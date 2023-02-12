Roblox, карта Blair, краткий гайд.

Blair - невероятно страшный хоррор в очень известной игре Roblox. Задача - обнаружить паранормальную тварь и распознать её вид.
Начнём с того, что игра Blair
является полностью доступной для всех игрой. Из этого следует, что в неё можно играть как с рандомами, так и с друзьями.
Итак, это меню игры Blair. Тут можно рассмотреть лучших игроков по данной игре, а именно в столбце LEADERBOARDS. Из интересного ещё тут есть твоя статистика в столбце STATISTICS, доска обновлений либо же новостей Blair'а, коды, которые дают небольшой бонус к игре, и квесты в столбце QUESTS. Потихоньку идём к самому интересному.
После того, как мы нажали кнопку PLAY мы перемещаемся в следующую менюшку (та которая сверху). Здесь у нас есть выбор, и заключается он в том, какой паблик мы хотим запустить. Всего есть три выбора: создать приватную игру, к которой можно присоединиться только по коду (CREATE PRIVATE), создать публичную игру, к которой могут присоединиться абсолютно все(CREATE PUBLIC), а также присоединиться к приватной игре, для этого необходимо ввести код, который могут сказать вам те, кто уже присоединился к этой приватной игре либо же сам админ.
Если вы присоединились к чьей-то игре, то для запуска самой "катки" вам необходимо просто нажать кнопку готовности.НО, если вы являетесь админом данного паблика, то вам необходимо выбрать локацию, на которой будет происходить дальнейшие действия, и сложность, на которой вам будет комфортно играть.
Это выбор локации.
Это выбор сложности.
Но это ещё не всё, ведь пока вы не запустили игру есть некоторые функции, помогающие настроить вашу дальнейшую игру.
В лобби можно настроить оборудование, которое вам дадут в начале игры, а также "киты".(см.фото ниже)
Во-первых "киты" нужны для того, чтобы получить какой-нибудь небольшой бонус к предстоящей игре, например "кит" техник(описание "кита" всегда можно прочитать под ним самим). Во-вторых их можно купить за внутриигровую валюту.
Итак, когда все готовы и экипированы, мы запускаем матч. Нас встречает милый небольшой фургончик(см.фото ниже)
Так же в фургончике есть задания:
Все приборы, которые вы настраивали ещё в лобби, лежат на полке рядом с выходом. С управлением сложностей тут не возникает. Интересен журнал, в котором вы можем отметить паранормальные явления.
С помощью приборов вам необходимо записывать показания различных приборов. У каждой твари есть свои отличительные особенности. У кого низкая температура, у кого ЭДС 5, всё это можно посмотреть в журнале. Стоит сказать, что некоторые призраки при сильной активности, которую можно посмотреть в фургончике, могут убить вас, либо не слабо так напугать, поэтому будьте готовы к резким скримерам. Если вы уверены в том, какой перед вами призрак, то срочно бегите в фургон и в журнале отметьте призрака, который по вашему мнению больше всего подходит под показания оборудований. Если вы справились то вас ждёт приятная награда в виде внутриигровой валюты(к сожалению не робуксы) и опыта, а если нет, то утешительный приз.
Итак, если вы хотите продолжения данной статьи, то мне необходимо понять, интересна ли вам данная игра, или же нет. Данную игру уместить в одну статью практически нереально, поэтому жду вашей
оценки.