нажмете рычаг, вы получите плюс в карму .

Далее вы идете на кражу топлива для Авроры. Вы зайдете в подземное убежище через люк, где есть как рабы, так и враги, которые также являются рабами. Вам нужно пройти без убийств, можно даже пробежать, потому что когда вы выйдете наружу, враги не смогут подойти к вам. Когда вы выйдете, то получите плюс в карму.

Потом вам нужно пойти к барону на переговоры. По дороге будет бандит, который ругает раба. Когда они пойдут в комнату, вырубите бандита, и вы получите плюс в карму. Немного выше два мужика будут издеваться над девушкой. Вы должны его вырубить, после чего все начнут стрелять по вам. Убивать можно, но не трогайте девушку и другого мужика.

Хорошая концовка - Девушка с маяка благодарит вас за то, что вы дали ее народу надежду, и вы с Дамиром отправляетесь к Авроре. Плохая концовка - Дамир скажет, что теперь это его война, и останется там.

Тайга (Спасение Алёши)

Здесь есть только один заложник. После того, как вы выберетесь с лагеря "Детей Леса", вы проедете по канату между ущельями и попадете в лагерь бандитов. Там вы должны уничтожить всех, чтобы освободить заложника (можно убивать с тревогой). Остальное все так же, как и на Волге и Каспии: не убивайте сдавшихся и мирных, не стреляйте первыми, и старайтесь проходить по-тихому и вырубать врагов. После каждого лагеря "Детей Леса" должен быть белый экран и плюс в карму.

Хорошая концовка - Дитя леса прощается с Алёшей, и он с Артемом уезжают к Авроре. Плохая концовка - Дитя леса ругает нас и Алёшу, а на канате его ранят.

Мертвый город

Тут также все легко. Нужно только не стрелять по маленькому мальчику, когда он будет убегать.

Конец

Спасибо тем, кто прочитал это. Надеюсь, кому-то помог!