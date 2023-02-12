Roblox, карта Blair, краткий гайд.

Blair - невероятно страшный хоррор в очень известной игре Roblox. Задача - обнаружить паранормальную тварь и распознать её вид.

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Начнём с того, что играявляется полностью доступной для всех игрой. Из этого следует, что в неё можно играть как с рандомами, так и с друзьями.Итак, это меню игры Blair. Тут можно рассмотреть лучших игроков по данной игре, а именно в столбце LEADERBOARDS. Из интересного ещё тут есть твоя статистика в столбце STATISTICS, доска обновлений либо же новостей Blair'а, коды, которые дают небольшой бонус к игре, и квесты в столбце QUESTS. Потихоньку идём к самому интересному.После того, как мы нажали кнопку PLAY мы перемещаемся в следующую менюшку (та которая сверху). Здесь у нас есть выбор, и заключается он в том, какой паблик мы хотим запустить. Всего есть три выбора: создать приватную игру, к которой можно присоединиться только по коду (CREATE PRIVATE), создать публичную игру, к которой могут присоединиться абсолютно все(CREATE PUBLIC), а также присоединиться к приватной игре, для этого необходимо ввести код, который могут сказать вам те, кто уже присоединился к этой приватной игре либо же сам админ.Если вы присоединились к чьей-то игре, то для запуска самой "катки" вам необходимо просто нажать кнопку готовности.НО, если вы являетесь админом данного паблика, то вам необходимо выбрать локацию, на которой будет происходить дальнейшие действия, и сложность, на которой вам будет комфортно играть.Это выбор локации.Это выбор сложности.Но это ещё не всё, ведь пока вы не запустили игру есть некоторые функции, помогающие настроить вашу дальнейшую игру.В лобби можно настроить оборудование, которое вам дадут в начале игры, а также "киты".(см.фото ниже)Во-первых "киты" нужны для того, чтобы получить какой-нибудь небольшой бонус к предстоящей игре, например "кит" техник(описание "кита" всегда можно прочитать под ним самим). Во-вторых их можно купить за внутриигровую валюту.Итак, когда все готовы и экипированы, мы запускаем матч. Нас встречает милый небольшой фургончик(см.фото ниже)Так же в фургончике есть задания:Все приборы, которые вы настраивали ещё в лобби, лежат на полке рядом с выходом. С управлением сложностей тут не возникает. Интересен журнал, в котором вы можем отметить паранормальные явления.С помощью приборов вам необходимо записывать показания различных приборов. У каждой твари есть свои отличительные особенности. У кого низкая температура, у кого ЭДС 5, всё это можно посмотреть в журнале. Стоит сказать, что некоторые призраки при сильной активности, которую можно посмотреть в фургончике, могут убить вас, либо не слабо так напугать, поэтому будьте готовы к резким скримерам. Если вы уверены в том, какой перед вами призрак, то срочно бегите в фургон и в журнале отметьте призрака, который по вашему мнению больше всего подходит под показания оборудований. Если вы справились то вас ждёт приятная награда в виде внутриигровой валюты(к сожалению не робуксы) и опыта, а если нет, то утешительный приз.Итак, если вы хотите продолжения данной статьи, то мне необходимо понять, интересна ли вам данная игра, или же нет. Данную игру уместить в одну статью практически нереально, поэтому ждуоценки.