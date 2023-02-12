Roblox, карта Blair, краткий гайд.

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Gem12
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Gem42
Дождь

Gem63

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Я могу это купить, да
novice rank iconKamilos31: за драгоценности
novice rank iconKamilos31: А как тогда это купить другим способом?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Думаю, это недоступно для Польши. Кто-то уже спрашивал об этом некоторое время назад.
novice rank iconKamilos31: Что нужно ввести в Lootpay, чтобы найти подарочную карту Google Play?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Или PayPal. Купить Google Play можно с помощью обоих.
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда возьми Visa
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня есть
novice rank iconKamilos31: Тут что, одни боты или как?
novice rank iconmirazh: Куку)))
novice rank iconKamilos31: Где там находится подарочная карта Google Play?
novice rank iconKamilos31: В LootPay нет Google Play
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: google play через lootpay
SystemGamehag: 9 пользователей получили Gem33 от Дождя.
novice rank iconKamilos31: Кто-нибудь ответит мне на вопрос?
novice rank iconrot now: я сейчас у врат Вальгаллы
novice rank iconKamilos31: Здесь кто-нибудь живой есть?
apprentice rank iconBURGER CUBE: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord, чтобы получать ежедневные розыгрыши гемов!
novice rank iconKamilos31: Ребята, вы знаете, как здесь купить подарочную карту Google Play за драгоценные камни?
novice rank iconBence: привет
novice rank iconmirazh: Привет всем
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Привет
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
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Roblox, карта Blair, краткий гайд.

Qwerty12340987 avatar

Qwerty12340987

February 12, 2023 at 03:50 PM

Blair - невероятно страшный хоррор в очень известной игре Roblox. Задача - обнаружить паранормальную тварь и распознать её вид.


Начнём с того, что игра Blair является полностью доступной для всех игрой. Из этого следует, что в неё можно играть как с рандомами, так и с друзьями. 
4mcpmBj7ZsWy8c80SSrmuqpRFeAm8e.png
Итак, это меню игры Blair. Тут можно рассмотреть лучших игроков по данной игре, а именно в столбце LEADERBOARDS. Из интересного ещё тут есть твоя статистика в столбце STATISTICS, доска обновлений либо же новостей Blair'а, коды, которые дают небольшой бонус к игре, и квесты в столбце QUESTS. Потихоньку идём к самому интересному. 
IvjOJloYeq1ovPdgZ8oEwfh1DI97yB.png
После того, как мы нажали кнопку PLAY мы перемещаемся в следующую менюшку (та которая сверху). Здесь у нас есть выбор, и заключается он в том, какой паблик мы хотим запустить. Всего есть три выбора: создать приватную игру, к которой можно присоединиться только по коду (CREATE PRIVATE), создать публичную игру, к которой могут присоединиться абсолютно все(CREATE PUBLIC), а также присоединиться к приватной игре, для этого необходимо ввести код, который могут сказать вам те, кто уже присоединился к этой приватной игре либо же сам админ.
Если вы присоединились к чьей-то игре, то для запуска самой "катки" вам необходимо просто нажать кнопку готовности.НО, если вы являетесь админом данного паблика, то вам необходимо выбрать локацию, на которой будет происходить дальнейшие действия, и сложность, на которой вам будет комфортно играть.opprJzEjcqMhzDNMgs6AOsdxzvJFKn.png
Это выбор локации.
R15T9Z984fB2kLF9WyUnqnzsZcIpfr.png
Это выбор сложности.
Но это ещё не всё, ведь пока вы не запустили игру есть некоторые функции, помогающие настроить вашу дальнейшую игру.
5RocZhV6ROoPD0DkFgdll7b2yntbNu.png
В лобби можно настроить оборудование, которое вам дадут в начале игры, а также "киты".(см.фото ниже)
COrDOLKi48EClGO3SJ9nT87fWEbin8.png
Во-первых "киты" нужны для того, чтобы получить какой-нибудь небольшой бонус к предстоящей игре, например "кит" техник(описание "кита" всегда можно прочитать под ним самим). Во-вторых их можно купить за внутриигровую валюту.
Итак, когда все готовы и экипированы, мы запускаем матч. Нас встречает милый небольшой фургончик(см.фото ниже)
Mjo30oFMWFNtq0mmJNKUhx4GiG2n5Y.png
Так же в фургончике есть задания:LtJRPzY7p1qMQ3c1hMWGtv2myHPxaN.png
Все приборы, которые вы настраивали ещё в лобби, лежат на полке рядом с выходом. С управлением сложностей тут не возникает. Интересен журнал, в котором вы можем отметить паранормальные явления.
vhoefl4w0eXvOfI6zSYaNQa6iTXwev.png
С помощью приборов вам необходимо записывать показания различных приборов. У каждой твари есть свои отличительные особенности. У кого низкая температура, у кого ЭДС 5, всё это можно посмотреть в журнале. Стоит сказать, что некоторые призраки при сильной активности, которую можно посмотреть в фургончике, могут убить вас, либо не слабо так напугать, поэтому будьте готовы к резким скримерам. Если вы уверены в том, какой перед вами призрак, то срочно бегите в фургон и в журнале отметьте призрака, который по вашему мнению больше всего подходит под показания оборудований. Если вы справились то вас ждёт приятная награда в виде внутриигровой валюты(к сожалению не робуксы) и опыта, а если нет, то утешительный приз.
Итак, если вы хотите продолжения данной статьи, то мне необходимо понять, интересна ли вам данная игра, или же нет. Данную игру уместить в одну статью практически нереально, поэтому жду вашей оценки.

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