С момента выхода культового "The Witcher 3: Wild Hunt" прошло уже 7 лет. Игра получила огромное количество наград, в том числе "Игра года". Сейчас, наверное, нет геймера, который бы не знал об этой игре. В своё время игра была очень требовательной к железу, однако в 2022 году, большими их назвать можно с натяжкой. Те же люди, у которых компьютер до сих пор не готов к этой игре, с сожалением пропускают её.

Однако я, чей компьютер очень слаб, не из таких, и решил пройти третьего "Ведьмак"'а в свои 15 FPS на минимальных настройках графики. И в этой статье я хочу рассказать о своем опыте в игре, с какими проблемами я столкнулся и т.д.

Процессор: Intel Core i5-2500 3,3 ГГц | AMD Phenom II X4 940 3,5 ГГц

Оперативная память: 6 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 660 | AMD Radeon HD 7870 с 2 ГБ памяти

Intel Pentium CPU G860 3 GHz

Оперативная память: 4 гб.

Nvidia GT 480

Для начала про ведьмака. Поискав ответ в интернете, мы увидим вот такие вот результаты:Мои характеристики звучат как-то так:Если честно, я ожидал, что итоговый FPS в игре будет еще меньше, но благодаря отличной оптимизации, результат меня обрадовал.С запуском возникли определенные проблемы. Конечно, запуск новой игры или сохранений занимали какое-то время, иногда даже очень большое, но главной проблемой являлось то, что порой игра могла просто не запуститься, из-за чего приходилось делать запуск от имени администратора или вовсе перезагружать компьютер.Сразу скажу, что игру я прошёл полностью, вместе с дополнением "Каменные сердца". Да, "Кровь и вино", я, к сожалению, в своё время проходить не стал.Помимо очевидных проблем, я столкнулся с тем, что порой некоторые кнопки переставали работать. Например, могли не открываться различные сундуки, не вызываться Плотва, не работали диалоги с некоторыми персонажами, не лутались убитые НПС и т.д. Однако это происходило очень редко и довольно быстро проходило, так что особого дискомфорта не доставляло. Но с этим были связаны и более бесящие ошибки. Например в квесте, в котором нужно помочь Трисс вывезти людей из Новиграда, в какой-то момент она просто остановилась и диалог не активировался, из-за чего пришлось загружаться и перепроходить определенный отрезок игры.Второй проблемой стала медленная прогрузка локаций и кат-сцен. Порой загружалось довольно быстро, но иногда загрузка могла занимать примерно по 3 минуты. Этот факт немного расстроил, но с этим я почти сразу смирился. Всё таки, учитывая то, что мой компьютер 2012 года, еще и с такими характеристиками, это очень даже неплохо.Третьей проблемой, без которой, я думаю, не могло обойтись, это фризы. Они были не часто, но всё же было неприятно ожидать, когда лаг пройдёт.В остальном же я никаких проблем не обнаружил.Что же я могу сказать в итоге. Если у вас слабый ПК, но вы очень сильно хотите пройти ведьмака, то благодаря отличной оптимизации никаких ощутимых проблем у вас не возникнет, конечно, если вы готовы мириться с такой частотой кадров. Ведь даже не смотря на определенные ошибки, я получил огромное удовольствие от игры, которое разработчики и задумывали изначально.Статья получилась очень короткой, но, как по мне, довольно увлекательной. Всем спасибо за прочтение, надеюсь вам было интересно пока!