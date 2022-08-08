как получать алмазы кроме заданий?

Дождь

Gem63

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Я могу это купить, да
novice rank iconKamilos31: за драгоценности
novice rank iconKamilos31: А как тогда это купить другим способом?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Думаю, это недоступно для Польши. Кто-то уже спрашивал об этом некоторое время назад.
novice rank iconKamilos31: Что нужно ввести в Lootpay, чтобы найти подарочную карту Google Play?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Или PayPal. Купить Google Play можно с помощью обоих.
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда возьми Visa
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня есть
novice rank iconKamilos31: Тут что, одни боты или как?
novice rank iconmirazh: Куку)))
novice rank iconKamilos31: Где там находится подарочная карта Google Play?
novice rank iconKamilos31: В LootPay нет Google Play
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: google play через lootpay
SystemGamehag: 9 пользователей получили Gem33 от Дождя.
novice rank iconKamilos31: Кто-нибудь ответит мне на вопрос?
novice rank iconrot now: я сейчас у врат Вальгаллы
novice rank iconKamilos31: Здесь кто-нибудь живой есть?
apprentice rank iconBURGER CUBE: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord, чтобы получать ежедневные розыгрыши гемов!
novice rank iconKamilos31: Ребята, вы знаете, как здесь купить подарочную карту Google Play за драгоценные камни?
novice rank iconBence: привет
novice rank iconmirazh: Привет всем
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Привет
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
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как получать алмазы кроме заданий?

Abobusinamogus avatar

Abobusinamogus

August 8, 2022 at 08:26 AM

как получить алмазы кроме заданий?
neyr0n1xx avatar

neyr0n1xx

August 8, 2022 at 12:29 PM

Заходи на твзону
TanKeR_HaCleRs avatar

TanKeR_HaCleRs

August 8, 2022 at 04:59 PM

Тв зона или просто покупка
Abobusinamogus avatar

Abobusinamogus

August 8, 2022 at 05:13 PM

что за ТВ зона?
dashka117 avatar

dashka117

August 8, 2022 at 07:12 PM

ТВ зона - это вариант получения гемов. Ты смотришь видео и получаешь за просмотр видео-реклам по 1 гему, если я не ошибаюсь. Продолжительность видео я не знаю, не использую этот вариант заработка. А так, есть немного и других вариантов. Рефералы, написание статей, т.д. Раньше была рулетка, но сейчас, вроде как, убрали.
atfixteam avatar

atfixteam

August 11, 2022 at 10:32 PM

> как получить алмазы кроме заданий?

При помощи промокодов. В теме "промокоды gamehag" недавно 3 штуки опубликовали.
salee_chan avatar

salee_chan

August 28, 2022 at 10:50 PM

могу помоч нажимаем сообщества там есть самоучиель немного наберёш а ещё каждый день заходя можно получить 5 кд

taenshik_404 avatar

taenshik_404

September 2, 2022 at 11:55 AM

Эх, я хотел сделать задание по World of Warships, но у меня комп не тянет.
taenshik_404 avatar

taenshik_404

September 2, 2022 at 11:56 AM

Кстати, кто-нибудь выполнял задание по World of Warships? Просто за него много дают.
salee_chan avatar

salee_chan

September 4, 2022 at 02:54 PM

я тоже непроходила
salee_chan avatar

salee_chan

September 4, 2022 at 02:58 PM

ещё можно получить выполная лёгкие задания например подписка на твитер и
тд
salee_chan avatar

salee_chan

September 4, 2022 at 05:52 PM

You can compeltte the survey

KorbloxDeathspeaker avatar

KorbloxDeathspeaker

September 4, 2022 at 11:23 PM

ежедневно открывать Стим сундук

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как получать алмазы кроме заданий? на форуме Встреча на лобном месте на Gamehag