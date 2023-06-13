Что такое GAMEHAG и как им пользоваться?

Привет, дорогой друг! Сегодня я хочу расскать, что же такое gamehag и как им пользоваться, что в нём можно получить и как в нём заработать? ЧТО ТАКОЕ GAMEHAG?
Gamehag -
сервис для любителей поиграть, таких людей мы называем геймерами. На этой платформе вы сможете получить абсолютно любую валюту в ваших любимых играх!
КАК ЖЕ ПОЛУЧИТЬ ТУ САМУЮ ВАЛЮТУ В ИГРЫ?
Этим вопросом задаётся каждый новичок, скачавший эту платформу. ВСЁ ПРОСТО! Нужно зарабатывать КД, что в переводе обозначает Камни Душ. На разную сумму КД, мы сможем получать разные призы (валюту в игры). КАК ПОЛУЧИТЬ КД? (КАМНИ ДУШ)
На самом деле, получить КД безумно просто! Есть разные способы, о которых я вам расскажу.Первый способ:
выполнять квесты. За определённый квест мы получим определённое количество КД. Квесты мы можем найти во вкладке "собирай".Второй способ:
выполнять анкеты. За них дают довольно приличную сумму. В размере 144 КД и больше. Анкеты вы можете найти во вкладке с таким же названием.Третий способ, что не менее важен:
промокоды. За промокоды вы можете получить довольно большие суммы. Я хочу рассказать вам о некоторых.
Первый промокод: 500FOR500 -
за него вы получите 500 КД
. Код действителен до 31.12.2023.
Второй промокод: RABATIO500 -
чтобы активировать данный код, нужно иметь 3 уровень.
За него вы получите 500 КД.
Код действителен до14.06.2023.
Третий код: FREECHESTIO -
для активации этого кода, вам также необходим 3 уровень.
За него вы получите сундук с КД. Код действителен до 06.30.2023.ВНИМАНИЕ!
Чтобы ввести промокоды, вам следует нажать на вкладку "больше", там смотрите немного ниже от таблички того, сколько вы заработали, находите надпись: "введи код", вводите данный коды, и готово! Также коды можно ввести через ваш инвентарь. Нажимаешь на рюкзачок (наш с вами инвентарь), находится чуть ниже уровня. Самая первая кнопка и есть место, кода вводить коды.
К сожалению, это не все коды, которые мне удалось найти, успейте ввести их! Четвёртый способ:
пригласить активного пользователя (друга) по вашей уникальной ссылке. За это вы получите 200 КД.
Также другу можно посоветовать ваш уникальный код. Пятый способ:
оценивание статей. За это вы получаете до 10 КД
и выше. Шестой, самый банальный способ:
награды за уровни. Максимальную сумму сказать не могу, ведь сама имею только 3 уровень. КОНЕЦ СТАТЬИ.
Вот моя статья подходит к концу. Я надеюсь, что она была полезна как и для новичков, так и для олдов этой платформы!