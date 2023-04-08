Fallout Shelter: гайд/хитрости

Играю в Fallout Shelter уже достаточно долго. Поскольку, душа поэта жаждет экспериментов и изучения всего нового, в этой статье будет то, до чего я дошел после развития нескольких убежищ, а так же, немного общеизвестной информации.

Освещаемые пункты:

Как качать S.P.E.C.I.A.L? Как эффективно выстроить оборону убежища, чтобы не замечать нападений? Где доставать оружие? Полезные советы

Кроме очевидных соответствий производственным комнатам (при производстве электричества - Сила, Воды - Восприятия и т.д.)

S — Strength (Сила)

P — Perception (Восприятие)

E — Endurance (Выносливость)

C — Charisma (Харизма)

I — Intelligence (Интеллект)

A — Agility (Ловкость)

L — Luck (Удача)