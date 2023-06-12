Обзор игры Tiny Bunny

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Aboba555
June 12, 2023 at 12:21 AM
В этой статье вы узнаете об игре "Tiny Bunny", которая в русскоязычном сегменте известна более под названием "Зайчик". Данная игра сейчас находится на пике своей популярности. Связанно это с выходом нового (четвёртого) эпизода. Так что же она из себя представляет? Постараюсь вам это сейчас объяснить.
Стоит начать с того, что "Зайчик" - это игра отечественного производства. Её создала небольшая группа российских разработчиков Saikono Games по мотивам одноименного рассказа под авторством Дмитрия Мордаса. Это игра представляет из себя визуальную хоррор новеллу, арты выполнены в чёрно-белом цвете. Данная игра имеет множество выборов, которые открывают разные сюжетные линии. Самая первая демо-версия вышла 20 марта 2020 года, а четвёртый эпизод (последний на данный момент) вышел 31 мая 2023 года.
Действие происходит в зимней холодной атмосфере России 90-х годов. Главным героем игры является мальчик Антон Петров, ученик 6 класса. Его семья, состоящая из родителей, имеющих проблемы в отношениях, и младшей сестры Оли, только недавно переехала на новое место жительства в посёлок, в старый дом, стоящий посреди таёжного леса. Игра начинается с того, что, однажды, в этом лесу Антон замечает пляшущих зверей, которые сразу начинают его интересовать. В это время в посёлке начинают пропадать дети и ходят слухи о маньяке, живущем в лесу. Мальчик решает взять расследование в свои руки, но, конечно, скрывает это от родителей.
Во втором эпизоде Антон первый раз идёт в новую школу. По дороге мальчик встречает лису в шубе по имени Алиса, знакомится с ней и договаривается о встрече после уроков. В самой школе Антона приняли, мягко говоря, не очень дружелюбно. У него завязывается конфликт с местным хулиганом Семёном, старостой класса Катей, а также дружками Ромкой и Бяшей. После уроков мы знакомимся с девочкой Полиной, единственной, кто не смеялся над Антоном. Она предлагает нам вместе пойти со школы. Здесь нам предлагается выбор: идти к Алисе или уйти с Полиной. Не зависимо от выбора, по пути мы встретим Семёна, Рому и Бяшу, которые нас побьют, но, если мы выбирали Алису, то есть шанс дать отпор Семёну и подружиться с Бяшей и Ромкой, а если мы выбрали Полину, то Антона Ромка побьёт ещё сильнее, так как влюблён в Полину. После этого Антон теряет сознание, проваливается в сон, где снова видит зверей, а потом его находит отец и отвозит домой.
Третий эпизод начинается с того, что Антон видит на доске объявление о пропаже Семёна. Зайдя в класс, он сел на место, где раньше сидел хулиган. Одноклассники начинают предполагать, что это Антон убил Семёна. Во время урока к ребятам в класс заходит полицейский и начинает вести лекцию о том, как обезопасить себя в столь опасное время. Катя задаёт вопросы полицейскому о маньяке и намекает на Антона, но учительница говорит о том, что и Семён был непростым ребёнком. После уроков, если у Антона хорошие отношения с Ромой и Бяшей, то они принимают его в свою банду, а если мы в том эпизоде шли с Полиной, то хулиганы и дальше продолжают задирать Антона и угрожать ему. Независимо от выборов, Полина оставляет Антону записку, в которой написано приглашение на тайную встречу. На этой встрече ребята разговаривают и реплики немного отличаются, в зависимости от ваших выборов, но в любом случае Полина даёт Антону анкету друзей. Вечером у Антона также состоится телефонный разговор с Полиной. И встреча с Ромой и Бяшей, если с ними дружеские отношения. На этом и заканчивается третий эпизод
О четвёртом эпизоде можно писать очень много, так как там большой разброс сюжетных линий. Если эта статья вам понравилась, то я напишу подробно о сюжетных линиях четвёртого эпизода. Так же в заключение хочу сказать, что это очень интересная игра, которую я однозначно советую пройти, особенно, если вы любите визуальные новеллы или тематику мрачной холодной России 1990-х годов.
_l1cky_
October 2, 2023 at 06:14 PM
Vova_735
October 11, 2023 at 05:13 PM
vayplay
October 12, 2023 at 10:36 AM
jnis_plikadda
October 13, 2023 at 04:27 AM
GWlNNNS
October 13, 2023 at 02:39 PM
GWlNNNS
October 13, 2023 at 02:39 PM
StronHiRi
October 14, 2023 at 09:16 AM
sanychev
November 5, 2023 at 12:42 AM
godronpa
November 7, 2023 at 01:45 PM
godronpa
November 7, 2023 at 01:45 PM
Antotonina
November 11, 2023 at 08:54 PM
Fyfkaa
November 12, 2023 at 02:13 AM
denisy
February 21, 2024 at 06:30 PM
denisy
February 21, 2024 at 06:30 PM
Vlad_2712
February 22, 2024 at 12:52 PM
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