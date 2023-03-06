Angell_of_pain

Один из самых хороших методов получения бесплатных скинов, это программа Go Cases. Если брать сумму нескольких аккаунтов то я вывел оттуда около 10 скинов, суммарно на более чем 7 долларов. ПС. Для хорошего старта введите мой промокод 39DMF1O9