Игры на эмуляторе PS2 | Туториал.

Всем привет. В наше время очень мало выходит хороших игр. Когда начинаешь думать об этом, то понимаешь, что для того, чтобы попробовать что-нибудь новое, нужно попробовать что-нибудь старое. Если с ПК играми всё просто, ибо всё лежит на торрентах. А вот в случае с консольными играми всё сложнее. Приставки стоят дорого, а диски нигде не найдёшь. Именно в такие случаи на помощь приходят эмуляторы, и в этой статье я расскажу об одном из них - эмулятор PS2 под названием PCSX. Где можно скачать эмулятор и сами игры.
Лично я, когда проходил Гарри Поттера для PS2, пользовался сайтом Catorrent (НЕ РЕКЛАМА!). На этом же сайте я качал игры, и вирусов я там не обнаружил, поэтому прикреплю ссылки именно с этого сайта. Конечно не факт, что файлы, которые вы будете скачивать будут без вирусов, но у меня всё хорошо.
Ссылка на эмулятор - https://catorrent.org/jemuljatory-ps2-sony-playstation-2.html Установка игр.
В наше время, к сожалению, нельзя купить лицензионные игры в цифре, поэтому единственный выход - пиратки. Исключительно все игры зашифрованы в iso файлы, НО! Для запуска игр вам не нужны программы для чтения iso файлов, например, Deamon Tools. Запуск всех игр происходит из эмулятора. Настройка эмулятора.
В самом начале нужно выбрать язык эмулятора. Однако обычно нужный язык стоит автоматически.
Вторую страницу можно пропустить, так как в новых версиях оптимальные настройки стоят заранее.
На третьей вкладке нужно выбрать BIOS, где я рекомендую поставить Japan.
Теперь о разрешении и видео. Когда эмулятор запустите, нажмите на кнопку "Настройка", "Видео (GS)", а затем - "Основные настройки GS". Далее "GS - окно (видео)", где настройте разрешение под свой монитор. Заранее скажу, что когда вы запустите игру, она не будет открыта в полноэкранном режиме. Для исправления этой ошибки нужно просто зажать Ctrl + Enter.
Управление. Во вкладке "Настройка" нажмите на "Джойстики (PAD)", затем выберите "PAD 1". Тут перечислены все кнопки с геймпада, где вы можете, кликнув по каждой из этих кнопок, назначить свои на клавиатуре. Для того же, чтобы подключить к управлению игры мышкой, нажав на кнопку "General", во вкладке "Mouse API", выберите "Raw input". Сохранение игры.
Когда я начал играть на эмуляторе, для меня было огромнейшей проблемой то, что нормально сохранить прогресс я не могу. Сохранение в игре проходит, но после выключения компьютера всё стирается, а в интернете не было никаких статей по этому поводу. И так, когда вы сохраняетесь в какой либо игре, у вас автоматически выбирается "Карта памяти 1" и игра сохраняется. После этого вы должны скрыть игру и во вкладке "Карты памяти" выбрать первую и создать её дубликат. После этого вы можете спокойно выключать компьютер. Затем, когда вы захотите продолжить игру с того же места, где начали, нажмите на этот дубликат правой кнопкой мыши (он появится внизу той же настройки), нажмите на "Вставить карту" и выберите любой из доступных слотов.
На этом статья подошла к концу. Надеюсь, она вам действительно помогла. Всем спасибо за прочтение, пока!