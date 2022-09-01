MadCity Chapter 2 Обновление и изменения

Привет!!! Я тебе расскажу о обновлении, и изменении MadCity 2

Да уж, обновлений давно не было

Всем привет, сегодня расскажу о режиме MadCity, на платформе Roblox, Недавно вышло обновление которое изменила много чего, и сегодня я расскажу вам о изменениях,

+ означает что появились какие то изменения которые могут вам помочь.

- означает что изменение пошло в худшую сторону и вам будет неудобно. Ну что Погнали!!!

Изменения



-Убрали возможность использовать самолёты, Теперь их можно только брать в специальных местах которые находятся у Героев Полицейских и у Преступников все они находятся рядом с их базами

-Убрали многие Машины и Самолёты вам дают деньги если у вас была эта машина или самолёт, но не стоит волноваться, как говорят создатели в будущем они могут вернуть весь транспорт, но скорее всего те деньги у вас заберут или оставят нам неизвестно, пока что!

+Когда вы прыгаете с самолёта или с высоты, вы можете активировать парашют но если вы спрыгните без парашюта вы не получите урона так что от парашюта нет никакого смысла

Изменение Карты



+Карта очень сильно изменилась сейчас перечислю изменения База Преступников была перенесена, теперь она рядом С Ювелирным

Тюрьма не изменилась, но изменились ограбления некоторые стали очень сложными, а некоторые Очень лёгкими!

Изменение сторон



-Изменили некоторые способности героев и появилась перезарядка - к примеру вы не сможете вечно бегать за флэша у вас закончится перезарядка она длится в течении 1-2 секунд

Изменения Транспорта



-Изменили транспорт теперь скорость машин и самолётов увеличилась но это - ведь теперь ими стало управлять трудно ими очень трудно поворачивать и делать дрифт ускорение слишком сильное и из за этого машиной станет управлять ещё тяжелее (я считаю то что это изменение в минус если вы не согласны можете написать в комментариях свою точку зрения обязательно прочту)

Изменения XP



+XP теперь можно получить выполняя достижение, их выполнение лёгкое также есть ежедневные, и недельные задания, также есть 4 задания в месяц которые очень трудные но дают много xp

UPD:

