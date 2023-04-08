Fallout Shelter: гайд/хитрости

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Tecna23
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Gem12
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Gem42
Дождь

Gem63

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Я могу это купить, да
novice rank iconKamilos31: за драгоценности
novice rank iconKamilos31: А как тогда это купить другим способом?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Думаю, это недоступно для Польши. Кто-то уже спрашивал об этом некоторое время назад.
novice rank iconKamilos31: Что нужно ввести в Lootpay, чтобы найти подарочную карту Google Play?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Или PayPal. Купить Google Play можно с помощью обоих.
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда возьми Visa
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня есть
novice rank iconKamilos31: Тут что, одни боты или как?
novice rank iconmirazh: Куку)))
novice rank iconKamilos31: Где там находится подарочная карта Google Play?
novice rank iconKamilos31: В LootPay нет Google Play
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: google play через lootpay
SystemGamehag: 9 пользователей получили Gem33 от Дождя.
novice rank iconKamilos31: Кто-нибудь ответит мне на вопрос?
novice rank iconrot now: я сейчас у врат Вальгаллы
novice rank iconKamilos31: Здесь кто-нибудь живой есть?
apprentice rank iconBURGER CUBE: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord, чтобы получать ежедневные розыгрыши гемов!
novice rank iconKamilos31: Ребята, вы знаете, как здесь купить подарочную карту Google Play за драгоценные камни?
novice rank iconBence: привет
novice rank iconmirazh: Привет всем
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Привет
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
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Назад к форуму От пользователей

Fallout Shelter: гайд/хитрости

zinjifrah avatar

zinjifrah

April 8, 2023 at 04:19 PM

Играю в Fallout Shelter уже достаточно долго. Поскольку, душа поэта жаждет экспериментов и изучения всего нового, в этой статье будет то, до чего я дошел после развития нескольких убежищ, а так же, немного общеизвестной информации.


Освещаемые пункты:

  1. Как качать S.P.E.C.I.A.L?
  2. Как эффективно выстроить оборону убежища, чтобы не замечать нападений?
  3. Где доставать оружие?
  4. Полезные советы

Кроме очевидных соответствий производственным комнатам (при производстве электричества - Сила, Воды - Восприятия и т.д.)

  • S — Strength (Сила)
  • P — Perception (Восприятие)
  • E — Endurance (Выносливость)
  • C — Charisma (Харизма)
  • I — Intelligence (Интеллект)
  • A — Agility (Ловкость)
  • L — Luck (Удача)

  1. Ключевой параметр для разведки пустоши - Выносливость, поскольку, уменьшается получаемый урон радиацией и по здоровью. Я предпочитаю в первую очередь качать именно выносливость; жирный персонаж = больше ништяков принесет из пустоши. Без прокачанной удачи на задания не отправляю поселенцев - частый крит и хорошая реакция - много урона.

  2. Чтобы не расходовать здоровье роботов-помощников оптимально будет выстроить примерно так первый этаж (в начале игры еще и второй этаж) и дать в этих комнатах жителям лучшее вооружение. В таком случае, дальше 3-й комнаты даже когти смерти не зайдут. Я рекомендую не оставлять на входе жителей, по причине того, что все в убежище должны работать на благо и во славу Императора человечества Смотрителя убежища.
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  3. Добывать ресурсы легче отправляя жителей на задания и в пустошь на исследования, обращая внимание на выносливость для увеличения здоровья, ловкость для высшей частоты скорости атак, восприятие, если вы используете оружие дальнего боя, сила - для ближнего. Не забывайте про удачу - она позволит блуждающим по пустоши находить чаще и более ценные ресурсы, а на миссиях повысит скорость накопления критического удара по врагам. Максимум жителей в пустоши: 25 + 3 отряда на заданиях.


  4. - Надеть костюм на силу персонажу на электростанции с прокачанной до 10/10 уменьшит время ожидания ресурсов и шанс провала при ускорении;

    - Скрещивание с персонажем - гулем своих поселенцев не даст детей - гулей;

    - Если свернуть игру (заблокировать экран) на 10/20/30 минут и потом открыть игру снова, то за это время вас не будут атаковать рейдеры, когти смерти и другие животные, а ресурсы будут готовы к сбору и некоторые жители поднимут уровень. При должном терпении можно быстро повысить уровень своих жителей;

    - Когда будете подходить к 200 жителям убежища (максимум) - рекомендую полностью отказаться от водоочистителей и перейти на заводы по производству ядер - колы. На этот момент у вас уже будут жители с прокачанной выносливостью, что позволит вам сделать 4 комнаты: 2 комнаты на 3 клетки полностью улучшенных и 2 комнаты на 2 клетки также полностью улучшенных. Расположив на этих 2-х этажах роботов - помощников можно навсегда забыть о ручном сборе еды и воды. Электростанций же потребуется несколько больше. Опять же - смотрите как вам будет удобнее, но мне при подобном раскладе хватает с большим запасом 6 комнат на 3 клетки и 4 комнаты на 2 клетки. На скрине расположение комнат в моей базе (ниже находятся кладовые, комната смотрителя, производство оружия и костюмов и общаги).
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    P.S. Надеюсь, статья была полезна, желаю вам комфортной игры!
Wagon259 avatar

Wagon259

April 16, 2023 at 10:54 PM

Крутая игра и не подумал бы когда-нибудь, что такое бесплатно жодет рапостранться.
ivan_hfd avatar

ivan_hfd

April 22, 2023 at 04:32 PM

с ссвчсчсч
Senya1235565 avatar

Senya1235565

April 22, 2023 at 10:29 PM

Осень грамотно, круто, интересно.
Astaroth2902 avatar

Astaroth2902

May 1, 2023 at 05:54 PM

Самый простой способ нагинать игру "если с телефона" это меня дату

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