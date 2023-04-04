c_mukpo123

не стоит игра бесплатная но зато бесплатная не сказать игра весит на телефон много и на пк по графике не очень. в игре сильный гринд конечно он обязателен но если ты решил найти идеальные вищи хоть на 1 отряд то это дело закончат только внуки. также разработчики очень жадные даже немного присутствует гонка вооружений (каждый новый донат немного лучше) и накопив валюту наконецто получив нового героя а он может выпасть макс 90 лутбокс при этом получать волюту довольно таки сложно без доната при этом ты ещё можешь проиграть 50 на 50 и ещё нужно оружие которое выбивается также и созвездия и улучшения оружия причём говорят новые герои без их оружия не очень сильны и эти оружия раскрываются только на легендарном герое для которого оно предназначено. Сюжет тоже давольнотаки слаб повествованием ( персонажи рассказивающие чтото часто говорят ну очень много постоянно становясь в одни и теже позы, квесты дополнительные обычно являются заданиями в которых нужно поубивать мобов) а ивенты временные хотя козалось что так и должно быть и так геншин занимает меньше памяти но в них рассказываются истории и можно получить уникальные предметы. Сами ивенты с минииграми почти ни разу не предуманы разработчиками всё с других игр и козалось бы вот там есть создание уровней но интересново врятли можно сделпть и ивенты проподают поэтому создатели карт и всего такого не делают карты. Также новые обнавления выходят вроде с нормальной частотой но в итоге получается что история закончится даже не в 2025. Авобще героев никак не балансируют после выхода. И тебе придётся гриндить ресурсы на персонажей убивать мобов для книг опыта ещё убивать мобов для других книг убивать боссов для камней убивать других боссов для ресов собирать ресурсы для улучшений. В игре даже уметь играть не нужно автонаводка сама выбирает цель что неудобно ибо выбора нет. Единственное полезное чему можно научится это использование кадров бессмертия после рывка но разработчики об их существовании игрокам в игре не гово