Puzzles&Conquest краткий обзор и загрузка скрина.

Здравствуйте сегодня расскажу вам о игре, и о её квесте, а точнее как загрузить скриншот, потому что у некоторых возникли проблемы. У меня тоже были проблемы, но я нашёл решение.

Для начала расскажу что за игра.



Это ига стратегия. В этой игре нужно совмещать шарики одинакового цвета.





В главном меню вас встречает ваш замок, и ваше королевство.Чтобы прокачать замок на высший уровень вам необходимо для начала прокачать другие сооружения в вашем королевстве. Чтобы прокачивать сооружение на более высокий уровень вам нужны ресурсы.





В игре присутствует четыре вида ресурсов: еда, дерево, железо, золото. Ресурсы можно получить в битвах, или построить в вашем королевстве соответствующие сооружения: для добычи еды ферму, для добычи дерева лесопилку, для добычи железа железную шахту, а для добычи золота золотую шахту. Когда вы получите нужное количество ресурсов, чтобы поднять уровень любому сооружению вам нужно будет ждать определённое количество времени, чтобы ускорить это время вы можете использовать ускорение, которое можно добывать в сражениях и не только.



В игре есть множество героев которые разделяются на стихии: воздуха, воды, огня, света, тьмы. У каждого из них есть свои особенности, и свой ульт, который очень помогает в бою. Также героев можно прокачивать. Чтобы прокачать героя вам нужны кристаллы душ. Кристаллы душ можно получить если построить в королевстве лунный колодец, и через время вам будут начисляться кристаллы, также кристаллы можно получить сражаясь в миссиях, и не только.



Чтобы получить героя нужно собрать 10 фрагментов героя. Фрагменты можно получить в зале героев.



В общем, на выполнение этого квеста я потратил +- неделю, но благодаря ускорению можно ускорить. Мне игра понравилась, я с удовольствием выполнял квест. Первый раз мне квест не засчитали. Я обратился в поддержку и загрузил скриншот второй раз. Через +- 5 часов мне засчитали квест. Рекомендую выполнить.

Теперь как же загрузить скриншот.



Для начала нам нужно заскринить ник, и 14 уровень замка.



(Пример)

Дальше переходим на ПК и выполняем следующие шаги:

1.Кликаем на свою иконку профиля gamehag;2.Дальше пролистаем чуть-чуть в низ, и находим раздел "Последнее во что вы играли" там находим иконку игры;3.Кликаем на неё и нажимаем на кнопку выполнить;4.Загружаем скриншот.

Надеюсь я вам всё понятно объяснил, и вы выполните квест, и получите 1000 КД. Игра интересная захватывающая и расслабляющая. уверен вам понравится выполнять квест и вы с удовольствием достигнете 14 уровня замка.

Удачи)



