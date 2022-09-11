Дождь

Gem63

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Я могу это купить, да
novice rank iconKamilos31: за драгоценности
novice rank iconKamilos31: А как тогда это купить другим способом?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Думаю, это недоступно для Польши. Кто-то уже спрашивал об этом некоторое время назад.
novice rank iconKamilos31: Что нужно ввести в Lootpay, чтобы найти подарочную карту Google Play?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Или PayPal. Купить Google Play можно с помощью обоих.
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда возьми Visa
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня есть
novice rank iconKamilos31: Тут что, одни боты или как?
novice rank iconmirazh: Куку)))
novice rank iconKamilos31: Где там находится подарочная карта Google Play?
novice rank iconKamilos31: В LootPay нет Google Play
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: google play через lootpay
SystemGamehag: 9 пользователей получили Gem33 от Дождя.
novice rank iconKamilos31: Кто-нибудь ответит мне на вопрос?
novice rank iconrot now: я сейчас у врат Вальгаллы
novice rank iconKamilos31: Здесь кто-нибудь живой есть?
apprentice rank iconBURGER CUBE: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord, чтобы получать ежедневные розыгрыши гемов!
novice rank iconKamilos31: Ребята, вы знаете, как здесь купить подарочную карту Google Play за драгоценные камни?
novice rank iconBence: привет
novice rank iconmirazh: Привет всем
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Привет
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
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Назад к форуму От пользователей

Ведьмак 3 в 15 FPS.

anekdot822 avatar

anekdot822

September 11, 2022 at 02:29 PM

  С момента выхода культового "The Witcher 3: Wild Hunt" прошло уже 7 лет. Игра получила огромное количество наград, в том числе "Игра года". Сейчас, наверное, нет геймера, который бы не знал об этой игре. В своё время игра была очень требовательной к железу, однако в 2022 году, большими их назвать можно с натяжкой. Те же люди, у которых компьютер до сих пор не готов к этой игре, с сожалением пропускают её. 
  Однако я, чей компьютер очень слаб, не из таких, и решил пройти третьего "Ведьмак"'а в свои 15 FPS на минимальных настройках графики. И в этой статье я хочу рассказать о своем опыте в игре, с какими проблемами я столкнулся и т.д.


  Минимальные системные требования ведьмака и характеристики моего ПК.
  Для начала про ведьмака. Поискав ответ в интернете, мы увидим вот такие вот результаты: 
  • Процессор: Intel Core i5-2500 3,3 ГГц | AMD Phenom II X4 940 3,5 ГГц
  • Оперативная память: 6 ГБ
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 660 | AMD Radeon HD 7870 с 2 ГБ памяти
 Мои характеристики звучат как-то так:
  • Intel Pentium CPU G860 3 GHz
  • Оперативная память: 4 гб.
  • Nvidia GT 480
Если честно, я ожидал, что итоговый FPS в игре будет еще меньше, но благодаря отличной оптимизации, результат меня обрадовал.

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  Запуск игры.
  С запуском возникли определенные проблемы. Конечно, запуск новой игры или сохранений занимали какое-то время, иногда даже очень большое, но главной проблемой являлось то, что порой игра могла просто не запуститься, из-за чего приходилось делать запуск от имени администратора или вовсе перезагружать компьютер.
  Геймплей.
  Сразу скажу, что игру я прошёл полностью, вместе с дополнением "Каменные сердца". Да, "Кровь и вино", я, к сожалению, в своё время проходить не стал. 
  Помимо очевидных проблем, я столкнулся с тем, что порой некоторые кнопки переставали работать. Например, могли не открываться различные сундуки, не вызываться Плотва, не работали диалоги с некоторыми персонажами, не лутались убитые НПС и т.д. Однако это происходило очень редко и довольно быстро проходило, так что особого дискомфорта не доставляло. Но с этим были связаны и более бесящие ошибки. Например в квесте, в котором нужно помочь Трисс вывезти людей из Новиграда, в какой-то момент она просто остановилась и диалог не активировался, из-за чего пришлось загружаться и перепроходить определенный отрезок игры.
  Второй проблемой стала медленная прогрузка локаций и кат-сцен. Порой загружалось довольно быстро, но иногда загрузка могла занимать примерно по 3 минуты. Этот факт немного расстроил, но с этим я почти сразу смирился. Всё таки, учитывая то, что мой компьютер 2012 года, еще и с такими характеристиками, это очень даже неплохо.
  Третьей проблемой, без которой, я думаю, не могло обойтись, это фризы. Они были не часто, но всё же было неприятно ожидать, когда лаг пройдёт.
  В остальном же я никаких проблем не обнаружил. 

BcRCo7SibD0c0SAUx7V7zEXpUABNM5.png
  Итог.
  Что же я могу сказать в итоге. Если у вас слабый ПК, но вы очень сильно хотите пройти ведьмака, то благодаря отличной оптимизации никаких ощутимых проблем у вас не возникнет, конечно, если вы готовы мириться с такой частотой кадров. Ведь даже не смотря на определенные ошибки, я получил огромное удовольствие от игры, которое разработчики и задумывали изначально.
  Статья получилась очень короткой, но, как по мне, довольно увлекательной. Всем спасибо за прочтение, надеюсь вам было интересно пока!
rita_top avatar

rita_top

September 11, 2022 at 04:28 PM

приветик
ilk1977 avatar

ilk1977

September 11, 2022 at 05:02 PM

прекрасный челенж, как-то также проходил ME Андромеда. Тот ещё геморрой...
picanterocket42 avatar

picanterocket42

January 16, 2023 at 07:05 PM

До выхода некстгена я играл на средне-высоких в 35-40 fps, теперь у меня такая же картина как и вас. Пришлось понизить качество до низко-средних, сейчас 30-35 fps (в поле, если зайти в Новиград 25-30)
FourDaysForLive avatar

FourDaysForLive

January 19, 2023 at 08:16 PM

Често я тоже хотел бы сыграть в ведьмака, но у меня чисто DX не устанавливается. Это реально печально,сведь характеристики у меня немного лучше:sob:
denwer2 avatar

denwer2

January 21, 2023 at 02:15 AM

Вау ого
NeMoEGORKA16 avatar

NeMoEGORKA16

January 27, 2023 at 01:22 AM

это на Нинтендо свич так играется и нормально всё
Bankaibatman avatar

Bankaibatman

January 30, 2023 at 07:10 AM

Я помню, пытался пройти, когда видюхи не хватало и это было малость тем ещё адом.
HoushiShaman avatar

HoushiShaman

March 2, 2023 at 05:53 AM

если подключить геймпад то импут лаг образуют более плавное и приятное восприятие 14 кадров

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