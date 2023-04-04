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Дождь

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novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
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novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
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Стоит ли скачивать и играть в Геншин ?

Freuser avatar

Freuser

April 4, 2023 at 09:07 PM

Думаю эта тема поможет не только мне с выбором, но и многим другим людям
russlan_loginov avatar

russlan_loginov

April 4, 2023 at 10:54 PM

Лично я считаю что Геншин Импакт очень интересный приключенческий экшен, мне очень нравится эта игра, советую скачать
lusian0708 avatar

lusian0708

April 5, 2023 at 01:44 AM

Советую скачать только тем, кому нравится сюжет и внешняя часть игры, потому что фармить артефакты и убиваться за горстку камней истоков за которые небе ничего не дадут - плохая идея
lillawq avatar

lillawq

April 5, 2023 at 05:18 PM

я советую эту игру. интересная сюжетная линия
c_mukpo123 avatar

c_mukpo123

April 5, 2023 at 08:54 PM

не стоит игра бесплатная но зато бесплатная не сказать игра весит на телефон много и на пк по графике не очень. в игре сильный гринд конечно он обязателен но если ты решил найти идеальные вищи хоть на 1 отряд то это дело закончат только внуки. также разработчики очень жадные даже немного присутствует гонка вооружений (каждый новый донат немного лучше) и накопив валюту наконецто получив нового героя а он может выпасть макс 90 лутбокс при этом получать волюту довольно таки сложно без доната при этом ты ещё можешь проиграть 50 на 50 и ещё нужно оружие которое выбивается также и созвездия и улучшения оружия причём говорят новые герои без их оружия не очень сильны и эти оружия раскрываются только на легендарном герое для которого оно предназначено. Сюжет тоже давольнотаки слаб повествованием ( персонажи рассказивающие чтото часто говорят ну очень много постоянно становясь в одни и теже позы, квесты дополнительные обычно являются заданиями в которых нужно поубивать мобов) а ивенты временные хотя козалось что так и должно быть и так геншин занимает меньше памяти но в них рассказываются истории и можно получить уникальные предметы. Сами ивенты с минииграми почти ни разу не предуманы разработчиками всё с других игр и козалось бы вот там есть создание уровней но интересново врятли можно сделпть и ивенты проподают поэтому создатели карт и всего такого не делают карты. Также новые обнавления выходят вроде с нормальной частотой но в итоге получается что история закончится даже не в 2025. Авобще героев никак не балансируют после выхода. И тебе придётся гриндить ресурсы на персонажей убивать мобов для книг опыта ещё убивать мобов для других книг убивать боссов для камней убивать других боссов для ресов собирать ресурсы для улучшений. В игре даже уметь играть не нужно автонаводка сама выбирает цель что неудобно ибо выбора нет. Единственное полезное чему можно научится это использование кадров бессмертия после рывка но разработчики об их существовании игрокам в игре не гово
c_mukpo123 avatar

c_mukpo123

April 5, 2023 at 08:55 PM

у самого 53 ранг макс 60
slimex2 avatar

slimex2

April 7, 2023 at 07:47 PM

ну если игра бесплатная не значит что там нет доната... начнем с того что любая игра- это изначально продукт, выпущенный компанией для заработка денег, и да, играя не вкладывая денег вы врядли сможете собрать всех персонажей выкачанных в максимум, но вполне можно сделать группу персонажей которые смогут быстро чистить любой контент в игре. Сам играю с релиза по пару часов в день и не разочарован.
JustFish avatar

JustFish

April 7, 2023 at 08:56 PM

Очень советую поиграть в геншин, есть сюжет, есть много персонажей которых вы сможете прокачать спомощью убивания боссов, собирать по миру вещички или же покупать и так же им выбивать оружие.
akaunt123 avatar

akaunt123

April 17, 2023 at 04:56 PM

норм игра
ktalevr avatar

ktalevr

April 18, 2023 at 01:13 PM

мне кажется определенно стоит скачать геншин, может просто попробовать или чисто из за интереса. у меня 59 ранг, ни разу не пожалела что играю, много обновлений но так же иногда и скучно бывает
VasTen373 avatar

VasTen373

May 17, 2023 at 10:24 PM

рекомендую попробувати пограти в геншин імпакт, на мою думку дуже класна гра.
Anon1709281749 avatar

Anon1709281749

March 1, 2024 at 02:49 PM

Не стоит , если не хотите что б ваш компьютер взорвался или система слетела (как у меня)
MaziK_52 avatar

MaziK_52

March 18, 2024 at 06:23 PM

игра в начале в геншин, потом пришел отчим и я зашел в танки
limonad2006 avatar

limonad2006

May 12, 2024 at 11:27 PM

Определенно стоит, меня затянуло на год
Luminx2 avatar

Luminx2

June 2, 2024 at 12:19 AM

советую, есть что поделать и сюжет имбовый

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