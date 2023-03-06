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Дождь

Gem311

SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem201 от Дождя.
novice rank iconHell0ItsMe88: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank iconsoki: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconfri243547: привет
novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет papus
novice rank iconspiderbiter245: привет
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem114 от Дождя.
novice rank iconcronourameshi4: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconMr Desperado: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconGael seguil: hhooo
novice rank iconGael seguil: привет
novice rank iconAlfred Bundle: mone
novice rank iconfra4: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem177 от Дождя.
novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
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Как получить бесплатные скины.

Angell_of_pain avatar

Angell_of_pain

March 6, 2023 at 02:19 AM

Один из самых хороших методов получения бесплатных скинов, это программа Go Cases. Если брать сумму нескольких аккаунтов то я вывел оттуда около 10 скинов, суммарно на более чем 7 долларов. ПС. Для хорошего старта введите мой промокод 39DMF1O9
RonKon avatar

RonKon

March 14, 2023 at 12:14 AM

кавоо? здесь гемы собираешь, и спокойно выводишь. я уже 3 редких скина вывел, коплю на четвертый.
Angell_of_pain avatar

Angell_of_pain

March 14, 2023 at 12:19 AM

Я тут третий уровень никак не могу получить, все задания отклоняют...
bro_7asha_2023 avatar

bro_7asha_2023

March 14, 2023 at 06:09 PM

Пользуваться Gamehag
ZxcOguzok avatar

ZxcOguzok

March 14, 2023 at 06:10 PM

я не заходил около месяца в кс го(с праймом конечно же) сыграл катку и получил новый кейс можно так по сути проворачивать
dimakanplay avatar

dimakanplay

March 22, 2023 at 03:39 PM

Геймхаг, стримы на твиче, играть на прайме
sheek avatar

sheek

March 22, 2023 at 08:40 PM

геймхаг, роозыгрыши, прайм статус
t0ff avatar

t0ff

March 22, 2023 at 09:28 PM

задания тут сразу засчитываются или как? я тут 1 день так что не догоняю немножко
bambl_pidro avatar

bambl_pidro

April 20, 2023 at 10:37 PM

Есть много сайтов где сущевствует реферальный код любого стримера ютубера и тд. Например ксго полигон вводишь рефкод и получаешь 1000 монет на них играешь . кс феил вводишь рефкод и тебе дают половину доллара их отыгрываешь в разных режимах. есть бесплатные кейсы за выполнение легких заданий (по типу подписаться сделать репост и тд). Прошу обратить внимание для этого тебе нужен прайм статус в игре минимум 3 уровень стима и желание.
loxx74 avatar

loxx74

April 22, 2023 at 08:04 PM

гриб фри https://grib-free.xyz/?ref=referalniy_kod
jastin666_ avatar

jastin666_

April 23, 2023 at 12:10 AM

никак
ogurchik5808 avatar

ogurchik5808

April 24, 2023 at 03:12 PM

играя на геймхабе

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