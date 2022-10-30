Как скинуть скрин с выполненым заданием?

Tuarest Многие квесты просят показать что мы скачали это приложение и сделали там условие и многие не понимают как это делать (я в том числе) и в этой теме я прошу тех кто знает как кидать скрины в gamehag рассказать другим

slime2021 смотри, выполняешь квест, жмешь на пк shift+win+s и воуля готово, останется загрузить куда нибудь этот скрин с помощью ctrl+v, например в вк другу скинуть и позже скачать его, а после того как скачал загружаешь скриншот уже туда куда надо, точнее на квест который ты выполнил:smile:

Max_Zefirka Если ты играешь на телефоне то нада нажать одновременно кнопку выключения и громкости.