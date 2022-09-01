MadCity Chapter 2 Обновление и изменения

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SupGeneral
September 1, 2022 at 09:34 PM
Привет!!! Я тебе расскажу о обновлении, и изменении MadCity 2
Да уж, обновлений давно не было
Всем привет, сегодня расскажу о режиме MadCity, на платформе Roblox, Недавно вышло обновление которое изменила много чего, и сегодня я расскажу вам о изменениях,
+ означает что появились какие то изменения которые могут вам помочь.
- означает что изменение пошло в худшую сторону и вам будет неудобно. Ну что Погнали!!!
-Убрали возможность использовать самолёты, Теперь их можно только брать в специальных местах которые находятся у Героев Полицейских и у Преступников все они находятся рядом с их базами
-Убрали многие Машины и Самолёты вам дают деньги если у вас была эта машина или самолёт, но не стоит волноваться, как говорят создатели в будущем они могут вернуть весь транспорт, но скорее всего те деньги у вас заберут или оставят нам неизвестно, пока что!
+Когда вы прыгаете с самолёта или с высоты, вы можете активировать парашют но если вы спрыгните без парашюта вы не получите урона так что от парашюта нет никакого смысла
+Карта очень сильно изменилась сейчас перечислю изменения База Преступников была перенесена, теперь она рядом С Ювелирным
Тюрьма не изменилась, но изменились ограбления некоторые стали очень сложными, а некоторые Очень лёгкими!
-Изменили некоторые способности героев и появилась перезарядка - к примеру вы не сможете вечно бегать за флэша у вас закончится перезарядка она длится в течении 1-2 секунд
-Изменили транспорт теперь скорость машин и самолётов увеличилась но это - ведь теперь ими стало управлять трудно ими очень трудно поворачивать и делать дрифт ускорение слишком сильное и из за этого машиной станет управлять ещё тяжелее (я считаю то что это изменение в минус если вы не согласны можете написать в комментариях свою точку зрения обязательно прочту)
+XP теперь можно получить выполняя достижение, их выполнение лёгкое также есть ежедневные, и недельные задания, также есть 4 задания в месяц которые очень трудные но дают много xp
Увеличение наличных и опыта ограбления
Ежедневные награды за вход
Новое оружие: Stinger
Повышение точности оружия
Вертолетная площадка криминальной базы
Максимальная награда увеличена в 2 раза!
Новые и улучшенные переводы
Увеличение скорости ходьбы и бега
Убран вес вещевого мешка
Дополнительные исправления ошибок и улучшения
Также добавили новые коды которые вы можете найти у разработчиков в твиттере!
Также Добавили новые иконки в главном меню!! И добавили новые картинки
JayZeav
September 7, 2022 at 05:06 PM
R@mil
August 21, 2023 at 01:43 PM
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