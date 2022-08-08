как получать алмазы кроме заданий?

как получить алмазы кроме заданий?
Тв зона или просто покупка
ТВ зона - это вариант получения гемов. Ты смотришь видео и получаешь за просмотр видео-реклам по 1 гему, если я не ошибаюсь. Продолжительность видео я не знаю, не использую этот вариант заработка. А так, есть немного и других вариантов. Рефералы, написание статей, т.д. Раньше была рулетка, но сейчас, вроде как, убрали.
> как получить алмазы кроме заданий?
При помощи промокодов. В теме "промокоды gamehag" недавно 3 штуки опубликовали.
могу помоч нажимаем сообщества там есть самоучиель немного наберёш а ещё каждый день заходя можно получить 5 кд
Эх, я хотел сделать задание по World of Warships, но у меня комп не тянет.
Кстати, кто-нибудь выполнял задание по World of Warships? Просто за него много дают.
ещё можно получить выполная лёгкие задания например подписка на твитер и
тд
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ежедневно открывать Стим сундук