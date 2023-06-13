Что такое GAMEHAG и как им пользоваться?

Привет, дорогой друг! Сегодня я хочу расскать, что же такое gamehag и как им пользоваться, что в нём можно получить и как в нём заработать?

ЧТО ТАКОЕ GAMEHAG?











КАК ЖЕ ПОЛУЧИТЬ ТУ САМУЮ ВАЛЮТУ В ИГРЫ?

КАК ПОЛУЧИТЬ КД? (КАМНИ ДУШ)



КОНЕЦ СТАТЬИ.

Gamehagсервис для любителей поиграть, таких людей мы называем геймерами. На этой платформе вы сможете получить абсолютно любую валюту в ваших любимых играх!Этим вопросом задаётся каждый новичок, скачавший эту платформу. ВСЁ ПРОСТО! Нужно зарабатывать КД, что в переводе обозначает Камни Душ. На разную сумму КД, мы сможем получать разные призы (валюту в игры).На самом деле, получить КД безумно просто! Есть разные способы, о которых я вам расскажу.выполнять квесты. За определённый квест мы получим определённое количество КД. Квесты мы можем найти во вкладке "собирай".выполнять анкеты. За них дают довольно приличную сумму. В размере 144 КД и больше. Анкеты вы можете найти во вкладке с таким же названием.промокоды. За промокоды вы можете получить довольно большие суммы. Я хочу рассказать вам о некоторых.Первый промокод:за него вы получите. Код действителен до 31.12.2023.Второй промокод:чтобы активировать данный код, нужно иметьЗа него вы получитеКод действителен до14.06.2023.Третий код:для активации этого кода, вам также необходимЗа него вы получите сундук с КД. Код действителен до 06.30.2023.Чтобы ввести промокоды, вам следует нажать на вкладку "больше", там смотрите немного ниже от таблички того, сколько вы заработали, находите надпись: "введи код", вводите данный коды, и готово! Также коды можно ввести через ваш инвентарь. Нажимаешь на рюкзачок (наш с вами инвентарь), находится чуть ниже уровня. Самая первая кнопка и есть место, кода вводить коды.К сожалению, это не все коды, которые мне удалось найти, успейте ввести их!пригласить активного пользователя (друга) по вашей уникальной ссылке. За это вы получитеТакже другу можно посоветовать ваш уникальный код.оценивание статей. За это вы получаете дои выше.награды за уровни. Максимальную сумму сказать не могу, ведь сама имею только 3 уровень.Вот моя статья подходит к концу. Я надеюсь, что она была полезна как и для новичков, так и для олдов этой платформы!