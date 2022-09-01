MadCity Chapter 2 Обновление и изменения

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Gem9
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Gem20
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Gem14
Tecna23
Tecna23
Gem12
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wagner_perac
Gem42
Дождь

Gem63

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Я могу это купить, да
novice rank iconKamilos31: за драгоценности
novice rank iconKamilos31: А как тогда это купить другим способом?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Думаю, это недоступно для Польши. Кто-то уже спрашивал об этом некоторое время назад.
novice rank iconKamilos31: Что нужно ввести в Lootpay, чтобы найти подарочную карту Google Play?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Или PayPal. Купить Google Play можно с помощью обоих.
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда возьми Visa
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня есть
novice rank iconKamilos31: Тут что, одни боты или как?
novice rank iconmirazh: Куку)))
novice rank iconKamilos31: Где там находится подарочная карта Google Play?
novice rank iconKamilos31: В LootPay нет Google Play
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: google play через lootpay
SystemGamehag: 9 пользователей получили Gem33 от Дождя.
novice rank iconKamilos31: Кто-нибудь ответит мне на вопрос?
novice rank iconrot now: я сейчас у врат Вальгаллы
novice rank iconKamilos31: Здесь кто-нибудь живой есть?
apprentice rank iconBURGER CUBE: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord, чтобы получать ежедневные розыгрыши гемов!
novice rank iconKamilos31: Ребята, вы знаете, как здесь купить подарочную карту Google Play за драгоценные камни?
novice rank iconBence: привет
novice rank iconmirazh: Привет всем
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Привет
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
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MadCity Chapter 2 Обновление и изменения

SupGeneral avatar

SupGeneral

September 1, 2022 at 09:34 PM

Привет!!! Я тебе расскажу о обновлении, и изменении MadCity 2 
Да уж, обновлений давно не было


Всем привет, сегодня расскажу о режиме MadCity, на платформе Roblox, Недавно вышло обновление которое изменила много чего, и сегодня я расскажу вам о изменениях,
+ означает что появились какие то изменения которые могут вам помочь.
- означает что изменение пошло в худшую сторону и вам будет неудобно. Ну что Погнали!!!

  • Изменения 


-Убрали возможность использовать самолёты, Теперь их можно только брать в специальных местах которые находятся у Героев Полицейских и у Преступников все они находятся рядом с их базами
-Убрали многие Машины и Самолёты вам дают деньги если у вас была эта машина или самолёт, но не стоит волноваться, как говорят создатели в будущем они могут вернуть весь транспорт, но скорее всего те деньги у вас заберут или оставят нам неизвестно, пока что!
+Когда вы прыгаете с самолёта или с высоты, вы можете активировать парашют но если вы спрыгните без парашюта вы не получите урона так что от парашюта нет никакого смысла

  • Изменение Карты

+Карта очень сильно изменилась сейчас перечислю изменения База Преступников была перенесена, теперь она рядом С Ювелирным 
Тюрьма не изменилась, но изменились ограбления некоторые стали очень сложными, а некоторые Очень лёгкими!

  • Изменение сторон 

-Изменили некоторые способности героев и появилась перезарядка - к примеру вы не сможете вечно бегать за флэша у вас закончится перезарядка она длится в течении 1-2 секунд 

  • Изменения Транспорта

-Изменили транспорт теперь скорость машин и самолётов увеличилась но это - ведь теперь ими стало управлять трудно ими очень трудно поворачивать и делать дрифт ускорение слишком сильное и из за этого машиной станет управлять ещё тяжелее (я считаю то что это изменение в минус если вы не согласны можете написать в комментариях свою точку зрения обязательно прочту)

  • Изменения XP


+XP теперь можно получить выполняя достижение, их выполнение лёгкое также есть ежедневные, и недельные задания, также есть 4 задания в месяц которые очень трудные но дают много xp

  • UPD:

Увеличение наличных и опыта ограбления
Ежедневные награды за вход 
Новое оружие: Stinger
Повышение точности оружия 
Вертолетная площадка криминальной базы 
Максимальная награда увеличена в 2 раза!
Новые и улучшенные переводы 
Увеличение скорости ходьбы и бега
Убран вес вещевого мешка 
Дополнительные исправления ошибок и улучшения
Также добавили новые коды которые вы можете найти у разработчиков в твиттере!

Также Добавили новые иконки в главном меню!! И добавили новые картинкиzIG2UfZX9FxGiUPwglxjzqm6sHlB73.png

JayZeav avatar

JayZeav

September 7, 2022 at 05:06 PM

какашка бульбагка влашкала алахардбар улахрлу
R@mil avatar

R@mil

August 21, 2023 at 01:43 PM

Чел Молодец! Это Мой любимый симулятор в роблоксе! такая крутая статья а комментариев и лайков нету! С меня Лайк!

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