Как скинуть скрин с выполненым заданием?

yejebam156
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Gem21
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
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Reginald Webb
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Gem14
Tecna23
Tecna23
Gem12
wagner_perac
wagner_perac
Gem42
Дождь

Gem63

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Я могу это купить, да
novice rank iconKamilos31: за драгоценности
novice rank iconKamilos31: А как тогда это купить другим способом?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Думаю, это недоступно для Польши. Кто-то уже спрашивал об этом некоторое время назад.
novice rank iconKamilos31: Что нужно ввести в Lootpay, чтобы найти подарочную карту Google Play?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Или PayPal. Купить Google Play можно с помощью обоих.
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда возьми Visa
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня есть
novice rank iconKamilos31: Тут что, одни боты или как?
novice rank iconmirazh: Куку)))
novice rank iconKamilos31: Где там находится подарочная карта Google Play?
novice rank iconKamilos31: В LootPay нет Google Play
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: google play через lootpay
SystemGamehag: 9 пользователей получили Gem33 от Дождя.
novice rank iconKamilos31: Кто-нибудь ответит мне на вопрос?
novice rank iconrot now: я сейчас у врат Вальгаллы
novice rank iconKamilos31: Здесь кто-нибудь живой есть?
apprentice rank iconBURGER CUBE: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord, чтобы получать ежедневные розыгрыши гемов!
novice rank iconKamilos31: Ребята, вы знаете, как здесь купить подарочную карту Google Play за драгоценные камни?
novice rank iconBence: привет
novice rank iconmirazh: Привет всем
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Привет
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
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Как скинуть скрин с выполненым заданием?

Tuarest avatar

Tuarest

October 30, 2022 at 10:43 AM

Многие квесты просят показать что мы скачали это приложение и сделали там условие и многие не понимают как это делать (я в том числе) и в этой теме я прошу тех кто знает как кидать скрины в gamehag рассказать другим
slime2021 avatar

slime2021

October 30, 2022 at 02:42 PM

смотри, выполняешь квест, жмешь на пк shift+win+s и воуля готово, останется загрузить куда нибудь этот скрин с помощью ctrl+v, например в вк другу скинуть и позже скачать его, а после того как скачал загружаешь скриншот уже туда куда надо, точнее на квест который ты выполнил:smile:
Max_Zefirka avatar

Max_Zefirka

October 31, 2022 at 12:30 PM

Если ты играешь на телефоне то нада нажать одновременно кнопку выключения и громкости.
krails_sky avatar

krails_sky

November 1, 2022 at 12:03 PM

для пк нажно всего лишь нажать на кнопку PrtSc у некоторых она называется иначе, находится она в правом верхнем углу

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Как скинуть скрин с выполненым заданием? на форуме Встреча на лобном месте на Gamehag