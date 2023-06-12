Обзор игры Tiny Bunny

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Gem9
Atia
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Gem36
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Gem20
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BURGER CUBE
Gem14
Tecna23
Tecna23
Gem12
wagner_perac
wagner_perac
Gem42
Дождь

Gem63

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Я могу это купить, да
novice rank iconKamilos31: за драгоценности
novice rank iconKamilos31: А как тогда это купить другим способом?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Думаю, это недоступно для Польши. Кто-то уже спрашивал об этом некоторое время назад.
novice rank iconKamilos31: Что нужно ввести в Lootpay, чтобы найти подарочную карту Google Play?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Или PayPal. Купить Google Play можно с помощью обоих.
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда возьми Visa
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня есть
novice rank iconKamilos31: Тут что, одни боты или как?
novice rank iconmirazh: Куку)))
novice rank iconKamilos31: Где там находится подарочная карта Google Play?
novice rank iconKamilos31: В LootPay нет Google Play
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: google play через lootpay
SystemGamehag: 9 пользователей получили Gem33 от Дождя.
novice rank iconKamilos31: Кто-нибудь ответит мне на вопрос?
novice rank iconrot now: я сейчас у врат Вальгаллы
novice rank iconKamilos31: Здесь кто-нибудь живой есть?
apprentice rank iconBURGER CUBE: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord, чтобы получать ежедневные розыгрыши гемов!
novice rank iconKamilos31: Ребята, вы знаете, как здесь купить подарочную карту Google Play за драгоценные камни?
novice rank iconBence: привет
novice rank iconmirazh: Привет всем
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Привет
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
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Обзор игры Tiny Bunny

Aboba555 avatar

Aboba555

June 12, 2023 at 12:21 AM

В этой статье вы узнаете об игре "Tiny Bunny", которая в русскоязычном сегменте известна более под названием "Зайчик". Данная игра сейчас находится на пике своей популярности. Связанно это с выходом нового (четвёртого) эпизода. Так что же она из себя представляет? Постараюсь вам это сейчас объяснить.


 Стоит начать с того, что "Зайчик" - это игра отечественного производства. Её создала небольшая группа российских разработчиков Saikono Games по мотивам одноименного рассказа под авторством Дмитрия Мордаса. Это игра представляет из себя визуальную хоррор новеллу, арты выполнены в чёрно-белом цвете. Данная игра имеет множество выборов, которые открывают разные сюжетные линии. Самая первая демо-версия вышла 20 марта 2020 года, а четвёртый эпизод (последний на данный момент) вышел 31 мая 2023 года.
 Действие происходит в зимней холодной атмосфере России 90-х годов. Главным героем игры является мальчик Антон Петров, ученик 6 класса. Его семья, состоящая из родителей, имеющих проблемы в отношениях, и младшей сестры Оли, только недавно переехала на новое место жительства в посёлок, в старый дом, стоящий посреди таёжного леса. Игра начинается с того, что, однажды, в этом лесу Антон замечает пляшущих зверей, которые сразу начинают его интересовать. В это время в посёлке начинают пропадать дети и ходят слухи о маньяке, живущем в лесу. Мальчик решает взять расследование в свои руки, но, конечно, скрывает это от родителей. 

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 Во втором эпизоде Антон первый раз идёт в новую школу. По дороге мальчик встречает лису в шубе по имени Алиса, знакомится с ней и договаривается о встрече после уроков. В самой школе Антона приняли, мягко говоря, не очень дружелюбно. У него завязывается конфликт с местным хулиганом Семёном, старостой класса Катей, а также дружками Ромкой и Бяшей. После уроков мы знакомимся с девочкой Полиной, единственной, кто не смеялся над Антоном. Она предлагает нам вместе пойти со школы. Здесь нам предлагается выбор: идти к Алисе или уйти с Полиной. Не зависимо от выбора, по пути мы встретим Семёна, Рому и Бяшу, которые нас побьют, но, если мы выбирали Алису, то есть шанс дать отпор Семёну и подружиться с Бяшей и Ромкой, а если мы выбрали Полину, то Антона Ромка побьёт ещё сильнее, так как влюблён в Полину. После этого Антон теряет сознание, проваливается в сон, где снова видит зверей, а потом его находит отец и отвозит домой.
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 Третий эпизод начинается с того, что Антон видит на доске объявление о пропаже Семёна. Зайдя в класс, он сел на место, где раньше сидел хулиган. Одноклассники начинают предполагать, что это Антон убил Семёна. Во время урока к ребятам в класс заходит полицейский и начинает вести лекцию о том, как обезопасить себя в столь опасное время. Катя задаёт вопросы полицейскому о маньяке и намекает на Антона, но учительница говорит о том, что и Семён был непростым ребёнком. После уроков, если у Антона хорошие отношения с Ромой и Бяшей, то они принимают его в свою банду, а если мы в том эпизоде шли с Полиной, то хулиганы и дальше продолжают задирать Антона и угрожать ему. Независимо от выборов, Полина оставляет Антону записку, в которой написано приглашение на тайную встречу. На этой встрече ребята разговаривают и реплики немного отличаются, в зависимости от ваших выборов, но в любом случае Полина даёт Антону анкету друзей. Вечером у Антона также состоится телефонный разговор с Полиной. И встреча с Ромой и Бяшей, если с ними дружеские отношения. На этом и заканчивается третий эпизодPM9W0biAXnAQgaSKXNDqNwiZ45ocLg.png

 О четвёртом эпизоде можно писать очень много, так как там большой разброс сюжетных линий. Если эта статья вам понравилась, то я напишу подробно о сюжетных линиях четвёртого эпизода. Так же в заключение хочу сказать, что это очень интересная игра, которую я однозначно советую пройти, особенно, если вы любите визуальные новеллы или тематику мрачной холодной России 1990-х годов.

_l1cky_ avatar

_l1cky_

October 2, 2023 at 06:14 PM

прикольно
Vova_735 avatar

Vova_735

October 11, 2023 at 05:13 PM

Зайчик топовый мужик
vayplay avatar

vayplay

October 12, 2023 at 10:36 AM

Хороший обзор, ничего больше сказать не могу. Продолжай в том же духе!
jnis_plikadda avatar

jnis_plikadda

October 13, 2023 at 04:27 AM

хороший обзор :thumbsup:
GWlNNNS avatar

GWlNNNS

October 13, 2023 at 02:39 PM

обзор имба, давай в том же духе!
GWlNNNS avatar

GWlNNNS

October 13, 2023 at 02:39 PM

обзор имба, давай в том же духе!
StronHiRi avatar

StronHiRi

October 14, 2023 at 09:16 AM

Самая лучшая игра в своем жанре всем советую
sanychev avatar

sanychev

November 5, 2023 at 12:42 AM

https://shrinkme.info/rN97118J
godronpa avatar

godronpa

November 7, 2023 at 01:45 PM

очень хорошая игра
godronpa avatar

godronpa

November 7, 2023 at 01:45 PM

очень хорошая игра
Antotonina avatar

Antotonina

November 11, 2023 at 08:54 PM

круто
Fyfkaa avatar

Fyfkaa

November 12, 2023 at 02:13 AM

крутой обзор
denisy avatar

denisy

February 21, 2024 at 06:30 PM

а смысел делать обзор если ещё будет 5 глава и она вроде выйдет в конце етого месяца
denisy avatar

denisy

February 21, 2024 at 06:30 PM

а смысел делать обзор если ещё будет 5 глава и она вроде выйдет в конце етого месяца
Vlad_2712 avatar

Vlad_2712

February 22, 2024 at 12:52 PM

Да , конечно

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