Fallout Shelter: гайд/хитрости

Играю в Fallout Shelter уже достаточно долго. Поскольку, душа поэта жаждет экспериментов и изучения всего нового, в этой статье будет то, до чего я дошел после развития нескольких убежищ, а так же, немного общеизвестной информации.
Освещаемые пункты:
- Как качать S.P.E.C.I.A.L?
- Как эффективно выстроить оборону убежища, чтобы не замечать нападений?
- Где доставать оружие?
- Полезные советы
Кроме очевидных соответствий производственным комнатам (при производстве электричества - Сила, Воды - Восприятия и т.д.)
- S — Strength (Сила)
- P — Perception (Восприятие)
- E — Endurance (Выносливость)
- C — Charisma (Харизма)
- I — Intelligence (Интеллект)
- A — Agility (Ловкость)
- L — Luck (Удача)
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Ключевой параметр для разведки пустоши - Выносливость, поскольку, уменьшается получаемый урон радиацией и по здоровью. Я предпочитаю в первую очередь качать именно выносливость; жирный персонаж = больше ништяков принесет из пустоши. Без прокачанной удачи на задания не отправляю поселенцев - частый крит и хорошая реакция - много урона.
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Чтобы не расходовать здоровье роботов-помощников оптимально будет выстроить примерно так первый этаж (в начале игры еще и второй этаж) и дать в этих комнатах жителям лучшее вооружение. В таком случае, дальше 3-й комнаты даже когти смерти не зайдут. Я рекомендую не оставлять на входе жителей, по причине того, что все в убежище должны работать на благо и во славу Императора человечества Смотрителя убежища.
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Добывать ресурсы легче отправляя жителей на задания и в пустошь на исследования, обращая внимание на выносливость для увеличения здоровья, ловкость для высшей частоты скорости атак, восприятие, если вы используете оружие дальнего боя, сила - для ближнего. Не забывайте про удачу - она позволит блуждающим по пустоши находить чаще и более ценные ресурсы, а на миссиях повысит скорость накопления критического удара по врагам. Максимум жителей в пустоши: 25 + 3 отряда на заданиях.
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- Надеть костюм на силу персонажу на электростанции с прокачанной до 10/10 уменьшит время ожидания ресурсов и шанс провала при ускорении;
- Скрещивание с персонажем - гулем своих поселенцев не даст детей - гулей;
- Если свернуть игру (заблокировать экран) на 10/20/30 минут и потом открыть игру снова, то за это время вас не будут атаковать рейдеры, когти смерти и другие животные, а ресурсы будут готовы к сбору и некоторые жители поднимут уровень. При должном терпении можно быстро повысить уровень своих жителей;
- Когда будете подходить к 200 жителям убежища (максимум) - рекомендую полностью отказаться от водоочистителей и перейти на заводы по производству ядер - колы. На этот момент у вас уже будут жители с прокачанной выносливостью, что позволит вам сделать 4 комнаты: 2 комнаты на 3 клетки полностью улучшенных и 2 комнаты на 2 клетки также полностью улучшенных. Расположив на этих 2-х этажах роботов - помощников можно навсегда забыть о ручном сборе еды и воды. Электростанций же потребуется несколько больше. Опять же - смотрите как вам будет удобнее, но мне при подобном раскладе хватает с большим запасом 6 комнат на 3 клетки и 4 комнаты на 2 клетки. На скрине расположение комнат в моей базе (ниже находятся кладовые, комната смотрителя, производство оружия и костюмов и общаги).
P.S. Надеюсь, статья была полезна, желаю вам комфортной игры!
Крутая игра и не подумал бы когда-нибудь, что такое бесплатно жодет рапостранться.
Осень грамотно, круто, интересно.
Самый простой способ нагинать игру "если с телефона" это меня дату