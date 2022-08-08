как получать алмазы кроме заданий?

dashka117

ТВ зона - это вариант получения гемов. Ты смотришь видео и получаешь за просмотр видео-реклам по 1 гему, если я не ошибаюсь. Продолжительность видео я не знаю, не использую этот вариант заработка. А так, есть немного и других вариантов. Рефералы, написание статей, т.д. Раньше была рулетка, но сейчас, вроде как, убрали.